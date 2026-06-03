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Русия обвини Украйна в извършването на "безпрецедентна агресия“
  Тема: Украйна

Русия обвини Украйна в извършването на "безпрецедентна агресия“

3 Юни, 2026 14:40 1 049 28

  • украйна-
  • донецка област-
  • русия-
  • автобус-
  • денис пушилин

Към момента няма коментар на случая от страна на Украйна, която отрича да взема умишлено на прицел цивилни

Русия обвини Украйна в извършването на "безпрецедентна агресия“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия днес обвини Украйна, че е убила осем цивилни и е ранила 11 при атака с дрон срещу пътнически автобус в контролираната от Русия част от Донецка област, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Назначеният от Русия ръководител на региона Денис Пушилин заяви, че украински дрон е поразил автобуса, когато той спрял, за да се качат пътници в селището Еенакиево в Донецка област. Автобусът пътувал по маршрут от Москва към Симферопол в контролирания от Русия Крим.

Пушилин заяви, че силите на Киев са извършили „пореден акт на безпрецедентна, безчовечна агресия“.

Към момента няма коментар на случая от страна на Украйна, която, както и Русия, отрича да взема умишлено на прицел цивилни, отбелязва Ройтерс.

Според руски следователи 53-ма души са били записани за пътуването с автобус. Те добавиха, че е било образувано криминално разследване за „терористична атака“ и че се работи за установяване на имената на отговорните за нея.

На кадри от видео, публикувано от разследващите, се виждат останките на белия пътнически автобус. Металният му покрив е разрушен, вътрешността му е напълно изгоряла и всичките му прозорци са изпочупени.

Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че атаката е част от украински "лов на цивилни", а специалният пратеник на ведомството Родион Мирошник каза, че нападението е имало за цел да сплаши цивилното население.

Мирошник обвини Украйна, че използва западната военна и финансова помощ, „за да парализира цивилните транспортни връзки и да създаде непоносими условия за живот“.

Русия снощи извърши масирана атака с дронове и ракети срещу Украйна, при която бяха убити 23-ма души и бяха ранени 130. Москва заяви, че нападението е отговор на смъртоносната украинска атака срещу общежитие в контролираната от Русия част на Луганска област. Киев отрича да е атакувал общежитието умишлено.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    27 15 Отговор
    Окраинците са като евреите - нефелни!

    Коментиран от #14, #20

    14:42 03.06.2026

  • 2 Джан аз

    25 9 Отговор
    Като падат на фронта избиват цивилни. Вчера 404 намаля с 50 кв.км. Четете и др сайтове. Тук няма да ви го съобщят.

    14:43 03.06.2026

  • 3 8888

    21 12 Отговор
    и сега ще има планиран ремонт на Киев

    14:45 03.06.2026

  • 4 перефраза

    14 21 Отговор
    Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....

    14:45 03.06.2026

  • 5 Ами

    17 11 Отговор
    Това си е самата истина. Атаката по автобуса е самоцелна и го има заснето .

    14:46 03.06.2026

  • 6 Перничанин

    11 13 Отговор
    Е нали са във война, тарикат мъж не пищи.

    Коментиран от #11, #16

    14:47 03.06.2026

  • 7 хаха

    11 11 Отговор
    Как беше след атаката с дрона в Галац а?

    "Мъ тооооо... нямат никакви доказателства че е руски"

    Мъ тоооо...нямате никакви доказателства за "безпрецедентна агресия“ от украинска страна.

    ХАХАХА

    14:47 03.06.2026

  • 8 Радев

    5 10 Отговор
    Заявих на Рюте, че ще подкрепяме Окраина срещу руската агресия
    Може да потърсите изказването ми- има го
    Горд баровец съм

    Коментиран от #12

    14:49 03.06.2026

  • 9 Многоходовото

    10 8 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    14:49 03.06.2026

  • 10 Мдаммм

    6 5 Отговор
    "Присмял се хърбел на щърбел".И едните и другите трепат цивилни.Все пак е война,не е военна операция за 3 дни!Поняли!

