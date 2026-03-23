Техеран заплаши: Ще минираме Персийския залив при атака на крайбрежието или островите

ще доведе до миниране на ключови морски маршрути в Персийския залив, което може да парализира корабоплаването в региона, предава "Ройтерс".

В изявление на Иранския съвет по отбрана, разпространено от държавни медии, се посочва, че при подобен сценарий достъпът до морските пътища ще бъде блокиран чрез различни видове морски мини, включително плаващи, които могат да бъдат разполагани директно от брега.

Според Техеран подобни действия биха превърнали целия Персийски залив в зона със степен на риск, сравнима с Ормузкия проток - стратегически маршрут, през който преминава значителна част от световния петролен трафик.

Изявлението идва на фона на информация, че САЩ разглеждат варианти за блокиране или дори овладяване на остров Харг - основния петролен терминал за износ на Иран, с цел да окажат натиск върху Техеран да отвори Ормузкия проток за всички търговски кораби.

Иранските власти напомнят, че дори ограничен брой морски мини могат да създадат дългосрочни проблеми за корабоплаването, като се позовават на опита от 80-те години, когато международни усилия с над 100 миночистача са срещнали сериозни трудности при обезвреждането на подобни заплахи.

От Техеран подчертават още, че държави, които не участват в конфликта, могат да преминават през Ормузкия проток само след координация с иранските власти.