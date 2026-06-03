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Киър Стармър осъди насилието след протестите за убийството на 18-годишен младеж във Великобритания

Киър Стармър осъди насилието след протестите за убийството на 18-годишен младеж във Великобритания

3 Юни, 2026 18:45 1 256 17

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  • младеж-
  • великобритания-
  • насилие

Британският премиер предупреди срещу ескалация на напрежението, след като сблъсъци с полицията в Саутхемптън оставиха 11 ранени служители на реда.

Киър Стармър осъди насилието след протестите за убийството на 18-годишен младеж във Великобритания - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър осъди протестите и последвалото насилие, избухнали след убийството на 18-годишния Хенри Новак, който беше намушкан с нож от 23-годишен мъж от сикхската общност през декември, съобщава „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Стармър определи като „непростимо“ използването на случая за подбуждане на напрежение и заяви, че „няма оправдание за още насилие и безредици“. Изказването му идва, след като при сблъсъци между протестиращи и полицията в Саутхемптън са били ранени 11 полицейски служители.

„Време е за сериозна работа, а не за ярост“, добави премиерът, като отправи и критики към лидера на партията „Реформирай Обединеното кралство“ Найджъл Фараж, който призова за „чиста студена ярост“ като реакция на убийството.

Според Фараж общественото недоволство може да ескалира, ако доверието в полицията бъде подкопано.

Убиецът първоначално е подвел полицията, твърдейки, че е жертва на расистко нападение, което е довело до това раненият студент да бъде арестуван на място. По-късно извършителят беше осъден на доживотен затвор.

Инцидентът и последвалите действия на полицията предизвикаха силен обществен и политически отзвук във Великобритания.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    62 0 Отговор
    Белите хора в Англия са малцинство и полицията ги тероризира.

    18:47 03.06.2026

  • 2 000

    51 0 Отговор
    Англия ще бъде първата християнска държава, която ще приеме шериата.

    Коментиран от #6

    18:49 03.06.2026

  • 3 Нали знаете кой е виновен за протестите

    41 2 Отговор
    Еми естествено, виновен е Путин, както винаги.

    18:49 03.06.2026

  • 4 хехе

    38 0 Отговор
    скоро малобритания няма да има крал, а махараджа.

    18:49 03.06.2026

  • 5 Бай той Толстой

    43 0 Отговор
    Протестите са срещу полицията!Сложили белезници на умиращата жертва.

    Коментиран от #8

    18:49 03.06.2026

  • 6 Бай той Толстой

    25 7 Отговор

    До коментар #2 от "000":

    Англия никога не е била християнска държава

    Коментиран от #7

    18:50 03.06.2026

  • 7 000

    5 11 Отговор

    До коментар #6 от "Бай той Толстой":

    А каква е

    18:51 03.06.2026

  • 8 000

    31 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бай той Толстой":

    Протесгите са срещу либералните свинщини.

    18:53 03.06.2026

  • 9 Kaлпазанин

    23 0 Отговор
    Каквото сте си посели това ще жънете

    19:02 03.06.2026

  • 10 последно

    28 1 Отговор
    От кое е умрял от намушкване или от ареста на полицията така сте ги усукали че нищо не се разбира. а истината е че е умрял при задържането неоправдана полицейска сила затва и има ранени 11 полицая. Късмет че не са убили некой мюсли или черен щяха да ги разкатаят.

    Коментиран от #12, #14

    19:03 03.06.2026

  • 11 Сатана Z

    35 0 Отговор
    Лошото в случая е ,че бялото момче е било вързани с белезници от заптиетата въпреки ,че им е казал ,че е бил намушкан от звяра в чалма,който се е оправдал ,че е убил момчето заради обиден на расова основа и му бил бутнал чалмата от главата.
    В УК правосъдието винаги взима страната на цветните независимо какво са извършили.Белите хора ,кучета ги яли.

    19:08 03.06.2026

  • 12 6135

    32 0 Отговор

    До коментар #10 от "последно":

    Умрял е от прободна рана.
    Полицаите, които дошли на местопроизшествието, са се повели по твърдението нападателя.
    Сложили са белезници на жертвата докато той е умирал, въпреки, че им е казал няколко пъти, че е намушкан.

    Коментиран от #13

    19:10 03.06.2026

  • 13 6135

    33 0 Отговор

    До коментар #12 от "6135":

    Затова и са протеститe; не само срещу извършителя, а и срещу престъпното поведение на полицията.

    19:12 03.06.2026

  • 14 Анонимен

    25 0 Отговор

    До коментар #10 от "последно":

    Умира от намушкване с нож. Полицията го намират да лежи безпомощно на земята, извлачват го питат го кой е, той им вика, че е заколен, а полицията вика "не мисля така" и му слага белезниците, минути по-късно умира. В интернет го има записът от камерите на единия полицай.

    19:15 03.06.2026

  • 15 това е най лесното

    5 0 Отговор
    да не ти пука за хората , но да говориш , че осъждаш нещо

    19:17 03.06.2026

  • 16 Жорко

    15 1 Отговор
    Убиецът осъден доживот,а тука двата някакви смешни наказания които могат да се редуцират по-малко от половината след като излежат 1/3 Абе откачен свят и откачена бг държава.

    19:22 03.06.2026

  • 17 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Индийците миришат много приятно.🦍🥳🤣👍

    20:02 03.06.2026

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