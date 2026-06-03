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Американски експерт смята, че Сърбия ще атакува Косово при благоприятен геополитически момент

Американски експерт смята, че Сърбия ще атакува Косово при благоприятен геополитически момент

3 Юни, 2026 14:06 793 12

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  • даниел сървър

Вучич изчаква благоприятен геополитически момент, за да осъществи целите си спрямо Косово, заяви американски експерт по Балканите

Американски експерт смята, че Сърбия ще атакува Косово при благоприятен геополитически момент - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Професорът в университета „Джон Хопкинс“ в САЩ и експерт по въпросите на Балканите Даниел Сървър заяви, че сръбският президент Александър Вучич изчаква благоприятен геополитически момент, за да осъществи целите си спрямо Косово, съобщава косовският вестник „Коха диторе“, като се позовава на интервю на Сървър за албанска медия, предаде БТА.

Сърбия не признава обявената през 2008 г. независимост на бившата си област Косово. Двете страни водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС от 2011 г. и постигнаха няколко споразумения, но не всички са приложени.

„Ясно е, че Сърбия под управлението на Вучич изчаква геополитическа възможност, в която може да вземе най-малко Северно Косово (което е предимно населено със сърби – бел. ред.), защото не се интересува от другата част на територията (на Косово), тъй като би се изправила пред партизанска война, която би била разрушителна за Сърбия“, каза Сървър в интервюто си за „Ей Ту Си Ен Ен“ (A2 CNN).

Той говори и за американското военно присъствие в Косово, като заяви, че в бъдеще е възможно числеността на американските сили да намалее. Според него е необходимо Косово да се подготви и за такъв сценарий и да укрепи стратегическите си партньорства.

По думите на Сървър Албания, която е част от НАТО, би могла да изиграе голяма роля в гарантирането на сигурността на Косово, като увеличи броя на военните си там при необходимост.

Според американския преподавател и експерт стратегически приоритет за Косово трябва да остане присъединяването на страната към Европейския съюз и НАТО, тъй като интеграцията в Алианса би решила много от предизвикателствата по отношение на сигурността, пред които е изправена държавата.

Той обаче подчерта, че процесът по присъединяване към ЕС и НАТО би могъл да бъде възпрепятстван от липсата на стабилно правителство, като допълни, че светът няма да чака Косово да преодолее политическата си безизходица.

„Косово трябва да лобира, за да влезе в НАТО възможно най-бързо (...) Трудно е обаче да си представим, че НАТО ще приеме нов член, който няма стабилно правителство“, заключи Сървър.


Косово
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдааа бе

    15 1 Отговор
    Спомняме си за лъжата с една колба с прах за пране.

    Коментиран от #2

    14:08 03.06.2026

  • 2 Избиха народа

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мдааа бе":

    и после се извиниха, изродите.

    14:09 03.06.2026

  • 3 Компира

    13 3 Отговор
    Да, в правото си е да атакува и трябва да го направи.
    Ако набират доброволци, бих се включил. Щом е в разрез с натовските и европейски политики, можете да ме броите.

    14:09 03.06.2026

  • 4 Днес цял ден Мара

    10 2 Отговор
    ще публикуваДрисссни.

    14:09 03.06.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    8 10 Отговор
    Сърбия ще атакува и България, когато руснаците кажат!
    Така беше и през 1885г.

    14:14 03.06.2026

  • 6 Велисите

    2 6 Отговор
    Нека си налягат парцалите войнствените ни съседи.

    14:18 03.06.2026

  • 7 Вучич да чака ?

    3 3 Отговор
    Вучич каза , че си подава оставката след няколко месеца, къде има време да напада Косово.

    14:19 03.06.2026

  • 8 Чочич

    3 1 Отговор
    Спомням си ученията на руснаците до украинската граница.Американците обявиха кога ще е нападението,за резил.

    14:25 03.06.2026

  • 9 Забравяте

    9 3 Отговор
    да споменете, че Косово е ИЗКОННА ЧАСТ от Сърбия,

    завзета и дефинирана като държава от ЦРУ ...

    14:28 03.06.2026

  • 10 Не виждам

    4 2 Отговор
    какъв е проблема?

    14:31 03.06.2026

  • 11 6135

    2 3 Отговор
    А ние чакаме ли благоприятен геополитически момент да си вземем Македония?

    Коментиран от #12

    14:38 03.06.2026

  • 12 Гоце

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "6135":

    Не си струва за Македония да се мре .Добре че сме разделени.

    14:43 03.06.2026