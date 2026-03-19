The Washington Post: Пентагонът търси над $200 милиарда, за да продължи войната срещу Иран

19 Март, 2026 03:22, обновена 19 Март, 2026 08:47 2 039 30

Вашингтон обмисля разполагането на хиляди допълнителни американски войници в Близкия изток, предаде Ройтерс

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни търсят финансиране от над 200 милиарда долара, за да продължат операцията срещу Иран, съобщи The Washington Post (WP), позовавайки се на източници.

Според изданието, Пентагонът е поискал от Белия дом да одобри „искане за над 200 милиарда долара от Конгреса за финансиране на войната в Иран“. Според изданието, Министерството на отбраната иска да използва част от тези средства, за да „спешно увеличи производството на критични оръжия, чиито запаси са изчерпани, след като американските и израелските сили удариха хиляди цели през последните три седмици“.

В статията се отбелязва, че „все още не е ясно точно каква сума в крайна сметка ще поиска Белият дом от законодателите да одобрят“. Някои служители на администрацията на Вашингтон смятат, че осигуряването на 200 милиарда долара за тези нужди е нереалистично. Изданието подчертава, че опитът на Пентагона да осигури тези средства „ще предизвика голяма политическа битка в Конгреса“. Изданието посочва като пример, че Конгресът на САЩ е одобрил общо 188 милиарда долара бюджетни кредити за помощ на Украйна до декември 2025 г.

В интервю за CBS на 15 март Кевин Хасет, ръководител на Националния икономически съвет на Белия дом, заяви, че администрацията на Вашингтон обмисля дали да поиска допълнително финансиране от Конгреса за продължаване на военната операция срещу Иран. Според него САЩ са похарчили приблизително 12 милиарда долара за военни действия през първите няколко дни.

Администрацията на Вашингтон обмисля разполагането на хиляди допълнителни американски войници в Близкия изток, включително за участие в операцията срещу Иран, съобщи Ройтерс.

Според източници на агенцията, американската страна „обмисля възможността за разполагане на хиляди американски войници в подкрепа на операции в Близкия изток“. Медията уточнява, че тази стъпка би могла да помогне на САЩ „да осигурят свободно преминаване на петролни танкери през Ормузкия проток“. Според агенцията, за тази цел САЩ може да се опитат да „разположат американски войски на иранското крайбрежие“.

Освен това, администрацията на Вашингтон обсъжда възможността за разполагане на войски на иранския остров Харг, се посочва в съобщението.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Карго 200

    24 3 Отговор
    Президентските правомощия са за 60 дни обезпечени военни действия,където на планетата си пожелае той,а след това конгреса,иска,не иска ще му даде пари,защото Тръмп ще каже "ето не ми дават да довърша започнатото".

    03:40 19.03.2026

  • 4 Пълни

    32 2 Отговор
    Нещастници!😂

    Коментиран от #8

    03:44 19.03.2026

  • 5 Мдаа!🤔

    34 1 Отговор
    Грандиозно епично фиаско!

    Коментиран от #23

    03:46 19.03.2026

  • 6 Лесна работа

    25 3 Отговор
    Да ги отпечатат. Няма да има инфлация, защото това е резервна валута и баламите по света ще се втурнат да ги купуват.

    03:56 19.03.2026

  • 7 Истината

    33 1 Отговор
    А тези пари можеха да се дадат за образование, здравеопазване .... но бай Кукудончо не го интересуват проблемите в САЩ. Той вече я обяви за ВИЛИКЪ .... again...

    04:01 19.03.2026

  • 8 Ами..

    28 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пълни":

    Нямаш идея колко много си прав!!
    Тези хора са едни зомбита, които мислят само за пари...

    04:04 19.03.2026

  • 9 хехе

    23 1 Отговор
    търсели едни 200 милиарда що бе печатницата за зелени тапети да не би да е свършила мастилото.

    04:19 19.03.2026

  • 10 И Зеленски ги търси

    23 1 Отговор
    същите пари.

