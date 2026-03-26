Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

26 Март, 2026 20:49 2 603 47

  • иран-
  • петрол-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • техеран-
  • опек-
  • моджтаба хаменей

Действията на Техеран заплашват да превърнат този критичен глобален стратегически пункт, през който преминават една пета от световните доставки на нефт и газ, в пункт за събиране на такси

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Иран вероятно събира огромни такси от кораби, за да ги пропусне безопасно през Ормузкия проток. Успя ли Техеран да превърне блокадата във финансово изгодна маневра?

Историята на човечеството е пълна с примери за хора, организации или държави, които са се възползвали от кризите. Но войната в Иран издигна спекулата на съвсем друго ниво.

За няма и месец видяхме как търговците на горива повишиха цените за броени часове след първите въздушни удари, как големите петролни компании реализираха неочаквани печалби при цени над петрола, надскачащи 100 долара за барел, и как морските застрахователи вдигнаха премиите със стотици проценти, след като Техеран ефективно затвори Ормузкия проток.

Но едно действие надминава всички останали по своята дързост: Иран, който е блокирал преминаването на почти всички танкери, превозващи петрол и газ през протока, според някои информации е започнал да събира такса до 2 милиона долара на кораб за "безопасно преминаване".

"Лойдс Лист", едно от най-старите и авторитетни морски печатни издания в света, съобщи миналата седмица, че има данни за това, че поне един танкер е извършил такова плащане.

Иран създава "пункт за събиране на такси" в протока?

Действията на Техеран заплашват да превърнат този критичен глобален стратегически пункт, през който преминават една пета от световните доставки на нефт и газ, в пункт за събиране на такси.

Няколко ирански официални лица отрекоха Техеран да прави подобно нещо, но депутатът Аледин Боруджерди заяви по държавната телевизия, че такива такси действително се събират, представяйки го като опит за покриване на "военните разходи".

Ако информациите бъдат потвърдени, това ще бъде нарушение на международното морско право, обяснява Робърт Хюберт, експерт по международни отношения в Университета на Калгари, Канада. "Свободата на корабоплаването е в основата на международната морска търговия. Ако започнат да се налагат такси за преминаване, много страни ще се възпротивят", заяви той в подкаст на канадската Energi Media.

Питър Санд, който е датски анализатор в областта на корабоплаването, не смята тези такси за основния проблем, а това, че преминаването през Ормузкия проток си остава опасно. Но готовността на големите вносители на нефт и газ да плащат за всеки кораб, в допълнение към изключително високата застрахователно покритие, говори за нарастващо отчаяние сред страните да си осигурят дори минимални доставки на горива през пролива. Санд допуска, че ще има страни, които са готови да си плащат.

Според "Лоидс Лист" пет държави - Индия, Пакистан, Ирак, Малайзия и Китай - водят преки преговори с ирански представители, за да осигурят безопасно преминаване на корабите си. Агенция "Блумбърг", която също съобщи за таксата, цитира анонимни източници, според които няколко кораба са платили, за да преминат през пролива. Като се позовава на свой източник, агенцията твърди, че Техеран обмисля да узакони таксата като част от евентуално мирно споразумение със САЩ и Израел.

Само дългосрочен мир ще осигури трайно решение

Във вторник Иран информира държавите-членки на Международната морска организация (ММО), че вече ще разрешава на "невраждебни кораби" да преминават през Ормузкия пролив. "До момента Иран е позволявал между 3 и 5 транзита на ден", обяснява Питър Санд. Декларацията сега означава, че броят им ще нарастне.

Междувременно говорител на ММО заяви пред ДВ, че организацията търси спешно решение за улесняване на безопасната евакуация на търговските кораби, които в момента са блокирани в региона на Персийския залив.

Американският президент Доналд Тръмп оказва натиск върху европейските съюзници от НАТО да се присъединят към военноморска патрулна мисия в Персийския залив с цел защита на търговското корабоплаване. Повечето от тях обаче отказват да участват на този етап, а някои, сред които Германия, Франция и Италия, са склонни да се включат, но след приключването на активните военни действия.

