Израел удари ирански ядрени обекти

12 Март, 2026 14:15 1 745 38

Ударът е част от серия атаки на Израел срещу ирански военни съоръжения, свързани с ядрената програма, за които се смята, че развиват способности за производство на ядрено оръжие.

Израелските военни съобщиха днес, че са нанесли удар по обект от иранската ядрена програма, който идентифицираха като „Талеган“, предадоха Ройтерс и Франс прес. Според израелската армия обектът е бил използван за разработването на ядрени оръжия, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

„В рамките на вълните от удари, извършени през последните дни“, израелските военновъздушни сили са атакували комплекса „Талеган“, който се използва от режима за развиване на способности, ключови за производството на ядрени оръжия“, се казва в изявление на армията.

Израелските сили вероятно имат предвид съоръжение, разположено в Парчин, югоизточно от Техеран, където според Института за наука и международна сигурност - базирана в САЩ организация, специализирана в наблюдението на разпространението на ядрени оръжия - Иран извършва тайни военни дейности, посочва Франс прес.


  • 1 Европеец

    49 10 Отговор
    Ненормалници.....а що па персите да не ударят по Димон.....време е да се спре това безумие....

    Коментиран от #4

    13:56 12.03.2026

  • 2 Краварите

    46 7 Отговор
    правят 3- та СВ. Ще унищожат света. Пфууу.

    Коментиран от #3, #15

    14:18 12.03.2026

  • 3 Всъщност

    37 5 Отговор

    До коментар #2 от "Краварите":

    Краварите и ционистите

    Коментиран от #18

    14:19 12.03.2026

  • 4 хъхъ

    23 12 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Ако персите ударят по Димон, тия добри хорица евреите ще ни се натресат на нас. И ще станем втора Палестина.

    14:20 12.03.2026

  • 5 удри здраво

    16 35 Отговор
    докато се остъкли. Чалма с ядрена бомба е като маймуна с граната.

    Коментиран от #7, #12

    14:20 12.03.2026

  • 6 айранците

    5 6 Отговор
    няма да палят лампи🤡

    14:24 12.03.2026

  • 7 Естет

    14 5 Отговор

    До коментар #5 от "удри здраво":

    Да те удари теб Господ! Дай боже!

    Коментиран от #8, #19

    14:27 12.03.2026

  • 8 удри здраво

    6 19 Отговор

    До коментар #7 от "Естет":

    кога па стана вярващ в Господ бе чалмосан родоотстъпнико?!

    Коментиран от #20, #29

    14:29 12.03.2026

  • 9 Хаген Дас

    22 5 Отговор
    Тези ще ударят някоя централа! Русия воюва три години но пази ядрените централи, и после ще ми кажете че те били агресори! Да извинят всички атлантици но това за демокрация и справедливост се пропука! Идолите се оказаха най големите боклуци!

    Коментиран от #14, #21

    14:29 12.03.2026

  • 10 Десен Баровец

    7 17 Отговор
    Радикал козарите нали искат да има в иран ядрено оръжие? що не им доставят няколко стратегически в 3:00 сутринта да изгреят 2 3 слънца над Техеран 🐐💥

    Коментиран от #16

    14:29 12.03.2026

  • 11 Развигор Рачев

    17 6 Отговор
    Цялото зло, е идвало и продължава да идва заради евейте!

    14:30 12.03.2026

  • 12 Бай Дън

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "удри здраво":

    И маймуната си ти!

    14:30 12.03.2026

  • 13 Сандо

    16 4 Отговор
    Персите казаха,че няма да атакуват Димона.Дали сега няма да размислят?

    14:30 12.03.2026

  • 14 прави разлика

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Хаген Дас":

    между ядрена централа и ядрен център за разработка на атомни бомби. Талеган не е ядрена централа.

    Коментиран от #28

    14:33 12.03.2026

  • 15 То пък единия свят

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Краварите":

    То пък единия свят , лично мен грам няма да ми липсва Системата и хората в сегашния си вид ...за съжаление шансове няма за ядрен Армагедон прекалено големи шубета са всички

    14:33 12.03.2026

  • 16 Естет

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Десен Баровец":

    Защото не са плиткоумни като теб! Отпадък!

