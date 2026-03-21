Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
САЩ разрешиха продажбата на ирански суров петрол, натоварен на кораби

21 Март, 2026 03:32, обновена 21 Март, 2026 03:44 618 1

  • иран-
  • сащ-
  • петрол-
  • русия

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на финансите на САЩ издаде лиценз за доставка и продажба на суров петрол и продукти от ирански произход, натоварени на плавателни съдове.

Мярката касае „всички транзакции, които са обичайни и необходими за продажбата, доставката или разтоварването на суров петрол или петролни продукти от ирански произход, натоварени на който и да е плавателен съд не по-късно от 00:01 ч. източно лятно време на 20 март 2026 г.“, се посочва в документа.

Както поясни министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, това ще позволи на пазара да навлязат приблизително 140 милиона барела суров петрол.

Лицензът не се прилага за транзакции, включващи лица и организации, свързани с КНДР, Куба, Крим и новите руски региони.

Конфликтът между Израел и САЩ с Иран навлезе в третата си седмица и на практика спря корабоплаването през Ормузкия проток, което доведе до покачване на цените на суровия петрол Brent над 119 долара за барел за първи път от юни 2022 г., което е увеличение с 29-31 процента.

Европейският съюз може да отложи крайния си срок за постепенно спиране на руския петрол, съобщава Bloomberg.

„За ЕС нестабилността в Близкия изток повдига въпроси дали континентът ще може трайно да се откаже от руската енергия. Съществува нарастващ риск планираната забрана за доставките на руски петрол да бъде забавена“, се посочва в изданието, позовавайки се на източници.

Във вторник Ройтерс съобщи, че Европейската комисия планира да предложи на 15 април законопроект за забрана на вноса на руски въглеводороди. Според европейски служители инициативата ще бъде представена след унгарските избори, за да се гарантира, че забраната няма да повлияе съществено на резултата от гласуването.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания