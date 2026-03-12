Ирак спря дейността на нефтените си пристанища

Ирак временно прекрати работата на всички свои нефтени пристанища след атаките на Иран срещу два танкера, съобщава CNN, предава Фокус.

Операциите в нефтените терминали са напълно спрени, докато търговските пристанища продължават да функционират, уточни в четвъртък Фархан ал-Фартуси, генерален директор на Иракската пристанищна компания, пред местната информационна агенция.

От сряда насам в Персийския залив са извършени шест атаки срещу кораби, тъй като критичният воден път през Ормузкия проток се превръща в център на ескалиращото напрежение между САЩ и Иран.

Иракската петролна компания SOMO заяви, че инцидентът оказва „негативно влияние върху сигурността и икономиката на Ирак“, подчертавайки въздействието на атаките върху критичната инфраструктура на страната.