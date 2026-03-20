„Решение на един олигарх”: Гюров за Съвета за мир

„Решение на един олигарх”: Гюров за Съвета за мир

20 Март, 2026 11:41 2 068 41

  • съвет за мир-
  • андрей гюров-
  • сащ-
  • делян пеевски

Служебният премиер Андрей Гюров коментира пред Euronews, че участието на България в Съвета за мир на Доналд Тръмп не отразява политическия консенсус в страната

„Решение на един олигарх”: Гюров за Съвета за мир - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Служебният премиер Андрей Гюров заяви пред Euronews, че решението на България да се присъедини към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп е било "решение на един олигарх” и не отразява политическия консенсус в страната.

"Преувеличено би било да кажем, че това е позицията на България. Това не беше въпрос на международна политика - беше лично решение на един олигарх, който е санкциониран по закона "Магнитски”, коментира Гюров пред европейската медия. "Подписването на устава на Съвета за мир е свързано с желанието на този човек да бъде премахнат от санкционния списък. Не смятам, че ще сработи. Изненадващото е влиянието, което този човек има и в някои партии”, каза още служебният премиер.

Euronews пише, че въпросният олигарх, въпреки че Гюров не го назовава по име, най-вероятно е Делян Пеевски, който е санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция.

България се включи в инициативата на Доналд Тръмп от бившия министър-председател Росен Желязков, след като правителството му подаде оставка след огромните протести в страната в края на 2025 г. Наскоро парламентът поиска от служебния кабинет да ратифицира членството на България в Съвета за мир. Премиерът Андрей Гюров заяви, че ще сезира Конституционния съд по въпроса.

Гюров коментира пред Euronews, че първоначално Съветът за мир се е смятал за организация, която трябва да работи за подсигуряване на мирното споразумение в ивицата Газа и тогава България е искала да участва в тази инициатива. След като Доналд Тръмп разшири функциите на Съвета за мир е следвало да се премисли участието в него, казва служебният премиер.

Андрей Гюров подчертава пред европейската медия, че е важно България все пак да продължи да поддържа добри взаимоотношения със САЩ. "Важно е обаче също Европа да е силна и стабилна”, коментира пред Euronews Гюров.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 19 Отговор
    Решението на шефа е закон.

    Коментиран от #18

    11:42 20.03.2026

  • 2 А сега де

    19 17 Отговор
    Тоя съвет за мир, да не се явява алтернативно нато? Демек се очаква натото да се разцепи и класическото нато да стане военно продължение на ес, а съвета за мир да минат към Обора? А пък ние искаме с Русия, ама никой не ни пита

    Коментиран от #24

    11:44 20.03.2026

  • 3 Аууу, срам, какъв срам, аууу...

    21 4 Отговор
    Кой допусна тази новина?🤣🤣🤣

    11:45 20.03.2026

  • 4 СТАТИЯ..."умните"кравари дa слагат - - -

    20 14 Отговор
    "ЗАПАДЪТ ПОТЪНА – нямa дa види пoвeчe пeтpoл пoд 200 дoлapa
    Цените на петрола и газа зa западните държави не са завишени. Те просто дълго време бяха изкуствено поддържани ниски от държавите в Близкия Изток заради американските бази на тяхна територия.
    Сега, когато Израел и базите на САЩ не могат да влияят върху тези цени, те започнаха да се доближават до реалните.
    Според КСИР реалната цена на петрола е 200$ за барел.
    Когато западните държави свършат стратегическите си запаси от нефт, те наистина ще скочат на 200$, че даже и повече .
    Ако САЩ не успеят да спрат навреме войната, Запада го чака още по-тежка икономическа криза
    Държавите от ОПЕК+ продават петрола си на една и съща цена.
    Само Русия, с разрешението на ОПЕК+, продава нефта си с около 20$ по-евтино.
    Организацията гарантира, че откъдето и да си купиш петрол – дали от Саудитска Арабия или от Венецуела – ще ти го продадат на една и съща цена…
    Когато искаш „свободен пазар“, трябва да знаеш че този „пазар“ е нож с две остриета и може да отреже и твоята глава.
    Цените на петрола, газа и урана след войната ще бъдат такива, че да дават възможност хилавата икономика на Запада да работи, но не и НАТО да има средства за въоражаване и водене на войни."

    Коментиран от #32

    11:45 20.03.2026

  • 5 Избирател

    25 9 Отговор
    То и решението за еврото не отразява политическия консенсус, ама кой се съобразява?

    11:46 20.03.2026

  • 6 Грамофон свири, майка плаче

    44 8 Отговор
    Брей, Гюров се оказа с топки само заради това изявление. Браво👏

    11:47 20.03.2026

  • 7 Факти

    16 24 Отговор
    Кой гласува в парламента ЗА клуба на Тръмп - ГЕРБ, ДПС и ИТН. Кой прекара вота с неприсъствие в залата - Възраждане, БСП, МЕЧ и Величие. Това е Октоподът на Мафията в действие. Само ПП-ДБ бяха всички там и гласуваха ПРОТИВ. Само ПП-ДБ се борят с мафията.

