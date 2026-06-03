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Киев удари Санкт Петербург, недостиг на бензин в Луганск
  Тема: Украйна

Киев удари Санкт Петербург, недостиг на бензин в Луганск

3 Юни, 2026 13:07 2 608 61

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • санкт петербург-
  • луганск

Дронове атакуваха Ленинградска област само няколко часа преди откриването на Петербургския международен икономически форум

Киев удари Санкт Петербург, недостиг на бензин в Луганск - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

По данни на руските окупационни власти в анексирания Донецки регион при украинска атака с дрон е ударен туристически автобус, загинали са най-малко седем души, а други единайсет са били ранени. Информацията не може да бъде проверена от независим източник. Автобусът е пътувал от Москва към полуостров Крим, който също е анексиран от Русия. Руската следствена комисия е започнала разследване на „терористичен акт“, предава АРД.

Ударен нефтен терминал край Санкт Петербург

Украински дронове са поразили и енергийни и военни обекти в Ленинградска област. Няколко инфраструктурни съоръжения са били повредени, но няма загинали, съобщи губернаторът на Санкт Петербург Александър Беглов. Световните агенции съобщават за гъсти облаци дим, извиващи се над града след нападението.

Според украинския президент Володимир Зеленски ударът е бил насочен към нефтен терминал в Санкт Петербург, а целта - да се попречи на провеждането на тридневния икономически форум, в който се очаква да участва и руският президент Владимир Путин. Освен това, според Киев, е бил атакуван оръжеен завод в руската Тамбовска област, южно от Москва, допълва германското издание.

Недостиг на гориво в окупираните от Русия територии

Украинските контраатаки срещу руската нефтена промишленост вече дават резултат. След въведените ограничения за бензина и дизела на анексирания от Русия полуостров Крим, сега същото се случва и в окупирания украински район Луганск. Там се забранява продажбата на повече от 20 литра бензин А-92 и А-95, както и за дизела.

Според военните власти, цитирани от агенция ТАСС, ограниченията са временни и се налагат заради „наличните запаси и повишеното търсене на гориво през последните дни“. По данни на агенция Ройтерс причината за това са зачестилите украински атаки с дронове.

Освен това руското правителство за първи път забрани износа на керосин, като мярката ще бъде в сила до края на ноември. Целта на това решение е „да се гарантира стабилността на вътрешния пазар на горива“, се посочва в съобщението.

Увеличаващ се брой цивилни жертви

Украйна не спира да повтаря, че отбранявайки се срещу руската агресия напада само военни цели. При последните атаки с дронове обаче се наблюдава и увеличаване на броя на цивилните жертви.

От началото на войната преди повече от четири години Русия нанася въздушни удари по Украйна, при които постоянно загиват цивилни граждани. Само във вторник при масирани руски атаки с дронове и ракети загинаха над 20 души в украинските градове с над един милион жители Киев и Днипро. Според властите ранените са над 100. Преговорите за прекратяване на военните действия в момента са в застой.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Успешна смяна днес

    43 41 Отговор
    Здравейте бакшиши путонофили

    Коментиран от #41

    13:09 03.06.2026

  • 2 Талони, купони, дефицит

    40 39 Отговор
    Това винаги е вървял ръка за ръка в живота на нещастния руснак.

    Коментиран от #38

    13:10 03.06.2026

  • 3 От форума

    37 37 Отговор
    в Ленинград мирише на изгоряло..

    Коментиран от #40

    13:10 03.06.2026

  • 4 хаха

    24 39 Отговор
    "при украинска атака с дрон е ударен туристически автобус"

    Никакви доказателства (както дрънкаха ватнишките псета за атаката с дрон в Галац).

    Коментиран от #13, #42

    13:11 03.06.2026

  • 5 БРАВО

    31 24 Отговор
    Друго си е в Бандеристан да стоят без вода на тъмно и студено!

    13:11 03.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    52 24 Отговор
    В Санкт Петербург 3000 фирми от САЩ, Франция и Германия сключват сделки с Русия за стотици милиарди а ние лапаме мухи.

    Коментиран от #16, #27

    13:12 03.06.2026

  • 7 Софето

    30 30 Отговор
    Мацква кога

    13:12 03.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сатана Z

    39 31 Отговор
    С Украинска терористична държава е свършено.Ще бъде изравнена със земята а населението и избито до крак.

    Коментиран от #12, #17

    13:12 03.06.2026

  • 10 НЕМОЖАЧи.ру

    25 28 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация...

    Коментиран от #31

    13:12 03.06.2026

  • 11 Сила

    26 28 Отговор
    Бензиностанцията РФ е пред фалит...

