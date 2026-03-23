Техеран заплаши: Ще минираме Персийския залив при атака на крайбрежието или островите

23 Март, 2026 12:49 1 872 71

От Техеран подчертават още, че държави, които не участват в конфликта, могат да преминават през Ормузкия проток само след координация с иранските власти

Снимка: БГНЕС/ЕРА
ще доведе до миниране на ключови морски маршрути в Персийския залив, което може да парализира корабоплаването в региона, предава "Ройтерс".

В изявление на Иранския съвет по отбрана, разпространено от държавни медии, се посочва, че при подобен сценарий достъпът до морските пътища ще бъде блокиран чрез различни видове морски мини, включително плаващи, които могат да бъдат разполагани директно от брега.

Според Техеран подобни действия биха превърнали целия Персийски залив в зона със степен на риск, сравнима с Ормузкия проток - стратегически маршрут, през който преминава значителна част от световния петролен трафик.

Изявлението идва на фона на информация, че САЩ разглеждат варианти за блокиране или дори овладяване на остров Харг - основния петролен терминал за износ на Иран, с цел да окажат натиск върху Техеран да отвори Ормузкия проток за всички търговски кораби.

Иранските власти напомнят, че дори ограничен брой морски мини могат да създадат дългосрочни проблеми за корабоплаването, като се позовават на опита от 80-те години, когато международни усилия с над 100 миночистача са срещнали сериозни трудности при обезвреждането на подобни заплахи.

От Техеран подчертават още, че държави, които не участват в конфликта, могат да преминават през Ормузкия проток само след координация с иранските власти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    33 10 Отговор
    Иран каза ,ако исраhell бомбят електроцентралите им ,Иран ще унищожи всички заводи за вода в исраhell и региона и също интернет кабелите на дъното на Ормузкия пролив заминават ,което ще остави половин Европа без интернет,очаквайте милиони араби да мигрират към Европа като свърши водата

    12:53 23.03.2026

  • 2 аха

    16 31 Отговор
    и като минирате, после от де ще имате пари като без тоя залив не може да продадете и канче петрол?!

    Коментиран от #6, #28, #60, #63

    12:53 23.03.2026

  • 3 Гост

    9 15 Отговор
    Даже нашето западнало ВМС има 3-4 миночистачи.

    Коментиран от #22

    12:53 23.03.2026

  • 4 Българин

    36 7 Отговор
    Тръмпоча само затъва повече в Иран.

    12:53 23.03.2026

  • 5 Аятолах Хуймени

    28 11 Отговор
    Досега трябваше да сте го минирали, никаква аванта

    12:53 23.03.2026

  • 6 Българин

    31 9 Отговор

    До коментар #2 от "аха":

    Иранците са си направили сметката. Не се притеснявай.

    Коментиран от #13

    12:54 23.03.2026

  • 7 На дончо и бибчо не им излязоха

    33 7 Отговор
    Сметките
    А шейховете са пред фалит
    Хахахаха
    Тоя балон трябваше някога да се спука

    Коментиран от #27

    12:55 23.03.2026

  • 8 Сталин

    29 7 Отговор
    Чакай малко нали оранжевия Шломо клоун ни обясняваше колко е велика американската армия,супер -дупер яка,с сега рават на другите негодници да им помагат ,след като Иран им начупи играчките във залива и разби мутрите на кошерните плъхове,НАТО са страхливи кучета които никога не се бият като мъже а само бомбят жени и деца

    12:56 23.03.2026

  • 9 Гост

    27 7 Отговор
    Корпусът на гвардейците на Ислямската революция:

    „Вие объркахте войната срещу гордия народ и могъщите въоръжени сили на Иран с холивудски филм с измислени герои и започнахте агресия с грешни изчисления.
    Може би дори не сте могли да си представите всички тези поражения.
    Искате ли да ни спрете електричеството? Ще ви спрем всички енергийни ресурси, включително инсталациите за обезсоляване...“

    12:56 23.03.2026

  • 10 Ти да видиш

    32 8 Отговор
    АГРЕСОР е всеки, който влезе в друга държава преди ФАЩ, НАТО и Израел!
    Ей го на.... Русия се бие за Руските Земи и е "Агресор"!?
    САЩ, ЕС и Израел за чужди земи... Но са "Миротворци"???
    О Времена, о Нрави!!!

