Русия помага на Иран с разузнаване. Боевете не стихват

Американски медии съобщават, че Русия помага на Иран с данни за местонахождението на американските войски в Персийския залив. Белият дом се опита да омаловажи тези сведения. Вече седмица боевете в Иран продължават.
Вече седмица тежките атаки срещу Иран не спират и боевете не губят своята интензивност. Тази нощ е била най-тежката в Техеран от началото на войната. От израелска страна заявиха, че атаките преминават в следваща фаза. „В тази фаза ще продължим да разбиваме режима и неговите военни способности“, заяви началникът на Генералния щаб Еял Замир, цитиран от германската обществена медия АРД.
Очевидци в Техеран разказват за най-тежката нощ от началото на войната. Бойни самолети са се чували непрекъснато. Международното летище Мехрабад е било атакувано, съобщи иранската информационна агенция „Тасним".
Ракетните запаси на Иран са намалели значително
Продължителните бомбардировки на Израел и САЩ очевидно вече дават резултат. Говорителката на американското правителство Карълайн Левит заяви, че иранските ракетни атаки са намалели с 90% в рамките на една седмица. Освен това поне 30 кораба на иранския флот са били унищожени и Иран вече не разполага с боеспособен флот.
Не е ясно обаче колко дронове тип камикадзе Иран все още притежава. Според военния експерт Томас Виголд те са „между десет хиляди и няколко десетки хиляди“ и биха могли да нанесат огромни щети в страните от региона, посочва АРД.
Русия подкрепя ли Иран?
Техеран явно може да разчита на чужда подкрепа: според медийни съобщения Русия предоставя на режима информация за военни кораби, бойни самолети, радари, за местоположението и движението на американски войски и за възможните цели в региона, съобщиха американската телевизия СиЕнЕн и вестник „Вашингтон пост“, позовавайки се на свои източници, запознати с докладите на американските разузнавателни служби. Информацията разпространи агенция „Aсошиейтед прес", а АРД уточнява, че става въпрос за снимки, направени от съвременни руски сателити. Според британски оценки, военното ръководство в Иран е отслабено, но все още се държи. Британското външно министерство счита, че режимът в Иран все още има сили да се задържи.
Белият дом не опровергава медийните съобщения за руска помощ. В отговор на въпрос от телевизия Fox News говорителката на президента Карълайн Левит заяви, че независимо дали това наистина се е случило, то „честно казано, няма значение“.
Израел: Иран използва касетъчни бомби
Израел обвинява Иран, че използва касетъчни бомби - оръжие, което е забранено от международна конвенция. От началото на боевете страната е използвала такива бомби „многократно“, заяви говорителят на израелската армия Надав Шошани. Използването на такива боеприпаси срещу цивилни е военно престъпление, обясни той.
Техеран не крие това и дори обяви, че иранските касетъчни бомби „причиняват разрушения в цял Израел“. Според израелски данни касетъчните бомби са нанесли сравнително малки щети, тъй като всеки отделен шрапнел съдържа малко експлозив.
Нито Израел, нито Иран са подписали международната конвенция срещу касетъчните боеприпаси, която забранява използването, предаването, производството и съхранението на касетъчни боеприпаси, припомня АРД.
„Ню Йорк Таймс": САЩ може да са ударили училището за момичета
Но и срещу Израел и САЩ има сериозни обвинения: комисарят по правата на човека на ООН Фолкер Тюрк поиска бързо и „безпристрастно“ разследване на атака срещу училище за момичета в южната част на Иран, при която, според ирански данни, през първия ден от войната са били убити повече от 150 души. Американският държавен секретар Марко Рубио съобщи, че Пентагонът разследва случая.
Според информация на „Ню Йорк Таймс", САЩ може да са отговорни за обстрела: училището е било ударено, когато американските въоръжени сили са атакували съседна военноморска база на иранската Революционна гвардия в събота. Изданието е анализирало сателитни снимки и видеозаписи, свързани с инцидента.
Широки тълкувания на „безусловна капитулация“
Междувременно прессекретарят на Белия дом даде определение на „безусловната капитулация“ на Иран, за която настоява американският президент Доналд Тръмп. На въпроса какво точно има предвид той с това, Лeвит отговори, че тази цел ще бъде постигната, когато Тръмп стигне до заключението, „че Иран вече не представлява заплаха за Съединените американски щати“ и целите на мисията са „напълно реализирани“. Тогава Иран ще се намира в състояние на безусловна капитулация, независимо дали Техеран ще го признае или не, посочи Левит, цитирана от АРД.
33 ойсик
До коментар #24 от "Ново пет":пета година в украйна се мъчи нато. Урките свършиха за 2 месеца
Коментиран от #36
11:32 09.03.2026
34 Зеленски бомби Путин
До коментар #30 от "Ха ХаХа":Зеленски агресор, Путин жертва.....бомбят Русия на поразия и то с НАТОВСКО оръжие....дали на сатрапа кремълски му е да Иран....
