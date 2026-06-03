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Намериха издирваното 2-годишно дете в село Александрово

Намериха издирваното 2-годишно дете в село Александрово

3 Юни, 2026 16:40 1 663 15

  • александрово-
  • 2-годишно-
  • осетеново

Той е намерено от доброволци и полицейски служители

Намериха издирваното 2-годишно дете в село Александрово - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Намериха обявеното за издирване 2-годишно дете в село Александрово. Райчо Куршум е намерен от доброволци и полицейски служители на 3-4 км от селото в посока с. Осетеново, съобщиха от полицията.

Детето е живо, предадено е на близките си и предстоят медицински прегледи, което е рутинна процедура за установяване на здравословното му състояние.

Момчето бе в неизвестност от 19:30 часа във вторник.

Бащата на детето разказа, че семейството се е прибрало в къщата и децата са останали да играят на двора: „Влязох за малко в къщата, излязох и малкия го няма. Питах комшията „видяхте ли го малкия“, той ми каза „до реката го видях за последно“ и хукнах към реката“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    33 0 Отговор
    Райчо Куршум
    Горд наследник на Аспарух

    16:42 03.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 иванчо

    30 0 Отговор
    Вървели голямо шведсто семейство ,и едното дете паднало в локва. Мъжа пита жената - Ще го къпем ли или ново ще правим !!

    Коментиран от #8, #12

    16:44 03.06.2026

  • 4 Райчо Куршум

    25 0 Отговор
    Първи братовчед на Мара Двуцевката

    16:47 03.06.2026

  • 5 Хмм

    21 0 Отговор
    малки деца не се оставят без надзор

    16:51 03.06.2026

  • 6 аааааа

    23 3 Отговор
    Айде стига с тия циганнски драми! Писна ми тия гнуусни приммати да занимават цялата държава с тъппотията си. Време е да направим ДМС Еднопосочн билет за Индия. Там ще са капка в морето, а ние ще си отдъхнем!

    Коментиран от #14

    16:55 03.06.2026

  • 7 Милен

    12 2 Отговор
    ,,Райчо Куршум е намерен от доброволци и полицейски служители на 3-4 км от селото в посока с. Осетеново, съобщиха от полицията." Хаха браво бе развеселихте ме, много се бях притеснил за куршума Райчо.

    16:55 03.06.2026

  • 8 Сила

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "иванчо":

    Взе ми думите от устата !!!
    Като видях бащата и аз си помислих , че ако до утре не го намерят ще правят ново ....
    Колко му е , още едно шведче на Територията ...

    16:55 03.06.2026

  • 9 А ДРУГИТЕ

    14 1 Отговор
    10 чавета на линия ли са?

    17:00 03.06.2026

  • 10 Възрастен човек

    8 2 Отговор
    Няма лекари,само ги интересуват парите!

    17:12 03.06.2026

  • 11 Браво

    16 1 Отговор
    БГ Маугли на 2 години оцелял и проходил 4 км през нощта.! Нов рекорд в бебешка възраст!

    17:13 03.06.2026

  • 12 Драганчо

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "иванчо":

    Същите спомени за стария виц се възродиха и у мен,но ми остава само да добавя:
    Черен гологан не се губи...

    17:23 03.06.2026

  • 13 Хм…

    3 1 Отговор
    Като прочетем за изгубено двегодишно детенце и веднага ни става ясно, от кой етнос е. Зарязали го без надзор, никой не се поинтересувал часове наред къде е. Пак добре, че нищо лошо не се случило.

    Коментиран от #15

    17:42 03.06.2026

  • 14 Иван4о

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "аааааа":

    ТРАДИЦИОННИЯТ етност на тази територия рязко намалява, мургавият скоро ще преобладява. Писачите които нямат поне две деца, да се скрият и да действат за подобряване на положението.

    17:55 03.06.2026

  • 15 Сатана Z

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Хм…":

    На вечерната проверка в 19.30 часа не е излязла бройката на чаветата и са пуснали потеря,иначе как си представяте 2 годишно маугли да извърви цели 4 километра за няколко часа?

    17:57 03.06.2026

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