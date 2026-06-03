Президентът на Тайван отличи председателя на чешкия Сенат с най-високо държавно отличие

Президентът на Тайван Лай Чинг-те връчи едно от най-високите държавни отличия на председателя на чешкия Сенат Милош Вистрчил за неговата подкрепа към Тайван и усилията му за укрепване на отношенията между Тайван и Чехия.

От Президентската канцелария съобщиха, че Вистрчил е удостоен с ордена „The Order of Propitious Clouds with Special Grand Cordon”.

По думите на Лай наградата е признание за дългогодишната подкрепа на чешкия политик за Тайван, за приноса му към развитието на двустранните отношения и за неговата защита на демократичните ценности.

Президентът подчерта, че Тайван и Чешката република споделят ценностите на демокрацията, свободата и човешките права, които са сближили двете страни въпреки голямото географско разстояние между тях.

Лай отбеляза, че през последните години сътрудничеството между Тайван и Чехия се е разширило значително в области като търговията, технологиите, културата, образованието, въздушния транспорт, изследванията в сферата на полупроводниците и изкуствения интелект.

Той припомни, че през 2023 г. China Airlines откри директна авиолиния между Тайпе и Прага, а през август се очаква и Starlux Airlines да започне директни полети по същия маршрут. Според Лай това ще допринесе за още по-тесни връзки между гражданите и бизнеса на двете страни.

Президентът посочи също, че Тайван и Чехия вече са създали съвместен център за научноизследователска и развойна дейност в областта на полупроводниците с цел подготовка на висококвалифицирани кадри.

По думите му тайвански компании участват и в чешкия проект за изграждане на гигафабрика за изкуствен интелект, която ще обслужва нуждите на Европейския съюз.

Вистрчил заяви, че е дълбоко поласкан от отличието и подчерта, че то принадлежи не само на него, но и на чешкия Сенат, който е подкрепил неговите посещения в Тайван.

Той отбеляза, че демократичните държави трябва да се подкрепят взаимно и да работят заедно, тъй като свободата и демокрацията са изправени пред все по-силен натиск по света.

„Необходимо е да изграждаме устойчивост, за да защитим тези ценности“, заяви Вистрчил.