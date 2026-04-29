Пентагонът се отчете! Членове на Конгреса за първи път задаваха въпроси за войната с Иран

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет отговаря днес на въпроси от членове на Конгреса за първи път от началото на войната с Иран, отбелязва Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Хегсет се сблъска със скептични демократи и напрегнати обсъждания на скъпоструващия конфликт, който започна без одобрението на Конгреса.

Целта на изслушването в Комисията по въоръжените сили в Камарата на представителите бе да се обсъди предложението на администрацията за военния бюджет за 2027 г., което би увеличило разходите за отбрана до историческите 1,5 трилиона долара.

Демократите бързо пренасочиха вниманието към нарастващите разходи за войната, огромното изчерпване на ключови боеприпаси в американските складове и бомбардирането на иранско училище, при който загинаха над 160 момичета.

"Можеш да спечелиш много малки битки и да загубиш войната, затова изобщо не трябва да се впускаш във война", заяви конгресменът Адам Смит от Вашингтон, водещият демократ в комисията.

"От моя гледна точка изглежда, че стратегията е да се използва колкото може повече насилие, заплахи и принуда, за да подчиним света на волята си. Смятам, че това е много опасна стратегия".

Хегсет отвърна на критиките на демократите (и на някои техни колеги от Републиканската партия), че техните съмнения относно конфликта са един от най-големите проблеми, пред които са изправени американските военни операции.

"Най-голямото предизвикателство, най-големият противник, пред който сме изправени в този момент, са безразсъдните, безсмислени и пораженчески думи на демократите в Конгреса и на някои републиканци", заяви министърът на отбраната на САЩ.

Финансовият директор на Пентагона съобщи днес, че досегашните разходи за войната се изчисляват на 25 милиарда долара.