The Washington Post: Пентагонът търси над $200 милиарда, за да продължи войната срещу Иран

Американските военни търсят финансиране от над 200 милиарда долара, за да продължат операцията срещу Иран, съобщи The Washington Post (WP), позовавайки се на източници.

Според изданието, Пентагонът е поискал от Белия дом да одобри „искане за над 200 милиарда долара от Конгреса за финансиране на войната в Иран“. Според изданието, Министерството на отбраната иска да използва част от тези средства, за да „спешно увеличи производството на критични оръжия, чиито запаси са изчерпани, след като американските и израелските сили удариха хиляди цели през последните три седмици“.

В статията се отбелязва, че „все още не е ясно точно каква сума в крайна сметка ще поиска Белият дом от законодателите да одобрят“. Някои служители на администрацията на Вашингтон смятат, че осигуряването на 200 милиарда долара за тези нужди е нереалистично. Изданието подчертава, че опитът на Пентагона да осигури тези средства „ще предизвика голяма политическа битка в Конгреса“. Изданието посочва като пример, че Конгресът на САЩ е одобрил общо 188 милиарда долара бюджетни кредити за помощ на Украйна до декември 2025 г.

В интервю за CBS на 15 март Кевин Хасет, ръководител на Националния икономически съвет на Белия дом, заяви, че администрацията на Вашингтон обмисля дали да поиска допълнително финансиране от Конгреса за продължаване на военната операция срещу Иран. Според него САЩ са похарчили приблизително 12 милиарда долара за военни действия през първите няколко дни.

Администрацията на Вашингтон обмисля разполагането на хиляди допълнителни американски войници в Близкия изток, включително за участие в операцията срещу Иран, съобщи Ройтерс.

Според източници на агенцията, американската страна „обмисля възможността за разполагане на хиляди американски войници в подкрепа на операции в Близкия изток“. Медията уточнява, че тази стъпка би могла да помогне на САЩ „да осигурят свободно преминаване на петролни танкери през Ормузкия проток“. Според агенцията, за тази цел САЩ може да се опитат да „разположат американски войски на иранското крайбрежие“.

Освен това, администрацията на Вашингтон обсъжда възможността за разполагане на войски на иранския остров Харг, се посочва в съобщението.