Киев удари Санкт Петербург, недостиг на бензин в Луганск

По данни на руските окупационни власти в анексирания Донецки регион при украинска атака с дрон е ударен туристически автобус, загинали са най-малко седем души, а други единайсет са били ранени. Информацията не може да бъде проверена от независим източник. Автобусът е пътувал от Москва към полуостров Крим, който също е анексиран от Русия. Руската следствена комисия е започнала разследване на „терористичен акт“, предава АРД.
Ударен нефтен терминал край Санкт Петербург
Украински дронове са поразили и енергийни и военни обекти в Ленинградска област. Няколко инфраструктурни съоръжения са били повредени, но няма загинали, съобщи губернаторът на Санкт Петербург Александър Беглов. Световните агенции съобщават за гъсти облаци дим, извиващи се над града след нападението.
Според украинския президент Володимир Зеленски ударът е бил насочен към нефтен терминал в Санкт Петербург, а целта - да се попречи на провеждането на тридневния икономически форум, в който се очаква да участва и руският президент Владимир Путин. Освен това, според Киев, е бил атакуван оръжеен завод в руската Тамбовска област, южно от Москва, допълва германското издание.
Недостиг на гориво в окупираните от Русия територии
Украинските контраатаки срещу руската нефтена промишленост вече дават резултат. След въведените ограничения за бензина и дизела на анексирания от Русия полуостров Крим, сега същото се случва и в окупирания украински район Луганск. Там се забранява продажбата на повече от 20 литра бензин А-92 и А-95, както и за дизела.
Според военните власти, цитирани от агенция ТАСС, ограниченията са временни и се налагат заради „наличните запаси и повишеното търсене на гориво през последните дни“. По данни на агенция Ройтерс причината за това са зачестилите украински атаки с дронове.
Освен това руското правителство за първи път забрани износа на керосин, като мярката ще бъде в сила до края на ноември. Целта на това решение е „да се гарантира стабилността на вътрешния пазар на горива“, се посочва в съобщението.
Увеличаващ се брой цивилни жертви
Украйна не спира да повтаря, че отбранявайки се срещу руската агресия напада само военни цели. При последните атаки с дронове обаче се наблюдава и увеличаване на броя на цивилните жертви.
От началото на войната преди повече от четири години Русия нанася въздушни удари по Украйна, при които постоянно загиват цивилни граждани. Само във вторник при масирани руски атаки с дронове и ракети загинаха над 20 души в украинските градове с над един милион жители Киев и Днипро. Според властите ранените са над 100. Преговорите за прекратяване на военните действия в момента са в застой.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Успешна смяна днес
Коментиран от #41
13:09 03.06.2026
2 Талони, купони, дефицит
Коментиран от #38
13:10 03.06.2026
3 От форума
Коментиран от #40
13:10 03.06.2026
4 хаха
Никакви доказателства (както дрънкаха ватнишките псета за атаката с дрон в Галац).
Коментиран от #13, #42
13:11 03.06.2026
5 БРАВО
13:11 03.06.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #16, #27
13:12 03.06.2026
7 Софето
13:12 03.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сатана Z
Коментиран от #12, #17
13:12 03.06.2026
10 НЕМОЖАЧи.ру
Коментиран от #31
13:12 03.06.2026
11 Сила
13:12 03.06.2026
12 ЩЕКА 🤡🤩🐐
До коментар #9 от "Сатана Z":Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌
13:13 03.06.2026
13 Четете Скандално, не тоя вмирисан сайт
До коментар #4 от "хаха":"Pycкитe cили yдapиxa peкopдeн бpoй пpeдпpиятия и тaйни цexoвe нa BПK нa Укpaйнa"
13:13 03.06.2026
14 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
Коментиран от #50, #51
13:13 03.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сила
До коментар #9 от "Сатана Z":Ама тях ги нападнаха бе пич , Украйна я нападна РФ , забрави ли ...??!
Коментиран от #47
13:14 03.06.2026
18 Сатана Z
Коментиран от #46
13:15 03.06.2026
19 гост
13:16 03.06.2026
20 Сатана Z
13:16 03.06.2026
21 Зелчо, зелчо
13:18 03.06.2026
22 ДрайвингПлежър
13:19 03.06.2026
23 АБВ
Велика победа за Украйна ! Путин вече моли за мир ! Бялото знаме се вее над Кремъл !
13:20 03.06.2026
24 🤣🤣🤣🤣...
