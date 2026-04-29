САЩ отново удължиха крайния срок за продажба на активите на ''Лукойл''

Съединените щати удължиха лиценза за продажба на международни активи на санкционираната руска компания ''Лукойл'' до 30 май, съобщи Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC).

Предишният краен срок изтичаше на 1 май.

Лицензът позволява преговори и сключване на условни споразумения с ''Лукойл'' за продажбата на ''Лукойл International GmbH'', компания, която притежава чуждестранните ѝ активи.

Откакто Вашингтон наложи санкции на ''Лукойл'' през октомври 2025 г., OFAC многократно удължаваше крайния срок за потенциални купувачи.

Reuters писа по-рано, че подобно решение може да е свързано с преговори за прекратяване на руско-украинската война, в която активите на ''Лукойл'' могат да се превърнат в разменна монета.

Припомняме, че в края на октомври 2025 г. САЩ, за първи път по време на втория мандат на американския президент Доналд Тръмп, наложиха нови санкции срещу Русия, по-специално срещу ''Роснефт'' и ''Лукойл''.

Този месец администрацията на САЩ удължи и изключението от санкциите, което позволява на бензиностанциите на дребно на руската компания ''Лукойл'' да работят извън Русия до края на октомври.