„Решение на един олигарх”: Гюров за Съвета за мир

Служебният премиер Андрей Гюров заяви пред Euronews, че решението на България да се присъедини към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп е било "решение на един олигарх” и не отразява политическия консенсус в страната.
"Преувеличено би било да кажем, че това е позицията на България. Това не беше въпрос на международна политика - беше лично решение на един олигарх, който е санкциониран по закона "Магнитски”, коментира Гюров пред европейската медия. "Подписването на устава на Съвета за мир е свързано с желанието на този човек да бъде премахнат от санкционния списък. Не смятам, че ще сработи. Изненадващото е влиянието, което този човек има и в някои партии”, каза още служебният премиер.
Euronews пише, че въпросният олигарх, въпреки че Гюров не го назовава по име, най-вероятно е Делян Пеевски, който е санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция.
България се включи в инициативата на Доналд Тръмп от бившия министър-председател Росен Желязков, след като правителството му подаде оставка след огромните протести в страната в края на 2025 г. Наскоро парламентът поиска от служебния кабинет да ратифицира членството на България в Съвета за мир. Премиерът Андрей Гюров заяви, че ще сезира Конституционния съд по въпроса.
Гюров коментира пред Euronews, че първоначално Съветът за мир се е смятал за организация, която трябва да работи за подсигуряване на мирното споразумение в ивицата Газа и тогава България е искала да участва в тази инициатива. След като Доналд Тръмп разшири функциите на Съвета за мир е следвало да се премисли участието в него, казва служебният премиер.
Андрей Гюров подчертава пред европейската медия, че е важно България все пак да продължи да поддържа добри взаимоотношения със САЩ. "Важно е обаче също Европа да е силна и стабилна”, коментира пред Euronews Гюров.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #18
11:42 20.03.2026
2 А сега де
Коментиран от #24
11:44 20.03.2026
3 Аууу, срам, какъв срам, аууу...
11:45 20.03.2026
4 СТАТИЯ..."умните"кравари дa слагат - - -
Цените на петрола и газа зa западните държави не са завишени. Те просто дълго време бяха изкуствено поддържани ниски от държавите в Близкия Изток заради американските бази на тяхна територия.
Сега, когато Израел и базите на САЩ не могат да влияят върху тези цени, те започнаха да се доближават до реалните.
Според КСИР реалната цена на петрола е 200$ за барел.
Когато западните държави свършат стратегическите си запаси от нефт, те наистина ще скочат на 200$, че даже и повече .
Ако САЩ не успеят да спрат навреме войната, Запада го чака още по-тежка икономическа криза
Държавите от ОПЕК+ продават петрола си на една и съща цена.
Само Русия, с разрешението на ОПЕК+, продава нефта си с около 20$ по-евтино.
Организацията гарантира, че откъдето и да си купиш петрол – дали от Саудитска Арабия или от Венецуела – ще ти го продадат на една и съща цена…
Когато искаш „свободен пазар“, трябва да знаеш че този „пазар“ е нож с две остриета и може да отреже и твоята глава.
Цените на петрола, газа и урана след войната ще бъдат такива, че да дават възможност хилавата икономика на Запада да работи, но не и НАТО да има средства за въоражаване и водене на войни."
Коментиран от #32
11:45 20.03.2026
5 Избирател
11:46 20.03.2026
6 Грамофон свири, майка плаче
11:47 20.03.2026
7 Факти
Коментиран от #12, #16, #21, #26, #41
11:48 20.03.2026
8 Една
11:48 20.03.2026
9 Магнит Пеевски
11:48 20.03.2026
10 ДрайвингПлежър
ФАКТИТЕ СА ТОЧНО ОБРАТНИТЕ! Харесваме ли го или не - мнозинството в Парламента взе решение в подкрепа на присъединяване и в момента ГюрУ е в нарушение на конституцията, която го задължава да изпълнява решенията на мнозинството!
Представителя на педофилите не е избиран, че да говори от името на народа!
Коментиран от #33
11:49 20.03.2026
11 учуден
11:49 20.03.2026
12 Други факти
До коментар #7 от "Факти":Изпъдиха ги от масата,борбата е да се върнат в мафията
11:50 20.03.2026
13 Евродебил
11:51 20.03.2026
14 Оруел
Коментиран от #19
11:51 20.03.2026
15 И ТАЗИ ОВЦА
11:51 20.03.2026
16 Ами не е така!
До коментар #7 от "Факти":Тези които гласуваха против са сороси и либе рас ти!Това е!
11:52 20.03.2026
17 А бе,
11:54 20.03.2026
18 Избора на народа
До коментар #1 от "честен ционист":Не дай Боже, сляпо да прогледа!
