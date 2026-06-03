Тайванската армия проведе учение за въздушно снабдяване при бойни условия

Тайванските въоръжени сили проведоха във вторник учение за въздушно снабдяване в окръг Синджу, симулиращо бойна ситуация, при която сухопътните линии за доставки са прекъснати или обкръжени от противникови сили.

Според информация на Liberty Times тренировката е имала за цел да провери способността за снабдяване по въздух, както и координацията между различните военни подразделения при операции по доставка и възстановяване на товари.

В учението са участвали подразделения на Логистичното командване на армията, Командването на авиацията и специалните сили, както и части от Третото театрално командване на Тайван.

Военнослужещите са подготвили и обезопасили палети с товари, които впоследствие са били натоварени на транспортни самолети Lockheed C-130 Hercules C-130.

По време на полета към определените зони за десантиране е била поддържана постоянна комуникация между въздушните и наземните екипи. Контролът на въздушното движение е предоставял в реално време информация за скоростта и посоката на вятъра.

След приземяването на товарите военните незабавно са локализирали местата на падане, а специален екип е осигурил сигурността на района. Извършена е проверка дали парашутите са се разгърнали правилно и дали товарите са останали невредими.

След това парашутите са били демонтирани и събрани, а доставените материали са натоварени на камиони и транспортирани обратно до базата, където е извършена инвентаризация.

Според публикацията през последните години мащабните парашутни учения са били ограничени поради промени във военната стратегия и ролята на специалните части. Въпреки това тренировките за въздушно доставяне на товари продължават да се провеждат, тъй като остават ключов елемент при сценарии, в които бойни действия или тежки природни бедствия могат да прекъснат логистичните маршрути.