    13:12 03.06.2026

  • 12 ЩЕКА 🤡🤩🐐

    18 16 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌

    13:13 03.06.2026

  • 13 Четете Скандално, не тоя вмирисан сайт

    30 26 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    "Pycкитe cили yдapиxa peкopдeн бpoй пpeдпpиятия и тaйни цexoвe нa BПK нa Укpaйнa"

    13:13 03.06.2026

  • 14 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    23 31 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #50, #51

    13:13 03.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сила

    19 24 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Ама тях ги нападнаха бе пич , Украйна я нападна РФ , забрави ли ...??!

    Коментиран от #47

    13:14 03.06.2026

  • 18 Сатана Z

    9 22 Отговор
    Радев раздаде по една 20 литрова туба с бензин на гласоподавателите си,които вместо да се запалят с него го продадоха на укри туристите по морето

    Коментиран от #46

    13:15 03.06.2026

  • 19 гост

    15 11 Отговор
    туристически автобус в Донцек??? тези се майтапят

    13:16 03.06.2026

  • 20 Сатана Z

    29 16 Отговор
    Гледайте видеата за горящият Киев сутринта.Пуши отвсякъде като цигански катун в България.

    13:16 03.06.2026

  • 21 Зелчо, зелчо

    22 13 Отговор
    Заради теб киевчани ще спят постоянно в метрото.

    13:18 03.06.2026

  • 22 ДрайвингПлежър

    20 14 Отговор
    Украинския кочак трябва да се срине до земята - равно поле по което детелинките да си тичат наволя!!! А укронациста да ги гледа от долу!

    13:19 03.06.2026

  • 23 АБВ

    24 7 Отговор
    Снимката направо кърти миФки. Показва опустошителните поражения върху нокътя на някакъв сфинкс. Ма то май и поражения няма, само опушване, което отстраняват с водоструйка.
    Велика победа за Украйна ! Путин вече моли за мир ! Бялото знаме се вее над Кремъл !

    13:20 03.06.2026

  • 24 🤣🤣🤣🤣...

    18 16 Отговор
    Украинската делегация пристигна с гръм и трясък в Санкт Петербург на икономическият форум🤣🤣🤣🤣🤣

    13:20 03.06.2026

  • 25 Да се готви Магаданск

    9 15 Отговор
    Ако имат нефтопреработвателен завод още по-бързо да се готви.

    13:22 03.06.2026

  • 26 Това обяснява всичко

    9 5 Отговор
    Месеци преди изборите през 2019 г.

    13:22 03.06.2026

  • 27 Тачо Пармака

    6 7 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    А ти ще ми лапаш... Х.....................!!!!!!!! Яяяяяяя

    13:23 03.06.2026

  • 28 Патрули на трасето Таганрог - Джанкой

    13 14 Отговор
    Това е сухопътната връзка на Крим с Русия. Над шосето патрулират американски нападателни дронове с камери с изкуствен интелект. Обучени са с 10 000 часа филмчета с нападение над военна техника. Откриват военната техника самостоятелно и я обезвреждат. Да не смееш да сложиш Калашник в багажника.

    13:25 03.06.2026

  • 29 Украинското...

    15 19 Отговор
    Дрон Ембарго работи перфектно!
    У половината кен ЕФ.. нема бензин ама па има...2 Милиона монголяци ЧЕРНОЗЕМ!

    13:25 03.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Българин

    9 8 Отговор

    До коментар #10 от "НЕМОЖАЧи.ру":

    Човече, добре ли си ? Кротни се малко и се успокои.

    Коментиран от #57

    13:31 03.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 анонимен

    13 12 Отговор
    Всъщност Русия се оказа най-големият производител на русофоби в световен мащаб. Скоро думата русофобия ще превърне в еквивалент на добродетели като благоприличие, честност и човечност. Защото просто е невъзможно да си достоен и честен човек и да не си русофоб, знаейки за всички престъпления на този „народ“.

    Коментиран от #60

    13:38 03.06.2026

  • 34 анонимен

    12 11 Отговор
    По-голямо нещастие от това да си руснак вече няма. Да си руснак вече е нарицателно, равносилно на изрод - за съжаление тази е прозаичната констатация, властваща в света.

    Коментиран от #48

    13:38 03.06.2026

  • 35 Минувач

    6 7 Отговор
    Да видяхме Киев , Донецк и Херсон от снощи !

    13:38 03.06.2026

  • 36 анонимен

    14 10 Отговор
    Това, което се случи на 24 февруари, е историческа трагедия, но е трагедия преди всичко за Русия. Защото Украйна като държава ще оцелее и ще бъде европейска. А Русия не я чака нищо добро - ще трябва да се възстановява, да изплаща репарации, ще бъде отхвърлена от света. Ще плати с пари, с животи и с кръв за престъпния си инфантилизъм през годините на Путин. Руснаците още не са го осъзнали, но със сигурност ще започнат да го осъзнават.

