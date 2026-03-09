Новини
Русия помага на Иран с разузнаване. Боевете не стихват

Русия помага на Иран с разузнаване. Боевете не стихват

Вече седмица тежките атаки срещу Иран не спират и боевете не губят своята интензивност

Американски медии съобщават, че Русия помага на Иран с данни за местонахождението на американските войски в Персийския залив. Белият дом се опита да омаловажи тези сведения. Вече седмица боевете в Иран продължават.

Вече седмица тежките атаки срещу Иран не спират и боевете не губят своята интензивност. Тази нощ е била най-тежката в Техеран от началото на войната. От израелска страна заявиха, че атаките преминават в следваща фаза. „В тази фаза ще продължим да разбиваме режима и неговите военни способности“, заяви началникът на Генералния щаб Еял Замир, цитиран от германската обществена медия АРД.

Очевидци в Техеран разказват за най-тежката нощ от началото на войната. Бойни самолети са се чували непрекъснато. Международното летище Мехрабад е било атакувано, съобщи иранската информационна агенция „Тасним".

Ракетните запаси на Иран са намалели значително

Продължителните бомбардировки на Израел и САЩ очевидно вече дават резултат. Говорителката на американското правителство Карълайн Левит заяви, че иранските ракетни атаки са намалели с 90% в рамките на една седмица. Освен това поне 30 кораба на иранския флот са били унищожени и Иран вече не разполага с боеспособен флот.

Не е ясно обаче колко дронове тип камикадзе Иран все още притежава. Според военния експерт Томас Виголд те са „между десет хиляди и няколко десетки хиляди“ и биха могли да нанесат огромни щети в страните от региона, посочва АРД.

Русия подкрепя ли Иран?

Техеран явно може да разчита на чужда подкрепа: според медийни съобщения Русия предоставя на режима информация за военни кораби, бойни самолети, радари, за местоположението и движението на американски войски и за възможните цели в региона, съобщиха американската телевизия СиЕнЕн и вестник „Вашингтон пост“, позовавайки се на свои източници, запознати с докладите на американските разузнавателни служби. Информацията разпространи агенция „Aсошиейтед прес", а АРД уточнява, че става въпрос за снимки, направени от съвременни руски сателити. Според британски оценки, военното ръководство в Иран е отслабено, но все още се държи. Британското външно министерство счита, че режимът в Иран все още има сили да се задържи.

Белият дом не опровергава медийните съобщения за руска помощ. В отговор на въпрос от телевизия Fox News говорителката на президента Карълайн Левит заяви, че независимо дали това наистина се е случило, то „честно казано, няма значение“.

Израел: Иран използва касетъчни бомби

Израел обвинява Иран, че използва касетъчни бомби - оръжие, което е забранено от международна конвенция. От началото на боевете страната е използвала такива бомби „многократно“, заяви говорителят на израелската армия Надав Шошани. Използването на такива боеприпаси срещу цивилни е военно престъпление, обясни той.

Техеран не крие това и дори обяви, че иранските касетъчни бомби „причиняват разрушения в цял Израел“. Според израелски данни касетъчните бомби са нанесли сравнително малки щети, тъй като всеки отделен шрапнел съдържа малко експлозив.

Нито Израел, нито Иран са подписали международната конвенция срещу касетъчните боеприпаси, която забранява използването, предаването, производството и съхранението на касетъчни боеприпаси, припомня АРД.

„Ню Йорк Таймс": САЩ може да са ударили училището за момичета

Но и срещу Израел и САЩ има сериозни обвинения: комисарят по правата на човека на ООН Фолкер Тюрк поиска бързо и „безпристрастно“ разследване на атака срещу училище за момичета в южната част на Иран, при която, според ирански данни, през първия ден от войната са били убити повече от 150 души. Американският държавен секретар Марко Рубио съобщи, че Пентагонът разследва случая.

Според информация на „Ню Йорк Таймс", САЩ може да са отговорни за обстрела: училището е било ударено, когато американските въоръжени сили са атакували съседна военноморска база на иранската Революционна гвардия в събота. Изданието е анализирало сателитни снимки и видеозаписи, свързани с инцидента.

Широки тълкувания на „безусловна капитулация“

Междувременно прессекретарят на Белия дом даде определение на „безусловната капитулация“ на Иран, за която настоява американският президент Доналд Тръмп. На въпроса какво точно има предвид той с това, Лeвит отговори, че тази цел ще бъде постигната, когато Тръмп стигне до заключението, „че Иран вече не представлява заплаха за Съединените американски щати“ и целите на мисията са „напълно реализирани“. Тогава Иран ще се намира в състояние на безусловна капитулация, независимо дали Техеран ще го признае или не, посочи Левит, цитирана от АРД.


