Атанас Атанасов: Разделението на парламентарната група е политическа грешка

29 Април, 2026 21:36 1 277 32

  атанас атанасов
  разделение
  пп-дб

"Ние с колегите от ДБ бяхме да се запази единството", посочи той

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Атанас Атанасов заяви, че е изразил позиция по време на срещата с ПП и ДБ, че разделението на парламентарната група е сериозна политическа грешка, която създава рискове за страната.

"Ние с колегите от ДБ бяхме да се запази единството", посочи той.

От своя страна Божидар Божанов също подчерта, че от "Демократична България" са положили усилия за запазване на единството в парламентарната група.

"От ДБ продължаваме да бъдем гарант за модернизацията на страната и европейския път", заяви Божанов.


  • 1 Пич

    29 2 Отговор
    Групата на паветниците - Танасчо, Ристе войвода, един друг, брат му, и още двама...

    21:38 29.04.2026

  • 2 Горски

    29 1 Отговор
    Искате да сте заедно защото при нови избори сте под черта. Времето ви постепенно изтича. Заплатаджия излизай в пенсия! Отдавна беше ясно как ще свършите. В ръчичките на Василев всичко свършва зле, плъховете напускат потъващия кораб.

    21:39 29.04.2026

  • 3 Началото...

    25 1 Отговор
    На края!!!

    21:40 29.04.2026

  • 4 Да,бе

    22 0 Отговор
    Само излишни разходи,щото преди ходеха на работа с един файтон,а сега ще плащат два...

    21:41 29.04.2026

  • 5 само

    19 1 Отговор
    Като го зърнах ,и обилно овърнах !!

    Коментиран от #17

    21:41 29.04.2026

  • 6 Банско

    17 0 Отговор
    Танасе ти направи сглобката с Христо Иванов и съсипа Промяната

    21:43 29.04.2026

  • 7 Добро утро

    11 0 Отговор
    Пияницо! Когато ти се отцепят и десет независими купени от Делян седя ли му в скута ше изтрезнеш, и ще видиш че и Украйна е на изток!

    21:43 29.04.2026

  • 8 Планирано е било това

    2 6 Отговор
    Вярно,че Кокор е най-виновен и това е било планувано,но еднакво виновни са и Атанасов и Мирчев,Божанов допускайки Кокор да елиминира Божанков,Лорер и Пейков.
    Предадоха и последните надежди на демократичните хора в България!

    Коментиран от #12

    21:44 29.04.2026

  • 9 ниско атанасов

    10 0 Отговор
    от групичка джудже

    21:44 29.04.2026

  • 10 Хмм

    8 0 Отговор
    искаше му се на мирчев една партия с него начело, но с преференциите прекалиха, изхвърлиха кандидатите на ПП

    21:46 29.04.2026

  • 11 Деций

    7 0 Отговор
    Разделението е факт,ти смърф нещастен си една от причините.

    21:46 29.04.2026

  • 12 Хмм

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Планирано е било това":

    Манол Пейков ли ви беше надеждата

    21:48 29.04.2026

  • 13 Да ама

    9 0 Отговор
    Нари си против за разделението? Но не пускаш кокала за зам председател на парламента. Онези уш умни и красиви чесни хора също искат да рапат пак на наш гръб. Да имат зам председател, да имат хора по комисии от отделна кота абе са има лапане ивлначи сме много честни и загрижени за народа. Пълна порнография сте всички вие.

    21:48 29.04.2026

  • 14 Хасан

    6 1 Отговор
    На страната и народа не им пука за Вас, и слава Богу вече нищо не зависи от всички Вас. Страха е разбираем от последващото отпадане от политическата сцена в бъдеще.

    21:49 29.04.2026

  • 15 Атанас генерала

    11 0 Отговор
    От Дебе сте противни! Котилото на Иван Костов! Как се вмъргулихте в парламента, ако не бяха Gen-Z да ви вярват че Русия ще ни нападне, отдавна да бяхте история!

    21:49 29.04.2026

  • 16 Даа, верно, лошоо..

    12 0 Отговор
    Генерал Атанасов- втория след Божанков предател- приятел с Боко, дето търгува с ГЕРБ зад гърба на ПП

    21:50 29.04.2026

  • 17 Еж па ти

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "само":

    Аз пък се изк.ензаах и ми олекна.

