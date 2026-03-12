Израел удари ирански ядрени обекти

Израелските военни съобщиха днес, че са нанесли удар по обект от иранската ядрена програма, който идентифицираха като „Талеган“, предадоха Ройтерс и Франс прес. Според израелската армия обектът е бил използван за разработването на ядрени оръжия, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

„В рамките на вълните от удари, извършени през последните дни“, израелските военновъздушни сили са атакували комплекса „Талеган“, който се използва от режима за развиване на способности, ключови за производството на ядрени оръжия“, се казва в изявление на армията.

Израелските сили вероятно имат предвид съоръжение, разположено в Парчин, югоизточно от Техеран, където според Института за наука и международна сигурност - базирана в САЩ организация, специализирана в наблюдението на разпространението на ядрени оръжия - Иран извършва тайни военни дейности, посочва Франс прес.