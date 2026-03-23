Първият дипломат на Техеран: САЩ затвориха Ормузкия проток

Външният министър на Иран Абас Арагчи заяви, че морският трафик не преминава през Ормузкия проток, защото застрахователните компании се опасяват от война, предизвикана от САЩ, а не заради действията на Иран, пише АП.

"Свободата на корабоплаването не може да съществува без свобода на търговията. Уважавайте и двете - или не очаквайте нито една от тях", пише Арагчи в X.

Той добави, че по-нататъшни заплахи няма да повлияят нито на иранците, нито на застрахователите.