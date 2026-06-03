Киев удари Санкт Петербург, недостиг на бензин в Луганск

По данни на руските окупационни власти в анексирания Донецки регион при украинска атака с дрон е ударен туристически автобус, загинали са най-малко седем души, а други единайсет са били ранени. Информацията не може да бъде проверена от независим източник. Автобусът е пътувал от Москва към полуостров Крим, който също е анексиран от Русия. Руската следствена комисия е започнала разследване на „терористичен акт“, предава АРД.

Ударен нефтен терминал край Санкт Петербург

Украински дронове са поразили и енергийни и военни обекти в Ленинградска област. Няколко инфраструктурни съоръжения са били повредени, но няма загинали, съобщи губернаторът на Санкт Петербург Александър Беглов. Световните агенции съобщават за гъсти облаци дим, извиващи се над града след нападението.

Според украинския президент Володимир Зеленски ударът е бил насочен към нефтен терминал в Санкт Петербург, а целта - да се попречи на провеждането на тридневния икономически форум, в който се очаква да участва и руският президент Владимир Путин. Освен това, според Киев, е бил атакуван оръжеен завод в руската Тамбовска област, южно от Москва, допълва германското издание.

Недостиг на гориво в окупираните от Русия територии

Украинските контраатаки срещу руската нефтена промишленост вече дават резултат. След въведените ограничения за бензина и дизела на анексирания от Русия полуостров Крим, сега същото се случва и в окупирания украински район Луганск. Там се забранява продажбата на повече от 20 литра бензин А-92 и А-95, както и за дизела.

Според военните власти, цитирани от агенция ТАСС, ограниченията са временни и се налагат заради „наличните запаси и повишеното търсене на гориво през последните дни“. По данни на агенция Ройтерс причината за това са зачестилите украински атаки с дронове.

Освен това руското правителство за първи път забрани износа на керосин, като мярката ще бъде в сила до края на ноември. Целта на това решение е „да се гарантира стабилността на вътрешния пазар на горива“, се посочва в съобщението.

Увеличаващ се брой цивилни жертви

Украйна не спира да повтаря, че отбранявайки се срещу руската агресия напада само военни цели. При последните атаки с дронове обаче се наблюдава и увеличаване на броя на цивилните жертви.

От началото на войната преди повече от четири години Русия нанася въздушни удари по Украйна, при които постоянно загиват цивилни граждани. Само във вторник при масирани руски атаки с дронове и ракети загинаха над 20 души в украинските градове с над един милион жители Киев и Днипро. Според властите ранените са над 100. Преговорите за прекратяване на военните действия в момента са в застой.