Процедурата е в ход! Испания бърза да легализира стотици хиляди мигранти

Испанското министерството на миграцията е регистрирало 13 500 онлайн заявления през първите няколко часа от извънредния процес на узаконяване на чуждестранни работници. Тези първоначални заявления, част от общо 750 000 очаквани, са подадени чрез платформата Mercurio, която е създадена специално за този процес, посочва вестник "Паис", цитиран от БТА.

Правителството смята, че тези заявления в крайна сметка ще формализират статута на пребиваване и заетост на половин милион мигранти. Министерството на миграцията посочи, че процедурата е започнала "успешно и гладко" през първите няколко часа, пише вестникът.

Какво представлява програмата

Заявления за узаконяване на статута на мигранти в Испания ще се приемат до 30 юни. Цялата информация относно процедурата, както и формулярите за попълване и често задаваните въпроси, е достъпна на уебсайта на министерството на миграцията.

Програмата беше обявена през януари и финализирана този месец. Тя предлага на имигранти без легален статут едногодишно разрешение за пребиваване с възможност за подновяване, ако са прекарали пет месеца в страната и имат чисто криминално досие. Те имат срок до края на юни, за да кандидатстват.

Имаше въпроси относно краткия срок за обработка на информация, която според испанското правителство може да включва 500 000 мигранти, а испанският мозъчен тръст Funcas оценява броя на около 840 000 души, отбелязва Асошиейтед прес.

Премиерът Педро Санчес нарече мярката "акт на справедливост и необходимост", твърдейки, че тези, които вече живеят и работят в Испания, трябва "да го правят при равни условия" и да плащат данъци.

С оглед на застаряващото население, правителството заявява, че Испания се нуждае от повече работници, за да поддържа нарастващата си икономика и да допринася за социалното осигуряване, посочва АП.

Испания трябва да говори открито за имиграцията, а процесът на легализация, който правителството току-що стартира, е перфектна възможност. Най-добрият начин да се противодейства на популистките наративи е не да се избягват трудни въпроси, а да се отговаря на тях ясно и решително. Има една тема, която Испания пренебрегва твърде дълго: наистина ли имиграционната политика на Мадрид отговаря на нуждите и възможностите на страната, като същевременно зачита правата на имигрантите, посочва "Паис".

Според базираното в Барселона гражданско сдружение "Cercle d'Economia", което разглежда този въпрос в широка перспектива, като взема предвид икономическия модел, социалното сближаване и въпросите, свързани със социалното подпомагане, отговорът е "не".

За четвърт век делът на населението, родено в чужбина, е скочил от 4% на 20%

Испания е страната от Европейския съюз, която е приела най-много имигранти през последните години. 50-милионното население на Испания се е увеличило през последните години, като от 2000 до 2025 г. броят на родените в чужбина е достигнал около 10 милиона души, живеещи в Испания, посочва Ройтерс. Испанският мозъчен тръст Funcas изчислява, че в момента на пазара на труда работят около 840 000 нелегални мигранти.

Това явление е достигнало значителен мащаб и изисква задълбочено разбиране. Което означава преди всичко необходимостта от сериозен обществен дебат, нещо, което Испания не е виждала досега: за връзката между имиграцията и икономическия модел, реалните възможности за посрещане и интегриране на мигранти и каква държава искаме да станем до 2050 г., посочва "Паис".

Тази теза заслужава пояснение. През последните 25 години икономическият растеж на Испания се основаваше на следния модел: ръст на населението и работните места, но намаляваща производителност и стагниращи заплати. Имиграцията беше едновременно следствие и двигател на този модел, подкрепяйки растежа на БВП и създаването на работни места. От 2022 до 2024 г. почти половината от новите работни места бяха заети от имигранти, но ползите по отношение на растежа на доходите на глава от населението бяха много ограничени. Испания загуби позиции сред европейските страни и, което е още по-тревожно, този модел е малко вероятно да гарантира устойчивостта на социалната държава в бъдеще, отбелязва "Паис".

