Ванс получи най-голямо одобрение в анкетата за евентуален кандидат за президент през 2028 г.

29 Март, 2026 13:27 1 759 36

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс получи най-голямо одобрение в анкетата сред участниците на тазгодишното партийно събиране на Конференцията за консервативно политическо действие (CPAC) за евентуален кандидат на Републиканската партия за президент на САЩ на изборите през 2028 г., сочат разпространени снощи данни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Около 53% от над 1600-те участници, гласували в анкетата, избраха Ванс. Държавният секретар Марко Рубио се класира втори с 35% на тазгодишното издание на Конференцията за консервативно политическо действие, ключова годишна среща на републикански законодатели, активисти и кандидати за президент.

Партийното събиране, което тази година се провежда в Грейпвайн в щата Тексас, привлича предимно представители на консервативното крило на Републиканската партия, като годишната анкета на конференцията не е непременно сигурен показател за крайния кандидат.

Но анкетата предлага моментна снимка на това къде в момента е концентрирана енергията сред основните поддръжници на движението на президента Доналд Тръмп „Направете Америка Велико Отново“ (MAGA - Make America Great Again). Тръмп, който в момента кара втория си мандат, няма право да се кандидатира отново на президентските избори през 2028 г. в САЩ.


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 болно сборище

    25 7 Отговор
    на психопати е фащ

    13:28 29.03.2026

  • 2 Партийното събиране

    28 7 Отговор
    Малко ни интересува. Това е просто една педофилска сбирщина от извратеняци. Поне 50% от тези индивиди ги има в досиетата на Епщайн

    Коментиран от #4, #28

    13:32 29.03.2026

  • 3 стоян георгиев

    26 7 Отговор
    Оранжевият педофил и Сатаняху освен,че потънаха с войната си в Иран ,повлякоха със себе си към дъното и Ванс и приключиха политическата кариера на Джей Ди Ванс още в зародиш..

    13:35 29.03.2026

  • 4 Навързани като черва

    8 18 Отговор

    До коментар #2 от "Партийното събиране":

    И Путин го има в Епщайн, а приятелката Епщайн е дъщеря на приятеля на Бай Тошо, Робърт Максуел, също така сътрудничка на Епщайн е една мацка рускиня, чийто баща е от ФСБ.

    Коментиран от #34

    13:36 29.03.2026

  • 5 000

    23 4 Отговор
    САЩ изгубиха критично важен самолет при иранска атака в Саудитска Арабия.
    Ключов команден самолет „АУАКС“ (E-3 Sentry AWACS) на ВВС на САЩ е сред повредените самолети при иранската атака с балистични ракети и дронове на 27 март срещу авиобазата "Принц Султан" в Саудитска Арабия, разкриха снимки, публикувани в социалните мрежи.
    Ключов самолет за далечно разузнаване E-3 Sentry AWACSе бил повреден при иранската атака срещу авиобазата "Принц Султан" в Саудитска Арабия на 27 март, съобщaват The Wall Street Journal и специализираното издание Air Space Forces Magazine.
    Американски OSINT анализатори публикуваха снимки, на които са видими пораженията по летящия радар и става ясно, че той едва ли може да бъде възстановен.
    Не Ванс, никой не може да спре пропадането на сащ.

    Коментиран от #25

    13:36 29.03.2026

  • 6 Овчарник

    14 3 Отговор
    Величието на вампирите е към своя край!!

    13:38 29.03.2026

  • 7 Стивън Дарси...

    20 3 Отговор
    ЦЕЛИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ И БИЗНЕС ЕЛИТ НА САЩ Е ПОСЕЩАВАЛ ОСТРОВА НА ЕПЩАЙН И ИМЕНИЕТО НА ПИ ДЕДИ .
    ТОВА НЕ СА ХОРА,А САТАНИСТИ,ПЕДОФИЛИ И ПОБЪРКАНИ НЕНОРМАЛНИЦИ КОИТО ТЕЯБВА ДА ИЗЧЕЗНАТ ОТ ЛИЦЕТО НА ЗЕМЯТА

    13:39 29.03.2026

  • 8 Биби

    13 9 Отговор
    Демократите няма да видят избори в Сащ още 250 години

    13:39 29.03.2026

  • 9 И Киев е Руски

    8 4 Отговор
    Като го няма банкянският и БлееФски одобряване получават и не човеците .Даже и магаре да предложа ще спечели стига да не е са. Чева

    13:39 29.03.2026

  • 10 Kaлпазанин

    13 5 Отговор
    Я дайте да видим улиците на обора днес ,как са военните ще успеят ли да да върнат хората по домовете или ще ги пращат да мрат ,а еврейски каузи

    13:41 29.03.2026

  • 11 Сталин

    15 4 Отговор
    Поредния спасител на САЩ ,същата ционистка курешка като сегашната

    13:42 29.03.2026

  • 12 Съмнително е въобще дали в

    15 3 Отговор
    САЩ избори ще има през 2028 г. Много е вероятно военно положение и диктатура да има тогава в САЩ. Нещата на там вървят. Да се суспендира конституцията ...

