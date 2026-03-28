Русия атакува газови съоръжения в Полтавска област за трети пореден ден

Руски сили атакуват за трети пореден ден съоръжения на украинската държавна енергийна компания "Нафтогаз". При една от атаките е бил убит работник, съобщи "Укринформ", цитирана от БТА.

"Беше много трудна седмица. Атаките срещу съоръжения на "Нафтогаз", се казва в изявлениев на компанията в Полтавска област продължават вече трети пореден ден", заяви компанията.

"Претърпяхме болезнена загуба. Нашият колега, 55-годишният Роман Чмихун беше убит по време на една от атаките. Той е работил като оператор на преработвателна инсталация", посочват още от "Нафтогаз"

Компанията информира, че това е вторият загинал неин служител през тази седмица.

"Укринформ" отбелязва, че на 27 март е била прекратена дейноста на съоръжение за производство на газ в Полтавска област заради руска атака.