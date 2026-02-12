Предстоят ли нови репресии срещу опозицията в Турция?

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган назначи в кабинета двама свои приближени политически хардлайнери. Досегашният главен прокурор на Истанбул Акън Гюрлек стана министър на правосъдието, а досегашният губернатор на Ерзурум - теологът Мустафа Чифтчи - пое вътрешното министерство.

Позицията на Гюрлек означава, че той ще изпълнява ролята и на председател на Съвета на съдиите и прокурорите. Доскорошният главен прокурор на Истанбул ще контролира кадровата политика - назначаването и преместването на съдии, както и започването на дисциплинарни производства. В бъдеще в неговите правомощия ще попада и контролът над затворите.

Критиците се опасяват, че Гюрлек ще влияе на всички назначения в съдебната система в полза на правителството, което вероятно ще има пряк ефект най-вече върху текущите разследвания и процеси срещу опозицията. "Като главен прокурор досега Гюрлек контролираше съдебната система на Истанбул, сега вече идва ред на цялата държава", отбелязват наблюдатели.

Още репресии срещу опозицията?

Тези персонални решения се възприемат в Турция като сигнал за още по-репресивна политическа линия. В юридическите кръгове се очаква Гюрлек да назначи нови хора на редица ключови позиции.

Политическият фокус е върху воденото дело срещу кмета на Анкара Мансур Яваш от опозиционната Републиканска народна партия (РНП). Гюрлек вече е известен с делата, които е водил срещу известни опозиционери. Под негово ръководство бившият съпредседател на прокюрдската Демократична партия на народите Селяхатин Демирташ бе осъден на почти пет години затвор. На него бе наложена и забрана за политическа дейност. Бившата председателка на структурата на РНП в Истанбул Джанан Кафтанджиоглу също бе вкарана в затвора по време на мандата на Гурлек, което изключи и нея от активната политика. Кафтанджиоглу е смятана за архитектка на изборната победа на РНП в Истанбул.

Гюрлек срещу Имамоглу

Под председателството на Гюрлек правозащитничката Шебнем Корур Финджанджъ бе осъдена на 2,5 години затвор по обвинения в терористична пропаганда. Гюрлек неведнъж е водил политически мотивирани дела, дори пренебрегвайки решенията на Конституционния съд. Това не попречи на неговия възход: през 2024 година той бе назначен за главен прокурор на Истанбул. Оттогава разследванията срещу кмета на Истанбул и противник на Ердоган Екрем Имамоглу само се увеличиха.

Гюрлек е водил седем дела срещу него, преди през март 2025 година Имамоглу да бъде задържан по обвинения в корупция. В тази връзка прокуратурата обвини още над 400 други лица. Освен това срещу Имамоглу се води разследване за "политически и военен шпионаж". Разследванията обхващат все повече градове, постоянно биват арестувани нови и нови кметове от РНП.

Религиозният вътрешен министър

Новият вътрешен министър Мустафа Чифтчи е завършил политология в университета в Анкара, след което започва работа в администрацията. Впоследствие завършва и теология. След като печели конкурс за рецитиране на Корана, организиран от Дирекцията по религиозните въпроси Дианет, бива наречен Хафиз - т.е. човек, който знае Корана наизуст. Последно Чифтчи бе губернатор на Ерзурум, една от консервативните провинции в страната.

Той неведнъж е предизвиквал противоречия, предприемайки действия, натъкващи се на критика от страна на светските кръгове - например с посещението си на гроба на екзекутирания духовник Искилипли Атиф Ходжа, противник на основаването на Турската република. Чифтчи предизвика критики и като губернатор на Ерзурум, след като разпореди събарянето на сграда, заемаща централно място в историята на Турската република. Недоволство предизвикват и публикациите в социалните мрежи на сина му, в които той се хвали с привилегиите, произтичащи от поста на баща му.

Политическият климат става все по-мрачен и изострен

Заради новите хардлайнери в правителството опозиционерите очакват още по-твърд подход срещу критиците. Освен това в парламентарните кръгове се говори, че вътрешният министър Чифтчи е близък на сина на Ердоган Билал, когото президентът може би подготвя за свой наследник. Това персонално решение на Ердоган се оценява като подготовка за бъдещата ера.

От гледна точка на опозицията, назначението на Гюрлек е ясен сигнал, че президентът възнамерява да следва още по-твърда линия спрямо критиците си. "Става дума за открито възнаграждение на подхода на Гюрлек срещу нашата партия, нашите кметова и демокрацията", написа заместник-председателката на РНП Гюл Чифтчи, която няма роднинска връзка с новия вътрешен министър.

Промените в кабинета се възприемат и като подготовка за изборите, които предстоят през 2028 година. Опозицията говори за нова фаза на разцепление и потисничество. Критиците са единодушни, че политическият климат още повече ще се изостри и поляризира.

Автори: Еркан Арикан | Елмаз Топчу