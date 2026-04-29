Янкулов: Доказателства има предостатъчно за твърдените от мен нарушения на господин Сарафов

Правосъдният министър Андрей Янкулов заяви, че предстои да вземе решение дали да изпълни указанията на прокурорската колегия по внесеното от него предложение, свързано с Борислав Сарафов.

По думите му, посочените от колегията "нередности" са по-скоро формални и не засягат същината на изложените твърдения.

"Аз не споделям тезата на прокурорската колегия, че са налице каквито и да е нередности в моето предложение, нито по единия, нито по другия пункт. И от тази гледна точка, разбира се, ще трябва да обмисля как да се процедира оттук нататък, защото наистина според мен нередности няма. Но от друга страна, с оглед на оперативността и придвижването на нещата напред, може да се стигне и до заключението, че по-удачният вариант би бил евентуално да се отстранят тези несъществуващи нередности, с оглед именно това да не се спира процесът, които така или иначе аз считам, че не съществуват", заяви Янкулов в студиото на "Денят ON AIR".

Според него обаче съществува видимо нежелание от страна на прокурорската колегия да се разглеждат подобни въпроси.

Той посочи, че това впечатление се формира не само от конкретния случай, но и от цялостното институционално поведение по теми, свързани със статута и отговорността на Сарафов.

По думите му, ако твърдените нарушения бъдат признати за доказани, те биха могли да доведат до най-тежкото дисциплинарно наказание - освобождаване от съдебната система.

Въпреки това той изрази съмнение дали изобщо ще се стигне до реално разглеждане на случая, тъй като според него е възможно да бъдат открити нови формални основания за забавяне. "Доказателства има предостатъчно за твърдените от мен нарушения на господин Сарафов и прокурорската колегия би трябвало да се занимае с този въпрос по същество, след като естествено първо образува дисциплинарно производство. Очевидно желание за това към момента няма в прокурорската колегия и човек в моята позиция е поставен в такова положение, при което трябва да избира бъдещото си поведение на база на пълна неяснота и пълна невъзможност да се предвиди занапред какво би било поведението на хората, които трябва да се произнесат по предложението", каза още Янкулов за Bulgaria ON AIR.

Той направи паралел с предишни случаи, при които институциите са тълкували закона по начин, който на практика е блокирал прилагането му.

Според него подобен модел се наблюдава винаги, когато действията засягат установеното правосъдно статукво. Той коментира и оттеглянето на Сарафов, като отбеляза, че липсата на публично обяснение от негова страна е оставила пространство за съмнения и спекулации.

Според Янкулов това създава усещане, че кадровите промени в съдебната власт се случват не вследствие на вътрешна институционална воля, а под влияние на политическата конюнктура.

По отношение на новото ръководство на прокуратурата той заяви, че промяната носи поне едно важно предимство - наличие на законно изпълняващ функциите главен прокурор, чиято легитимност не е поставена под въпрос.

Това, според него, представлява възстановяване на базисната законност в управлението на институцията.