Динко Дерменджиев – Чико вече е част от пощенската история на България

Днес Пловдив се превърна в сцена на вълнуващо събитие, което ще остане завинаги в сърцата на футболните фенове – легендарният Динко Дерменджиев, познат на поколения като Чико, бе почетен с издаването на специална пощенска марка. Така един от най-обичаните футболисти на Ботев Пловдив получи заслужено признание, което ще пътува из цялата страна и отвъд нея.

Точно по обяд, в клубния фен магазин на стадион „Христо Ботев“, се събраха десетки почитатели, бивши и настоящи футболни величия, както и представители на „Български пощи“. Атмосферата бе наситена с емоции, спомени и гордост – всеки присъстващ усещаше, че става свидетел на исторически момент за пловдивския футбол.

Сред най-вълнуващите мигове бе трогателното слово на съпругата на Чико, която с топли думи изрази благодарността си към организаторите и сподели колко много значи тази чест за семейството и за всички, които пазят спомена за Дерменджиев. Тя не скри вълнението си от обичта, която пловдивската публика продължава да изпитва към своя любимец.

Илиян Филипов, настоящият ръководител на клуба, подчерта пред събралото се множество, че дългът на Ботев Пловдив е да съхранява и предава на идните поколения паметта за своите герои – както за тези, които вече не са сред нас, така и за живите легенди.

Петър Петров от Сдружение ПФК Ботев също взе думата, като определи появата на пощенска марка с лика на Динко Дерменджиев като символ на вечната му слава и доказателство за мястото му в историята на Пловдив.

Новата пощенска марка, посветена на Чико, вече може да бъде открита в Централната поща, а нейната номинална стойност е 50 евроцента.