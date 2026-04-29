Санти Касорла – финалната страница на една футболна приказка

Футболната общественост е на прага на емоционален момент – Санти Касорла, един от най-обичаните и изящни плеймейкъри на съвременната епоха, е на път да сложи край на своята забележителна кариера. Вълнуващата новина се разпространи като мълния, след като самият Касорла намекна в социалните мрежи, че е взел съдбоносно решение за бъдещето си. „Вече съм решил и скоро ще споделя с всички“, написа тайнствено испанският ветеран, а думите му бяха разпространени от авторитетния журналист Фабрицио Романо.

Тежки времена за Реал Овиедо – причината зад решението

Основният мотив за евентуалното сбогуване с футбола се крие в трудната ситуация на родния клуб на Касорла – Реал Овиедо. След като миналия сезон тимът триумфално се завърна в Ла Лига, сега се намира на дъното на класирането с едва 28 точки и е изправен пред почти сигурно изпадане. На 41 години, Санти Касорла, който през настоящата кампания по-често остава на резервната скамейка, едва ли ще се впусне в ново предизвикателство в Сегунда дивисион.

От болничното легло до върха – вдъхновяващата одисея на Касорла

Кариерата на Санти Касорла е истинска сага за воля, страст и безкрайна любов към футбола. След бляскави сезони с екипите на Виляреал и Арсенал, испанецът преживя кошмар – осем операции и реална опасност да загуби крака си през 2017 година. Въпреки мрачните прогнози, Касорла се завърна на терена и през юни 2025 г. изведе любимия си Овиедо до промоция в Ла Лига след 24-годишно чакане, бележейки решаващи голове в плейофите на 40-годишна възраст.

Капитан, лидер, легенда – финалът на една епоха

Като капитан на „отбора на сърцето си“ и играещ за символична заплата от 1600 паунда седмично, Санти Касорла затвори кръга на една вълшебна кариера, изпълнена с триумфи, болка и вдъхновение.