САЩ разрешиха продажбата на ирански суров петрол, натоварен на кораби

Министерството на финансите на САЩ издаде лиценз за доставка и продажба на суров петрол и продукти от ирански произход, натоварени на плавателни съдове.

Мярката касае „всички транзакции, които са обичайни и необходими за продажбата, доставката или разтоварването на суров петрол или петролни продукти от ирански произход, натоварени на който и да е плавателен съд не по-късно от 00:01 ч. източно лятно време на 20 март 2026 г.“, се посочва в документа.

Както поясни министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, това ще позволи на пазара да навлязат приблизително 140 милиона барела суров петрол.

Лицензът не се прилага за транзакции, включващи лица и организации, свързани с КНДР, Куба, Крим и новите руски региони.

Конфликтът между Израел и САЩ с Иран навлезе в третата си седмица и на практика спря корабоплаването през Ормузкия проток, което доведе до покачване на цените на суровия петрол Brent над 119 долара за барел за първи път от юни 2022 г., което е увеличение с 29-31 процента.

Европейският съюз може да отложи крайния си срок за постепенно спиране на руския петрол, съобщава Bloomberg.

„За ЕС нестабилността в Близкия изток повдига въпроси дали континентът ще може трайно да се откаже от руската енергия. Съществува нарастващ риск планираната забрана за доставките на руски петрол да бъде забавена“, се посочва в изданието, позовавайки се на източници.

Във вторник Ройтерс съобщи, че Европейската комисия планира да предложи на 15 април законопроект за забрана на вноса на руски въглеводороди. Според европейски служители инициативата ще бъде представена след унгарските избори, за да се гарантира, че забраната няма да повлияе съществено на резултата от гласуването.