    Коментиран от #12, #16, #21, #26, #41

    11:48 20.03.2026

  • 8 Една

    8 21 Отговор
    Боклук мръсен,гнусен шарлатанин ДОЛУ ДОЛУ ДОЛУ ръцете от Пеевскиииии

    11:48 20.03.2026

  • 9 Магнит Пеевски

    28 6 Отговор
    Никак не хареса тази новина

    11:48 20.03.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    7 23 Отговор
    ГюрУ е абсолютно нелегитимен да говори от името на народа и да говори за политически консенсус!

    ФАКТИТЕ СА ТОЧНО ОБРАТНИТЕ! Харесваме ли го или не - мнозинството в Парламента взе решение в подкрепа на присъединяване и в момента ГюрУ е в нарушение на конституцията, която го задължава да изпълнява решенията на мнозинството!

    Представителя на педофилите не е избиран, че да говори от името на народа!

    Коментиран от #33

    11:49 20.03.2026

  • 11 учуден

    11 1 Отговор
    България да има олигарх ? Шокиран съм ! Какво му е името ? Премиера трябва да го каже !

    11:49 20.03.2026

  • 12 Други факти

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    Изпъдиха ги от масата,борбата е да се върнат в мафията

    11:50 20.03.2026

  • 13 Евродебил

    11 7 Отговор
    То няма решение натресено ни от господарите което да се приема от българския народ.Като почнеш с РАНът и сиган костовския преход и масова разграбаци,та през членството в НАТО и ЕСССР и приключиш с еврото

    11:51 20.03.2026

  • 14 Оруел

    12 8 Отговор
    Като гледам какво правят от служебното правителсто , все повече симпатизирам на момчето

    Коментиран от #19

    11:51 20.03.2026

  • 15 И ТАЗИ ОВЦА

    8 15 Отговор
    И ТОЙ ЕДИН ГЮРО МИХАЙЛОВ ДЕТО ЗА НИЩО НЕ СТАВА ОСВЕН ЗА СМАЧКАН ДЖЕНДЪР

    11:51 20.03.2026

  • 16 Ами не е така!

    6 9 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    Тези които гласуваха против са сороси и либе рас ти!Това е!

    11:52 20.03.2026

  • 17 А бе,

    6 15 Отговор
    Тоя умник Гюро Кой го е упълномощен да се изказва за щяло и нещяло. Що не поиска и фбр и европол да разследват петроханците? Болни подлоги.

    11:54 20.03.2026

  • 18 Избора на народа

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Не дай Боже, сляпо да прогледа!

    11:55 20.03.2026

  • 19 Видяхме ги

    7 8 Отговор

    До коментар #14 от "Оруел":

    какво правят!Стани ти,да седна аз!ппдб искаха за шест месеца да откраднат повече,отколкото бб за 12 години!

    11:55 20.03.2026

  • 20 Българин

    3 13 Отговор
    Гюро не е за мира. Гюро е за войната! За това го сложил сорос и той война иска! Дори открито нарушава конституцията!
    За това са срещу съвета за Мир!

    11:55 20.03.2026

  • 21 ИСТИНАТА

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    Предложението бе подкрепено от
    ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", ИТН и независимите народни представители,
    а против гласуваха
    ПГ на ПП-ДБ, "Възраждане" и "БСП-Обединена левица".
    "Въздържал се" гласуваха от
    МЕЧ.

    11:59 20.03.2026

  • 22 Българин

    1 5 Отговор
    гЮро няма да е задълго министър на Крадевра след това да се готви за блюдо, което ще нахрани прасета, с които после ще бъде хранен Крадев и Олигархията, която му плаща масрафа и, и която с нетърпение очаква наредила се на опашка не с купички, а с казани, които да бъдат напълнени със злато.
    Нали никой не мисли, че десетките милиони наливани в проекта на Олигарсите Прогресивна България с лицето на Верния човек на Сорос и ЦРУ Радев да води самостоятелна политика!
    Не Кирчо и Кокорчо ще ви се видят като безобидни дечица пред сатаниста Радев, за който така странно мълчат Медиите на Сорос и не дават лошо да се изрече за ПБ.
    Радев е последния пирон в ковчега на България, и предвид на сегашните световни събития е поставен да не може България и Българите да избягат от ужасната участ, която им готвят ционистите ведно със Сащ.

    12:02 20.03.2026

  • 23 Дориана

    6 2 Отговор
    Пеевски си остава в списъка Магнитски , проваля се и на изборите. ДПС Ново начало падат надолу. Той разчита единствено и само на гласовете на ромското население и на турския етност . Подкупва ги с обещания или с пари Завладява институции та чак си въобрази , че може да управлява България. Той и Станислав Анастасов също като ИТН използваха темата за трагедията в Петрохан за свои политически цели като очерниха Будизма и го замесиха с педофилия и секти . Така, че каквото са посели това ще пожънат.

