Израел удари ирански ядрени обекти

Израелските военни съобщиха днес, че са нанесли удар по обект от иранската ядрена програма, който идентифицираха като „Талеган“, предадоха Ройтерс и Франс прес. Според израелската армия обектът е бил използван за разработването на ядрени оръжия, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.
„В рамките на вълните от удари, извършени през последните дни“, израелските военновъздушни сили са атакували комплекса „Талеган“, който се използва от режима за развиване на способности, ключови за производството на ядрени оръжия“, се казва в изявление на армията.
Израелските сили вероятно имат предвид съоръжение, разположено в Парчин, югоизточно от Техеран, където според Института за наука и международна сигурност - базирана в САЩ организация, специализирана в наблюдението на разпространението на ядрени оръжия - Иран извършва тайни военни дейности, посочва Франс прес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #4
13:56 12.03.2026
2 Краварите
Коментиран от #3, #15
14:18 12.03.2026
3 Всъщност
До коментар #2 от "Краварите":Краварите и ционистите
Коментиран от #18
14:19 12.03.2026
4 хъхъ
До коментар #1 от "Европеец":Ако персите ударят по Димон, тия добри хорица евреите ще ни се натресат на нас. И ще станем втора Палестина.
14:20 12.03.2026
5 удри здраво
Коментиран от #7, #12
14:20 12.03.2026
6 айранците
14:24 12.03.2026
7 Естет
До коментар #5 от "удри здраво":Да те удари теб Господ! Дай боже!
Коментиран от #8, #19
14:27 12.03.2026
8 удри здраво
До коментар #7 от "Естет":кога па стана вярващ в Господ бе чалмосан родоотстъпнико?!
Коментиран от #20, #29
14:29 12.03.2026
9 Хаген Дас
Коментиран от #14, #21
14:29 12.03.2026
10 Десен Баровец
Коментиран от #16
14:29 12.03.2026
11 Развигор Рачев
14:30 12.03.2026
12 Бай Дън
До коментар #5 от "удри здраво":И маймуната си ти!
14:30 12.03.2026
13 Сандо
14:30 12.03.2026
14 прави разлика
До коментар #9 от "Хаген Дас":между ядрена централа и ядрен център за разработка на атомни бомби. Талеган не е ядрена централа.
Коментиран от #28
14:33 12.03.2026
15 То пък единия свят
До коментар #2 от "Краварите":То пък единия свят , лично мен грам няма да ми липсва Системата и хората в сегашния си вид ...за съжаление шансове няма за ядрен Армагедон прекалено големи шубета са всички
14:33 12.03.2026
16 Естет
До коментар #10 от "Десен Баровец":Защото не са плиткоумни като теб! Отпадък!
14:35 12.03.2026
17 Биби
14:40 12.03.2026
18 И най-вече
До коментар #3 от "Всъщност":ционистите през краварите
14:42 12.03.2026
19 педед
До коментар #7 от "Естет":от дзурлата ти в пазвата ти
14:43 12.03.2026
20 руслямеца
До коментар #8 от "удри здраво":дуу пи дава на анадолеца штом заповяда моцква
14:44 12.03.2026
21 дас федераЗд
До коментар #9 от "Хаген Дас":пак шта удрят в калната каверна
Коментиран от #30
14:45 12.03.2026
22 Ха ха ха
Коментиран от #24
14:48 12.03.2026
23 Дако
14:49 12.03.2026
24 верно бе
До коментар #22 от "Ха ха ха":Биби яко удря барабаните при Кобзон , май .
14:50 12.03.2026
25 Миролюб
Коментиран от #32
14:55 12.03.2026
26 Израел удари ирански ядрени обекти
ДА ИЗРАЕЛ Е АКТИВЕН, ДИСЦИПЛИНИРАН УЧАСТНИ ВЪВ ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ИИ СРЕЩУ СВЕТОВНИЯ ФАНАТИЗЪМ И ТЕРОРИЗЪМ. ДОСЕГА СВЪРШИХА МНОГО И ВСЕ ВАЖНА РАБОТА. ВСИЧКИ, КОИТО СА СРЕЩУ ДИКТАТОРИТЕ, ТЕРОРИЗМА, СВЕТОВНАТА ПРОСТАЩИНА, КОРУПЦИЯТА И ВСЯКАКЪВ ФАНАТИЗЪМ, ГОРЕЩО ГО ПОДКРЕПЯТ.
14:57 12.03.2026
27 Алексия
Коментиран от #31
14:58 12.03.2026
28 Хаген Дас
До коментар #14 от "прави разлика":Да ме си бил там! И какво значение има ако вътре има уран! При удар ще има радиация!
15:02 12.03.2026
29 Простак
До коментар #8 от "удри здраво":Няма такава напаст като тази простотия
15:03 12.03.2026
30 Хаген Дас
До коментар #21 от "дас федераЗд":Стискай д-то евроджендъре!
15:04 12.03.2026
31 БЪРКАШ СКЪПА АФЛЕКСИЯ
До коментар #27 от "Алексия":ТОЙ Е ГОРЕЩ ПОЧИТАТЕЛ НА ЖЕНСКИТЕ ПРЕЛЕСТИ, ДРАГА. ОГЛЕДАЙ СЕ НАОКОЛО И МЕЖДУ КРАКАТА СИ, ВСЕ НЯКЪДЕ ТАМ ЩЕ ГО НАМЕРИШ.
Коментиран от #33
15:04 12.03.2026
32 Войнолюб
До коментар #25 от "Миролюб":Опитай отново- можеш и по-добре...
15:04 12.03.2026
33 ГОЙЙДАЛАХААА В БАР
До коментар #31 от "БЪРКАШ СКЪПА АФЛЕКСИЯ":Ей папур, ще лапаш май масур...
Коментиран от #34
15:07 12.03.2026
34 А ТЫ КОПЕЙКА
До коментар #33 от "ГОЙЙДАЛАХААА В БАР":НЕ МИСЛИ, ЧЕ ТВОИТЕ ИЗВРАТЕНИ МЕЧТИ СА ТЪЙ ЖЕЛАНИ, КАКТО СИ МЕЧТАЯШЬ ТЫ. ЗА ТЕБ ПРИВИДЕНИЕТО Е ПОДГОТВИЛО НЕЩА ЗА КОИТО НЕ СМЕЯШЬ И ДА ПАДУМАЯШЬ КОПЕЙКА НЕСШЧАСТНАЯ ВОТ.
15:16 12.03.2026
35 ДИМЯЩ израелеца в бункер
15:20 12.03.2026
36 стоян георгиев
15:27 12.03.2026
37 А ГДЕ
15:29 12.03.2026
38 Град Козлодуй
15:47 12.03.2026