Атлетико Мадрид и Арсенал оставиха развръзката за Лондон след равенство в Шампионската лига

29 Април, 2026 23:59 540 0

Мачът в Испания завърши при резултат 1:1

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Атлетико Мадрид и Арсенал не излъчиха победител в първия полуфинален сблъсък от Шампионската лига, завършвайки 1:1 и оставяйки всичко отворено за реванша в английската столица.

Сблъсъкът започна с високо темпо и напрежение, като и двата тима демонстрираха амбиция и класа. В края на първото полувреме шведският голмайстор на "артилеристите" Виктор Гьокереш хладнокръвно реализира дузпа, отсъдена след намеса на ВАР, и изведе гостите напред в 44-ата минута.

След почивката Атлетико Мадрид натисна и усили натиска към вратата на Арсенал. Усилията им бяха възнаградени в 56-ата минута, когато аржентинският нападател Хулиан Алварес също бе точен от бялата точка, изравнявайки резултата и връщайки надеждите на испанците.

Така всичко ще се реши на реванша в Лондон, който ще се изиграе идния вторник от 22:00 часа българско време.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