    04:21 19.03.2026

  • 11 Айше

    21 1 Отговор
    С толкова пари раздадени на бедни, всички ще живеем по-добре
    Не разбирам войните и кому са нужни.

    Коментиран от #18, #20

    05:41 19.03.2026

  • 12 Рижавия Ненормалник

    0 12 Отговор
    Да вземе пример от ПУСЯ

    Време е неговите Дружки Милиардери

    Мъск Безос и тем подобни
    Да се бръкнат в Джобовете.

    ПУСЯ и той ги скубе
    Олигарсите и Милиардерите в Путинландия.

    05:47 19.03.2026

  • 13 пепи

    21 1 Отговор
    Дано да фалира США!

    Коментиран от #25

    05:48 19.03.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    4 17 Отговор
    Доброе утро таварищи.
    Пита се, ако САЩ им трябват 200млрд $ само след 2 седмици СВО, колко ли Трилиона изхвърли Русия на вятъра за ПЯТЬ года неуспешна война ?

    Коментиран от #26

    05:48 19.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Болен мозък

    1 6 Отговор
    При 19 ТРИЛИОНА БВП на САЩ, това са пари за семки и бонбонки.

    Коментиран от #24, #29

    07:03 19.03.2026

  • 17 Ново пет

    1 5 Отговор
    200 милиарда са 1% от БВП на САЩ....отхапала ги бълха.

    07:06 19.03.2026

  • 18 Кажи го на Путин...

    0 6 Отговор

    До коментар #11 от "Айше":

    Ама той нема да та чуе.

    07:07 19.03.2026

  • 19 Пари

    5 0 Отговор
    Войната започна по искане на ЕВРЕИТЕ.
    Най богатите в Америка са те.
    Какво е 200 милярда долара за ЕВРЕИТЕ.
    Бай Трумп така или иначе тези пари ще вземе от Евреите ако не оставя Иран на СПОКОЙСТВИЕ.

    07:24 19.03.2026

  • 20 Бедните са бедни,

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Айше":

    защото чакат някой да им даде. Богатите-богати, защото си вземат това, което искат, дори и със сила. Ако бедните грабнат тоягите и излязат на улицата, нещата се променят.

    07:25 19.03.2026

  • 21 Вече е ясно

    9 0 Отговор
    Ще летят пак пърчета уши от рижаво бише....циркаджия...

    07:25 19.03.2026

  • 22 те не търсят

    4 0 Отговор
    ами си ги печатат

    07:31 19.03.2026

  • 23 Мхм

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "Мдаа!🤔":

    Е не колкото на пропадналата Русия

    07:44 19.03.2026

  • 24 БАЦЕ ЕООД

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Болен мозък":

    Дългът им е 36 трилиона ... айде да поработят 2 години е така, викам аз . после вече да си търсят 200тате млрд-а

    07:59 19.03.2026

  • 25 те фалираха

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "пепи":

    Покрай Виетнам... ама тогава не бяхме навързани с тия пълни нещастници чрез банки и т.н.

    08:00 19.03.2026

  • 26 абе болен

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":

    е нали бяха фалирали, биеха с лопати, нямаха чипопе и стреляха с перални .. Санцкии, манкции ... Как изпревариха Европа икономически? Ти изобщо даваш ли си сметка колко си смешен?

    08:01 19.03.2026

  • 27 БАЦЕ ЕООД

    3 0 Отговор
    с тоя поглед и поза ли ги търси? тоа момък и по глуповат и от дежурния тука

    08:02 19.03.2026

  • 28 факуса

    2 0 Отговор
    ами тръпито нали спря наркотиците,къде ли другаде се печели по много и бързо,авропските длъжници са опоскани от алоизмамника с подкрепата на говедарника,остава печатницата,а и при 40 трилиона вече нема значение колко е дълга,явно нема се плаща

    08:18 19.03.2026

  • 29 си пън

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Болен мозък":

    що тогаз ги прави на въпрос пУнтагона

    08:21 19.03.2026

  • 30 Мъхчо

    0 0 Отговор
    Може да ги поискат от Европа

    10:15 19.03.2026