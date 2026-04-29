Новини
Свят »
САЩ »
САЩ отново удължиха крайния срок за продажба на активите на ''Лукойл''

29 Април, 2026 19:13

  • роснефт-
  • лукойл-
  • петрол-
  • русия-
  • нефт-
  • газпром

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Съединените щати удължиха лиценза за продажба на международни активи на санкционираната руска компания ''Лукойл'' до 30 май, съобщи Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC).

Предишният краен срок изтичаше на 1 май.

Лицензът позволява преговори и сключване на условни споразумения с ''Лукойл'' за продажбата на ''Лукойл International GmbH'', компания, която притежава чуждестранните ѝ активи.

Откакто Вашингтон наложи санкции на ''Лукойл'' през октомври 2025 г., OFAC многократно удължаваше крайния срок за потенциални купувачи.

Reuters писа по-рано, че подобно решение може да е свързано с преговори за прекратяване на руско-украинската война, в която активите на ''Лукойл'' могат да се превърнат в разменна монета.

Припомняме, че в края на октомври 2025 г. САЩ, за първи път по време на втория мандат на американския президент Доналд Тръмп, наложиха нови санкции срещу Русия, по-специално срещу ''Роснефт'' и ''Лукойл''.

Този месец администрацията на САЩ удължи и изключението от санкциите, което позволява на бензиностанциите на дребно на руската компания ''Лукойл'' да работят извън Русия до края на октомври.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 6 Отговор
    Държавата трябва да я купи и цените на горивата ще паднат.

    Коментиран от #15

    19:15 29.04.2026

  • 2 Факти

    7 8 Отговор
    Как е да се мислиш за велика сила и да ти вземат рафинериите по света?

    Коментиран от #7

    19:15 29.04.2026

  • 3 Сериозни хора ,

    12 0 Отговор
    днес едно , утре друго !

    19:16 29.04.2026

  • 4 Тръмплин

    9 2 Отговор
    - Нямах представа, че мога да клекна толкова ниско.

    Коментиран от #29

    19:18 29.04.2026

  • 5 Има някаква договорка между

    9 5 Отговор
    Съединените щати и Русия. Русия си трайка за инвазията в Иран а Тръмп за инвазията на Русия в Украйна. Помощта военна и финансова за Украйна е прекратена. Финансовите договорки между двамата са в сила а Европейския съюз....... Европейският съюз се опитва да действа срещу съединените щати и Русия и е поставен в положение на дискредитиран заедно с покрайнинката. Ако някой все още не го е осъзнал е крайно време да го разбере. И това е само началото

    Коментиран от #10, #16

    19:18 29.04.2026

  • 6 ОТ СЕЛО

    7 2 Отговор
    Танкерите от Новоросийск не спират да превозват нефт за ЕС. .В момента гледам на МариНе Трафик ,че кораб чака пред Босфора да чака ред да премине за Италия !

    19:20 29.04.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    ааа..РФ е сила велика , нищо че я бомбят ежедневно

    19:22 29.04.2026

  • 8 Българин

    3 9 Отговор
    ВСУ подкараха вторият милион чувализирани ватенки.

    19:23 29.04.2026

  • 9 АХАХАХАХ

    3 7 Отговор
    САЩ казват на Путя какво ще е негово и кое се продава

    19:23 29.04.2026

  • 10 До ватата

    3 9 Отговор

    До коментар #5 от "Има някаква договорка между":

    Много ги чуваш комспирациите... За Венецуела също имаше сделка с Путя. Он да стои в бункера и да квичи

    19:24 29.04.2026

  • 11 Боруна Лом

    8 3 Отговор
    ОБОРА КАТО КАКЪВ СЕ ИЗЖИВЯВА, ЧЕ ДА ДИКТУВА НЕГОВИТЕ МАЛОУМНИ ПРАВИЛА?

    Коментиран от #12, #19

    19:25 29.04.2026

  • 12 ОБОРА КАЗВА

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "Боруна Лом":

    кочината слуша и изпълнява.

    19:29 29.04.2026

  • 13 Иван Иванов

    7 0 Отговор
    ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ КРАВАРИТЕ ОГ СЕВЕРНА АМЕРИКА МЕ УБЕЖДАВАТ ЧЕ ТЕ СА ЕДНА ОТВРАТИТЕЛНА , НАГЛА , АРОГАНТНА , БРУТАЛНА И БЕЗОГЛЕДНО КРАДЛИВА СГАН , СБИРЩИНА ОТ ХОРА ЛИШЕНИ ОТ МОРАЛ И ВСЯКАКВИ ЗАДРЪЖКИ КОГАТО ИСКАТ ДА ОТКРАДНАТ НЕЩО ЧУЖДО .