От Международната морска организация посочват, че военноморските ескорти не представляват "устойчиво или дългосрочно решение". Такова биха представлявали например пълната деескалация на ситуацията и евакуирането на гражданските моряци и кораби на безопасно място.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    4 35 Отговор
    След Иран е ред на Русия

    Коментиран от #8

    20:50 26.03.2026

  • 2 Атина Палада

    6 30 Отговор
    Хаяско защо не помага на приятелите си от Иран???

    Коментиран от #10

    20:52 26.03.2026

  • 3 Сатана Z

    30 2 Отговор
    Иран взима по 2 милиона долара от танкер да го пусне да мине през Ормузкия проток и затова бай Дончо не може да зАспи в Бялата къща където живее под наем за сметка на американския данъкоплатец.

    Коментиран от #44

    20:52 26.03.2026

  • 4 Хм...

    30 3 Отговор
    Иран вече отряза от "цивилизованите" 20% от нужните им енергоресурси, унищожи всички бази на сащ в региона и предизвика щети за трилиони на арабските подлоги. Хусите могат да отрежат още 10% от енергоносителите, една трета от контейнерния превоз и да досъсипят инфраструктурата и съюзниците на сащ на арабския полуостров.

    Така че, момиченца и момиченца посъберете си гориво, складираите си храна и вода поне за месец, заредете си аптечките, запасете се с дрехи. После си седнете на дyпeтaтa и си измислете качествен план Б.
    Кой разбрал, разбрал.

    20:53 26.03.2026

  • 5 Разпродава хотел Берлин

    22 2 Отговор
    Прасето ще бяга в Иран.

    20:53 26.03.2026

  • 6 Факт

    31 3 Отговор
    Иран печели милиони.
    САЩ губят милиарди.
    Но според рижавото пони, иранците го молят за примирие.

    20:55 26.03.2026

  • 7 Сатана Z

    12 6 Отговор
    Румен Спецове е взел чемодана за Москва и чака пред вратата на Путин да му даде нефт ,с който ППдерастията да печелят изборите на Луково лято.
    А трябваше да иде при Аятоласите

    20:55 26.03.2026

  • 8 Тръмпоча

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    - Нямам кохонес за Русия.

    20:55 26.03.2026

  • 9 Иран нека печели

    23 3 Отговор
    Важното е Обора, Израел и дойче зелето нищо да не печелят

    20:56 26.03.2026

  • 10 накуцващ самолетоносач

    18 2 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Как мислиш, че камиларите ме набиха, та вече трета седмица съм на док за ремонт?
    Помагат им, и още как.

    20:57 26.03.2026

  • 11 Иван

    21 0 Отговор
    Сатанистите Доналд Тръмп и Гад Зееви печелят милиони от летище София.

    20:57 26.03.2026

  • 12 ВСИЧКИ ПЕЧЕЛЯТ

    23 0 Отговор
    Само ЕС-то ВИНАГИ ГУБИ. Браво на Кая и Урсула.

    20:58 26.03.2026

  • 13 П А К лъжете

    19 0 Отговор
    ИРАН пропуска САМО кораби на ПРИЯТЕЛСКИ страни и НЕ събира от тях ТАКСИ за преминаването през протока . Но ако протока ГО прибара Бай Дончо , тогава таксата ще е за ВСИЧКИ но в джоба на перчема .

    20:58 26.03.2026

  • 14 накуцващ самолетоносач

    16 0 Отговор
    Всички си плащат и минават. Само мен ме биха и не ме пуснаха да мина.
    Ще се оплача на ЕС, че съм дискриминиран.

    20:59 26.03.2026

  • 15 Сзо

    6 1 Отговор
    Война е! Няма право. Както каза Тромпета: Защо го правим? Защото можем.

    20:59 26.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тръмпоча

    17 1 Отговор
    - Аз съм сложил врата в космоса. Ако от там минат извънземни ще ги таксувам.

    21:01 26.03.2026

  • 18 Kaлпазанин

    21 0 Отговор
    Еврейското зеле се опитва да ни убеди както винаги че невинния е виновен ,мен специално евреин не може да ме убеди ,Иран се защитава а вашият край наближава

    21:01 26.03.2026

  • 19 Ами

    17 0 Отговор
    Измина почти месец, а от DW още не са разбрали че Иран
    въведе условия за преминаване през Ормузкия проток.
    На който не му харесва, коалицията Епстийн търси мераклии :)

    Коментиран от #31

    21:01 26.03.2026

  • 20 Тръмпоча

    17 1 Отговор
    - Да уточним: Иран събират такси, не аз. Иран!

