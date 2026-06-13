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Военните поеха контрола над разкъсвания от протести афганистански град Херат

Военните поеха контрола над разкъсвания от протести афганистански град Херат

13 Юни, 2026 14:50 856 8

  • афганистан-
  • херат-
  • военни-
  • протести

Местните власти са разположили стотици войници и бронирани машини из целия град

Военните поеха контрола над разкъсвания от протести афганистански град Херат - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Афганистанските власти са разположили военни сили в Херат, столицата на едноименната западна провинция, за да овладеят протестите, избухнали по-рано в града. TOLO News съобщи това в петък, позовавайки се на източници.

Според канала TOLO News, град Херат и квартал Дашт-е-Барх в Кабул са взети под военен контрол. В петък сутринта местните власти са разположили стотици войници и бронирани машини в целия Херат.

Каналът съобщи още, че в Херат са се чували изстрели.

Демонстрациите избухнаха след съобщения, че талибанската нравствена полиция е задържала десетки жени заради предполагаемо неспазване на изискванията за облекло. Местни жители твърдят, че част от арестуваните всъщност са били облечени съгласно правилата, което е предизвикало обществено недоволство.

Очевидци разказват, че в протестите са участвали не само жени, но и мъже – рядко явление в днешен Афганистан. Демонстрантите са скандирали лозунги за свобода, право на образование и право на труд.

Херат е вторият по значение икономически и културен център на Афганистан след Кабул. Градът традиционно е считан за един от по-либералните и образовани райони на страната и исторически е бил център на културен и интелектуален живот.

Именно затова много анализатори виждат сегашните протести като знак за нарастващо недоволство сред населението от все по-строгите ограничения върху жените и личните свободи.


Афганистан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колко да са либерални чалмите

    1 3 Отговор
    херат убийство на полковник ссср +1 През март 1979 г. по време на бунта в Херат (Афганистан) местният гарнизон се разбунтува срещу просъветското правителство и избива десетки съветски военни съветници, включително полковници, както и техните семейства. Това събитие става ключов катализатор, довел до решението на СССР да нахлуе в страната през декември същата година

    Коментиран от #4

    14:55 13.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Там задължават Жените да ходят с

    0 1 Отговор
    Фереджета но Талибаните официално със Закон намалиха възраста на която "Девойките" могат да встъпван в Брачен Съюз на (9) години?
    Това защото Мохамед си е взел за жена 9 годишна, и в Корана пише че е Ок.
    Но Милен Ганев го е страх да напише за Талибаните?

    Коментиран от #6

    15:06 13.06.2026

  • 4 Брех да му се невиди

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Колко да са либерални чалмите":

    И тях са се опитали да освобождават!

    Коментиран от #8

    15:08 13.06.2026

  • 5 Фереджета, Афганистан и

    0 1 Отговор
    девет годишни за Жени, според Корана и законите на Шериата.

    15:09 13.06.2026

  • 6 Виждащ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Там задължават Жените да ходят с":

    Казано е:
    - Не отваряй очите на слепите, защото...
    - Пази боже сляпо да прогледа.

    На хора, които не ходят да гласуват, дори когато е в техен интерес и на хора, които носят телевизор, вместо глава на раменете си, няма смисъл да говориш нищо.
    На хора, които стоят в къщи на масата с ракията и чакат да дойде някой, да си сложи главата в торбата, за да могат те по-добре да живеят?
    Нека почакат още 475 години, генът е такъв.

    15:20 13.06.2026

  • 7 Ний ша Ва упрайм

    1 1 Отговор
    на никой не му се живее 10 000 назад болни мозъци!

    15:21 13.06.2026

  • 8 Ще има и още

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Брех да му се невиди":

    ....ама като са си нямали проток за затваряне, тцъ, греда....

    15:28 13.06.2026

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