11:34 09.03.2026
35 аz СВО Победа 80
Коментиран от #51
11:35 09.03.2026
36 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #33 от "ойсик":Кой ли трепе путинистите.....иначе при НАТО си е тихо мирно. Даже САЩ попукаха Иран.
Коментиран от #50
11:36 09.03.2026
37 Мнение
До коментар #25 от "даа":Голяма част от тия орки са натовски наемници!
Не вярваш ли?!
Питай зеления наркоман!
Коментиран от #43
11:36 09.03.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ха ХаХа
Това означава че Укра е фалирала и е превзета.
Коментиран от #48
11:38 09.03.2026
40 Ние пък
11:38 09.03.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Наемници има и при Путин....
До коментар #37 от "Мнение":Питай сатрапа кремълски....това не е НАТО, нито руска армия....ама кой да знай.
11:39 09.03.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ха ХаХа
11:40 09.03.2026
46 Ъъъъъ
"Използването на такива боеприпаси срещу цивилни е военно престъпление, обясни той."
Струва ми се леко цинично евреин да говори за военни престъпления.... Още повече, когато собственият им премиер е обявен за военнопрестъпник.... 🤣
Коментиран от #58
11:40 09.03.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Я пъ тоа
До коментар #39 от "Ха ХаХа":Затова ли Путин яко са окопава там, щото го бомбят нон стоп.
Коментиран от #54, #67
11:41 09.03.2026
49 Васил
Коментиран от #84
11:42 09.03.2026
50 ФАКТ
До коментар #36 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":Да ама умират от страх на запад понеже Путлера ги плаши от бункера с чертежи.
Коментиран от #53, #62
11:43 09.03.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Демократ
Коментиран от #79
11:44 09.03.2026
53 Запада загина мож би почти сигурно скоро
До коментар #50 от "ФАКТ":клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното
11:44 09.03.2026
54 Ха ХаХа
До коментар #48 от "Я пъ тоа":Наркоманът яко се окопа в бункер за 1 милиард и 200 млн.долара в Иваново Вознесенск
Коментиран от #57
11:44 09.03.2026
55 Голем смех
Коментиран от #60, #89
11:44 09.03.2026
56 КуZю Пушилката от депото за скрап
11:44 09.03.2026
57 Учи са от путин
До коментар #54 от "Ха ХаХа":Вервай ми.......
Коментиран от #73
11:45 09.03.2026
58 Ъъъъъъъ
До коментар #46 от "Ъъъъъ":Ъъъъъъъъъ
11:45 09.03.2026
59 А где у тях
До коментар #28 от "Русофобите":Тоя Кураж!!!?
11:45 09.03.2026
60 ГМО Бойни Кози
До коментар #55 от "Голем смех":От топ секретните чеченски лаборатории излезна безаналогово оръжие което ще преобърне световния ред 🐐
11:46 09.03.2026
61 китайски балон
11:46 09.03.2026
62 Голем смех
До коментар #50 от "ФАКТ":Дреме му на Запада за Путин.....нали ЗАПАДНО оръжие бомби Русия, а не обратното.
11:47 09.03.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 А МОЧАТА?
Коментиран от #69, #78, #95
11:49 09.03.2026
65 Ъъъъъъ
Великобритания има газ за 36 часа!
Хахахаха.....🤣
11:50 09.03.2026
66 Майор Мишев
11:50 09.03.2026
67 Я па ти
До коментар #48 от "Я пъ тоа":Ес умре 2.50ев дезел и още ще се вдигне кой е подпукания?
11:51 09.03.2026
68 И КВО ОТ ТВА
Коментиран от #106
11:52 09.03.2026
69 Ха ХаХа
До коментар #64 от "А МОЧАТА?":Имаш запазено место под нея където жив ще те закопаме като краставо куче
11:52 09.03.2026
70 Някоя мисирка пита ли
11:54 09.03.2026
71 Пиндостан
До коментар #1 от "в ООН":Чичо Дончо май пратил хора при чичо Бени да пита дали са победили вече.
11:54 09.03.2026
72 Артилерист
Коментиран от #76
11:55 09.03.2026
73 Ха ХаХа
До коментар #57 от "Учи са от путин":Най скъпият бункер на света е на наркомана.
11:55 09.03.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 123
Коментиран от #83
11:55 09.03.2026
76 Посочи ли е Америка за враг свършен си!
До коментар #72 от "Артилерист":Пропагандата няма да те спаси.
Коментиран от #80
11:56 09.03.2026
77 Еми чудесно
Сега е удобна възможност, пък Русия да си отмъсти за спътниковата навигация, за комуникационните средства, за атакамсите на САЩ, помощ на укра, с които те помагат!
Коментиран от #82, #90
11:57 09.03.2026
78 А ГДЕ
До коментар #64 от "А МОЧАТА?":МърсУлата ?А где Кая Калас постната балтийска шпрота ?
