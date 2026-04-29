Най-високотехнологичните китайски автомобили идват в България

Пекин, Китай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Ерата на изкуствения интелект официално стъпва на родна земя, а София се готви да посрещне един от най-големите технологични гиганти в съвременната автомобилна индустрия. На 18 юни българската публика ще стане свидетел на голямата премиера на марката XPENG. Марката, която се превърна в синоним на бъдещето в мобилността, започва своята експанзия в България благодарение на стратегическото партньорство с Българска Автомобилна Индустрия (БАИ). Това не е просто поредното бизнес споразумение, подписано в Гуанджоу, а ясен сигнал, че страната ни става част от елитарната карта на т.нар. Physical AI.

Елвис Чън, управляващ директор на XPENG отговарящ за Северна и Източна Европа и управителят на Българска автомобилна индустрия ЕАД Андон Димитров

Първите високотехнологични китайски автомобили, които ще стъпят на родния пазар са флагманът G9, атлетичният G6 и авангардният седан P7+. Китайците твърдят, че тези модели са живото доказателство, че софтуерът вече е сърцето на автомобила. Благодарение на иновативната 800V платформа и батериите от серията LFP 5C, времето за зареждане на тези технологични бижута е сведено до минимум. Представете си как само за 12 минути енергията в батерията скача от 10% до 80% – колкото за едно бързо еспресо.

Хуманоидният робот IRON

Истински фурор обаче обещава да предизвика и нещо, което е различно от автомобилите. Става дума за IRON. Този хуманоиден робот е физическото превъплъщение на амбициите на XPENG да прекрачи отвъд границите на традиционното автомобилостроене. Софийската премиера е сред първите му изяви на Стария континент, предлагайки рядък шанс да се види отблизо бъдещето на индустриалната автоматизация. Докато IRON демонстрира движения, плашещо близки до човешките, компанията вече подготвя първия в света завод за масово производство на тези роботи, затваряйки цикъла между концепция и реалност.

В центъра на вниманието обаче безспорно ще бъде автомобилът G9 – премиум SUV, което успя да се наложи като лидер в Германия и заслужено грабна титлата „Технологичен пионер на годината“. Със своя пробег от 585 км по WLTP и безупречен рейтинг за безопасност, той е еталон за лукс и сигурност. Редом до него G6 ще изкушава родния пазар с динамика и с ускорение до 100 км/ч за едва 4.1 секунди, докато P7+ ще впечатлява със своя аеродинамичен профил и интегриран изкуствен интелект. Най-хубавото е, че тези коли няма да остаряват – те ще се развиват в движение чрез безжични OTA актуализации, ставайки по-умни с всеки изминал километър.

XPENG G9

Флагманът XPENG G9 е олицетворение на лукса, съчетан с върхови технологии, който вече доминира в сегмента на средноразмерните електрически SUV в Европа. Моделът се отличава с впечатляващ пробег до 585 км (WLTP), подкрепен от усъвършенстваната 800V архитектура, която позволява светкавично зареждане. Със своята петзвездна оценка за безопасност от Euro NCAP и признанието „Технологичен пионер на годината“, G9 предлага не просто комфорт, а интелигентно присъствие на пътя, подсилено от капацитет на батерията, достигащ до 93,1 kWh при най-високите нива на оборудване.

XPENG G6

За почитателите на спортния силует и динамиката, XPENG G6 предлага уникална комбинация от мощност и ефективност под формата на SUV-купе. Автомобилът буквално „излита“ от място, постигайки 100 км/ч за едва 4,13 секунди, като същевременно поддържа изключително ниска консумация на енергия от 18,4 kWh на 100 км. Благодарение на LFP батерията от серия 5C, G6 може да добави стотици километри пробег само за 12 минути престой на бързозарядна станция, осигурявайки обща автономност до 510 км с едно зареждане.

XPENG P7+

Този автомобил пренася концепцията за електрически фастбек в ново измерение, залагайки на изключителна аеродинамика и пълен AI пакет за автономно управление. Този седан е проектиран като „жива“ система, която се самоусъвършенства чрез постоянни OTA (over-the-air) обновления, гарантирайки, че софтуерът винаги е последна дума на техниката. Със своята 800V платформа и гъвкави опции за батерии, започващи от 59,6 kWh, P7+ съчетава елегантност и висока технологична стойност, превръщайки всяко пътуване в персонализирано дигитално изживяване.

Вносителят Българска Автомобилна Индустрия

Футуристичната централа на XPENG в Гуанджоу е епицентърът, в който се ражда ерата на Physical AI и следващото поколение интелигентна мобилност

Ангажиментът на БАИ (официален вносител у нас и на продукцията на Great Wall), към българския потребител не приключва с бляскавата церемония. Плановете за мащабна търговска и сервизна мрежа вече са в ход, за да гарантират, че революцията в мобилността ще бъде подплатена със солидна поддръжка. Тези, които нямат търпение да се докоснат до технологичното чудо, могат да заявят своя интерес предварително за ексклузивен достъп до детайли и ценови условия ТУК. Ерата, в която технологиите стават достъпни за всеки у нас, започва точно сега, а XPENG е в България, за да пренапише правилата на играта.