Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Пентагонът се отчете! Членове на Конгреса за първи път задаваха въпроси за войната с Иран

29 Април, 2026 21:19 759 8

Пийт Хегсет се сблъска със скептични демократи и напрегнати обсъждания на скъпоструващия конфликт, който започна без одобрението на Конгреса

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет отговаря днес на въпроси от членове на Конгреса за първи път от началото на войната с Иран, отбелязва Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Хегсет се сблъска със скептични демократи и напрегнати обсъждания на скъпоструващия конфликт, който започна без одобрението на Конгреса.

Целта на изслушването в Комисията по въоръжените сили в Камарата на представителите бе да се обсъди предложението на администрацията за военния бюджет за 2027 г., което би увеличило разходите за отбрана до историческите 1,5 трилиона долара.

Демократите бързо пренасочиха вниманието към нарастващите разходи за войната, огромното изчерпване на ключови боеприпаси в американските складове и бомбардирането на иранско училище, при който загинаха над 160 момичета.

"Можеш да спечелиш много малки битки и да загубиш войната, затова изобщо не трябва да се впускаш във война", заяви конгресменът Адам Смит от Вашингтон, водещият демократ в комисията.

"От моя гледна точка изглежда, че стратегията е да се използва колкото може повече насилие, заплахи и принуда, за да подчиним света на волята си. Смятам, че това е много опасна стратегия".

Хегсет отвърна на критиките на демократите (и на някои техни колеги от Републиканската партия), че техните съмнения относно конфликта са един от най-големите проблеми, пред които са изправени американските военни операции.

"Най-голямото предизвикателство, най-големият противник, пред който сме изправени в този момент, са безразсъдните, безсмислени и пораженчески думи на демократите в Конгреса и на някои републиканци", заяви министърът на отбраната на САЩ.

Финансовият директор на Пентагона съобщи днес, че досегашните разходи за войната се изчисляват на 25 милиарда долара.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Kaлпазанин

    Само пушилка ,за пред оФцете всички тези "политици"си живеят в техен измислен свят

    21:24 29.04.2026

  • 2 122333

    Американски кухи лейки управляват народа на Америка

    21:27 29.04.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    давай! Тръмпяга!!! за БГ да не ти пука! те,,,,Радев ша ги упраЙ!

    21:28 29.04.2026

  • 4 Стенли

    Не знам какво се е отчел Пентагона но търпението на обикновените американци се изчерпва ,защото са свикнали да карат с евтин бензин и дизел и май не е далеч времето когато ще тричат бай Дончо 😁

    21:29 29.04.2026

  • 5 Пич

    Хм...... Дупенето в САЩ започна!!! Да видим, кой - кого!!!

    21:32 29.04.2026

  • 6 Тъпата

    фанта в предизборната си кампания каза: Америка е похарчила 6 трилиона долара за войни в близкия изток, с тези пари щяхме да построим държавата си наново... цели два пъти!
    Е фантата ги дозакопа, там вече жените правят френска за галон бензин.

    21:46 29.04.2026

  • 7 Овчар

    На Америка и трябва един здрав комунизъм и проблема е решен , иначе затъват още повече в блатото...!

    21:50 29.04.2026

  • 8 Дзак

    Може да лъже всеки ден и пак да не победи!

    21:59 29.04.2026