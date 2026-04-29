САЩ отново удължиха крайния срок за продажба на активите на ''Лукойл''

Съединените щати удължиха лиценза за продажба на международни активи на санкционираната руска компания ''Лукойл'' до 30 май, съобщи Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC).
Предишният краен срок изтичаше на 1 май.
Лицензът позволява преговори и сключване на условни споразумения с ''Лукойл'' за продажбата на ''Лукойл International GmbH'', компания, която притежава чуждестранните ѝ активи.
Откакто Вашингтон наложи санкции на ''Лукойл'' през октомври 2025 г., OFAC многократно удължаваше крайния срок за потенциални купувачи.
Reuters писа по-рано, че подобно решение може да е свързано с преговори за прекратяване на руско-украинската война, в която активите на ''Лукойл'' могат да се превърнат в разменна монета.
Припомняме, че в края на октомври 2025 г. САЩ, за първи път по време на втория мандат на американския президент Доналд Тръмп, наложиха нови санкции срещу Русия, по-специално срещу ''Роснефт'' и ''Лукойл''.
Този месец администрацията на САЩ удължи и изключението от санкциите, което позволява на бензиностанциите на дребно на руската компания ''Лукойл'' да работят извън Русия до края на октомври.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #15
19:15 29.04.2026
2 Факти
Коментиран от #7
19:15 29.04.2026
3 Сериозни хора ,
19:16 29.04.2026
4 Тръмплин
Коментиран от #29
19:18 29.04.2026
5 Има някаква договорка между
Коментиран от #10, #16
19:18 29.04.2026
6 ОТ СЕЛО
19:20 29.04.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Факти":ааа..РФ е сила велика , нищо че я бомбят ежедневно
19:22 29.04.2026
8 Българин
19:23 29.04.2026
9 АХАХАХАХ
19:23 29.04.2026
10 До ватата
До коментар #5 от "Има някаква договорка между":Много ги чуваш комспирациите... За Венецуела също имаше сделка с Путя. Он да стои в бункера и да квичи
19:24 29.04.2026
11 Боруна Лом
Коментиран от #12, #19
19:25 29.04.2026
12 ОБОРА КАЗВА
До коментар #11 от "Боруна Лом":кочината слуша и изпълнява.
19:29 29.04.2026
13 Иван Иванов
Коментиран от #21
19:32 29.04.2026
14 Владимир Путин, президент
19:33 29.04.2026
15 Факти
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Защо да я купуваме като можем просто да я национализираме? Тя беше подарена на Лукойл. Дадоха ни 101 милиона долара, а 172 милиона дългове към държавата бяха отписани, тоест ние бяхме 71 милиона вътре от "сделката". Лукой я взеха за смешнипари без задължения. По-малката Мажейкю нафта в Литва беше продадена за 2,3 милиарда долара на полската държавна компания Орлен. Ние не само подарихме Нефтохима на Лукойл, ами те 25 години не плащаха данъци и глоби за замърсяване. Аз съм от Бургас и до ден днешен продължават да ни обгазяват ежедневно. Ние сме в пълното си право да я национализираме без да плащаме нищо. Вече сме я платили многократно.
Коментиран от #18, #23, #27
19:35 29.04.2026
16 Владимир Путин, президент
До коментар #5 от "Има някаква договорка между":"...Има някаква договорка между Съединените щати и Русия..."
Има да !!!
С.А.Щ я бомбат на поразия Русия пъшка доволна, хората в Туапсе питат за още 😄☝️
19:36 29.04.2026
17 Путин
19:36 29.04.2026
18 ЧЕКАЙ СЯ
До коментар #15 от "Факти":КОГАТО ЛАТВИЙЦИ ДОДЪТ НА МЯСТОТО НА КОСТОВ БАРИСОВКА, ПЕЕВКА....
ША Е ДРУГО. ПРОСТО МАТРИЯЛА Е ТАКЪВ....ПОРНО, ЧАЛГА МУТРИ, КРАДЕНЕ..... ИНО ВРЕМЕ НААССЙ ОБИКНОВЕННИЯ УЧИТЕЛ Е ЗАВЪРШВАЛ ВЪВ ВИЕНА А СЯ ФАЛШИВ ПОЖАРНИКАР 30 ГОДИМИ КЪТ ВЪШКА НА ЧЕЛО...
19:39 29.04.2026
19 Путин
До коментар #11 от "Боруна Лом":Милиционери сме ве
19:41 29.04.2026
20 Звездоброец
Коментиран от #22
19:41 29.04.2026
21 Путин
До коментар #13 от "Иван Иванов":Децата ни са там. Акат изяденото и открадното от тинята в Коми
19:42 29.04.2026
22 Звездоброец
До коментар #20 от "Звездоброец":Този коментар беше за коментар 13.
19:43 29.04.2026
23 Защо не обясниш
До коментар #15 от "Факти":Че Жан Виденов отказа да я даде евтино на Рем Вяхирев.
Руско Българската банка на Кюлев, СИК ВИС даваха по 70 ДМ на студент да крещи Кой не скача е червен.
Преди това Виденов отказа влизане в НАТО.
Западът блокира сметките на България и създаде кризата.
Ахмед Доган направи Костов водач на демонстрациите.
Първанов и Добрев продадоха мандата на БСП на Костов в последния час.
Костов взе властта и продаде без пари Нефтохим.
После въведе Закона за ликвидацията,единствен в света и ликвидира България
19:49 29.04.2026
24 Историк
Коментиран от #25
19:57 29.04.2026
25 Ха ХаХа
До коментар #24 от "Историк":Ха ха ха ха
19:57 29.04.2026
26 Добреее
20:00 29.04.2026
27 Дааааа
До коментар #15 от "Факти":Кжи нещо и за БТК третия GSM licenz i ne samo towa,
20:02 29.04.2026
28 Тиква
20:30 29.04.2026
29 Ощеее
До коментар #4 от "Тръмплин":Още по-ниско ша клекнеш батко, а докато се усетиш вече ще се влачиш по корем и ще се молиш на Русия и Китай да не те довършат.
20:30 29.04.2026