Високопоставен командир и бойци на паравоенна групировка бяха убити при американски удар в Ирак

Високопоставен командир и 14 бойци на бившата паравоенна групировка "Хашд аш Шааби" бяха убити днес сутринта при въздушен удар в Западен Ирак, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Хашд аш Шааби", който е съюз от бивши паравоенни групировки, известен още като "Сили за народна мобилизация", осъди атаката като дело на САЩ.

В своето първо съобщение след атаката съюзът призова "политическите сили да поемат отговорност и да реагират подобаващо на неколкократните американски нарушения, както и да заемат ясни позиции, защитаващи суверенитета на Ирак".

Според официални данни това е най-смъртоносният въздушен удар в Ирак, където бомбардировки, приписвани на САЩ или Израел, поразяват почти всеки ден проирански фракции или бойци на "Хашд аш Шааби".

Сред жертвите на американската атака в провинция Анбар е и Саад Дауаи, командир на операциите на групировката в обширната провинция. Ударът е поразил щабквартирата на "Хашд аш Шааби" в региона Хабания, посочи представител на паравоенния съюз, който уточни, че бомбардировката е засегнала сградата по време на съвещание на командването. Представителят добави, че ранените са 13, а няколко души са все още под развалините.

Анбар, населявана предимно от мюсюлмани сунити, е най-голямата иракска провинция. Тя граничи със Сирия, Саудитска Арабия и Йордания. Обширната пустиня на територията на провинцията често се превръща в арена на операции срещу клетки на бойците джихадисти от групировката "Ислямска държава".

Багдад редовно осъжда атаките срещу паравоенния съюз. Министерството на отбраната на САЩ призна миналата седмица, че за пръв път са били използвани хеликоптери за нанасянето на удари срещу проирански групировки в Ирак.