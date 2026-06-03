Йотова: Има какво да се желае по програмата SAFE (ВИДЕО И СНИМКИ)

Войната в Украйна показа няколко много остри дефицита – недостиг на производство, нередовни доставки, дефицит на устойчивост на производство, на пазари и липса на каквото и да била координация между нас като държави-членки на ЕС.

„През последните години беше повдигана темата за по-голямата отбранителна независимост на ЕС, за повече възможности, но бяха пропуснати доста години. В следващата годишна финансова рамка е заделен сериозен финансов ресурс, който в голямата глава „Глобална Европа“ най-вече дозира нашите отбранителни способности. Имам обаче някои резерви. Ще положим всички усилия за да се мобилизират предвижданите 800 млрд. EUR за отбранителни способности и 150 млрд. EUR като ЕК отреди за държавите членки, за да подпомогне отбранителното производство. Но това в никакъв случай не е достатъчно. Има още една тревожна цифра - че в целия този финансов бюджет са заделени едва 15% за научни открития и за научна работа. Изработването на българската позиция по този въпрос предстои, но има какво да се желае и по самия инструмент SAFE. Лично аз бих искала, когато България участва в този инструмент, да се дава много по-голямо поле за дейност и работа на българските фирми в отбранителната индустрия“, каза президентът на България Илияна Йотова по време на официалното откриване на XVII-то изложение за новости в отбранителната сфера „ХЕМУС 2026“.

Президентът подчерта огромната важност на България като държава център на сигурност (България е външна граница на ЕС и НАТО) от нас зависи и изграждането на много центрове, особено в района на Черноморието, както и създаването на съответната инфраструктура, която отново има адрес „сигурност“.