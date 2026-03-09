Новини
Безплатен градски транспорт за всички ученици в Пловдив предлага кметът Костадин Димитров

9 Март, 2026 13:44 440 6

Предложението ще бъде внесено за гласуване в Общинския съвет

Безплатен градски транспорт за всички ученици в Пловдив предлага кметът Костадин Димитров - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Всички ученици в Пловдив до завършване на средното си образование да пътуват безплатно в градския транспорт - предложението е на кмета на Пловдив Костадин Димитров, а идеята е да бъде разширено действащото право на безплатно пътуване, изброи novini.bg.

Към момента децата до 14-годишна възраст пътуват безплатно с карта в пловдивския градски транспорт. С новото предложение на кмета Костадин Димитров обхватът ще бъде разширен и ще включи учениците от 14 години до завършване на средното им образование.

Предложението ще бъде внесено за гласуване в Общинския съвет чрез промени в Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Община Пловдив.

„Пловдив е град на младите хора и на образованието. За нас е важно всяко дете и всеки ученик да има равен и лесен достъп до училище, независимо в кой квартал живее. Безплатният транспорт е инвестиция в образованието и в бъдещето на града“, заяви кметът Костадин Димитров.

Предложението на кмета е част от усилията на общината за подобряване на градския транспорт в града, който от почти 20 години е частен.

В момента Община Пловдив провежда процедура за възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по 29 градски автобусни линии. Това са линии № 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 36, 37, 44, 66, 93, 99, 113, 116 и 222.

В условията на обществената поръчка са заложени значително по-високи изисквания към превозвачите, както и по-високи санкции при неспазването им. По-конкретно става въпрос за спазване на разписанията, чистота, достъпност, а именно:

- задължително спазване на разписанията;

- ежедневно почистване на автобусите;

- достъпност за пътниците;

- минимум три информационни табели;

- униформи и висока култура на обслужване от водачите;

- видеонаблюдение за безопасност на пътниците;

- задължително работещи климатични системи за отопление през зимата и охлаждане през лятото.

Завишени са и екологичните изисквания – най-малко 60% от автобусите трябва да бъдат с екологична категория Евро VI, а минимум 40% да отговарят на критериите за чисти превозни средства.

„Напълно осъзнаваме, че каквато и инфраструктура да направим, каквито и събития да организираме, няма ли добър транспорт, ще е трудно за пловдивчани. За това работим едновременно в няколко посоки – по-добра услуга, по-високи изисквания към превозвачите и повече социални облекчения за пловдивчани. Безплатният транспорт за учениците е част от тази политика“, подчерта още кметът Костадин Димитров.

Ако предложението бъде подкрепено от Общинския съвет, Пловдив ще стане един от големите български градове, в които учениците ще могат да използват градския транспорт безплатно до завършване на средното си образование.


  • 1 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Защо не предлага след изборите?

    13:45 09.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Безплатно е само сиренцето в капана за мишки. Тия пари нали пак от общинския бюджет т.е. от данъците ще дойдат. Значи скоро кметът ще им вдигне данъците.

    13:48 09.03.2026

  • 3 Гошо

    3 0 Отговор
    А това безплатното ,кой ще го плати ,кмета ли

    13:51 09.03.2026

  • 4 Мнение

    1 0 Отговор
    Какъв градски транспорт???
    Тоя който почти липсва във въпросният град ли???
    Случвало се е да реша да се кача на този градски транспорт и о чудо, по-вероятно е да ти се падне 6-ца от тотото, отколкото да разбереш кога точно е следващия автобус към съответната линия!
    Толкова неадекватно е организиран градският транспорт в Пловдив, че не се учудвам защо масово хората предпочитат да ползват личните си автомобили!
    Вместо да улеснят хората, които да слязат от колите си и да ползват обществения транспорт, те го разредили на макс и по някои линии сложили некви бусоподобни високи автобусчета (наричат ги щъркели), които не просто не са удобни за ползване, а могат да причинят средна телесна повреда на пътниците при рязко спиране, толкова са опасни!!!

    Иначе се виждат някакви устройства към информационна с-ма (уж), която така и не е видяна да работи?! Естествено мафията е прибрала съответните милиони!

    Всичко в България е направено да отбива номера, а народа кучета го яли! Ама той си е виновен, че им разрешава на управляващите такива своеволия!

    14:00 09.03.2026

  • 5 отвратен

    0 0 Отговор
    Гербавите се чудят как и от къде да печелят гласове , и сега вкараха и учениците в мръсотията си !!

    14:04 09.03.2026

  • 6 Да учат

    0 0 Отговор
    онлайн .

    14:06 09.03.2026