    Коментиран от #49

    13:39 03.06.2026

  • 37 Наблюдател

    11 8 Отговор
    1200 германски фирми все още оперират в Русия и развиват своята дейност, а БМВ продължава да произвежда кросоувъри Х5,Х6, Х7 в Калининград.
    Неслучайно германските представители начело с Герхард Шрьодер са едни от най-многобройните на икономическия форум в Санкт Петербург .

    Терористите от НАТО и техните фашизирани съучастници от Украйна и Трибалтика не могат да помрачат това мащабно събитие.

    13:39 03.06.2026

  • 38 Сигурен ли си

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Талони, купони, дефицит":

    Да не завиждаш?
    Щото мечката играе у съседа..

    13:40 03.06.2026

  • 39 Любо

    7 8 Отговор
    Укронацистите поискаха ли разрешение от Путин да им пусне тока???

    Коментиран от #54

    13:41 03.06.2026

  • 40 О неразумний .

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "От форума":

    Това няма да стресне народ, който е победил фашизма..

    13:42 03.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Радваш се на загинали хора?!

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Нещо в детството ли?

    13:45 03.06.2026

  • 43 Читател

    7 6 Отговор
    Идиотите стрелят по граждански обекти, затова довечера за съжаление пак ще има орехите падат.

    13:52 03.06.2026

  • 44 Факти

    4 3 Отговор
    Не преписвайте малоумните твърдения на Гейевропа . Как може да си присвоиш твое жилище което е дадено под наем ?

    13:54 03.06.2026

  • 45 ударили ууукрите

    6 6 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    13:56 03.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Вярно

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "Сила":

    Обаче за какво знаеш ли ? МАЙ НЕ !

    13:59 03.06.2026

  • 48 Как да няма

    4 5 Отговор

    До коментар #34 от "анонимен":

    Няма по-голямо нещастие от това да си евр0гейт@к или хахла

    14:00 03.06.2026

  • 49 хахахахха

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "анонимен":

    много фантазираш ве мишок,отиди се прегледай

    14:03 03.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 до жълтопаветник

    5 9 Отговор

    До коментар #14 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Абе жълтопаветник-грантаджия, в момента Украйна ли е в руски територии или Русия е в украински. Кой напредва навсякъде по фронта. Чия страна цялата е в руини и са избити милиони нейни жители, мобилизирани насила като кучета по пътищата. Кой живее на изкуствено дишане с помощи от чужбина, включително България. Русия или Украйна??? То бива наглост, бива, ама вашето няма граници. Украйна отдавна умря, набийте си го в простите кратуни.

    Коментиран от #58

    14:08 03.06.2026

  • 52 провинциалист

    4 5 Отговор
    Фактологическа грешка още в началото на текста ми попречи да прочета цялото излияние: "руските окупационни власти в анексирания Донецки регион", като се има предвид, че там има украински агресори в демократично самоопределилата се ДНР.

    14:09 03.06.2026

  • 53 И храните в Европа

    4 1 Отговор
    Защо горивото в Гърция е по-евтино от България

    Коментиран от #55

    14:10 03.06.2026

  • 54 руски десидент

    5 3 Отговор

    До коментар #39 от "Любо":

    Войната с руските фашисти ще свърши веднага ако 8 украински дрона гръмнат
    8 путлерови бункера едновременно.Все в някой ще е фашиста Путин.

    14:17 03.06.2026

  • 55 Истината

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "И храните в Европа":

    Днес, в Гърция бензин А95 под 2.06 евро за литър не видях. Имат някои по-евтини продукти в магазините, но като цяло е около 20% по-скъпо.

    14:20 03.06.2026

  • 56 Убаво де

    2 2 Отговор
    Дрътио пиздоглаз Пердуха оти не мое си опази.. Коч ината?!?
    Кой от дека пусне Дрон -- се нацелва кен.. ЕФО!
    Нема ли оше от ония БЕЗ- аналоговите... Мултики с ПВО?!?
    Дее.. ба и боклуко

    14:26 03.06.2026

  • 57 ру БЛАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Българин":

    Питай половината гласували с одобрение същото

    14:35 03.06.2026

  • 58 Фифа награда за мир

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "до жълтопаветник":

    Мача се играе до последната секунда А още сме в първото полувреме

    Коментиран от #61

    14:36 03.06.2026

  • 59 Анализатор

    4 4 Отговор
    Красота...!
    Да се готви Москва!
    И бункерния плъх от Кремал!

    14:40 03.06.2026

  • 60 да бе да

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "анонимен":

    Напълно се включва в "евроатлантическите ценности", с които 4-тия райх управлява ЕС! И никакви отстъпления - подкрепа за цивилизованите ционисти!

    14:59 03.06.2026

  • 61 да ама

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Фифа награда за мир":

    време е да свърши! Щото ако продължи до 2030, ЕС ще тръгне срещу Русия защото тя ще е свършена! Нали вече само затова се готвят натовците?

    15:03 03.06.2026

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