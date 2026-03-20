The Economist: Засилващото се напрежение между Киев и Брюксел наподобява кавга на влюбени

Влошаващото се напрежение между Киев и Брюксел наподобява „кавга на влюбени“, пише The Economist, подчертавайки, че това не е разрив, а криза в силен геополитически съюз.

Изданието отбелязва, че Украйна и ЕС са дезориентирани от рязката и непредсказуема външна политика на американския президент Доналд Тръмп, който намали помощта за Киев и зае по-мека позиция спрямо руския си колега Владимир Путин.

Допълнителен дразнител са продължаващите, макар и намалени, покупки на руски петрол от Европа, които Киев възприема като подкопаване на натиска от санкции, както и сложните преговори за евентуално ускорено присъединяване на Украйна към ЕС.

Първите открити напрежения, според The ​​Economist, се появиха в Давос, където украинският лидер Володимир Зеленски разкритикува Европа като „салата от малки и средни сили“, които говорят много за бъдещето, но бавно действат.

Европейските лидери, които се съгласиха за пакет от 90 милиарда евро помощ за Украйна през декември, приеха тежко тези думи, но са готови да преглътнат публични критики в името на запазването на единен фронт и влияние с Тръмп, се посочва в статията.

„Икономист“ посочва конфликта за украинския участък от нефтопровода „Дружба“, повреден през януари, като отделен кризисен епизод. Киев, твърдейки, че Русия е извършила удара, на практика отказа незабавно да ремонтира тръбопровода, което разгневи Будапеща и позволи на унгарския премиер Виктор Орбан да блокира одобрението на пакета от 90 милиарда евро.