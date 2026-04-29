Янкулов: Доказателства има предостатъчно за твърдените от мен нарушения на господин Сарафов

29 Април, 2026 22:02 735 11

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правосъдният министър Андрей Янкулов заяви, че предстои да вземе решение дали да изпълни указанията на прокурорската колегия по внесеното от него предложение, свързано с Борислав Сарафов.

По думите му, посочените от колегията "нередности" са по-скоро формални и не засягат същината на изложените твърдения.

"Аз не споделям тезата на прокурорската колегия, че са налице каквито и да е нередности в моето предложение, нито по единия, нито по другия пункт. И от тази гледна точка, разбира се, ще трябва да обмисля как да се процедира оттук нататък, защото наистина според мен нередности няма. Но от друга страна, с оглед на оперативността и придвижването на нещата напред, може да се стигне и до заключението, че по-удачният вариант би бил евентуално да се отстранят тези несъществуващи нередности, с оглед именно това да не се спира процесът, които така или иначе аз считам, че не съществуват", заяви Янкулов в студиото на "Денят ON AIR".

Според него обаче съществува видимо нежелание от страна на прокурорската колегия да се разглеждат подобни въпроси.

Той посочи, че това впечатление се формира не само от конкретния случай, но и от цялостното институционално поведение по теми, свързани със статута и отговорността на Сарафов.

По думите му, ако твърдените нарушения бъдат признати за доказани, те биха могли да доведат до най-тежкото дисциплинарно наказание - освобождаване от съдебната система.

Въпреки това той изрази съмнение дали изобщо ще се стигне до реално разглеждане на случая, тъй като според него е възможно да бъдат открити нови формални основания за забавяне. "Доказателства има предостатъчно за твърдените от мен нарушения на господин Сарафов и прокурорската колегия би трябвало да се занимае с този въпрос по същество, след като естествено първо образува дисциплинарно производство. Очевидно желание за това към момента няма в прокурорската колегия и човек в моята позиция е поставен в такова положение, при което трябва да избира бъдещото си поведение на база на пълна неяснота и пълна невъзможност да се предвиди занапред какво би било поведението на хората, които трябва да се произнесат по предложението", каза още Янкулов за Bulgaria ON AIR.

Той направи паралел с предишни случаи, при които институциите са тълкували закона по начин, който на практика е блокирал прилагането му.

Според него подобен модел се наблюдава винаги, когато действията засягат установеното правосъдно статукво. Той коментира и оттеглянето на Сарафов, като отбеляза, че липсата на публично обяснение от негова страна е оставила пространство за съмнения и спекулации.

Според Янкулов това създава усещане, че кадровите промени в съдебната власт се случват не вследствие на вътрешна институционална воля, а под влияние на политическата конюнктура.

По отношение на новото ръководство на прокуратурата той заяви, че промяната носи поне едно важно предимство - наличие на законно изпълняващ функциите главен прокурор, чиято легитимност не е поставена под въпрос.

Това, според него, представлява възстановяване на базисната законност в управлението на институцията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кака Лена

    4 1 Отговор
    Сто процентови доказателства от сайтовете на Прокопиев. Който не вярва да провери в Гугъл.

    22:09 29.04.2026

  • 2 НЯМА МАГИСТРАТ КОЙТО ДА НЕ Е ЗА ЗАТВОРА

    2 1 Отговор
    АКО ИМАШЕ ТОЙ ЩЕШЕ ДА Е В ЗАТВОРА ЗАЩОТО НЕ КРАДЕ !

    22:15 29.04.2026

  • 3 Според мен, като юрист

    2 2 Отговор
    Няма никакви нарушения, било то малки или не, на внесеното от министър Янкулев предлож за наказание на Сарафов, поради следните съображения:
    Предложението обхваща период в който Сарафов е изпълнявал дл ИФ, а след напускането си може да е станал и космонавт, но това не променя нищо.
    Господата от амбразурата, които по същество са никои, не са ли знаели кой им е адм ръководител, та се правят на ударени от кон в главите?
    Самото заявление на Сарафов, че се « отказва» да изпълнява дл ИФ е изпъстрено с грешки, които явно ЧЛЕН овете на « Търговското д- во «или не са забелязали или са неграмотни.
    Джаф джаф

    Коментиран от #5

    22:18 29.04.2026

  • 4 логика

    6 0 Отговор
    Сарафов унижи Янкулов и сега Янкулов ще си стъпи на ушите, но ще намери и ще докаже вина на Сарафов.

    22:28 29.04.2026

  • 5 Аз не съм юрист

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Според мен, като юрист":

    Но трябва ли да се доказват общоизвестни факти ?
    Че то и Киро тъпото го знае това!

    22:28 29.04.2026

  • 6 Ти да видиш

    5 2 Отговор
    Човекът се отказа сам от поста на главен прокурор, който заемаше временно по право, а сега щели да го уволняват дисциплинарно, това майтап ли е някакъв!?
    Кого точно уволняват!?

    Тези загубеняци какво искат повече!?
    Появи се правилният човек Радев и Сарафов си тръгна сам без много шум. Така се прави. Цирковете на ПП и ДБ вече ги гледахме достатъчно, те с това се хранят.

    Човекът вече умрял, но ние сега ще го уволняваме дисциплинарно!

    Що не уволнихте Гешев и Сарафов преди това като сте толкова отворени??

    Сега на умряло куче нож вадите, след като президентът Радев ви свърши мръсната работа само с едно авторитетно подканване и без шум и крясъци.

    Щом прокурорът не е на ПП ДБ вече е световен проблем, но ако е техен, проблем няма да има никакъв.

    Разкарайте се всички непотребни отпадъци, видяхме ви вече 36 години какво ги вършите.

    Президентът Радев идва и ще ви покаже как се прави, умни, тихо, кротко , с блага дума и малко кютек за по-упоритите!

    22:47 29.04.2026

  • 7 Цък

    5 0 Отговор
    Петроханци са пълни некадърници

    22:55 29.04.2026

  • 8 Даниел

    2 0 Отговор
    Тези който избират и отстраняват главния прокурор не знаят каква длъжност заема Сарафов???
    Обществото трябва да се запита трябва ли ни всс и прокурорска колегия към този съвет и изобщо длъжност главен прокурор??!!

    22:55 29.04.2026

  • 9 нннн

    3 0 Отговор
    Каквито и нарушения да имат, магистратите, наравно с лyдитe, не носят отговорност за своите действия. Така е по закон. (???)

    Коментиран от #10

    22:59 29.04.2026

  • 10 Както и

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "нннн":

    Докторите

    23:06 29.04.2026

  • 11 Горски

    1 0 Отговор
    Това боже изчадие не приключи ли с правосъдието о боже пази ни! Като не можеш да си формулираш искането правилно те отсвирват. Ето затова не ставаш за главен прокурор. Конституция и закони за шарлатаните не важат.

    23:45 29.04.2026