    Коментиран от #23

    12:56 23.03.2026

  • 11 Доналд Тръмп офишъл

    11 5 Отговор
    И 6@ л съм ва

    12:57 23.03.2026

  • 12 Сталин

    23 7 Отговор
    Наесен очаквайте още 100% покачване цените на храните държавите от залива произвеждат големи количества амоняк който е важен за производство на торове ,в момента цената на торовете се покачи с 30% ,Русия и Беларус произвеждат и изнасят по света 60% от торовете нужни на световния пазар

    Коментиран от #16

    12:59 23.03.2026

  • 13 ха ха ха

    9 17 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    чалма с бомба е маймуна с граната. сметки няма. Не им пука за народа на тия горе. Те пари си симат... но това не е ИРАН, а 0.001% от него.
    Така че - никаква сметка не са си направили.

    Коментиран от #66

    13:00 23.03.2026

  • 14 Гост

    20 8 Отговор
    Тия иранци излезнаха и сериозни и подготвени. Тръмпа не може да се справи с тях.

    Коментиран от #18

    13:00 23.03.2026

  • 15 Хейт

    17 8 Отговор
    Минирайте! Това са тъпи примитивни пиратски цивилизации. Те разбират само от езика на силата.

    13:02 23.03.2026

  • 16 Тимур и командата

    7 9 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    Аз от 1980 година чакам комунизма, товашь

    Коментиран от #49, #56

    13:04 23.03.2026

  • 17 не може да бъде

    11 4 Отговор
    Заплахите за миниране на Ормузкия пролив и залива според мен са подкрепени от самата география.Покрай иранския бряг близо до пролива има два по-големи и десетина малки острова които биха могли да бъдат превърнати в складове за мини и опорни точки за миниране !?Възможно е островите да бъдат окупирани или да се поставят под контрол но това ще изисква сложна скъпа и дълга операция и докато всичко свърши щетите ще бъдат нанесени -високи цени на петрола и газа на торовете на най-различни важни химикали на световните парични и стокови потоци и т.н!?Отделно на авторитета и влиянието на САЩ ще бъдат нанесени непоправими щети /според мен/...да не говорим за военните щети във вид на едни особени цинкови сандъци с американското знаме!?Тръмп и сътрудниците му трябва да търсят изход от патовата ситуация и според мен те го правят в момента...но не знам дали някой може да каже какво ще се случи!?

    13:06 23.03.2026

  • 18 Домакин

    14 3 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    20 години се готвят за този сценарий

    13:06 23.03.2026

  • 19 НИЯ

    21 5 Отговор
    На Господин Тръмп му излязоха много криви сметките.Той започна на шега и с нагласата военната си авантюра ,ката смяташе ,че за една седмица Иран ще капитулира,но чалмите се оказаха много подготвени и корави.

    13:09 23.03.2026

  • 20 ХоХХоооо

    12 4 Отговор
    Айдееее...колите на трупчета! Грета Тунберг дава банкет!

    13:11 23.03.2026

  • 21 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    5 12 Отговор
    И как ша минирате пролива, че нещо не са разбра

    Коментиран от #26

    13:13 23.03.2026

  • 22 И то какви...?!

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    От цавецко време-от лето-оно-1960 г...

    13:15 23.03.2026

  • 23 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 8 Отговор

    До коментар #10 от "Ти да видиш":

    Що Русия не са бие за Аляска...."руската земя"

    13:15 23.03.2026

  • 24 Маке

    4 2 Отговор
    Биби и Тръмп вървят по пътя на Сандо Македонски.

    13:15 23.03.2026

  • 25 Чалмите

    5 7 Отговор
    Плашат! Стари терористични номера. Гърч на режима! Това е сигнал на слабост

    Коментиран от #30

    13:15 23.03.2026

  • 26 Не си мъчи...

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    ...едната клетка...трудно ще го разбереш...!

    Коментиран от #32

    13:16 23.03.2026

  • 27 Я пъ тоа

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "На дончо и бибчо не им излязоха":

    Иран сринаха, не ЩАТИТЕ.

    Коментиран от #35

    13:17 23.03.2026

  • 28 Не ги мисли

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "аха":

    Като не го продадат сега, ще го продадат утре на тройни цени, а ти ще изтръскаш и последните си стотинки от джоба за да не стоиш гладен на студено. Кой е губещият според тебе

    13:17 23.03.2026

  • 29 Добро решение е

    4 5 Отговор
    Да се минира Персийския залив. Тренировките още от иракската война показват че това може да се случи само за 4 часа с 26000 мини. Впрочем се деактивират временно със датчици за определени кораби ... който плаща минава, който не плаща плува

    13:17 23.03.2026

  • 30 НАЛИ?!

