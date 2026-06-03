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Йотова: Има какво да се желае по програмата SAFE (ВИДЕО И СНИМКИ)

Йотова: Има какво да се желае по програмата SAFE (ВИДЕО И СНИМКИ)

3 Юни, 2026 14:07 556 9

  • илияна йотова-
  • хемус-
  • изложение-
  • отбрана-
  • safe

Войната в Украйна показа редица остри дефицити

Йотова: Има какво да се желае по програмата SAFE (ВИДЕО И СНИМКИ) - 1
Снимкти: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Войната в Украйна показа няколко много остри дефицита – недостиг на производство, нередовни доставки, дефицит на устойчивост на производство, на пазари и липса на каквото и да била координация между нас като държави-членки на ЕС.

„През последните години беше повдигана темата за по-голямата отбранителна независимост на ЕС, за повече възможности, но бяха пропуснати доста години. В следващата годишна финансова рамка е заделен сериозен финансов ресурс, който в голямата глава „Глобална Европа“ най-вече дозира нашите отбранителни способности. Имам обаче някои резерви. Ще положим всички усилия за да се мобилизират предвижданите 800 млрд. EUR за отбранителни способности и 150 млрд. EUR като ЕК отреди за държавите членки, за да подпомогне отбранителното производство. Но това в никакъв случай не е достатъчно. Има още една тревожна цифра - че в целия този финансов бюджет са заделени едва 15% за научни открития и за научна работа. Изработването на българската позиция по този въпрос предстои, но има какво да се желае и по самия инструмент SAFE. Лично аз бих искала, когато България участва в този инструмент, да се дава много по-голямо поле за дейност и работа на българските фирми в отбранителната индустрия“, каза президентът на България Илияна Йотова по време на официалното откриване на XVII-то изложение за новости в отбранителната сфера „ХЕМУС 2026“.

Президентът подчерта огромната важност на България като държава център на сигурност (България е външна граница на ЕС и НАТО) от нас зависи и изграждането на много центрове, особено в района на Черноморието, както и създаването на съответната инфраструктура, която отново има адрес „сигурност“.

Йотова: Има какво да се желае по програмата SAFE (ВИДЕО И СНИМКИ)

Йотова: Има какво да се желае по програмата SAFE (ВИДЕО И СНИМКИ)

Йотова: Има какво да се желае по програмата SAFE (ВИДЕО И СНИМКИ)

Йотова: Има какво да се желае по програмата SAFE (ВИДЕО И СНИМКИ)


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гълъб Донев

    3 0 Отговор
    Сейфа е празен.Тиквата и Шиши го обраха

    Коментиран от #3

    14:08 03.06.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    2 1 Отговор
    Кога обърна палачинката!
    До вчера целуваше ръце на руският поп от КГБ, Гундяев и раздаваше бг паспорти на руските шпиони!

    14:10 03.06.2026

  • 3 хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гълъб Донев":

    Значи ще станат клиенти на прокуратурата.

    14:11 03.06.2026

  • 4 Когато

    4 1 Отговор
    някой без компетентност и капацитет дъвче някакви си престарели клишета и тъпче с мисленето си още в соца , е най - добре да не се показва никъде ! Позор пълен и нищо положително !

    14:17 03.06.2026

  • 5 Дрънчене на оръжие

    3 0 Отговор
    За глупости пари винаги намират. А Йотова се изложи за пореден път. С ръкопляскания за НАТО само губи.

    Коментиран от #8, #9

    14:19 03.06.2026

  • 6 Бай Ставри

    3 0 Отговор
    С нетърпение очакваме Чекмеджан, Хаяши и Теменуга(дето с 2 чифта гащи пълни простора)...

    14:19 03.06.2026

  • 7 Какви

    4 0 Отговор
    сили ще полагала мис Пиги за милиардите не знам , но пари няма да видят !

    14:21 03.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дрънчене на оръжие":

    Фик ю раша

    14:57 03.06.2026

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