11:55 20.03.2026
19 Видяхме ги
До коментар #14 от "Оруел":какво правят!Стани ти,да седна аз!ппдб искаха за шест месеца да откраднат повече,отколкото бб за 12 години!
11:55 20.03.2026
20 Българин
За това са срещу съвета за Мир!
11:55 20.03.2026
21 ИСТИНАТА
До коментар #7 от "Факти":Предложението бе подкрепено от
ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", ИТН и независимите народни представители,
а против гласуваха
ПГ на ПП-ДБ, "Възраждане" и "БСП-Обединена левица".
"Въздържал се" гласуваха от
МЕЧ.
11:59 20.03.2026
22 Българин
Нали никой не мисли, че десетките милиони наливани в проекта на Олигарсите Прогресивна България с лицето на Верния човек на Сорос и ЦРУ Радев да води самостоятелна политика!
Не Кирчо и Кокорчо ще ви се видят като безобидни дечица пред сатаниста Радев, за който така странно мълчат Медиите на Сорос и не дават лошо да се изрече за ПБ.
Радев е последния пирон в ковчега на България, и предвид на сегашните световни събития е поставен да не може България и Българите да избягат от ужасната участ, която им готвят ционистите ведно със Сащ.
12:02 20.03.2026
23 Дориана
Коментиран от #27
12:05 20.03.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Я да видим
12:06 20.03.2026
26 Бягай докато можеш
До коментар #7 от "Факти":Кирчо, ти ли си бе мамин ишльо? Ти ли си големият борец против мафията, на която хариза газа, като го вдигна с 30% с измамата, че не е руски?
Ти ли даваше стотици милиони необезпечени заеми на своите мафиоти, които "богатиа" народ плаща?
Такива като тебе скоро ще оттекат в канализацията буквално, като се има предвид задаващата се световна война и ликвидирането на соросоидите по места.
12:07 20.03.2026
27 Българин
До коментар #23 от "Дориана":Асене, не е нужно да ползваш женско име, и така знаем каква арна мома си.
За ДПС се не кахъри, а за това, което идва, защото ударът за тебе ще е голям, при вида на срутването на соросоидната партия на вербувания в сащ агент Радев, който ще занули България
Коментиран от #35
12:10 20.03.2026
28 Жоро
12:10 20.03.2026
29 Сламен Желязков
12:11 20.03.2026
30 Коня Солтуклиева
12:13 20.03.2026
31 Удри
Коментиран от #34
12:14 20.03.2026
32 А, ние с
До коментар #4 от "СТАТИЯ..."умните"кравари дa слагат - - -":Цървулите, Ко ши прайм, нале сме зъз запада, де?
12:16 20.03.2026
33 Нали
До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":Видя,какво каза майката на Николай-че са го измъч...вали,преди да го убият.....ти човек ли си,или озло....бено гер...берско зом.би.Защо казвате на бялото-черно,и на черното-бяло.Пед..офил си ти, и щефовете ти,които продават фента...нил в маа...лите,и тров..ят хиляди деца.
12:16 20.03.2026
34 Нали
До коментар #31 от "Удри":След като се снима с Дидо Фали...та,може да стане и папа..
12:18 20.03.2026
35 Дориана
До коментар #27 от "Българин":Абсолютно грешен коментар, не разбрахте ли , че Ние нямаме нищо общо с партия ППДБ. Ние сме неутрални и нашата цел е да унищожим корупцията и мафията в България. И това ще постигнем чрез Румен Радев и неговата партия. Борисов и Пеевски падат надолу - това поиска Народа на Революцията и не ги искат повече във властта. Те продължават да се натискат за власт , но ще разберат по трудния начин , че времето им свърши.
12:18 20.03.2026
36 АМАH OT ИДИOTИ
НАЙ ДОБРЕ Е ДА МЪЛЧИ И ФА ГЛЕДА РАЗБИРАЩО.
С ВСЯКА ЛОГОРЕЯ ОТ НЕГОВА СТРАНА ПРАВИ ПОЗИЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ОЩЕ ПО НЕЩАСTHA.
CЪЩИЯ Е КАТО ПЛEBHEЛИEBA
12:23 20.03.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ало Удри,
12:40 20.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Йеронимус БОШ
12:58 20.03.2026
41 български интелектуалец
До коментар #7 от "Факти":ПП–ДБ са бивши агенти или деца на агенти на ДС противници на ЕС и демократичните ценности и
привърженици на терориста Путин избил невинни жени и деца в Украйна
Същият е и фатмака Радеф завършил в Долна Митрополия в годините на управлението на Живков
специализирал на Миг 29 в Русия и двумесечен курс в САЩ.По принцип не гласувам,но сега ще
гласувам против тях.А като махнем партйките "файтон"
Нписаното беше свалено вероятно по нареждане от руското псолство и г-жа Митрофанова
13:03 20.03.2026