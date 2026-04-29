Най-високотехнологичните китайски автомобили идват в България

Пекин, Китай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.
Ерата на изкуствения интелект официално стъпва на родна земя, а София се готви да посрещне един от най-големите технологични гиганти в съвременната автомобилна индустрия. На 18 юни българската публика ще стане свидетел на голямата премиера на марката XPENG. Марката, която се превърна в синоним на бъдещето в мобилността, започва своята експанзия в България благодарение на стратегическото партньорство с Българска Автомобилна Индустрия (БАИ). Това не е просто поредното бизнес споразумение, подписано в Гуанджоу, а ясен сигнал, че страната ни става част от елитарната карта на т.нар. Physical AI.
Първите високотехнологични китайски автомобили, които ще стъпят на родния пазар са флагманът G9, атлетичният G6 и авангардният седан P7+. Китайците твърдят, че тези модели са живото доказателство, че софтуерът вече е сърцето на автомобила. Благодарение на иновативната 800V платформа и батериите от серията LFP 5C, времето за зареждане на тези технологични бижута е сведено до минимум. Представете си как само за 12 минути енергията в батерията скача от 10% до 80% – колкото за едно бързо еспресо.
Хуманоидният робот IRON
Истински фурор обаче обещава да предизвика и нещо, което е различно от автомобилите. Става дума за IRON. Този хуманоиден робот е физическото превъплъщение на амбициите на XPENG да прекрачи отвъд границите на традиционното автомобилостроене. Софийската премиера е сред първите му изяви на Стария континент, предлагайки рядък шанс да се види отблизо бъдещето на индустриалната автоматизация. Докато IRON демонстрира движения, плашещо близки до човешките, компанията вече подготвя първия в света завод за масово производство на тези роботи, затваряйки цикъла между концепция и реалност.
В центъра на вниманието обаче безспорно ще бъде автомобилът G9 – премиум SUV, което успя да се наложи като лидер в Германия и заслужено грабна титлата „Технологичен пионер на годината“. Със своя пробег от 585 км по WLTP и безупречен рейтинг за безопасност, той е еталон за лукс и сигурност. Редом до него G6 ще изкушава родния пазар с динамика и с ускорение до 100 км/ч за едва 4.1 секунди, докато P7+ ще впечатлява със своя аеродинамичен профил и интегриран изкуствен интелект. Най-хубавото е, че тези коли няма да остаряват – те ще се развиват в движение чрез безжични OTA актуализации, ставайки по-умни с всеки изминал километър.
XPENG G9
Флагманът XPENG G9 е олицетворение на лукса, съчетан с върхови технологии, който вече доминира в сегмента на средноразмерните електрически SUV в Европа. Моделът се отличава с впечатляващ пробег до 585 км (WLTP), подкрепен от усъвършенстваната 800V архитектура, която позволява светкавично зареждане. Със своята петзвездна оценка за безопасност от Euro NCAP и признанието „Технологичен пионер на годината“, G9 предлага не просто комфорт, а интелигентно присъствие на пътя, подсилено от капацитет на батерията, достигащ до 93,1 kWh при най-високите нива на оборудване.
XPENG G6
За почитателите на спортния силует и динамиката, XPENG G6 предлага уникална комбинация от мощност и ефективност под формата на SUV-купе. Автомобилът буквално „излита“ от място, постигайки 100 км/ч за едва 4,13 секунди, като същевременно поддържа изключително ниска консумация на енергия от 18,4 kWh на 100 км. Благодарение на LFP батерията от серия 5C, G6 може да добави стотици километри пробег само за 12 минути престой на бързозарядна станция, осигурявайки обща автономност до 510 км с едно зареждане.
XPENG P7+
Този автомобил пренася концепцията за електрически фастбек в ново измерение, залагайки на изключителна аеродинамика и пълен AI пакет за автономно управление. Този седан е проектиран като „жива“ система, която се самоусъвършенства чрез постоянни OTA (over-the-air) обновления, гарантирайки, че софтуерът винаги е последна дума на техниката. Със своята 800V платформа и гъвкави опции за батерии, започващи от 59,6 kWh, P7+ съчетава елегантност и висока технологична стойност, превръщайки всяко пътуване в персонализирано дигитално изживяване.
Вносителят Българска Автомобилна Индустрия
Ангажиментът на БАИ (официален вносител у нас и на продукцията на Great Wall), към българския потребител не приключва с бляскавата церемония. Плановете за мащабна търговска и сервизна мрежа вече са в ход, за да гарантират, че революцията в мобилността ще бъде подплатена със солидна поддръжка. Тези, които нямат търпение да се докоснат до технологичното чудо, могат да заявят своя интерес предварително за ексклузивен достъп до детайли и ценови условия ТУК. Ерата, в която технологиите стават достъпни за всеки у нас, започва точно сега, а XPENG е в България, за да пренапише правилата на играта.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Име
09:34 29.04.2026
4 Сталин
Коментиран от #7
09:35 29.04.2026
5 оня с коня
09:37 29.04.2026
7 Мартин
До коментар #4 от "Сталин":Сега китайците ще ни оправят и от 18 век ще ни вкарат директно в бъдещето. Следя репортажите на Радо от Пекин и съм изумен какви коли правят вече китайците. Няма нищо общо с тези от зората им. Вече са далич по-добри от европейските.
