Високопоставен командир и бойци на паравоенна групировка бяха убити при американски удар в Ирак

24 Март, 2026 12:23

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Високопоставен командир и 14 бойци на бившата паравоенна групировка "Хашд аш Шааби" бяха убити днес сутринта при въздушен удар в Западен Ирак, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Хашд аш Шааби", който е съюз от бивши паравоенни групировки, известен още като "Сили за народна мобилизация", осъди атаката като дело на САЩ.

В своето първо съобщение след атаката съюзът призова "политическите сили да поемат отговорност и да реагират подобаващо на неколкократните американски нарушения, както и да заемат ясни позиции, защитаващи суверенитета на Ирак".

Според официални данни това е най-смъртоносният въздушен удар в Ирак, където бомбардировки, приписвани на САЩ или Израел, поразяват почти всеки ден проирански фракции или бойци на "Хашд аш Шааби".

Сред жертвите на американската атака в провинция Анбар е и Саад Дауаи, командир на операциите на групировката в обширната провинция. Ударът е поразил щабквартирата на "Хашд аш Шааби" в региона Хабания, посочи представител на паравоенния съюз, който уточни, че бомбардировката е засегнала сградата по време на съвещание на командването. Представителят добави, че ранените са 13, а няколко души са все още под развалините.

Анбар, населявана предимно от мюсюлмани сунити, е най-голямата иракска провинция. Тя граничи със Сирия, Саудитска Арабия и Йордания. Обширната пустиня на територията на провинцията често се превръща в арена на операции срещу клетки на бойците джихадисти от групировката "Ислямска държава".

Багдад редовно осъжда атаките срещу паравоенния съюз. Министерството на отбраната на САЩ призна миналата седмица, че за пръв път са били използвани хеликоптери за нанасянето на удари срещу проирански групировки в Ирак.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    3 4 Отговор
    Не останаха девици бе.

    Коментиран от #5, #7

    12:24 24.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    България и Румъния провеждат учение Морски щит в Черно море за отблъскване на атака от Русия.

    12:26 24.03.2026

  • 3 Здравей

    1 2 Отговор
    Като не можете да пратите хеликоптери в Иран.

    12:28 24.03.2026

  • 4 Така, така 👍

    4 4 Отговор
    Ще ги счупят от лобут тия пpocти чaлми.

    12:29 24.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сталин

    6 2 Отговор
    Краварите напуснаха вече базата си в Багдад след като иранците ги бомбиха

    12:33 24.03.2026

  • 7 Девица

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    СТАЧКА 📢📢📢

    12:33 24.03.2026

  • 8 си дзън

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Въздушна тревога в Масква - а алгоритмичко? И нет(интернет) нет(няма).

    Коментиран от #9

    12:36 24.03.2026

  • 9 сторм 1516

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    Нет няма - има Паутина.

    12:46 24.03.2026

