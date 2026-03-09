Новини
Заместник-генералният директор на НКЖИ подаде оставка

Действията идват няколко дни след като министъра на транспорта Корман Исмаилов освободи от поста председателя на Управителния съвет – бившият депутат от "Има такъв народ" Тодор Василев и назначи на негово място инж. Мария Генова

Мария Атанасова

Заместник-генералният директор на Национална компания железопътна инфраструктура (НКЖИ) Нели Андреева подаде оставка, съобщава БНТ.

Действията идват няколко дни след като министъра на транспорта Корман Исмаилов освободи от поста председателя на Управителния съвет – бившият депутат от "Има такъв народ" Тодор Василев и назначи на негово място инж. Мария Генова.

Според Андреева назначенията са скандални и са част от статуквото, срещу което служебният кабинет имал заявка да се бори. Андреева призова служебния премиер Андрей Гюров да следи внимателно действията на Корман Исмаилов.

"След като стъпи в длъжност служебното правителство, получихме разпореждане да се преустановят всички плащания и да не се подписват договори или споразумения - това разпореждане не беше спазено и беше сключен договор, който изцяло обслужва интересите на фирми свързани със статуквото. Искам да призова премиера Гюров много внимателно и детайлно да следи действията и назначенията на транспортния министър Корман Исмаилов тъй като очевидно по действията му личи, че той е част от модела срещу, който уж се бори. Наивно е да смятаме, че е бил подведен да назначи лица, които нямат интегритет в най-голямото държавно предприятие в страната на най-високите управленски позиции", заяви Нели Андреева, заместник-генерален директор на НКЖИ.

От Министерството на транспорта и съобщенията заявиха, че се запознават с твърденията на Андреева и ще реагират по-късно.


  • 1 Браво

    4 4 Отговор
    ...на Нели !

    13:39 09.03.2026

  • 2 Тая кво е работила

    11 1 Отговор
    или по-точно с какво

    Коментиран от #7

    13:40 09.03.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    11 1 Отговор
    Една калина падна, друга ще я смени и толкоз. Какво тук значи някаква си личност?

    13:42 09.03.2026

  • 4 Жеро

    11 3 Отговор
    Тази бая нощни влакове е курмувала!

    13:42 09.03.2026

  • 5 Абе

    11 0 Отговор
    Да видим сега тоя с Х5 БМВ Р 04 64 КВ ще краде ли нафта с фенера и маркуча и 2 туби в сака

    13:43 09.03.2026

  • 6 нели

    7 3 Отговор
    разбира ама не от жп инфраструктура

    13:44 09.03.2026

  • 7 Кво кво

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Тая кво е работила":

    С заданицата си е правила маневри, напред/назад, напред/назад...... ту туф ту ту

    13:46 09.03.2026

  • 8 АГАТ а Кристи

    4 3 Отговор
    Петроханците измести а комунягите - вече те са "На всеки километър" ...

    13:46 09.03.2026

  • 9 Без схеми

    6 0 Отговор
    А сега им разкажи цялата истина !!! От -до и да не ни правят на маймуни тия крадливи ръководители от ДП Н- кражби- ЖИ.

    13:52 09.03.2026

  • 10 Чочо

    4 2 Отговор
    Браво на Нели! Има хора, които коментират без да знаят подробности от кухнята. Тръгва си човек с много знания и умения. Начало на края на една компания. Няма безгрешни хора, но още по- лошото е от там гонят специалисти, които казват "НЕ"- това не е законно.

    13:56 09.03.2026

  • 11 Безпристрастен

    4 0 Отговор
    Жена със характер и достойнство.НКЖИ( все още е държавна компания) , единствено осъществява подръжка на ЖП.инфраструктурата в цяла България.Вижда,че днешният министър,със сигурност,е подписал неизгодни договори,за ремонт и поддръжка,със частен играч.Използва късият период,докато е министър.По същия начин,както постъпи грозданчо от ИТН,който подписа концесии с частни превозвачи,за БДЖ пътнически превозив последните минутиЯвно има двоен лобизъм.Едните да получат стотици милиони за ремонт,а " концесионера" да получи сигурна, ремонтирана инфраструктура,за сметка на бюджета.Той само ще прибира милиони всеки месец, от билетите на пътниците.Не случайно,същия грозданчо,изпреварващо им осигури 25 чисто нови влакови композиции,от чехите.Платени пак от бюджета.Яка далавера,нали? Получаваш всичко наготово,за 15 годишна концесия.Докато се амортизират( влакове, локомотиви) ти си прибрал няколко милиарда - в евро,от пътници.След това,сбогом Марио! Същото ни очавка,в недалечно бъдеще,и със Софийската- френска вода.Щом се наложи да подновят водопроводните инсталации,ще си бият камшика.Но вече са прибрали няколко милиарда от офф чето стадо. Плащаш 4 евроцента за кубик вода- конц.тскса,препродаваш на оффсете върху 2,2 евро кубика.

    14:01 09.03.2026

  • 12 Папуц

    0 0 Отговор
    Калинке-малинке ,литна ли?

    14:07 09.03.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    АЗ ЩЯХ НАПРАВО ДА Я ПРОДАМ ЗА
    СЛУГИНЯ В НЯКОЕ НИГЕРИЙСКО СЕМЕЙСТВО
    .....:)

    14:10 09.03.2026

  • 14 ех опаа

    0 0 Отговор
    Калинка, Калинка моя!

    14:13 09.03.2026