    13:48 29.03.2026

  • 13 2028

    9 2 Отговор
    Кравария вече ще се е самоизяла от алчност

    13:52 29.03.2026

  • 14 Какво представляват

    8 3 Отговор
    Изборите в САЩ преценете сами ! ....

    Коментиран от #29

    13:53 29.03.2026

  • 15 Американски избори

    6 3 Отговор
    И какво четем? Замислете се колеги !

    13:55 29.03.2026

  • 16 Крачолов

    3 1 Отговор
    И веднага в другия крачол...

    13:58 29.03.2026

  • 17 гост

    5 3 Отговор
    Аман от неадекватни хора...при Републиканците...дал Господ...с лопата да ги ринеш..

    13:58 29.03.2026

  • 18 селянин

    11 4 Отговор
    Само дето след оранжевият клоун не е ясно дали ще има републиканска партия хахах

    14:01 29.03.2026

  • 19 Усраула с Лайненс

    8 4 Отговор
    този хранел ли се е с малки дечица или само е гледал или чувам за този деликатес

    14:05 29.03.2026

  • 20 Хмм

    6 2 Отговор
    Ди Ванс е симпатяга, има автобиографична книга "Елегия на планинците" и филм по нея от 2020 година

    14:06 29.03.2026

  • 21 ВВП

    6 4 Отговор
    САЩ е пред разпад .Това Нее държава .Тгомп е последния президент на САЩ.

    14:07 29.03.2026

  • 22 Стивън Дарси...

    9 4 Отговор
    Края на оранжевият педофил и неговия ментор сатаняху е съвсем близо..
    С края на тези две сатанистки изчадия идва и края на ционистката клоака исрал.
    Това което днес и вчера се случва в Америка найстина е революция...

    14:12 29.03.2026

  • 23 ВВП

    7 5 Отговор
    Иран ще довърши САЩ и Израиля .

    14:12 29.03.2026

  • 24 Ако беше жив това

    6 3 Отговор
    "Партийно събрание" най вероятно Епщайн щеше да номинира

    14:12 29.03.2026

  • 25 голем

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "000":

    праз значи един ауакс, когато имат още 10 или 100 !

    Коментиран от #36

    14:14 29.03.2026

  • 26 Кирякова

    4 2 Отговор
    От трън, та на глог, че по-висок. Дори и по-зле. Бог да пази Америка и света.

    14:20 29.03.2026

  • 27 По фалшиви избори от тези в САЩ

    9 3 Отговор
    никъде по света няма. Отделно бюлетините като ги изхвърлят директно от пощенските бусове в река Потомък долу където е моста над реката към летището батални сцени се разиграват при всеки един избор .. стотици и хиляди тонове хартия плуват в реката

    14:20 29.03.2026

  • 28 как

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Партийното събиране":

    позна бе вражалец, ние тука толко се мъчим кой-кой е, а ти от раз рече и отсече.....

    Коментиран от #30

    14:21 29.03.2026

  • 29 Абсурдна държава

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Какво представляват":

    с абсурдни избори и после се чудим защо държавният департамент е филиал на някоя частна психиатрия

    14:28 29.03.2026

  • 30 Кво се чудиш бре ? Кво се мъчиш?

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "как":

    (ние тука толко се мъчим)......

    14:34 29.03.2026

  • 31 Фюрерчето Ванс

    4 2 Отговор
    дали си вярва ? А дали гражданска война няма да има скоро в САЩ?

    Коментиран от #33

    14:37 29.03.2026

  • 32 Цялото

    3 2 Отговор
    обкръжение на тръмпоча отива на политическото бунище!

    14:48 29.03.2026

  • 33 Хмм

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "Фюрерчето Ванс":

    гражданска война в САЩ не се предвижда

    14:51 29.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 хмммм

    1 0 Отговор
    не става..

    15:01 29.03.2026

  • 36 Голем

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "голем":

    Сопол.

    15:58 29.03.2026