    7 3 Отговор

    До коментар #25 от "Чалмите":

    Да видим какво ще направи Тръмпи,като му изтече ултиматума към Иран за отваряне на Ормузкият проток...?!

    Коментиран от #34

    13:18 23.03.2026

  • 31 Копейката е богата

    6 3 Отговор
    За нея и 10 € да стане бензина,кво и пука, ке ръкопляска на престъпниците и ще учи корана

    13:18 23.03.2026

  • 32 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    5 3 Отговор

    До коментар #26 от "Не си мъчи...":

    Бомби и Путин и Иран....и нема кой да го спре

    13:19 23.03.2026

  • 33 Затворено

    2 4 Отговор
    Форсират преминаването към електрически автомобили.

    13:20 23.03.2026

  • 34 Болен мозък

    5 6 Отговор

    До коментар #30 от "НАЛИ?!":

    Продължава бомбенето на Иран...до откат.

    Коментиран от #37

    13:20 23.03.2026

  • 35 ТОА ПА...?!

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Я пъ тоа":

    Не бързай да се радваш!
    Нали знаеш кой най-добре се смее...🤗!

    Коментиран от #39

    13:20 23.03.2026

  • 36 Не се разбра

    5 2 Отговор
    Как аятоласите ша минират залива.....

    Коментиран от #40

    13:22 23.03.2026

  • 37 НАЛИ?!

    5 2 Отговор

    До коментар #34 от "Болен мозък":

    Така говорехте и за...Виетнам...!
    Пък после пак познатата сценка-
    Бегом в свински тръс към колесника на самолета...🤣😝😂😆!

    Коментиран от #42

    13:22 23.03.2026

  • 38 Немец от новите

    4 3 Отговор
    Заредих нафта 2,35, това е. При това положение фирмите приключват. Европа умре. Урсула и Кая да сложат още санкции. Санкции до смърт. На хората в Европа. Вече нищо няма значение. Да благодарим на рижия перко и израелския му ментор.

    13:23 23.03.2026

  • 39 Я пъ тоа

    3 4 Отговор

    До коментар #35 от "ТОА ПА...?!":

    Този за Ирак така са говореше, па САДДАМА увисна на клона.

    Коментиран от #44

    13:23 23.03.2026

  • 40 Не си напъвай...

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Не се разбра":

    ...едната клетка...трудно ще го разбереш...😝!

    Коментиран от #45

    13:24 23.03.2026

  • 41 Тимур

    3 2 Отговор
    Развръзка ще има така или иначе и тя не е в полза на иранския режим

    13:25 23.03.2026

  • 42 Я пъ тоа

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "НАЛИ?!":

    Виетнам бе преди 50 години...да не сравняваме с СССР и СОЦА...задълбаваме.

    Коментиран от #47

    13:25 23.03.2026

  • 43 Естествено

    3 2 Отговор
    Че целия Персийски залив трябва да е зона със степен на риск, сравнима с Ормузкия проток. Застрахователите за какво вдигнаха застраховките с 350% Няма само пари да събират я. Трябва и разходи да имат

    Коментиран от #51

    13:26 23.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 4 Отговор

    До коментар #40 от "Не си напъвай...":

    Аятоласите корабите си не можаха да опазят, пролива ша минират....

    Коментиран от #48

    13:27 23.03.2026

  • 46 Аааа, не така

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "ТОА ПА...?!":

    САДДАМА си увисна на клона, Кадафито пък го гръмнаха в една канавка.....за Мъдурката си знаете

    Коментиран от #65

    13:28 23.03.2026

  • 47 ТОА ПА...?!

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Я пъ тоа":

    Пак се оправдава,без да го обвиняваш...?!

    Коментиран от #52

    13:28 23.03.2026

  • 48 Минирането е най лесната работа

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Не се хаби да мислиш. Няма да ги пускат от лодки като през ВСВ

    Коментиран от #50

    13:30 23.03.2026

  • 49 В монента

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тимур и командата":

    Комунизъм има само в Куба и сев. Корея....не знам какво имаш в предвид с писаното от теб

    13:31 23.03.2026

  • 50 Ново пет

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Минирането е най лесната работа":

    Както и да го правят, все са на мушката на САЩ....

    Коментиран от #58, #69

    13:33 23.03.2026

  • 51 Те впрочем и

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Естествено":

    Застраховките вдигнаха и за Босфора и Черно море със 180%. Таксите за Босфора са по 2,5-3 още от преди месеци когато бяха ударите с дронове. Що пара направиха тея в Лондон и Истамбул не е истина просто

    13:33 23.03.2026

  • 52 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "ТОА ПА...?!":

    Фактите са такива.....

