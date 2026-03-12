Новини
Ирак спря дейността на нефтените си пристанища

12 Март, 2026 09:57

Шест удара срещу кораби в Персийския залив предизвикват опасения за сигурността и икономиката на Ирак

Ирак спря дейността на нефтените си пристанища - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Ирак временно прекрати работата на всички свои нефтени пристанища след атаките на Иран срещу два танкера, съобщава CNN, предава Фокус.

Операциите в нефтените терминали са напълно спрени, докато търговските пристанища продължават да функционират, уточни в четвъртък Фархан ал-Фартуси, генерален директор на Иракската пристанищна компания, пред местната информационна агенция.

От сряда насам в Персийския залив са извършени шест атаки срещу кораби, тъй като критичният воден път през Ормузкия проток се превръща в център на ескалиращото напрежение между САЩ и Иран.

Иракската петролна компания SOMO заяви, че инцидентът оказва „негативно влияние върху сигурността и икономиката на Ирак“, подчертавайки въздействието на атаките върху критичната инфраструктура на страната.


Ирак
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бинзина 5 евро

    9 1 Отговор
    Зареждайте туби

    10:00 12.03.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 6 Отговор
    ТАКА! ПОНЕЖЕ доста простотии се пишат////Иран толкоз ТЪПли е да потопи танкери и да си залее с нафта плажа?КОЛКО танкери са потопени до сега?

    Коментиран от #6, #13

    10:01 12.03.2026

  • 3 ФАКТ

    0 10 Отговор
    Путлер е най-страхливия глу пак на планетата. Путлерченцето ви е причината войната да продължава 5та година

    10:12 12.03.2026

  • 4 клаус шваб

    5 0 Отговор
    Натиснах копчето за ресет.😁

    10:13 12.03.2026

  • 5 ГРУ

    8 0 Отговор
    БОЛИМЕ ШПЕКА>>>

    10:13 12.03.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    искам да се научите да МИСЛИТЕ! колко танкери са потопени и ще бъдат?

    10:13 12.03.2026

  • 7 ГРУ

    5 0 Отговор
    КЕ, ОДА ПЕШ И КЕ, ЯМ ДЖАНКИ

    Коментиран от #14

    10:14 12.03.2026

  • 8 нов световен ред

    1 0 Отговор
    До 2030г няма да имате нищо. Но ще сте щастливи.

    Коментиран от #15

    10:15 12.03.2026

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 0 Отговор
    Сега краварите не могат да крадат иракския нефт,
    а нали затова убиха Садам Хюсеин...

    10:18 12.03.2026

  • 12 ...

    0 0 Отговор
    Е ми... И без това не се понасяте с Иран... Бой по каските

    10:25 12.03.2026

  • 13 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Важното сега е бизнесът с богати туристи на Дубай да фалира Гледам днешният обмен няма джан джун по улиците

    10:27 12.03.2026

  • 14 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "ГРУ":

    ако няма джанки може ми ядешГРЕЗДЕЯ има и сирене по него като бонус

    10:30 12.03.2026

  • 15 само питам

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "нов световен ред":

    как няма ? а банани няма ли да има?

    10:31 12.03.2026

