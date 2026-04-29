След Орбан! Замразените европейски фондове скоро ще бъдат предоставени на Унгария

Европейски средства ще бъдат отпуснати за Унгария в близко време, заяви победителят на парламентарните избори в Унгария след среща в Брюксел с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.
Мадяр определи разговорите като изключително конструктивни и успешни. По думите му средствата ще помогнат за възстановяването на унгарската икономика и за реализирането на необходимите реформи за изграждане на функционална и хуманна държава.
Той допълни, че е договорено на 25 май отново да посети Брюксел, за да бъде финализирано споразумение, което да проправи пътя за възможно най-бърз достъп на страната до европейското финансиране, възлизащо на трилиони унгарски форинти (7.8 милиарда евро). Мадяр увери още, че ЕС няма да налага условия, които противоречат на интересите на Унгария.
Европейската комисия блокира достъпа до тези средства заради преценка, че правителството на Виктор Орбан е нарушило стандартите на ЕС, свързани с върховенството на закона. Част от замразените средства - около 11 милиарда евро от Фонда за възстановяване след пандемията от КОВИД-19 трябва да бъдат усвоени до средата на август. В противен случай ще бъдат окончателно загубени.
"Обсъдихме необходимите стъпки за отблокиране на средствата на ЕС за Унгария, които са замразени заради опасения, свързани с корупция и върховенството на закона", написа Фон дер Лайен в Екс.
Представители на двете страни вече проведоха две срещи след убедителната победа на 12 април на унгарските парламентарни избори на партията на Мадяр - ТИСА, която му осигури две трети мнозинство в парламента и възможност за промени в конституцията. По оценки на представители на ЕС именно това мнозинство ще му позволи бързо да приеме необходимите законодателни промени за отключване на средствата, чието усвояване е обвързано със срокове.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Тези изгорели
Онези хазари си направиха златни тоалетни и вече си накупиха и скъпи вили по всички готини острови на света, а ние тука, уж нямаме пари, нито за болници, нито за пенсии, ама над милиард ще плащаме и ние за тази идиотска война! От къв зор? Радев трябва да спре тази лудост. НИЕ НЕ ИСКАМЕ ДА ДАВАМЕ ТЕЗИ ПАРИ! Тази война не е наша и кво ни интересува?
23:24 29.04.2026
5 ДрайвингПлежър
Коментиран от #15
23:24 29.04.2026
7 Мдаа
Еврофашистите са вече на колене, а Луфтханза вече не фърка. Луфтвафе също няма да може!
Мдаа...
Коментиран от #14, #22
23:26 29.04.2026
8 Факти
Коментиран от #11, #16
23:26 29.04.2026
12 ООрана държава
Коментиран от #17
23:27 29.04.2026
14 А Аерофлот?
До коментар #7 от "Мдаа":Що не фърка?
23:28 29.04.2026
15 Абе не,
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":тоя се съгласява, ама само другите от ЕС да плащат, няма да ги спира, НО те със Словакия няма да дават пари! Ето, така искаме и ние... Кой е луд, да хвърля още в тази бездънна каца. Ние не искаме и толкоз! Тези пари си ни трябват на нас!
Коментиран от #25
23:28 29.04.2026
16 Така е
До коментар #8 от "Факти":Явно гяурът Гюров добре се справя!
Върна ни на дъното за нула време!
23:29 29.04.2026
17 Ганчев
До коментар #12 от "ООрана държава":Автобус, Истанбул, самолет, Москва.Може и по на Изток.
23:33 29.04.2026
18 Украинска копейка
До коментар #9 от "Ицо":Няма , руснаците достатъчно ни ръгаха, биха и ебαхα!
23:37 29.04.2026
19 Горски
Коментиран от #20, #24
23:37 29.04.2026
20 И кво?
До коментар #19 от "Горски":Фана ли се за палците 😂🤣😂?
23:40 29.04.2026
21 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
Милиардите тръгват към Унгария.
23:46 29.04.2026
24 Брей
До коментар #19 от "Горски":Цял ферман си написал.Важното е че изхвърлиха руската подлога Орбан , който се чуди как да избяга от Унгария.Гадничко,а?
23:49 29.04.2026
25 ДрайвингПлежър
До коментар #15 от "Абе не,":То не е само за парите за укрите, опъвал им се вече за приемане на мигранти, за цветните хахалиговци, даже за това какви права има брюксел да се меси във вътрешните работи. . Казваха, че бил по-върл и от Орбан, който бил кротък и преговарял, този почвал директно с не
23:50 29.04.2026