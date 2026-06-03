Намериха издирваното 2-годишно дете в село Александрово

Намериха обявеното за издирване 2-годишно дете в село Александрово. Райчо Куршум е намерен от доброволци и полицейски служители на 3-4 км от селото в посока с. Осетеново, съобщиха от полицията.

Детето е живо, предадено е на близките си и предстоят медицински прегледи, което е рутинна процедура за установяване на здравословното му състояние.

Момчето бе в неизвестност от 19:30 часа във вторник.

Бащата на детето разказа, че семейството се е прибрало в къщата и децата са останали да играят на двора: „Влязох за малко в къщата, излязох и малкия го няма. Питах комшията „видяхте ли го малкия“, той ми каза „до реката го видях за последно“ и хукнах към реката“.