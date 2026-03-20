„Решение на един олигарх”: Гюров за Съвета за мир

Служебният премиер Андрей Гюров заяви пред Euronews, че решението на България да се присъедини към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп е било "решение на един олигарх” и не отразява политическия консенсус в страната.

"Преувеличено би било да кажем, че това е позицията на България. Това не беше въпрос на международна политика - беше лично решение на един олигарх, който е санкциониран по закона "Магнитски”, коментира Гюров пред европейската медия. "Подписването на устава на Съвета за мир е свързано с желанието на този човек да бъде премахнат от санкционния списък. Не смятам, че ще сработи. Изненадващото е влиянието, което този човек има и в някои партии”, каза още служебният премиер.

Euronews пише, че въпросният олигарх, въпреки че Гюров не го назовава по име, най-вероятно е Делян Пеевски, който е санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция.

България се включи в инициативата на Доналд Тръмп от бившия министър-председател Росен Желязков, след като правителството му подаде оставка след огромните протести в страната в края на 2025 г. Наскоро парламентът поиска от служебния кабинет да ратифицира членството на България в Съвета за мир. Премиерът Андрей Гюров заяви, че ще сезира Конституционния съд по въпроса.

Гюров коментира пред Euronews, че първоначално Съветът за мир се е смятал за организация, която трябва да работи за подсигуряване на мирното споразумение в ивицата Газа и тогава България е искала да участва в тази инициатива. След като Доналд Тръмп разшири функциите на Съвета за мир е следвало да се премисли участието в него, казва служебният премиер.

Андрей Гюров подчертава пред европейската медия, че е важно България все пак да продължи да поддържа добри взаимоотношения със САЩ. "Важно е обаче също Европа да е силна и стабилна”, коментира пред Euronews Гюров.