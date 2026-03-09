Безплатен градски транспорт за всички ученици в Пловдив предлага кметът Костадин Димитров

Всички ученици в Пловдив до завършване на средното си образование да пътуват безплатно в градския транспорт - предложението е на кмета на Пловдив Костадин Димитров, а идеята е да бъде разширено действащото право на безплатно пътуване, изброи novini.bg.
Към момента децата до 14-годишна възраст пътуват безплатно с карта в пловдивския градски транспорт. С новото предложение на кмета Костадин Димитров обхватът ще бъде разширен и ще включи учениците от 14 години до завършване на средното им образование.
Предложението ще бъде внесено за гласуване в Общинския съвет чрез промени в Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Община Пловдив.
„Пловдив е град на младите хора и на образованието. За нас е важно всяко дете и всеки ученик да има равен и лесен достъп до училище, независимо в кой квартал живее. Безплатният транспорт е инвестиция в образованието и в бъдещето на града“, заяви кметът Костадин Димитров.
Предложението на кмета е част от усилията на общината за подобряване на градския транспорт в града, който от почти 20 години е частен.
В момента Община Пловдив провежда процедура за възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по 29 градски автобусни линии. Това са линии № 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 36, 37, 44, 66, 93, 99, 113, 116 и 222.
В условията на обществената поръчка са заложени значително по-високи изисквания към превозвачите, както и по-високи санкции при неспазването им. По-конкретно става въпрос за спазване на разписанията, чистота, достъпност, а именно:
- задължително спазване на разписанията;
- ежедневно почистване на автобусите;
- достъпност за пътниците;
- минимум три информационни табели;
- униформи и висока култура на обслужване от водачите;
- видеонаблюдение за безопасност на пътниците;
- задължително работещи климатични системи за отопление през зимата и охлаждане през лятото.
Завишени са и екологичните изисквания – най-малко 60% от автобусите трябва да бъдат с екологична категория Евро VI, а минимум 40% да отговарят на критериите за чисти превозни средства.
„Напълно осъзнаваме, че каквато и инфраструктура да направим, каквито и събития да организираме, няма ли добър транспорт, ще е трудно за пловдивчани. За това работим едновременно в няколко посоки – по-добра услуга, по-високи изисквания към превозвачите и повече социални облекчения за пловдивчани. Безплатният транспорт за учениците е част от тази политика“, подчерта още кметът Костадин Димитров.
Ако предложението бъде подкрепено от Общинския съвет, Пловдив ще стане един от големите български градове, в които учениците ще могат да използват градския транспорт безплатно до завършване на средното си образование.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:45 09.03.2026
2 Данко Харсъзина
13:48 09.03.2026
3 Гошо
13:51 09.03.2026
4 Мнение
Тоя който почти липсва във въпросният град ли???
Случвало се е да реша да се кача на този градски транспорт и о чудо, по-вероятно е да ти се падне 6-ца от тотото, отколкото да разбереш кога точно е следващия автобус към съответната линия!
Толкова неадекватно е организиран градският транспорт в Пловдив, че не се учудвам защо масово хората предпочитат да ползват личните си автомобили!
Вместо да улеснят хората, които да слязат от колите си и да ползват обществения транспорт, те го разредили на макс и по някои линии сложили некви бусоподобни високи автобусчета (наричат ги щъркели), които не просто не са удобни за ползване, а могат да причинят средна телесна повреда на пътниците при рязко спиране, толкова са опасни!!!
Иначе се виждат някакви устройства към информационна с-ма (уж), която така и не е видяна да работи?! Естествено мафията е прибрала съответните милиони!
Всичко в България е направено да отбива номера, а народа кучета го яли! Ама той си е виновен, че им разрешава на управляващите такива своеволия!
14:00 09.03.2026
5 отвратен
14:04 09.03.2026
6 Да учат
14:06 09.03.2026