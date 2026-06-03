Намериха издирваното 2-годишно дете в село Александрово

Намериха обявеното за издирване 2-годишно дете в село Александрово. Райчо Куршум е намерен от доброволци и полицейски служители на 3-4 км от селото в посока с. Осетеново, съобщиха от полицията.
Детето е живо, предадено е на близките си и предстоят медицински прегледи, което е рутинна процедура за установяване на здравословното му състояние.
Момчето бе в неизвестност от 19:30 часа във вторник.
Бащата на детето разказа, че семейството се е прибрало в къщата и децата са останали да играят на двора: „Влязох за малко в къщата, излязох и малкия го няма. Питах комшията „видяхте ли го малкия“, той ми каза „до реката го видях за последно“ и хукнах към реката“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Горд наследник на Аспарух
16:42 03.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 иванчо
Коментиран от #8, #12
16:44 03.06.2026
4 Райчо Куршум
16:47 03.06.2026
5 Хмм
16:51 03.06.2026
6 аааааа
Коментиран от #14
16:55 03.06.2026
7 Милен
16:55 03.06.2026
8 Сила
До коментар #3 от "иванчо":Взе ми думите от устата !!!
Като видях бащата и аз си помислих , че ако до утре не го намерят ще правят ново ....
Колко му е , още едно шведче на Територията ...
16:55 03.06.2026
9 А ДРУГИТЕ
17:00 03.06.2026
10 Възрастен човек
17:12 03.06.2026
11 Браво
17:13 03.06.2026
12 Драганчо
До коментар #3 от "иванчо":Същите спомени за стария виц се възродиха и у мен,но ми остава само да добавя:
Черен гологан не се губи...
17:23 03.06.2026
13 Хм…
Коментиран от #15
17:42 03.06.2026
14 Иван4о
До коментар #6 от "аааааа":ТРАДИЦИОННИЯТ етност на тази територия рязко намалява, мургавият скоро ще преобладява. Писачите които нямат поне две деца, да се скрият и да действат за подобряване на положението.
17:55 03.06.2026
15 Сатана Z
До коментар #13 от "Хм…":На вечерната проверка в 19.30 часа не е излязла бройката на чаветата и са пуснали потеря,иначе как си представяте 2 годишно маугли да извърви цели 4 километра за няколко часа?
17:57 03.06.2026