    14:35 12.03.2026

  • 17 Биби

    5 14 Отговор
    Най обичам миризмата на пърлени чалми рано сутрин

    14:40 12.03.2026

  • 18 И най-вече

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Всъщност":

    ционистите през краварите

    14:42 12.03.2026

  • 19 педед

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Естет":

    от дзурлата ти в пазвата ти

    14:43 12.03.2026

  • 20 руслямеца

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "удри здраво":

    дуу пи дава на анадолеца штом заповяда моцква

    14:44 12.03.2026

  • 21 дас федераЗд

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хаген Дас":

    пак шта удрят в калната каверна

    Коментиран от #30

    14:45 12.03.2026

  • 22 Ха ха ха

    3 6 Отговор
    Удри,Биби,да летят чалми и джапанки

    Коментиран от #24

    14:48 12.03.2026

  • 23 Дако

    2 1 Отговор
    Да удрят , те иранците отдавна го преместиха .

    14:49 12.03.2026

  • 24 верно бе

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Ха ха ха":

    Биби яко удря барабаните при Кобзон , май .

    14:50 12.03.2026

  • 25 Миролюб

    4 2 Отговор
    За незнаещите,аятоласите които управляват Иран от близо 40години ,не са перси,те са азери.В Иран персите са около40%, и по важно персите не изповядват исляма,така ,че в момента Иран не означава Персия.

    Коментиран от #32

    14:55 12.03.2026

  • 26 Израел удари ирански ядрени обекти

    0 2 Отговор
    Израел удари ирански ядрени обекти
    ДА ИЗРАЕЛ Е АКТИВЕН, ДИСЦИПЛИНИРАН УЧАСТНИ ВЪВ ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ИИ СРЕЩУ СВЕТОВНИЯ ФАНАТИЗЪМ И ТЕРОРИЗЪМ. ДОСЕГА СВЪРШИХА МНОГО И ВСЕ ВАЖНА РАБОТА. ВСИЧКИ, КОИТО СА СРЕЩУ ДИКТАТОРИТЕ, ТЕРОРИЗМА, СВЕТОВНАТА ПРОСТАЩИНА, КОРУПЦИЯТА И ВСЯКАКЪВ ФАНАТИЗЪМ, ГОРЕЩО ГО ПОДКРЕПЯТ.

    14:57 12.03.2026

  • 27 Алексия

    3 0 Отговор
    Оранжевияр мага крадец от вчера не се е обаждал да не е и той отишъл при Би Би 🙃

    Коментиран от #31

    14:58 12.03.2026

  • 28 Хаген Дас

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "прави разлика":

    Да ме си бил там! И какво значение има ако вътре има уран! При удар ще има радиация!

    15:02 12.03.2026

  • 29 Простак

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "удри здраво":

    Няма такава напаст като тази простотия

    15:03 12.03.2026

  • 30 Хаген Дас

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "дас федераЗд":

    Стискай д-то евроджендъре!

    15:04 12.03.2026

  • 31 БЪРКАШ СКЪПА АФЛЕКСИЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Алексия":

    ТОЙ Е ГОРЕЩ ПОЧИТАТЕЛ НА ЖЕНСКИТЕ ПРЕЛЕСТИ, ДРАГА. ОГЛЕДАЙ СЕ НАОКОЛО И МЕЖДУ КРАКАТА СИ, ВСЕ НЯКЪДЕ ТАМ ЩЕ ГО НАМЕРИШ.

    Коментиран от #33

    15:04 12.03.2026

  • 32 Войнолюб

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Миролюб":

    Опитай отново- можеш и по-добре...

    15:04 12.03.2026

  • 33 ГОЙЙДАЛАХААА В БАР

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "БЪРКАШ СКЪПА АФЛЕКСИЯ":

    Ей папур, ще лапаш май масур...

    Коментиран от #34

    15:07 12.03.2026

  • 34 А ТЫ КОПЕЙКА

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "ГОЙЙДАЛАХААА В БАР":

    НЕ МИСЛИ, ЧЕ ТВОИТЕ ИЗВРАТЕНИ МЕЧТИ СА ТЪЙ ЖЕЛАНИ, КАКТО СИ МЕЧТАЯШЬ ТЫ. ЗА ТЕБ ПРИВИДЕНИЕТО Е ПОДГОТВИЛО НЕЩА ЗА КОИТО НЕ СМЕЯШЬ И ДА ПАДУМАЯШЬ КОПЕЙКА НЕСШЧАСТНАЯ ВОТ.

    15:16 12.03.2026

  • 35 ДИМЯЩ израелеца в бункер

    1 0 Отговор
    Писна ми да се крия в бункера като плъх!

    15:20 12.03.2026

  • 36 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Сега е наред Иран да удари АЕЦ Димона в пустинята Негев .

    15:27 12.03.2026

  • 37 А ГДЕ

    1 0 Отговор
    СатанЯхууу ?

    15:29 12.03.2026

  • 38 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Намериха ли вече на Нетаняху ушите ?

    15:47 12.03.2026