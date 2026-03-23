Техеран заплаши: Ще минираме Персийския залив при атака на крайбрежието или островите

ще доведе до миниране на ключови морски маршрути в Персийския залив, което може да парализира корабоплаването в региона, предава "Ройтерс".
В изявление на Иранския съвет по отбрана, разпространено от държавни медии, се посочва, че при подобен сценарий достъпът до морските пътища ще бъде блокиран чрез различни видове морски мини, включително плаващи, които могат да бъдат разполагани директно от брега.
Според Техеран подобни действия биха превърнали целия Персийски залив в зона със степен на риск, сравнима с Ормузкия проток - стратегически маршрут, през който преминава значителна част от световния петролен трафик.
Изявлението идва на фона на информация, че САЩ разглеждат варианти за блокиране или дори овладяване на остров Харг - основния петролен терминал за износ на Иран, с цел да окажат натиск върху Техеран да отвори Ормузкия проток за всички търговски кораби.
Иранските власти напомнят, че дори ограничен брой морски мини могат да създадат дългосрочни проблеми за корабоплаването, като се позовават на опита от 80-те години, когато международни усилия с над 100 миночистача са срещнали сериозни трудности при обезвреждането на подобни заплахи.
От Техеран подчертават още, че държави, които не участват в конфликта, могат да преминават през Ормузкия проток само след координация с иранските власти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
12:53 23.03.2026
2 аха
12:53 23.03.2026
3 Гост
12:53 23.03.2026
4 Българин
12:53 23.03.2026
5 Аятолах Хуймени
12:53 23.03.2026
6 Българин
До коментар #2 от "аха":Иранците са си направили сметката. Не се притеснявай.
12:54 23.03.2026
7 На дончо и бибчо не им излязоха
А шейховете са пред фалит
Хахахаха
Тоя балон трябваше някога да се спука
12:55 23.03.2026
8 Сталин
12:56 23.03.2026
9 Гост
„Вие объркахте войната срещу гордия народ и могъщите въоръжени сили на Иран с холивудски филм с измислени герои и започнахте агресия с грешни изчисления.
Може би дори не сте могли да си представите всички тези поражения.
Искате ли да ни спрете електричеството? Ще ви спрем всички енергийни ресурси, включително инсталациите за обезсоляване...“
12:56 23.03.2026
10 Ти да видиш
Ей го на.... Русия се бие за Руските Земи и е "Агресор"!?
САЩ, ЕС и Израел за чужди земи... Но са "Миротворци"???
О Времена, о Нрави!!!
12:56 23.03.2026
11 Доналд Тръмп офишъл
12:57 23.03.2026
12 Сталин
12:59 23.03.2026
13 ха ха ха
До коментар #6 от "Българин":чалма с бомба е маймуна с граната. сметки няма. Не им пука за народа на тия горе. Те пари си симат... но това не е ИРАН, а 0.001% от него.
Така че - никаква сметка не са си направили.
13:00 23.03.2026
14 Гост
13:00 23.03.2026
15 Хейт
13:02 23.03.2026
16 Тимур и командата
До коментар #12 от "Сталин":Аз от 1980 година чакам комунизма, товашь
13:04 23.03.2026
17 не може да бъде
13:06 23.03.2026
18 Домакин
До коментар #14 от "Гост":20 години се готвят за този сценарий
13:06 23.03.2026
19 НИЯ
13:09 23.03.2026
20 ХоХХоооо
13:11 23.03.2026
21 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
13:13 23.03.2026
22 И то какви...?!
До коментар #3 от "Гост":От цавецко време-от лето-оно-1960 г...
13:15 23.03.2026
23 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #10 от "Ти да видиш":Що Русия не са бие за Аляска...."руската земя"
13:15 23.03.2026
24 Маке
13:15 23.03.2026
25 Чалмите
13:15 23.03.2026
26 Не си мъчи...
До коментар #21 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":...едната клетка...трудно ще го разбереш...!
13:16 23.03.2026
27 Я пъ тоа
До коментар #7 от "На дончо и бибчо не им излязоха":Иран сринаха, не ЩАТИТЕ.
13:17 23.03.2026
28 Не ги мисли
До коментар #2 от "аха":Като не го продадат сега, ще го продадат утре на тройни цени, а ти ще изтръскаш и последните си стотинки от джоба за да не стоиш гладен на студено. Кой е губещият според тебе
13:17 23.03.2026
29 Добро решение е
13:17 23.03.2026
30 НАЛИ?!
До коментар #25 от "Чалмите":Да видим какво ще направи Тръмпи,като му изтече ултиматума към Иран за отваряне на Ормузкият проток...?!
13:18 23.03.2026
31 Копейката е богата
13:18 23.03.2026
32 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #26 от "Не си мъчи...":Бомби и Путин и Иран....и нема кой да го спре
13:19 23.03.2026
33 Затворено
13:20 23.03.2026
34 Болен мозък
До коментар #30 от "НАЛИ?!":Продължава бомбенето на Иран...до откат.
13:20 23.03.2026
35 ТОА ПА...?!
До коментар #27 от "Я пъ тоа":Не бързай да се радваш!
Нали знаеш кой най-добре се смее...🤗!
13:20 23.03.2026
36 Не се разбра
13:22 23.03.2026
37 НАЛИ?!