    21:51 29.04.2026

  • 18 голям кеф само неразбрах

    8 1 Отговор
    коя ше е групата на хижарите
    и коя ще е на ламите
    хахаха

    21:52 29.04.2026

  • 19 Хаген Дас

    11 1 Отговор
    Какво стана бе палячо, най добрия ваш служебен премиер не можа да ви помогне! Ами ако беше на Радев щяхте да сте 3% заедно с ППетруханците!

    21:52 29.04.2026

  • 20 Генерала гном

    11 1 Отговор
    Надувайте лодките и към Украйна! То от Росенец до там не е кой знае колко! Нали сте умни и красиви гребци верни на ГЕРБ?

    21:55 29.04.2026

  • 21 Хмм

    4 0 Отговор
    за да си вкарат дясната ръка на крадлата на ток, която бешена неизбираемото десето място и без всякакъв срам изхвърли всички преди себе си заради тлъстата заплата, се разделиха с ПП, а въпросът с Манол Пейков трябваше да бъде решен от мирчев, и в двата случая влизаше кандидат на ДБ, трябваше да решат кого да изхвърлят, пейков или панев, оставиха на Асен и той го реши

    22:00 29.04.2026

  • 22 бай Даньо

    8 0 Отговор
    И двете "проевропейски" и "антикорупционни" форамции падат в канала на следващите избори за сега ще ги траем 4 години . Модела Борисов -Пеевски умря, но умря и антимодела Борисов -Пеевски....

    22:00 29.04.2026

  • 23 БАНко

    8 1 Отговор
    ДО СЕГА ИМАХА ИЗБИРАТЕЛИ КОЛКОТО СЪБИРА СТАДИОНА , НО ВЕЧЕ СА ДВЕ СЕЛСКИ ИГРИЩА !!!

    22:00 29.04.2026

  • 24 Разделението е

    9 0 Отговор
    Краят на малкият човек с голямото самочувствие -след това разделение това ще е факт.Малък не на ръст(което сами ще прецените),а малък на качества.

    22:01 29.04.2026

  • 25 ганев

    3 0 Отговор
    ...АДЕ..БЕ...ТУЙ..КОГА ЩЕ ХВЪРЛЯ ТОПА

    22:01 29.04.2026

  • 26 Мдаа

    8 0 Отговор
    Кво стана!?

    Няма коалиция!
    Няма сглобка!
    Няма мандат!
    Няма преференции!
    Няма и кафе!

    Няма нищо!

    Непотребни боклуци!

    Прелъстени и изоставени!

    Жалка гледка!

    Да отиват в украинския парламент, там ще ги вземат със сигурност! Таман ще сформират два взвода сапьори и ще ги пратят директно на фронта! Но първо ще ги пуснат да разрушат всички останали паметници на съветската армия в района, там им е силата.

    Мдаа...

    22:03 29.04.2026

  • 27 Завърнал се

    3 0 Отговор
    Може и три групи в парламента, що само 2?

    22:04 29.04.2026

  • 28 сноу

    3 0 Отговор
    Въх..осиротя танас..и се смали ,смали, та от него остана само едно мазно петно..

    22:09 29.04.2026

  • 29 Опасност за страната

    2 0 Отговор
    Що за нагла дебилност?!?!?! Тия за какви се мислят??? Шепа и диоти!!!

    22:10 29.04.2026

  • 30 Супер

    0 0 Отговор
    Най-накрая нещо нормално да се случи!Успех на който трябва,останалите да си лавират...... Което си е ден до пладне.

    22:11 29.04.2026

  • 31 Червена Униформа

    1 1 Отговор
    М ръ сен Г Ном! Да мълчиш и да не се обаждаш!
    И вашия ред скоро ще дойде!

    22:11 29.04.2026

  • 32 Мирослав

    0 0 Отговор
    Всички ОПГ-та се разпадат , защото вече нямат хранилка и никога не са имали идеология, а престъпните си действия прикриват само с глупави и фалшиви лозунги.

    Партия Възраждане остана единствената последователна партия с твърди убеждения и идеология и затова има и бъдеще.

    22:12 29.04.2026

