Агентът на Ерлинг Холанд разсея спекулациите за трансфер в Барселона

12 Март, 2026 20:46 554 0

Агентът на Ерлинг Холанд разсея спекулациите за трансфер в Барселона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълна от слухове заля футболната общественост през последните дни, след като кандидатът за президент на Барселона Виктор Фонт обяви, че води преговори за евентуално привличане на Ерлинг Холанд. Новината предизвика бурни реакции сред феновете на каталунския гранд и Манчестър Сити, но истината се оказа съвсем различна.

Рафаела Пимента, влиятелният агент на норвежкия голмайстор, внесе яснота по темата в интервю за испанската телевизия La Sexta. Тя категорично отрече да са водени каквито и да било разговори с Барселона относно бъдещето на Халанд.

„Изпитваме огромно уважение към Барса, но не сме имали никакъв контакт за трансфер. Ерлинг наскоро удължи договора си с Манчестър Сити и се чувства прекрасно в клуба. Всичко върви по план и няма причина да обсъждаме промяна“, подчерта Пимента.

Изявлението ѝ идва на фона на предстоящите президентски избори в Барселона, които ще се проведат тази неделя. Мнозина анализатори смятат, че изказванията на Фонт са част от предизборната му стратегия, целяща да спечели симпатиите на привържениците с обещания за звездни трансфери.

Допълнително напрежение внесе информацията за среща в Мадрид между представители на Манчестър Сити и екипа на Фонт, в която участваха изпълнителният директор Феран Сориано и спортният директор Уго Виана. Въпреки присъствието на Карлес Планшарт, бивш кадър на „гражданите“, източници на ESPN категорично заявиха, че разговорите са били с чисто делови характер и не са засегнали темата за Халанд.


