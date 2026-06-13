Военните поеха контрола над разкъсвания от протести афганистански град Херат

Афганистанските власти са разположили военни сили в Херат, столицата на едноименната западна провинция, за да овладеят протестите, избухнали по-рано в града. TOLO News съобщи това в петък, позовавайки се на източници.

Според канала TOLO News, град Херат и квартал Дашт-е-Барх в Кабул са взети под военен контрол. В петък сутринта местните власти са разположили стотици войници и бронирани машини в целия Херат.

Каналът съобщи още, че в Херат са се чували изстрели.

Демонстрациите избухнаха след съобщения, че талибанската нравствена полиция е задържала десетки жени заради предполагаемо неспазване на изискванията за облекло. Местни жители твърдят, че част от арестуваните всъщност са били облечени съгласно правилата, което е предизвикало обществено недоволство.

Очевидци разказват, че в протестите са участвали не само жени, но и мъже – рядко явление в днешен Афганистан. Демонстрантите са скандирали лозунги за свобода, право на образование и право на труд.

Херат е вторият по значение икономически и културен център на Афганистан след Кабул. Градът традиционно е считан за един от по-либералните и образовани райони на страната и исторически е бил център на културен и интелектуален живот.

Именно затова много анализатори виждат сегашните протести като знак за нарастващо недоволство сред населението от все по-строгите ограничения върху жените и личните свободи.