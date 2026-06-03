Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Тайванската армия проведе учение за въздушно снабдяване при бойни условия
  Тема: Тайван

Тайванската армия проведе учение за въздушно снабдяване при бойни условия

3 Юни, 2026 13:54 429 0

  • тайван-
  • армия-
  • военно учение-
  • въздушно снабдяване-
  • отбрана-
  • национална сигурност-
  • военна авиация-
  • логистика

Военните тестваха доставки по въздух при сценарий за прекъснати комуникации и обкръжени сухопътни сили

Тайванската армия проведе учение за въздушно снабдяване при бойни условия - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Тайванските въоръжени сили проведоха във вторник учение за въздушно снабдяване в окръг Синджу, симулиращо бойна ситуация, при която сухопътните линии за доставки са прекъснати или обкръжени от противникови сили.

Според информация на Liberty Times тренировката е имала за цел да провери способността за снабдяване по въздух, както и координацията между различните военни подразделения при операции по доставка и възстановяване на товари.

В учението са участвали подразделения на Логистичното командване на армията, Командването на авиацията и специалните сили, както и части от Третото театрално командване на Тайван.

Военнослужещите са подготвили и обезопасили палети с товари, които впоследствие са били натоварени на транспортни самолети Lockheed C-130 Hercules C-130.

По време на полета към определените зони за десантиране е била поддържана постоянна комуникация между въздушните и наземните екипи. Контролът на въздушното движение е предоставял в реално време информация за скоростта и посоката на вятъра.

След приземяването на товарите военните незабавно са локализирали местата на падане, а специален екип е осигурил сигурността на района. Извършена е проверка дали парашутите са се разгърнали правилно и дали товарите са останали невредими.

След това парашутите са били демонтирани и събрани, а доставените материали са натоварени на камиони и транспортирани обратно до базата, където е извършена инвентаризация.

Според публикацията през последните години мащабните парашутни учения са били ограничени поради промени във военната стратегия и ролята на специалните части. Въпреки това тренировките за въздушно доставяне на товари продължават да се провеждат, тъй като остават ключов елемент при сценарии, в които бойни действия или тежки природни бедствия могат да прекъснат логистичните маршрути.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