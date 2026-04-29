Атлетико Мадрид и Арсенал оставиха развръзката за Лондон след равенство в Шампионската лига

Атлетико Мадрид и Арсенал не излъчиха победител в първия полуфинален сблъсък от Шампионската лига, завършвайки 1:1 и оставяйки всичко отворено за реванша в английската столица.

Сблъсъкът започна с високо темпо и напрежение, като и двата тима демонстрираха амбиция и класа. В края на първото полувреме шведският голмайстор на "артилеристите" Виктор Гьокереш хладнокръвно реализира дузпа, отсъдена след намеса на ВАР, и изведе гостите напред в 44-ата минута.

След почивката Атлетико Мадрид натисна и усили натиска към вратата на Арсенал. Усилията им бяха възнаградени в 56-ата минута, когато аржентинският нападател Хулиан Алварес също бе точен от бялата точка, изравнявайки резултата и връщайки надеждите на испанците.

Така всичко ще се реши на реванша в Лондон, който ще се изиграе идния вторник от 22:00 часа българско време.