До коментар #34 от "Болен мозък":Така говорехте и за...Виетнам...!
Пък после пак познатата сценка-
Бегом в свински тръс към колесника на самолета...🤣😝😂😆!
13:22 23.03.2026
38 Немец от новите
13:23 23.03.2026
39 Я пъ тоа
До коментар #35 от "ТОА ПА...?!":Този за Ирак така са говореше, па САДДАМА увисна на клона.
13:23 23.03.2026
40 Не си напъвай...
До коментар #36 от "Не се разбра":...едната клетка...трудно ще го разбереш...😝!
13:24 23.03.2026
41 Тимур
13:25 23.03.2026
42 Я пъ тоа
До коментар #37 от "НАЛИ?!":Виетнам бе преди 50 години...да не сравняваме с СССР и СОЦА...задълбаваме.
13:25 23.03.2026
43 Естествено
13:26 23.03.2026
45 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #40 от "Не си напъвай...":Аятоласите корабите си не можаха да опазят, пролива ша минират....
13:27 23.03.2026
46 Аааа, не така
До коментар #44 от "ТОА ПА...?!":САДДАМА си увисна на клона, Кадафито пък го гръмнаха в една канавка.....за Мъдурката си знаете
13:28 23.03.2026
47 ТОА ПА...?!
До коментар #42 от "Я пъ тоа":Пак се оправдава,без да го обвиняваш...?!
13:28 23.03.2026
48 Минирането е най лесната работа
До коментар #45 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Не се хаби да мислиш. Няма да ги пускат от лодки като през ВСВ
13:30 23.03.2026
49 В монента
До коментар #16 от "Тимур и командата":Комунизъм има само в Куба и сев. Корея....не знам какво имаш в предвид с писаното от теб
13:31 23.03.2026
50 Ново пет
До коментар #48 от "Минирането е най лесната работа":Както и да го правят, все са на мушката на САЩ....
13:33 23.03.2026
51 Те впрочем и
До коментар #43 от "Естествено":Застраховките вдигнаха и за Босфора и Черно море със 180%. Таксите за Босфора са по 2,5-3 още от преди месеци когато бяха ударите с дронове. Що пара направиха тея в Лондон и Истамбул не е истина просто
13:33 23.03.2026
52 Я пъ тоа
До коментар #47 от "ТОА ПА...?!":Фактите са такива.....
13:34 23.03.2026
53 МОДЖТАБА ЗОМБИТО
13:35 23.03.2026
54 АРАБСКА БОЙНА КОАЛИЦИЯ
13:37 23.03.2026
55 Ще минират...
13:37 23.03.2026
56 тя демокрацията даде своето стана
До коментар #16 от "Тимур и командата":джендър -
13:39 23.03.2026
57 МОДЖТАБА ЗОМБИТО
13:39 23.03.2026
58 Ква "мушка" бре човеко
До коментар #50 от "Ново пет":Представи си един много голям винкел с 6 двигателя и вътре на верига са 382-384 мини а до острова разстоянието е 49 километра и се минава за 26-28 минути. И като пуснат само 200 от подводни канали сам се сети колко ще са на мушка. По неофициални данни има над 8000 подводни канала свързани с бункери и логистика. Тва е разработвано още от 1972-1973 г.
13:40 23.03.2026
59 Синчето на Соловьов
До коментар #56 от "тя демокрацията даде своето стана":Не говори така за нас
13:40 23.03.2026
60 До ком 2
До коментар #2 от "аха":Персите не са дялкани с брадва.Ползват опита на руснаци и другите им съюзници още от ВСВ и след това,в продължение на десетки години.Всяко минно поле, без значение, сухопътно,или водно ,се съставя по предварително изготвена ,подробна до метър ,координатна карта.Която се съхранява в няколко екземпляра,при най- строги мерки за достъп.Когато потрябва,сапъорни групи или миночистач,минават точно по координатите на тези карти.Разминирват без проблем,на 99,9 %. В противен случай,техни войскови части на сушата,или по вода,ще си причинят огромни щети.
13:42 23.03.2026
61 Я пъ тоа
До коментар #58 от "Ква "мушка" бре човеко":Сателитите виждат всичко...дори и под водата...не забравяй че "триизмерната карта" на водите на земята са направени от...САТЕЛИТИ.
13:42 23.03.2026
62 ЦЕКО СИФОНЯ
13:43 23.03.2026
63 Доню Лудия
До коментар #2 от "аха":Еваллааа , кефиш ме ,мой човек си ,да знаеш !!!!!!
13:43 23.03.2026
64 ГОЛЕМ СМЕХ
13:44 23.03.2026
65 Ами общото между
До коментар #46 от "Аааа, не така":Саддам и Кадафи е, че искаха петролът,който добиват да се търгува в друга валута, не в долари. Общото между Мадуро и режимът в Иран е , че те търгуваха добивания петрол в юани.🤔🤔🤔🤔🤔
13:46 23.03.2026
67 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА
13:47 23.03.2026
68 Голем смех
До коментар #65 от "Ами общото между":Мъдуро 7 Аятолаха продавали петрола за ЮАНИ....вица на деня.
13:50 23.03.2026
70 И най смешното знаеш ли кое е пич ?
13:52 23.03.2026
71 Абе
13:54 23.03.2026