    21:02 26.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Фейк - либераст

    13 1 Отговор
    Дойче веле - рупорът на истината! Цялата истина се състои във втората дума на материала, а тя е "ВЕРОЯТНО"!

    21:04 26.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Костадин Костадинов

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Ами":

    Ами нали бяхти големи фенуви на Тръмп, чи войната в Украйна ш спре,чи край на либералите ш сложи...ко амнезия ли ва фана...ся изведнъж сменихте плочити. Кът ви обясняааах сичките отгорями са фърляхти.

    21:13 26.03.2026

  • 32 Гробар

    13 0 Отговор

    До коментар #26 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    Рижия Алцхаймер е решил да се отърве от всички обратяги в щатската армия. Затова започна конфликта с Иран. Всички до един ще ги прати на сухопътна операция. Ще ги изнесе в чували и ще ги изхвърли в Индийския океан.

    21:13 26.03.2026

  • 33 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Отстрани":

    Отстрани изглеждаш мнооо про...

    21:14 26.03.2026

  • 34 Много нагли

    5 2 Отговор
    Значи свобода на корабоплаването ама само за тях. Ако са кораби на Иран, Русия, Венецуела и други неудобни не можело...... Абе наглост на квадрат

    21:23 26.03.2026

  • 35 ЦИРК

    4 2 Отговор
    Интересна статия, май нещо почва да не се харесва на Блекрок и Вангард на пазара за застраховките и да подушват евентуални загуби. То вярно че тези две мега американски корпорации държат трилиони евро немски пенсии и ДЗ за това така жали морското право.

    21:25 26.03.2026

  • 36 ОНЯ С ДРОНЯ

    0 4 Отговор
    Украинските Санкции

    По НПЗ та и Рафинерии НА територията на

    Мускалието


    Продължават .

    Нема ЛАБАВО

    ДРУГАРЕ КЪПЕЙКИ.

    21:28 26.03.2026

  • 37 Атина Палада

    0 1 Отговор
    Нас травеститите какво но засяга, важно е лубрикант да има

    21:49 26.03.2026

  • 38 Асд

    1 1 Отговор
    Има правописна грешка в статията. Трябва да е Иран печели МИЛИАРДИ от блокадата на прохода.

    21:55 26.03.2026

  • 39 Георгиев

    0 0 Отговор
    Много важно е мнението на DW. Щом може така, какъв е проблема? Преди време някой/някои каза, че Русия има сенчест флот, който заобикалял санкциите на санкционираните ги. И почват да присъстват. И ще получат отговор. Нещо много се мотаят, но ще стартират противодействие. И тази глупост "сенчест флот" ще стане история. На света му стана скучно толкова време без световна война и сега си я подготвят.

    22:04 26.03.2026

  • 40 Аятолах в хамак

    0 1 Отговор
    И такси и репарации ще плащате

    22:08 26.03.2026

  • 41 Аятолах в хамак

    1 1 Отговор
    И протока си е наш и целия залив.Който иска да минава ще плаща.

    22:11 26.03.2026

  • 42 Може би, най-вероятно е възможно...

    1 1 Отговор
    тъпотия в стил руска измишльотина за пускане на стотици слухове

    22:32 26.03.2026

  • 43 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор
    Пролива е почти затворен. Кой нормален ша мине от там бре...кви милиарди за Иран ...бре.

    22:41 26.03.2026

  • 44 Kaлпазанин

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    И васалите си ,включително и от нас ,има си и име ,модерно робство

    23:33 26.03.2026

  • 45 9689

    1 0 Отговор
    На DW вярват само глупаци.

    23:41 26.03.2026

  • 46 Иран нарушавал

    0 0 Отговор
    международното морско право…
    А кое право спазва Тръмп с Гренландия, Венецуела, Иран, митата…?
    Иран ли нападна сащ!

    Коментиран от #47

    01:14 27.03.2026

  • 47 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Иран нарушавал":

    За какво ли са на аятоласите

    07:02 27.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания