Ирак спря дейността на нефтените си пристанища

Ирак временно прекрати работата на всички свои нефтени пристанища след атаките на Иран срещу два танкера, съобщава CNN, предава Фокус.
Операциите в нефтените терминали са напълно спрени, докато търговските пристанища продължават да функционират, уточни в четвъртък Фархан ал-Фартуси, генерален директор на Иракската пристанищна компания, пред местната информационна агенция.
От сряда насам в Персийския залив са извършени шест атаки срещу кораби, тъй като критичният воден път през Ормузкия проток се превръща в център на ескалиращото напрежение между САЩ и Иран.
Иракската петролна компания SOMO заяви, че инцидентът оказва „негативно влияние върху сигурността и икономиката на Ирак“, подчертавайки въздействието на атаките върху критичната инфраструктура на страната.
1 Бинзина 5 евро
10:00 12.03.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6, #13
10:01 12.03.2026
3 ФАКТ
10:12 12.03.2026
4 клаус шваб
10:13 12.03.2026
5 ГРУ
10:13 12.03.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":искам да се научите да МИСЛИТЕ! колко танкери са потопени и ще бъдат?
10:13 12.03.2026
7 ГРУ
Коментиран от #14
10:14 12.03.2026
8 нов световен ред
Коментиран от #15
10:15 12.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
а нали затова убиха Садам Хюсеин...
10:18 12.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ...
10:25 12.03.2026
13 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Важното сега е бизнесът с богати туристи на Дубай да фалира Гледам днешният обмен няма джан джун по улиците
10:27 12.03.2026
14 оня с коня
До коментар #7 от "ГРУ":ако няма джанки може ми ядешГРЕЗДЕЯ има и сирене по него като бонус
10:30 12.03.2026
15 само питам
До коментар #8 от "нов световен ред":как няма ? а банани няма ли да има?
10:31 12.03.2026