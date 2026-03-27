На фона на обтегнати преговори! САЩ и Израел бомбардираха иранския ядрен комплекс "Арак" (ВИДЕО)

Съединените щати и Израел са атакували ядрения комплекс "Арак", съобщават иранските държавни медии.

Две отделни атаки са били извършени към съоръжението за тежка вода в Хондаб.

Тежката вода, или деутериев оксид, се използва в ядрените изследвания като разтворител за водород. Въпреки че ударите са причинили структурни щети, не се съобщава за смъртни случаи или ранени.

Ударите идват на фона на обтегнати преговори между Вашингтон и Техеран, където ядреното обогатяване на Иран остава най-важният момент, заедно с регулацията на Ормузкия проток.

Israel reportedly struck Iran’s Khondab (Arak) Heavy Water Nuclear Complex, a key facility linked to Tehran’s nuclear program.

The site, capable of supporting plutonium production, was targeted in a precision strike aimed at reactor structures and heavy-water infrastructure.

Бомбардировките са били извършени след предупреждение за евакуация.

Израелските отбранителни сили са издали "спешно предупреждение" за евакуация на ядрения комплекс и друга индустриална зона в района на Арак по-рано.

Израел вече е бомбардирал комплекса в Арак по време на войната през юни 2025 г.

Израелската армия потвърди тази вечер, че е нанесла удар по ядрения реактор с тежка вода в Арак, в централната част на Иран, на 28-ия ден от войната в Близкия изток, малко след като иранските медии съобщиха за американско-израелски удари по комплекса, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Преди малко израелските военновъздушни сили нанесоха удар по реактора с тежка вода в Арак, в централната част на Иран“, се казва в изявление на армията.

В изявлението израелската армия твърди, че това е „ключов обект за производство на плутоний, предназначен за ядрени оръжия“.