    13:34 23.03.2026

  • 53 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    1 0 Отговор
    Обяви ..победа...що аятоласите да минират залива...

    13:35 23.03.2026

  • 54 АРАБСКА БОЙНА КОАЛИЦИЯ

    1 1 Отговор
    Дебнем Аятоласите нон стоп...да не забравят че залива не е само техен...

    13:37 23.03.2026

  • 55 Ще минират...

    2 0 Отговор
    С девствени козички целият световен океан

    13:37 23.03.2026

  • 56 тя демокрацията даде своето стана

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тимур и командата":

    джендър -

    Коментиран от #59

    13:39 23.03.2026

  • 57 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    1 0 Отговор
    Да не забравя кво са случи със САДДАМА.

    13:39 23.03.2026

  • 58 Ква "мушка" бре човеко

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Ново пет":

    Представи си един много голям винкел с 6 двигателя и вътре на верига са 382-384 мини а до острова разстоянието е 49 километра и се минава за 26-28 минути. И като пуснат само 200 от подводни канали сам се сети колко ще са на мушка. По неофициални данни има над 8000 подводни канала свързани с бункери и логистика. Тва е разработвано още от 1972-1973 г.

    Коментиран от #61

    13:40 23.03.2026

  • 59 Синчето на Соловьов

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "тя демокрацията даде своето стана":

    Не говори така за нас

    13:40 23.03.2026

  • 60 До ком 2

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "аха":

    Персите не са дялкани с брадва.Ползват опита на руснаци и другите им съюзници още от ВСВ и след това,в продължение на десетки години.Всяко минно поле, без значение, сухопътно,или водно ,се съставя по предварително изготвена ,подробна до метър ,координатна карта.Която се съхранява в няколко екземпляра,при най- строги мерки за достъп.Когато потрябва,сапъорни групи или миночистач,минават точно по координатите на тези карти.Разминирват без проблем,на 99,9 %. В противен случай,техни войскови части на сушата,или по вода,ще си причинят огромни щети.

    13:42 23.03.2026

  • 61 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Ква "мушка" бре човеко":

    Сателитите виждат всичко...дори и под водата...не забравяй че "триизмерната карта" на водите на земята са направени от...САТЕЛИТИ.

    13:42 23.03.2026

  • 62 ЦЕКО СИФОНЯ

    1 1 Отговор
    УДРИИИИ ЯКО ТУРИ НОЖА У ТУПАНЯ НА МЕНИ ДРЕМЕ НИЕ СИ ВЗЕМАМЕ НЕФТ ОТ РУСИЯ НА 350 КМ

    13:43 23.03.2026

  • 63 Доню Лудия

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "аха":

    Еваллааа , кефиш ме ,мой човек си ,да знаеш !!!!!!

    13:43 23.03.2026

  • 64 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор
    То аятоласите плашеха света че ако ги нападнат кво ша стане, пък за ТРИ СВДМИЦИ ги сринаха.

    13:44 23.03.2026

  • 65 Ами общото между

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Аааа, не така":

    Саддам и Кадафи е, че искаха петролът,който добиват да се търгува в друга валута, не в долари. Общото между Мадуро и режимът в Иран е , че те търгуваха добивания петрол в юани.🤔🤔🤔🤔🤔

    Коментиран от #68

    13:46 23.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    0 0 Отговор
    Пращат мъ в Иран да вадя аятоласи от пещерите. Имал съм опит с иракчаните.

    13:47 23.03.2026

  • 68 Голем смех

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "Ами общото между":

    Мъдуро 7 Аятолаха продавали петрола за ЮАНИ....вица на деня.

    13:50 23.03.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 И най смешното знаеш ли кое е пич ?

    0 0 Отговор
    Ще ти споделя. Че примерно базовият проект на нефтеният терминал на о.Харг е разработен през 60-те години на миналия век ама точно от американската нефтена компания Амоко,  а системите за миниране от фирми на Пентагона а после довършени от Русия и Китай.... и най вече Китай. Отделно всички тръби от нефтените находища Абузар, Форузан, Доруд ,Ахваз ,Марун и Гачсаран са така направени че реално се превръщат в един огнен ад ако се реши да бъдат унищожени. Отделно разлива ще изгори всички кораби в региона на пролива и с едно последващо миниране просто се слага точка за поне 30 години

    13:52 23.03.2026

  • 71 Абе

    0 0 Отговор
    Тръмп отложи гасенето на тока с 5 дена. Това е отпреди минути.

    13:54 23.03.2026