Тази ситуация поставя дилема, която вече не може да бъде игнорирана. Ако се даде приоритет на по-продуктивен икономически модел с по-високи заплати – такъв, който е по-технологично напреднал, иновативен и фокусиран върху квалифициран човешки капитал – тогава имиграционната политика трябва да е съобразена с тази цел. Това не означава намаляване на броя на имигрантите в абсолютни стойности, а по-скоро по-организирана, по-квалифицирана имиграция, чийто темп ще съответства на капацитета на Испания за настаняване и интеграция.

Очевидни напрежения

Към това се добавят и вече очевидните напрежения. Жилищният пазар, където предлагането расте много по-бавно от търсенето, се превърна в източник на дискриминация, първоначално засягаща предимно семейства с ниски доходи, но сега се разпростира върху широки слоеве от средната класа. Обществените услуги като здравеопазване, образование и социални услуги работят под нарастващ натиск. Това не е така, защото имигрантите ги използват прекомерно – данните сочат друго – а защото растежът на населението и търсенето не се компенсират от еквивалентно увеличение на предлагането. Тези, които страдат най-много от този натиск, са лица и семейства с най-малко ресурси, които се конкурират директно с новодошлите за същите оскъдни стоки. Именно това допринася за засилване на популистките настроения.

При тези обстоятелства, мащабната легализация, стартирана от правителството на Испания, е необходима и в много отношения неизбежна.

Няма смисъл да се запазва незаконният статут на стотици хиляди хора, които вече живеят и работят в Испания, посочва "Паис". Легализацията им дава възможност да планират бъдещето си и да постигнат стабилна жизнена ситуация, а също така би могла да донесе осезаеми ползи за данъчния и социалния сектор, като направи заетостта, вноските и данъчните плащания прозрачни. Но би било сериозна грешка тази мярка да се счита за решение. По-скоро това е признание за провал: провал на система, която улеснява влизането, създава нередности в пребиваването поради липсата на механизми за контрол и в крайна сметка предлага възможност за отложена легализация чрез разрешение за пребиваване, което може да се получи само след поне две години пребиваване без легален статут в състояние на нестабилност. Това е система, която не работи за никого.

Зануляването на брояча, без да се променя нищо, би означавало да се повтаря същата грешка. Испания най-накрая трябва да разработи истинска имиграционна политика. Политика, която регулира имиграционните потоци, така че те да съответстват на реалните възможности на страната. Политика, която ще преразгледа критично механизма за издаване на разрешения за пребиваване след няколко години незаконно пребиваване, така че той вече да не служи като масивен канал за забавена легализация. Политика, която ще преразгледа критериите за събиране на семейства, така че те да изпълняват своята хуманитарна функция и да не се превръщат в косвени канали за влизане. Политика, която ще засили контрола върху незаконната заетост. И такава, която едновременно ще даде приоритет на привличането на квалифицирани специалисти и ще намали административните бариери, които в момента възпрепятстват това.

Национален въпрос

Нито една от тези мерки не се отнася нито за десницата, нито за левицата. Това е национален въпрос. Следователно, той трябва да се третира като истинска публична политика и да се търси възможно най-широк консенсус. Въпросът е разглеждан директно от двете основни партии, които носят отговорността да водят дебата смело и далновидно, вместо да го използват като политическо оръжие или, още по-лошо, просто да го игнорират.

Испания вече не може да си позволи липсата на истинска, достойна имиграционна политика, отбелязва вестникът.

Позицията на Испания се различава от преобладаващата нагласа в Европа

Позицията на Испания рязко се различава от преобладаващите нагласи по отношение на имиграцията в Европа, където много правителства се опитват да ограничат пристигащите и да засилят депортациите, отбелязва АП. Испанското правителство защити мярката за легализация като икономическа, която се радва на подкрепата на собствениците на бизнес и синдикатите.

През последните години населението на Испания нарасна значително и включва около 10 милиона души, родени извън страната – или един на всеки пет жители. Много от тях са от Колумбия, Венецуела и Мароко, бягащи от бедност, насилие или политическа нестабилност.

