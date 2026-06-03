Американски експерт смята, че Сърбия ще атакува Косово при благоприятен геополитически момент

Професорът в университета „Джон Хопкинс“ в САЩ и експерт по въпросите на Балканите Даниел Сървър заяви, че сръбският президент Александър Вучич изчаква благоприятен геополитически момент, за да осъществи целите си спрямо Косово, съобщава косовският вестник „Коха диторе“, като се позовава на интервю на Сървър за албанска медия, предаде БТА.

Сърбия не признава обявената през 2008 г. независимост на бившата си област Косово. Двете страни водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС от 2011 г. и постигнаха няколко споразумения, но не всички са приложени.

„Ясно е, че Сърбия под управлението на Вучич изчаква геополитическа възможност, в която може да вземе най-малко Северно Косово (което е предимно населено със сърби – бел. ред.), защото не се интересува от другата част на територията (на Косово), тъй като би се изправила пред партизанска война, която би била разрушителна за Сърбия“, каза Сървър в интервюто си за „Ей Ту Си Ен Ен“ (A2 CNN).

Той говори и за американското военно присъствие в Косово, като заяви, че в бъдеще е възможно числеността на американските сили да намалее. Според него е необходимо Косово да се подготви и за такъв сценарий и да укрепи стратегическите си партньорства.

По думите на Сървър Албания, която е част от НАТО, би могла да изиграе голяма роля в гарантирането на сигурността на Косово, като увеличи броя на военните си там при необходимост.

Според американския преподавател и експерт стратегически приоритет за Косово трябва да остане присъединяването на страната към Европейския съюз и НАТО, тъй като интеграцията в Алианса би решила много от предизвикателствата по отношение на сигурността, пред които е изправена държавата.

Той обаче подчерта, че процесът по присъединяване към ЕС и НАТО би могъл да бъде възпрепятстван от липсата на стабилно правителство, като допълни, че светът няма да чака Косово да преодолее политическата си безизходица.

„Косово трябва да лобира, за да влезе в НАТО възможно най-бързо (...) Трудно е обаче да си представим, че НАТО ще приеме нов член, който няма стабилно правителство“, заключи Сървър.