13:20 03.06.2026
25 Да се готви Магаданск
13:22 03.06.2026
26 Това обяснява всичко
13:22 03.06.2026
27 Тачо Пармака
До коментар #6 от "Последния Софиянец":А ти ще ми лапаш... Х.....................!!!!!!!! Яяяяяяя
13:23 03.06.2026
28 Патрули на трасето Таганрог - Джанкой
13:25 03.06.2026
29 Украинското...
У половината кен ЕФ.. нема бензин ама па има...2 Милиона монголяци ЧЕРНОЗЕМ!
13:25 03.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Българин
До коментар #10 от "НЕМОЖАЧи.ру":Човече, добре ли си ? Кротни се малко и се успокои.
Коментиран от #57
13:31 03.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 анонимен
Коментиран от #60
13:38 03.06.2026
34 анонимен
Коментиран от #48
13:38 03.06.2026
35 Минувач
13:38 03.06.2026
36 анонимен
Коментиран от #49
13:39 03.06.2026
37 Наблюдател
Неслучайно германските представители начело с Герхард Шрьодер са едни от най-многобройните на икономическия форум в Санкт Петербург .
Терористите от НАТО и техните фашизирани съучастници от Украйна и Трибалтика не могат да помрачат това мащабно събитие.
13:39 03.06.2026
38 Сигурен ли си
До коментар #2 от "Талони, купони, дефицит":Да не завиждаш?
Щото мечката играе у съседа..
13:40 03.06.2026
39 Любо
Коментиран от #54
13:41 03.06.2026
40 О неразумний .
До коментар #3 от "От форума":Това няма да стресне народ, който е победил фашизма..
13:42 03.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Радваш се на загинали хора?!
До коментар #4 от "хаха":Нещо в детството ли?
13:45 03.06.2026
43 Читател
13:52 03.06.2026
44 Факти
13:54 03.06.2026
45 ударили ууукрите
13:56 03.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Вярно
До коментар #17 от "Сила":Обаче за какво знаеш ли ? МАЙ НЕ !
13:59 03.06.2026
48 Как да няма
До коментар #34 от "анонимен":Няма по-голямо нещастие от това да си евр0гейт@к или хахла
14:00 03.06.2026
49 хахахахха
До коментар #36 от "анонимен":много фантазираш ве мишок,отиди се прегледай
14:03 03.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 до жълтопаветник
До коментар #14 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Абе жълтопаветник-грантаджия, в момента Украйна ли е в руски територии или Русия е в украински. Кой напредва навсякъде по фронта. Чия страна цялата е в руини и са избити милиони нейни жители, мобилизирани насила като кучета по пътищата. Кой живее на изкуствено дишане с помощи от чужбина, включително България. Русия или Украйна??? То бива наглост, бива, ама вашето няма граници. Украйна отдавна умря, набийте си го в простите кратуни.
Коментиран от #58
14:08 03.06.2026
52 провинциалист
14:09 03.06.2026
53 И храните в Европа
Коментиран от #55
14:10 03.06.2026
54 руски десидент
До коментар #39 от "Любо":Войната с руските фашисти ще свърши веднага ако 8 украински дрона гръмнат
8 путлерови бункера едновременно.Все в някой ще е фашиста Путин.
14:17 03.06.2026
55 Истината
До коментар #53 от "И храните в Европа":Днес, в Гърция бензин А95 под 2.06 евро за литър не видях. Имат някои по-евтини продукти в магазините, но като цяло е около 20% по-скъпо.
14:20 03.06.2026
56 Убаво де
Кой от дека пусне Дрон -- се нацелва кен.. ЕФО!
Нема ли оше от ония БЕЗ- аналоговите... Мултики с ПВО?!?
Дее.. ба и боклуко
14:26 03.06.2026
57 ру БЛАТА
До коментар #31 от "Българин":Питай половината гласували с одобрение същото
14:35 03.06.2026
58 Фифа награда за мир
До коментар #51 от "до жълтопаветник":Мача се играе до последната секунда А още сме в първото полувреме
Коментиран от #61
14:36 03.06.2026
59 Анализатор
Да се готви Москва!
И бункерния плъх от Кремал!
14:40 03.06.2026
60 да бе да
До коментар #33 от "анонимен":Напълно се включва в "евроатлантическите ценности", с които 4-тия райх управлява ЕС! И никакви отстъпления - подкрепа за цивилизованите ционисти!
14:59 03.06.2026
61 да ама
До коментар #58 от "Фифа награда за мир":време е да свърши! Щото ако продължи до 2030, ЕС ще тръгне срещу Русия защото тя ще е свършена! Нали вече само затова се готвят натовците?
15:03 03.06.2026