Ключови сектори на испанската икономика, включително селското стопанство, туризмът и секторът на услугите, зависят от имигранти от Латинска Америка и Африка.

Това не е първият път, в който Испания предоставя амнистия на имигранти, живеещи в страната без разрешение. Преди това, между 1986 и 2005 г., Испания е правила това шест пъти, включително и при консервативни правителства.

Амнистията е централен елемент от прогресивната програма на Санчес за оползотворяване на икономическите ползи от миграцията за застаряващото население, дори когато други европейски правителства предприемат стъпки за затягане на контрола по границите си, за да предотвратят политическите предизвикателства от страна на крайната десница, коментира Ройтерс.

Правителството отново въвежда нова регулация, без да предостави на службите достатъчно икономически ресурси, за да се справят с нея“, каза пред Ройтерс Сесар Перес, синдикален лидер на испанските имиграционни служители.

Програмата има противници, но Църквата я подкрепя

Испанската опозиционна Народна партия определи инициативата като безразсъдна, въпреки че предишни консервативни правителства настояваха за подобни мерки.

Санчес описа кампанията в писмо, адресирано до гражданите, публикувано в "Екс" ⁠не само като акт на справедливост, но и като икономическа необходимост.

"Испания застарява... Без повече хора, които работят и допринасят за икономиката, просперитетът ни се забавя и обществените ни услуги страдат", посочи той.

Премиерът Педро Санчес в писмото си в социалните мрежи, с което разясняваше мотивите за амнистията, каза, че мигрантите са помогнали за "изграждането на богатата, отворена и разнообразна Испания, която сме и към която се стремим", отбелязва Би Би Си.

Опозицията заяви, че оценките на правителството са грешни и че около един милион мигранти биха могли да кандидатстват за схемата, като Народната партия определи плана като "възмутителен".

Католическата църква, за разлика от това, подкрепи правителственото законодателство.

Схемата идва в момент, когато много от европейските съседи на Испания затягат контрола върху имиграцията.

Амнистии за мигранти са били прилагани многократно в миналото, последната такава беше през 2005 г., когато 577 000 души получиха разрешение за пребиваване по време на социалистическото управление.

Според правителствени данни, общо 42 790 души вече са подали онлайн заявления за започване на процеса на узаконяване, откакто той започна миналия четвъртък, съобщи Евронюз.

Министерският съвет на Испания одобри във вторник кралски указ, който ще даде легален статут на повече от 500 000 нелегални имигранти, които в момента пребивават в страната, отбеляза "Политико".

Ходът противопоставя лявото коалиционно правителство на Испания срещу дясноцентристката Народна партия, която обещава да оспори указа в съда, да не говорим за крайнодясната партия "Вокс", която иска депортиране на нелегалните имигранти от страната.

Мярката получи похвали от Католическата църква, неочакван съюзник на лявото коалиционно правителство на Санчес. В очевиден знак за подкрепата на църквата за схемата, заявления за легален статут ще се приемат до 30 юни, денят, в който папа Лъв XIV трябва да започне едноседмично посещение в Испания, по време на което се очаква да говори за тежкото положение на имигрантите.

Народната партия гласува испанският парламент да разгледа законодателно предложение за предоставяне на легален статут на нелегалните имигранти в страната през 2024 г., но усилията бяха в застой. През двете години оттогава консерваторите затвърдиха позицията си. Народната партия сега е против инициативата, твърдейки, че тя ще създаде проблеми в ЕС, който няма вътрешни граници.

"Испания изнася миграционен проблем в целия Европейски съюз", заяви лидерът на Народната партия Алберто Нунес Фейхо в Барселона на Европейския форум "Пулс", добавяйки, че ходът е "против общия европейски консенсус".

Партията обяви, че ще оспори указа в съда. Подобни действия вероятно ще предприеме и "Вокс", чийто лидер Сантяго Абаскал обеща да накара Санчес "да плати" за легализирането на имигрантите.