Коментиран от #12
09:37 29.04.2026
12 Само така си мислиш
До коментар #7 от "Мартин":Питай анти електриците които обясняват, че това което го виждаме в Китай е копие и менте на немската и японската инженерна мисъл.
12-те минути зареждане на този автомобил са засичани с китайски хронометър според тях. Който е сравнително здрав и точен в сравнение с оня счупения, който отчита 5 минути зареждане а пък онова обещание за зареждане за 3:44 минути от 10% до 80% е само китайска лъжа която според антиалектриците никога няма да стъпи в България, защото нашите хронометри са точни и ще ги хванем в лъжа.
Всички тези технологии били изкопирани от гениалните японци от Toyota които зареждат своя електромобил само за 1 час 26 минути и 22 секунди от 10% до 98% и то в топло време.
Китайците просто са изкопирали само 6 минути и 22 секунди за да се правят на интересни
Коментиран от #16
09:44 29.04.2026
13 Дааа
Коментиран от #17
09:46 29.04.2026
16 Погледни
До коментар #12 от "Само така си мислиш":G9 u G6 дати приличат външно на Хюндай Кона 2
Коментиран от #20, #21
09:49 29.04.2026
20 Да проверим
До коментар #16 от "Погледни":Ето кои са ключовите фигури, отговорни за визията на моделите, които идват в България:
1. Хуан Ма Лопес (JuanMa Lopez) – Вицепрезидент на дизайнерския център
Това е едно от най-големите имена в индустрията. Преди да се присъедини към XPENG, Лопес има впечатляваща кариера в легендарни марки:
Ferrari: Бил е ръководител на екстериорния дизайн (участвал е в модели като Ferrari LaFerrari, F12 Berlinetta и 458 Italia).
Lamborghini: Работил е по интериора на емблематични модели като Gallardo и Murciélago.
Audi и Seat: Трупал е опит в сърцето на европейския дизайн.
Неговата задача в XPENG е именно да "европеизира" стила и да внесе премиум усещане, което да се конкурира с германските и италианските марки.
2. Рафик Фераг (Rafik Ferrag) – Ръководител на творческия дизайн (Head of Creative Design)
Френски дизайнер с богат опит в Япония (работил е над 5 години за Honda). Той е основният двигател зад дизайнерския език "Art in Motion", който виждаме в моделите P7+ и G9. Неговата философия е да избягва чистото „стилизиране“ и да създава дизайн, продиктуван от интелигентното инженерство.
3. Лю Цисин (Liu Cixin) – Специален консултант по дизайн (за G6)
3. Лю Цисин (Liu Cixin) – Специален консултант по дизайн (за G6)

Интересен факт е, че за модела XPENG G6 компанията си сътрудничи с Лю Цисин – най-известният китайски писател на научна фантастика (автор на „Трите тела"). Неговата роля не е техническа, а по-скоро концептуална – да вдъхнови екипа за създаването на дизайн, който изглежда като част от бъдещето, а не просто като поред
09:57 29.04.2026
21 Да проверим
До коментар #16 от "Погледни":Интересен факт е, че за модела XPENG G6 компанията си сътрудничи с Лю Цисин – най-известният китайски писател на научна фантастика (автор на „Трите тела“). Неговата роля не е техническа, а по-скоро концептуална – да вдъхнови екипа за създаването на дизайн, който изглежда като част от бъдещето, а не просто като поредната кола.
Резултатът: Копие или нова идентичност?
Когато събереш дизайнер на Ferrari и Lamborghini с френски и японски експерти, резултатът трудно може да се нарече „копие“.
G9 и G6: Тяхната прилика с някои корейски модели (като Hyundai Kona или IONIQ) се дължи по-скоро на аеродинамичния минимализъм (smooth design), който е задължителен за всички съвременни електромобили, за да пестят енергия.
P7+: Този модел е смятан за един от най-оригиналните силуети в класа си, залагайки на изключително нисък коефициент на съпротивление и специфична „роботизирана“ предница.
Накратко: Може да се каже, че китайците вече не копират, а по-скоро изкупуват знанието и вкуса на Запада, за да го приложат върху своята бърза технология.
09:58 29.04.2026
22 Тук например
На тази зарядна станция никой от автомобилите В статията дори няма да използва пълната мощност, защото 5C означава 5 пъти капацитета на батерията,
Дори при 90 киловатчаса - най-голямата батерия, пиковата мощност ще е само 450 киловата.
10:03 29.04.2026
23 си дзън
1. Колко дълго ще използваме продукта докато се развали.
2. Как стои въпросът с гаранцията или го хвърляме.
3. Има ли реално обезпечено сервизно обслужване.
4. Има ли някаква документация.
5. Дали всички заявени данни са истина.
Успех.
10:10 29.04.2026
