Русия обвини Украйна в извършването на "безпрецедентна агресия“

Русия днес обвини Украйна, че е убила осем цивилни и е ранила 11 при атака с дрон срещу пътнически автобус в контролираната от Русия част от Донецка област, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Назначеният от Русия ръководител на региона Денис Пушилин заяви, че украински дрон е поразил автобуса, когато той спрял, за да се качат пътници в селището Еенакиево в Донецка област. Автобусът пътувал по маршрут от Москва към Симферопол в контролирания от Русия Крим.
Пушилин заяви, че силите на Киев са извършили „пореден акт на безпрецедентна, безчовечна агресия“.
Към момента няма коментар на случая от страна на Украйна, която, както и Русия, отрича да взема умишлено на прицел цивилни, отбелязва Ройтерс.
Според руски следователи 53-ма души са били записани за пътуването с автобус. Те добавиха, че е било образувано криминално разследване за „терористична атака“ и че се работи за установяване на имената на отговорните за нея.
На кадри от видео, публикувано от разследващите, се виждат останките на белия пътнически автобус. Металният му покрив е разрушен, вътрешността му е напълно изгоряла и всичките му прозорци са изпочупени.
Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че атаката е част от украински "лов на цивилни", а специалният пратеник на ведомството Родион Мирошник каза, че нападението е имало за цел да сплаши цивилното население.
Мирошник обвини Украйна, че използва западната военна и финансова помощ, „за да парализира цивилните транспортни връзки и да създаде непоносими условия за живот“.
Русия снощи извърши масирана атака с дронове и ракети срещу Украйна, при която бяха убити 23-ма души и бяха ранени 130. Москва заяви, че нападението е отговор на смъртоносната украинска атака срещу общежитие в контролираната от Русия част на Луганска област. Киев отрича да е атакувал общежитието умишлено.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Коментиран от #14, #20
14:42 03.06.2026
2 Джан аз
14:43 03.06.2026
3 8888
14:45 03.06.2026
4 перефраза
14:45 03.06.2026
5 Ами
14:46 03.06.2026
6 Перничанин
Коментиран от #11, #16
14:47 03.06.2026
7 хаха
"Мъ тооооо... нямат никакви доказателства че е руски"
Мъ тоооо...нямате никакви доказателства за "безпрецедентна агресия“ от украинска страна.
ХАХАХА
14:47 03.06.2026
8 Радев
Може да потърсите изказването ми- има го
Горд баровец съм
Коментиран от #12
14:49 03.06.2026
9 Многоходовото
14:49 03.06.2026
10 Мдаммм
14:49 03.06.2026
11 Дзак
До коментар #6 от "Перничанин":Всеки мръсник винаги си получава заслуженото!
14:49 03.06.2026
12 Пардон
До коментар #8 от "Радев":Горд натовец съм
Затова се замогнаха като баровец
14:49 03.06.2026
13 хаха 🤣
14:51 03.06.2026
14 Я пак...
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Хаяско вече риве кат девочка.Няма да се очудя,ако поиска военна помощ в жива сила от Беларус да нападне Украйна от север...
14:52 03.06.2026
15 варна
14:52 03.06.2026
16 Деций
До коментар #6 от "Перничанин":Е глупости,ако разсъждаваме така то с няколко ядрени удара в рамките на 30 минути Украйна ше се изпари със цялото население.Нали има деца,майки, възрастни хора.
Коментиран от #22
14:53 03.06.2026
17 Безгранична
14:55 03.06.2026
18 точно попадение 💣💣💣
14:55 03.06.2026
19 Швейк
14:55 03.06.2026
20 Сириознуу?
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":То са вижда кой е нефелния...операция за 3 дни,ха,ха,ха....Между другото питаш ли се що втората световна е приключила за 5-6 години,а тук с една Украйна не могат да се справят вече 5 години,ъ?
14:56 03.06.2026
21 Радев
Аз казах на Рюте- от мен имаш 5%
Ще правя всичко на ишлиме за въоръжаването и
Срещу мижаво заплащане и заробващи дългове, взимайте ресурсите на България,жкато закъсаме..
Браво на мен!
Лоялен съм
Кога съм си мислел , че ще управлявам държава..
Вие луди ли сте, да помислите, че един летец ще го направят ..управляващ БГ?
Ха ха ха
14:57 03.06.2026
22 хаха
До коментар #16 от "Деций":"така то с няколко ядрени удара"
"Няколко" най-често означава нещо между 3 и 7. Тоест нищо няма да се "изпари" кухоглав ориенталец. Колкото Япония се "изпари".
Виж ако се изпарят санкт путлербург и мацква и няма монголоидни ватенки. ХАХАХА
14:58 03.06.2026
23 Пффф...
15:02 03.06.2026
24 Стига лъжи
Оня мост там до Крим за какво го направихте?
15:06 03.06.2026
25 Гарит масква
15:07 03.06.2026
26 А така
15:07 03.06.2026
27 ха ха ха
И сега ще повярвам, че "цивилните" са решили да ги превозят по по-дълъг маршрут и то по фронтовата линия.
Аре нЕма нужда.
15:17 03.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.