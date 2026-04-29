След Орбан! Замразените европейски фондове скоро ще бъдат предоставени на Унгария

29 Април, 2026 23:19 467 25

Петер Мадяр отбелязва в публикацията си, че на 25 май, след като вече ще е положил клетва като премиер, отново ще посети Брюксел, за да сключи политическо споразумение за отпускането на замразените европейски средства

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейски средства ще бъдат отпуснати за Унгария в близко време, заяви победителят на парламентарните избори в Унгария след среща в Брюксел с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

Мадяр определи разговорите като изключително конструктивни и успешни. По думите му средствата ще помогнат за възстановяването на унгарската икономика и за реализирането на необходимите реформи за изграждане на функционална и хуманна държава.

Той допълни, че е договорено на 25 май отново да посети Брюксел, за да бъде финализирано споразумение, което да проправи пътя за възможно най-бърз достъп на страната до европейското финансиране, възлизащо на трилиони унгарски форинти (7.8 милиарда евро). Мадяр увери още, че ЕС няма да налага условия, които противоречат на интересите на Унгария.

Европейската комисия блокира достъпа до тези средства заради преценка, че правителството на Виктор Орбан е нарушило стандартите на ЕС, свързани с върховенството на закона. Част от замразените средства - около 11 милиарда евро от Фонда за възстановяване след пандемията от КОВИД-19 трябва да бъдат усвоени до средата на август. В противен случай ще бъдат окончателно загубени.

"Обсъдихме необходимите стъпки за отблокиране на средствата на ЕС за Унгария, които са замразени заради опасения, свързани с корупция и върховенството на закона", написа Фон дер Лайен в Екс.

Представители на двете страни вече проведоха две срещи след убедителната победа на 12 април на унгарските парламентарни избори на партията на Мадяр - ТИСА, която му осигури две трети мнозинство в парламента и възможност за промени в конституцията. По оценки на представители на ЕС именно това мнозинство ще му позволи бързо да приеме необходимите законодателни промени за отключване на средствата, чието усвояване е обвързано със срокове.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тези изгорели

    3 2 Отговор
    фашисти умишлено унищожават ЕС. Ква укра, кви 5 лева? Това си е руска покрайнина, а тези се сбъркаха да хвърят пари и оръжия там... Психопати!
    Онези хазари си направиха златни тоалетни и вече си накупиха и скъпи вили по всички готини острови на света, а ние тука, уж нямаме пари, нито за болници, нито за пенсии, ама над милиард ще плащаме и ние за тази идиотска война! От къв зор? Радев трябва да спре тази лудост. НИЕ НЕ ИСКАМЕ ДА ДАВАМЕ ТЕЗИ ПАРИ! Тази война не е наша и кво ни интересува?

    23:24 29.04.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    2 2 Отговор
    А може би не... поне според някои информация Мадяр директно е отказал на Урсулите 24 от НАЛОЖЕНИТЕ 27 мерки на които да се съгласи, за да пуснат парите. И пак според някои публикации наричайки ги нещо от рода на ненужни бюрократи. Та големите надежди май може да си останат само надежди с един студен душ...

    Коментиран от #15

    23:24 29.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мдаа

    1 3 Отговор
    Вчера фашистката Урсула, внучка на отявлен хитлеронацист, заяви че ЕС е похарчил 32 милиарда повече за горива вследствие на войната срещу Иран.
    Еврофашистите са вече на колене, а Луфтханза вече не фърка. Луфтвафе също няма да може!

    Мдаа...

    Коментиран от #14, #22

    23:26 29.04.2026

  • 8 Факти

    1 2 Отговор
    България пак се върна на първото място в ЕС по корупция и бедност.

    Коментиран от #11, #16

    23:26 29.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ООрана държава

    1 2 Отговор
    Демокрация а...

    Коментиран от #17

    23:27 29.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 А Аерофлот?

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мдаа":

    Що не фърка?

    23:28 29.04.2026

  • 15 Абе не,

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    тоя се съгласява, ама само другите от ЕС да плащат, няма да ги спира, НО те със Словакия няма да дават пари! Ето, така искаме и ние... Кой е луд, да хвърля още в тази бездънна каца. Ние не искаме и толкоз! Тези пари си ни трябват на нас!

    Коментиран от #25

    23:28 29.04.2026

  • 16 Така е

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    Явно гяурът Гюров добре се справя!
    Върна ни на дъното за нула време!

    23:29 29.04.2026

  • 17 Ганчев

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "ООрана държава":

    Автобус, Истанбул, самолет, Москва.Може и по на Изток.

    23:33 29.04.2026

  • 18 Украинска копейка

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ицо":

    Няма , руснаците достатъчно ни ръгаха, биха и ебαхα!

    23:37 29.04.2026

  • 19 Горски

    2 2 Отговор
    Всеки Българин дължи 500- евро . Само казвам че едно семейство от 4- члена вече е 2000- евро в дълг . Да не си мислят че тези помощи идват от небето. "Украйна вече е в толкова голяма трагедия, че трябва да намерим начин да се справим с това по паралелен начин". А иначе НАТО и Запада не воюват с Русия. Малка Украйна била мачкала Русия. Руснака не ставал за войник. И още такива глупости. Ако не беше цялото НАТО зад гърба на Украйна наистина всичко щеше да е свършило за 3 дни. Не чакайте бе, бийте се, войната си е ваша, не на САЩ! Не те ли срам само да просиш и да цивриш за помощ отвън бе зелен? Поне малко мъжко досойнство нямаш ли бе? 4-та година вече, Зеленски и военната хунта в Украйна избиват Украйнците. Никой не пита украинският народ - искат ли да воюват! Никой! Една шепа хора причиниха смъртта на стотици хиляди украйнци под претекст, че защитават страната си! Ей сега ще ми наскачате - Русия е агресора. Да ама не. Който мисли така има много къса памет, деменция да си го кажем направо. Един факт ще посоча (измежду многото). 2014г. Украйна е осъдена от Европейският съд за геноцида и масовото избиване на руснаци в Донецк и Луганск.

    Коментиран от #20, #24

    23:37 29.04.2026

  • 20 И кво?

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Горски":

    Фана ли се за палците 😂🤣😂?

    23:40 29.04.2026

  • 21 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    1 1 Отговор
    Дръпна ли ви се п.и.к.н.я.т.а
    Милиардите тръгват към Унгария.

    23:46 29.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Брей

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Горски":

    Цял ферман си написал.Важното е че изхвърлиха руската подлога Орбан , който се чуди как да избяга от Унгария.Гадничко,а?

    23:49 29.04.2026

  • 25 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Абе не,":

    То не е само за парите за укрите, опъвал им се вече за приемане на мигранти, за цветните хахалиговци, даже за това какви права има брюксел да се меси във вътрешните работи. . Казваха, че бил по-върл и от Орбан, който бил кротък и преговарял, този почвал директно с не

    23:50 29.04.2026

