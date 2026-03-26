Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

Иран вероятно събира огромни такси от кораби, за да ги пропусне безопасно през Ормузкия проток. Успя ли Техеран да превърне блокадата във финансово изгодна маневра?
Историята на човечеството е пълна с примери за хора, организации или държави, които са се възползвали от кризите. Но войната в Иран издигна спекулата на съвсем друго ниво.
За няма и месец видяхме как търговците на горива повишиха цените за броени часове след първите въздушни удари, как големите петролни компании реализираха неочаквани печалби при цени над петрола, надскачащи 100 долара за барел, и как морските застрахователи вдигнаха премиите със стотици проценти, след като Техеран ефективно затвори Ормузкия проток.
Но едно действие надминава всички останали по своята дързост: Иран, който е блокирал преминаването на почти всички танкери, превозващи петрол и газ през протока, според някои информации е започнал да събира такса до 2 милиона долара на кораб за "безопасно преминаване".
"Лойдс Лист", едно от най-старите и авторитетни морски печатни издания в света, съобщи миналата седмица, че има данни за това, че поне един танкер е извършил такова плащане.
Иран създава "пункт за събиране на такси" в протока?
Действията на Техеран заплашват да превърнат този критичен глобален стратегически пункт, през който преминават една пета от световните доставки на нефт и газ, в пункт за събиране на такси.
Няколко ирански официални лица отрекоха Техеран да прави подобно нещо, но депутатът Аледин Боруджерди заяви по държавната телевизия, че такива такси действително се събират, представяйки го като опит за покриване на "военните разходи".
Ако информациите бъдат потвърдени, това ще бъде нарушение на международното морско право, обяснява Робърт Хюберт, експерт по международни отношения в Университета на Калгари, Канада. "Свободата на корабоплаването е в основата на международната морска търговия. Ако започнат да се налагат такси за преминаване, много страни ще се възпротивят", заяви той в подкаст на канадската Energi Media.
Питър Санд, който е датски анализатор в областта на корабоплаването, не смята тези такси за основния проблем, а това, че преминаването през Ормузкия проток си остава опасно. Но готовността на големите вносители на нефт и газ да плащат за всеки кораб, в допълнение към изключително високата застрахователно покритие, говори за нарастващо отчаяние сред страните да си осигурят дори минимални доставки на горива през пролива. Санд допуска, че ще има страни, които са готови да си плащат.
Според "Лоидс Лист" пет държави - Индия, Пакистан, Ирак, Малайзия и Китай - водят преки преговори с ирански представители, за да осигурят безопасно преминаване на корабите си. Агенция "Блумбърг", която също съобщи за таксата, цитира анонимни източници, според които няколко кораба са платили, за да преминат през пролива. Като се позовава на свой източник, агенцията твърди, че Техеран обмисля да узакони таксата като част от евентуално мирно споразумение със САЩ и Израел.
Само дългосрочен мир ще осигури трайно решение
Във вторник Иран информира държавите-членки на Международната морска организация (ММО), че вече ще разрешава на "невраждебни кораби" да преминават през Ормузкия пролив. "До момента Иран е позволявал между 3 и 5 транзита на ден", обяснява Питър Санд. Декларацията сега означава, че броят им ще нарастне.
Междувременно говорител на ММО заяви пред ДВ, че организацията търси спешно решение за улесняване на безопасната евакуация на търговските кораби, които в момента са блокирани в региона на Персийския залив.
Американският президент Доналд Тръмп оказва натиск върху европейските съюзници от НАТО да се присъединят към военноморска патрулна мисия в Персийския залив с цел защита на търговското корабоплаване. Повечето от тях обаче отказват да участват на този етап, а някои, сред които Германия, Франция и Италия, са склонни да се включат, но след приключването на активните военни действия.
От Международната морска организация посочват, че военноморските ескорти не представляват "устойчиво или дългосрочно решение". Такова биха представлявали например пълната деескалация на ситуацията и евакуирането на гражданските моряци и кораби на безопасно място.
1 Атина Палада
20:50 26.03.2026
2 Атина Палада
20:52 26.03.2026
3 Сатана Z
20:52 26.03.2026
4 Хм...
Така че, момиченца и момиченца посъберете си гориво, складираите си храна и вода поне за месец, заредете си аптечките, запасете се с дрехи. После си седнете на дyпeтaтa и си измислете качествен план Б.
Кой разбрал, разбрал.
20:53 26.03.2026
6 Факт
САЩ губят милиарди.
Но според рижавото пони, иранците го молят за примирие.
20:55 26.03.2026
7 Сатана Z
А трябваше да иде при Аятоласите
20:55 26.03.2026
8 Тръмпоча
До коментар #1 от "Атина Палада":- Нямам кохонес за Русия.
20:55 26.03.2026
10 накуцващ самолетоносач
До коментар #2 от "Атина Палада":Как мислиш, че камиларите ме набиха, та вече трета седмица съм на док за ремонт?
Помагат им, и още как.
20:57 26.03.2026
14 накуцващ самолетоносач
Ще се оплача на ЕС, че съм дискриминиран.
20:59 26.03.2026
19 Ами
въведе условия за преминаване през Ормузкия проток.
На който не му харесва, коалицията Епстийн търси мераклии :)
Коментиран от #31
21:01 26.03.2026
31 Костадин Костадинов
До коментар #19 от "Ами":Ами нали бяхти големи фенуви на Тръмп, чи войната в Украйна ш спре,чи край на либералите ш сложи...ко амнезия ли ва фана...ся изведнъж сменихте плочити. Кът ви обясняааах сичките отгорями са фърляхти.
21:13 26.03.2026
32 Гробар
До коментар #26 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":Рижия Алцхаймер е решил да се отърве от всички обратяги в щатската армия. Затова започна конфликта с Иран. Всички до един ще ги прати на сухопътна операция. Ще ги изнесе в чували и ще ги изхвърли в Индийския океан.
21:13 26.03.2026
33 Костадин Костадинов
До коментар #29 от "Отстрани":Отстрани изглеждаш мнооо про...
21:14 26.03.2026
36 ОНЯ С ДРОНЯ
По НПЗ та и Рафинерии НА територията на
Мускалието
Продължават .
Нема ЛАБАВО
ДРУГАРЕ КЪПЕЙКИ.
21:28 26.03.2026
44 Kaлпазанин
До коментар #3 от "Сатана Z":И васалите си ,включително и от нас ,има си и име ,модерно робство
23:33 26.03.2026
46 Иран нарушавал
А кое право спазва Тръмп с Гренландия, Венецуела, Иран, митата…?
Иран ли нападна сащ!
Коментиран от #47
01:14 27.03.2026
47 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
До коментар #46 от "Иран нарушавал":За какво ли са на аятоласите
07:02 27.03.2026