    Коментиран от #27

    12:05 20.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Я да видим

    4 1 Отговор
    Появиха ли се тролеите на двете прасета.

    12:06 20.03.2026

  • 26 Бягай докато можеш

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    Кирчо, ти ли си бе мамин ишльо? Ти ли си големият борец против мафията, на която хариза газа, като го вдигна с 30% с измамата, че не е руски?
    Ти ли даваше стотици милиони необезпечени заеми на своите мафиоти, които "богатиа" народ плаща?
    Такива като тебе скоро ще оттекат в канализацията буквално, като се има предвид задаващата се световна война и ликвидирането на соросоидите по места.

    12:07 20.03.2026

  • 27 Българин

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Дориана":

    Асене, не е нужно да ползваш женско име, и така знаем каква арна мома си.
    За ДПС се не кахъри, а за това, което идва, защото ударът за тебе ще е голям, при вида на срутването на соросоидната партия на вербувания в сащ агент Радев, който ще занули България

    Коментиран от #35

    12:10 20.03.2026

  • 28 Жоро

    4 3 Отговор
    Решение на един олигарм,обаче 2/3 от парламента гласува -ЗА!Тоя е палячо!

    12:10 20.03.2026

  • 29 Сламен Желязков

    7 1 Отговор
    Поне да бяха организирали една среща с Тръмп в хотела с водопада

    12:11 20.03.2026

  • 30 Коня Солтуклиева

    3 1 Отговор
    Рая Наделян немедленно ще свика НС !:))

    12:13 20.03.2026

  • 31 Удри

    1 9 Отговор
    Гюров е обикновена марионетка на олигархията. От него нищо не зависи. Трябва Стефка Костадинова да стане премиер. Има доказан дългогодишен управленски опит в БОК и няма да позволи някой да й дърпа конците като на Гюров, Гълъб Донев, Денков и Киро.

    Коментиран от #34

    12:14 20.03.2026

  • 32 А, ние с

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "СТАТИЯ..."умните"кравари дa слагат - - -":

    Цървулите, Ко ши прайм, нале сме зъз запада, де?

    12:16 20.03.2026

  • 33 Нали

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":

    Видя,какво каза майката на Николай-че са го измъч...вали,преди да го убият.....ти човек ли си,или озло....бено гер...берско зом.би.Защо казвате на бялото-черно,и на черното-бяло.Пед..офил си ти, и щефовете ти,които продават фента...нил в маа...лите,и тров..ят хиляди деца.

    12:16 20.03.2026

  • 34 Нали

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Удри":

    След като се снима с Дидо Фали...та,може да стане и папа..

    12:18 20.03.2026

  • 35 Дориана

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    Абсолютно грешен коментар, не разбрахте ли , че Ние нямаме нищо общо с партия ППДБ. Ние сме неутрални и нашата цел е да унищожим корупцията и мафията в България. И това ще постигнем чрез Румен Радев и неговата партия. Борисов и Пеевски падат надолу - това поиска Народа на Революцията и не ги искат повече във властта. Те продължават да се натискат за власт , но ще разберат по трудния начин , че времето им свърши.

    12:18 20.03.2026

  • 36 АМАH OT ИДИOTИ

    3 3 Отговор
    HA ГЮРУ НЯМА ЛИ КОЙ ДА МУ КАЖЕ, ЧЕ
    НАЙ ДОБРЕ Е ДА МЪЛЧИ И ФА ГЛЕДА РАЗБИРАЩО.
    С ВСЯКА ЛОГОРЕЯ ОТ НЕГОВА СТРАНА ПРАВИ ПОЗИЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ОЩЕ ПО НЕЩАСTHA.
    CЪЩИЯ Е КАТО ПЛEBHEЛИEBA

    12:23 20.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ало Удри,

    3 0 Отговор
    Стефка пияндето ли ще може нещо ? Та тя стига до чашката и си е супер. Бубунясала е като последна цироза , няма вид на човек. Знае най много 50 думи на български език, а другите езици ги разправяше Батето за нея. Дали още помни нещо от таблицата за умножение не е важно, защото не и трябва. Та ако мислиш, че не виждаме коя е Стефка да ти отворим очите. Може да поработи като аниматор в детски кът да плаши децата.

    12:40 20.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Йеронимус БОШ

    0 0 Отговор
    Нагрухтяване към МАГНИТНАТА зона !

    12:58 20.03.2026

  • 41 български интелектуалец

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    ПП–ДБ са бивши агенти или деца на агенти на ДС противници на ЕС и демократичните ценности и
    привърженици на терориста Путин избил невинни жени и деца в Украйна
    Същият е и фатмака Радеф завършил в Долна Митрополия в годините на управлението на Живков
    специализирал на Миг 29 в Русия и двумесечен курс в САЩ.По принцип не гласувам,но сега ще
    гласувам против тях.А като махнем партйките "файтон"
    Нписаното беше свалено вероятно по нареждане от руското псолство и г-жа Митрофанова

    13:03 20.03.2026