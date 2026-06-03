Русия обвини Украйна в извършването на "безпрецедентна агресия“

Русия днес обвини Украйна, че е убила осем цивилни и е ранила 11 при атака с дрон срещу пътнически автобус в контролираната от Русия част от Донецка област, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Назначеният от Русия ръководител на региона Денис Пушилин заяви, че украински дрон е поразил автобуса, когато той спрял, за да се качат пътници в селището Еенакиево в Донецка област. Автобусът пътувал по маршрут от Москва към Симферопол в контролирания от Русия Крим.

Пушилин заяви, че силите на Киев са извършили „пореден акт на безпрецедентна, безчовечна агресия“.

Към момента няма коментар на случая от страна на Украйна, която, както и Русия, отрича да взема умишлено на прицел цивилни, отбелязва Ройтерс.

Според руски следователи 53-ма души са били записани за пътуването с автобус. Те добавиха, че е било образувано криминално разследване за „терористична атака“ и че се работи за установяване на имената на отговорните за нея.

На кадри от видео, публикувано от разследващите, се виждат останките на белия пътнически автобус. Металният му покрив е разрушен, вътрешността му е напълно изгоряла и всичките му прозорци са изпочупени.

Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че атаката е част от украински "лов на цивилни", а специалният пратеник на ведомството Родион Мирошник каза, че нападението е имало за цел да сплаши цивилното население.

Мирошник обвини Украйна, че използва западната военна и финансова помощ, „за да парализира цивилните транспортни връзки и да създаде непоносими условия за живот“.

Русия снощи извърши масирана атака с дронове и ракети срещу Украйна, при която бяха убити 23-ма души и бяха ранени 130. Москва заяви, че нападението е отговор на смъртоносната украинска атака срещу общежитие в контролираната от Русия част на Луганска област. Киев отрича да е атакувал общежитието умишлено.