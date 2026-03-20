The Economist: Засилващото се напрежение между Киев и Брюксел наподобява кавга на влюбени
20 Март, 2026 06:35, обновена 20 Март, 2026 06:42 1 084 11

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Влошаващото се напрежение между Киев и Брюксел наподобява „кавга на влюбени“, пише The Economist, подчертавайки, че това не е разрив, а криза в силен геополитически съюз.

Изданието отбелязва, че Украйна и ЕС са дезориентирани от рязката и непредсказуема външна политика на американския президент Доналд Тръмп, който намали помощта за Киев и зае по-мека позиция спрямо руския си колега Владимир Путин.

Допълнителен дразнител са продължаващите, макар и намалени, покупки на руски петрол от Европа, които Киев възприема като подкопаване на натиска от санкции, както и сложните преговори за евентуално ускорено присъединяване на Украйна към ЕС.

Първите открити напрежения, според The ​​Economist, се появиха в Давос, където украинският лидер Володимир Зеленски разкритикува Европа като „салата от малки и средни сили“, които говорят много за бъдещето, но бавно действат.

Европейските лидери, които се съгласиха за пакет от 90 милиарда евро помощ за Украйна през декември, приеха тежко тези думи, но са готови да преглътнат публични критики в името на запазването на единен фронт и влияние с Тръмп, се посочва в статията.

„Икономист“ посочва конфликта за украинския участък от нефтопровода „Дружба“, повреден през януари, като отделен кризисен епизод. Киев, твърдейки, че Русия е извършила удара, на практика отказа незабавно да ремонтира тръбопровода, което разгневи Будапеща и позволи на унгарския премиер Виктор Орбан да блокира одобрението на пакета от 90 милиарда евро.


  • 1 Последния Софиянец

    23 2 Отговор
    Брюксел отказа руският петрол.Ще купуваме от Тръмп руски петрол по 200 долара за барел и ще му платим войната в Иран

    06:45 20.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пропуснахте нещо!

    17 0 Отговор
    Дали случайно,или не... вие ще кажете?!
    Но и Фицо също блокира въпросното отпускане на 90 милиарда за Украйна...!

    06:50 20.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хах

    11 0 Отговор
    Москва дочака момента на който се надяваше, на Европа да и писне от Украйна.

    06:56 20.03.2026

  • 6 Любовта е единствено

    12 1 Отговор
    Съм парите, няма ли ги и любовта умира. И двете са златотърсачки. Едната ги плюе когато не дават пари а другата им благодари, че са съгласни. Е ха докъде се докарахме да зависим от тази идиотска любов.

    Коментиран от #7

    06:56 20.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хайде, време е за

    8 0 Отговор
    Развод. За да живне Европа.

    07:05 20.03.2026

  • 10 ПРОБЛЕМА Е

    5 0 Отговор
    Че Урсула си е взела процента предварително. Сега зеленото я изнудва.

    07:07 20.03.2026

  • 11 Писателят

    0 0 Отговор
    Статията е писана от хора, които не владеят български език. Изпълнена с много граматически глупости тази статия е трудна за разбиране. Факти къде са ви редакторите? Стига сте публикували текстове на нивото не шестокласник тройката.

    07:24 20.03.2026