11:57 09.03.2026
79 Запомни си тази
До коментар #52 от "Демократ":,, Мисъл"!Ако ли не ще ти бъде припомнена!Скоро?
11:58 09.03.2026
80 Артилерист
До коментар #76 от "Посочи ли е Америка за враг свършен си!":Тихоо !Тихо прррр ∆льоооо изобщо не си компетентен !За утеха и за да не плачеш имаш възможност да посссс ...мучччкашшш "цевта на оръдието ,"
12:00 09.03.2026
81 Мишел
Коментиран от #88, #91
12:02 09.03.2026
82 путлер
До коментар #77 от "Еми чудесно":не можем ве, мишки сме
12:04 09.03.2026
83 Ха-ха
До коментар #75 от "123":Нямат, ама в космоса летят руски лопати, които отразяват целите и иранците доле ги виждат с бинокли. :) Ама, както виждаме, помага!
Опасното е, че Израел и САЩ се намериха вече в небрано лозе! Капанът щракна! Иран знаеше още 2001-ва година, че се намират в един списък на Пентагога, със 7 страни, предвидени от САЩ за унищожение. (Генерал Уесли Кларк го каза, след едно посещение в Пентагона и е още в Ютюб!) Еми близко е до акъла тогава, тези 25 г да са се подготвили! САЩ и Израел имат вече огромни поражения и могат да използват и яо? Това ще доведе до още по-голяма катастрофа за целият свят! Този луд, луд свят, в който живеем!
12:04 09.03.2026
84 Иво
До коментар #49 от "Васил":Василе ,а ти пък що не ходиш обратно наннай касси у .....катаа ,нали 9м беше най прекрасното място за тееееб ?
12:05 09.03.2026
85 Хи хи
Коментиран от #92
12:06 09.03.2026
86 Матиа фон Зигмунд
12:07 09.03.2026
87 Нямат край
12:10 09.03.2026
88 Оня
До коментар #81 от "Мишел":И победителят вече е известен. Жокер - не е от ъгъла с кравешка тор.
12:12 09.03.2026
89 Ха-ха
До коментар #55 от "Голем смех":Тръмп каза на Русия, че не била никакъв фактор.!
12:13 09.03.2026
90 Ъъъъ
До коментар #77 от "Еми чудесно":Просто Русия плаща на САЩ в същата валута, в която и САЩ им плаща! 😂
12:13 09.03.2026
91 Много ви
До коментар #81 от "Мишел":облъчват с лъжи по пенсионерските клубове :)))
Коментиран от #98, #103
12:14 09.03.2026
92 Русия няма
До коментар #85 от "Хи хи":Аналог на Старлинк.:)))
Коментиран от #96
12:15 09.03.2026
93 Жоро Тухлата
12:16 09.03.2026
94 Теслатъ
12:18 09.03.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 И Ти нямаш аналог...
До коментар #92 от "Русия няма":...по-незнание...!
12:19 09.03.2026
97 ЧУВА СЕ
Коментиран от #99
12:19 09.03.2026
98 Мишел
До коментар #91 от "Много ви":Що вие в клуба по интереси-x.... оммо дружинка Калинка ,не сте ли облъчени 😂😂😂 ?
12:20 09.03.2026
99 Майор Мишев
До коментар #97 от "ЧУВА СЕ":Приятел с риск да те разочаровам ,по неофициални данни броят на военните утилизирани янки е към 700 ,но броят им ежедневно расте ,така че скоро може и 2000 да са .
12:22 09.03.2026
100 дядо дръмпи информира
Кадрите показват как мястото на дрона е унищожено. около 2,5 декара тотално унищожени халета !ако е направено от "Отломки".....тежки дни ги чакат,просиянските плъхове!
Коментиран от #101
12:23 09.03.2026
101 хаха🤣
До коментар #100 от "дядо дръмпи информира":Унищожена е кууу хатта тии крррртуна още по рождение 🤣🤣🤣 !
12:26 09.03.2026
102 Констатация до И Ти нямаш аналог...
Коментиран от #104
12:28 09.03.2026
103 КОТ.ар.АК 😼
До коментар #91 от "Много ви":Мило коте
🙀 ,абе нещо яко ви обработват в Г.Е.Й клубовете и на Прайда ?
12:32 09.03.2026
104 Клати Курти
До коментар #102 от "Констатация до И Ти нямаш аналог...":И кво кат имат хохохолите Старлинк ,че не моаа сее сетя ,единствените им успехи са запълване на безкрайните военни гробища 🤣 .
12:35 09.03.2026
105 .баце
До коментар #27 от "Болен мозък":Я дай линк дека зеленио бонби путин
12:37 09.03.2026
106 Баце
До коментар #68 от "И КВО ОТ ТВА":Ти си никой . Всичко е до време!!! Само гледай
12:39 09.03.2026