    Коментиран от #21

    19:32 29.04.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    3 6 Отговор
    Америка е Шефа, аз съм собачка на каишка ☝️

    19:33 29.04.2026

  • 15 Факти

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Защо да я купуваме като можем просто да я национализираме? Тя беше подарена на Лукойл. Дадоха ни 101 милиона долара, а 172 милиона дългове към държавата бяха отписани, тоест ние бяхме 71 милиона вътре от "сделката". Лукой я взеха за смешнипари без задължения. По-малката Мажейкю нафта в Литва беше продадена за 2,3 милиарда долара на полската държавна компания Орлен. Ние не само подарихме Нефтохима на Лукойл, ами те 25 години не плащаха данъци и глоби за замърсяване. Аз съм от Бургас и до ден днешен продължават да ни обгазяват ежедневно. Ние сме в пълното си право да я национализираме без да плащаме нищо. Вече сме я платили многократно.

    Коментиран от #18, #23, #27

    19:35 29.04.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Има някаква договорка между":

    "...Има някаква договорка между Съединените щати и Русия..."

    Има да !!!
    С.А.Щ я бомбат на поразия Русия пъшка доволна, хората в Туапсе питат за още 😄☝️

    19:36 29.04.2026

  • 17 Путин

    0 2 Отговор
    удължи ли срока за Спейс Х ?

    19:36 29.04.2026

  • 18 ЧЕКАЙ СЯ

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    КОГАТО ЛАТВИЙЦИ ДОДЪТ НА МЯСТОТО НА КОСТОВ БАРИСОВКА, ПЕЕВКА....
    ША Е ДРУГО. ПРОСТО МАТРИЯЛА Е ТАКЪВ....ПОРНО, ЧАЛГА МУТРИ, КРАДЕНЕ..... ИНО ВРЕМЕ НААССЙ ОБИКНОВЕННИЯ УЧИТЕЛ Е ЗАВЪРШВАЛ ВЪВ ВИЕНА А СЯ ФАЛШИВ ПОЖАРНИКАР 30 ГОДИМИ КЪТ ВЪШКА НА ЧЕЛО...

    19:39 29.04.2026

  • 19 Путин

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Боруна Лом":

    Милиционери сме ве

    19:41 29.04.2026

  • 20 Звездоброец

    5 0 Отговор
    Така е ! Там живеят милиони клошари , бездомни и наркозомбита . Другите пък работят на 2- 3 места и треперят да не си загубят дървените бараки . Разбира се има и малко нормални , които живеят по планините, в Аляска и по прериите .

    Коментиран от #22

    19:41 29.04.2026

  • 21 Путин

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Иван Иванов":

    Децата ни са там. Акат изяденото и открадното от тинята в Коми

    19:42 29.04.2026

  • 22 Звездоброец

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Звездоброец":

    Този коментар беше за коментар 13.

    19:43 29.04.2026

  • 23 Защо не обясниш

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    Че Жан Виденов отказа да я даде евтино на Рем Вяхирев.
    Руско Българската банка на Кюлев, СИК ВИС даваха по 70 ДМ на студент да крещи Кой не скача е червен.
    Преди това Виденов отказа влизане в НАТО.
    Западът блокира сметките на България и създаде кризата.
    Ахмед Доган направи Костов водач на демонстрациите.
    Първанов и Добрев продадоха мандата на БСП на Костов в последния час.
    Костов взе властта и продаде без пари Нефтохим.
    После въведе Закона за ликвидацията,единствен в света и ликвидира България

    19:49 29.04.2026

  • 24 Историк

    2 2 Отговор
    Агент Краснов докато е на власт няма да направи нищо ефективно срещу приятеля си терорист военнопрестъпник, вече омръзна със сроковете си по всички важни световни проблеми,които създава. Американците да се вземат в ръце и да спасят държавата си и света.

    Коментиран от #25

    19:57 29.04.2026

  • 25 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Историк":

    Ха ха ха ха

    19:57 29.04.2026

  • 26 Добреее

    1 0 Отговор
    Ако някой си е мислил, че държавата САЩ ще засегне интресите на фамилията Родшилд и на още няколко други, е в голяма гешка. Освен това Лукойл Бургас произвежда самолетно гориво, което не е само за гражданските самолети и със сигурност не се ползва от руските самолети.

    20:00 29.04.2026

  • 27 Дааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    Кжи нещо и за БТК третия GSM licenz i ne samo towa,

    20:02 29.04.2026

  • 28 Тиква

    2 0 Отговор
    Кои са тези,кравари,да ни казват на нас кой и със кого да търгуваме и на кого да продаваме зеленчуци, въглища и другото.

    20:30 29.04.2026

  • 29 Ощеее

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тръмплин":

    Още по-ниско ша клекнеш батко, а докато се усетиш вече ще се влачиш по корем и ще се молиш на Русия и Китай да не те довършат.

    20:30 29.04.2026