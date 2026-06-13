Военните поеха контрола над разкъсвания от протести афганистански град Херат

Афганистанските власти са разположили военни сили в Херат, столицата на едноименната западна провинция, за да овладеят протестите, избухнали по-рано в града. TOLO News съобщи това в петък, позовавайки се на източници.
Според канала TOLO News, град Херат и квартал Дашт-е-Барх в Кабул са взети под военен контрол. В петък сутринта местните власти са разположили стотици войници и бронирани машини в целия Херат.
Каналът съобщи още, че в Херат са се чували изстрели.
Демонстрациите избухнаха след съобщения, че талибанската нравствена полиция е задържала десетки жени заради предполагаемо неспазване на изискванията за облекло. Местни жители твърдят, че част от арестуваните всъщност са били облечени съгласно правилата, което е предизвикало обществено недоволство.
Очевидци разказват, че в протестите са участвали не само жени, но и мъже – рядко явление в днешен Афганистан. Демонстрантите са скандирали лозунги за свобода, право на образование и право на труд.
Херат е вторият по значение икономически и културен център на Афганистан след Кабул. Градът традиционно е считан за един от по-либералните и образовани райони на страната и исторически е бил център на културен и интелектуален живот.
Именно затова много анализатори виждат сегашните протести като знак за нарастващо недоволство сред населението от все по-строгите ограничения върху жените и личните свободи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Колко да са либерални чалмите
Коментиран от #4
14:55 13.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Там задължават Жените да ходят с
Това защото Мохамед си е взел за жена 9 годишна, и в Корана пише че е Ок.
Но Милен Ганев го е страх да напише за Талибаните?
Коментиран от #6
15:06 13.06.2026
4 Брех да му се невиди
До коментар #1 от "Колко да са либерални чалмите":И тях са се опитали да освобождават!
Коментиран от #8
15:08 13.06.2026
5 Фереджета, Афганистан и
15:09 13.06.2026
6 Виждащ
До коментар #3 от "Там задължават Жените да ходят с":Казано е:
- Не отваряй очите на слепите, защото...
- Пази боже сляпо да прогледа.
На хора, които не ходят да гласуват, дори когато е в техен интерес и на хора, които носят телевизор, вместо глава на раменете си, няма смисъл да говориш нищо.
На хора, които стоят в къщи на масата с ракията и чакат да дойде някой, да си сложи главата в торбата, за да могат те по-добре да живеят?
Нека почакат още 475 години, генът е такъв.
15:20 13.06.2026
7 Ний ша Ва упрайм
15:21 13.06.2026
8 Ще има и още
До коментар #4 от "Брех да му се невиди":....ама като са си нямали проток за затваряне, тцъ, греда....
15:28 13.06.2026