    14:49 03.06.2026

  • 11 Дзак

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Перничанин":

    Всеки мръсник винаги си получава заслуженото!

    14:49 03.06.2026

  • 12 Пардон

    1 8 Отговор

    До коментар #8 от "Радев":

    Горд натовец съм
    Затова се замогнаха като баровец

    14:49 03.06.2026

  • 13 хаха 🤣

    6 6 Отговор
    дядо Вовчик така и не се научи как се прави военна операция 🤣САЩ и Израел му показаха как се прави, но Вовчик е с мозък на 1/2 кокошка и не възприема 🤣

    14:51 03.06.2026

  • 14 Я пак...

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Хаяско вече риве кат девочка.Няма да се очудя,ако поиска военна помощ в жива сила от Беларус да нападне Украйна от север...

    14:52 03.06.2026

  • 15 варна

    6 7 Отговор
    ватенките атакуват, а когато те са атакувани пищят

    14:52 03.06.2026

  • 16 Деций

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Перничанин":

    Е глупости,ако разсъждаваме така то с няколко ядрени удара в рамките на 30 минути Украйна ше се изпари със цялото население.Нали има деца,майки, възрастни хора.

    Коментиран от #22

    14:53 03.06.2026

  • 17 Безгранична

    7 3 Отговор
    е наглостта на руската мърша.

    14:55 03.06.2026

  • 18 точно попадение 💣💣💣

    5 4 Отговор
    Украйна удари военна база в Кронщад. Унищожена е руската корвета "Бойкий", въоръжен основно с ракети — противокорабни, крилати или зенитни.

    14:55 03.06.2026

  • 19 Швейк

    7 2 Отговор
    Каквото сте надробили това ще сърбате !

    14:55 03.06.2026

  • 20 Сириознуу?

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    То са вижда кой е нефелния...операция за 3 дни,ха,ха,ха....Между другото питаш ли се що втората световна е приключила за 5-6 години,а тук с една Украйна не могат да се справят вече 5 години,ъ?

    14:56 03.06.2026

  • 21 Радев

    4 2 Отговор
    Унгарчето нямало да подкрепя Окраина с въоръжаване и не я искало в Европа
    Аз казах на Рюте- от мен имаш 5%
    Ще правя всичко на ишлиме за въоръжаването и
    Срещу мижаво заплащане и заробващи дългове, взимайте ресурсите на България,жкато закъсаме..

    Браво на мен!
    Лоялен съм
    Кога съм си мислел , че ще управлявам държава..
    Вие луди ли сте, да помислите, че един летец ще го направят ..управляващ БГ?

    Ха ха ха

    14:57 03.06.2026

  • 22 хаха

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "Деций":

    "така то с няколко ядрени удара"

    "Няколко" най-често означава нещо между 3 и 7. Тоест нищо няма да се "изпари" кухоглав ориенталец. Колкото Япония се "изпари".

    Виж ако се изпарят санкт путлербург и мацква и няма монголоидни ватенки. ХАХАХА

    14:58 03.06.2026

  • 23 Пффф...

    3 5 Отговор
    Тая мизерна, провославна северна нигерия що и викат мечка?!? Плюшка по-добре....хахаха

    15:02 03.06.2026

  • 24 Стига лъжи

    3 2 Отговор
    1800 км "редовен" маршрут на автобус и то минаващ на 40 км от фронта. Кого баламосвате?
    Оня мост там до Крим за какво го направихте?

    15:06 03.06.2026

  • 25 Гарит масква

    3 3 Отговор
    гарить от всякъде

    15:07 03.06.2026

  • 26 А така

    3 2 Отговор
    удавете ги в собствения им петрол

    15:07 03.06.2026

  • 27 ха ха ха

    1 0 Отговор
    Отварям навигацията си и слагам маршрута. Този през кримския мост е за 20:30 мин, а през Донецк - 23:40 мин.
    И сега ще повярвам, че "цивилните" са решили да ги превозят по по-дълъг маршрут и то по фронтовата линия.
    Аре нЕма нужда.

    15:17 03.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

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