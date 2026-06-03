Киър Стармър осъди насилието след протестите за убийството на 18-годишен младеж във Великобритания

Британският премиер Киър Стармър осъди протестите и последвалото насилие, избухнали след убийството на 18-годишния Хенри Новак, който беше намушкан с нож от 23-годишен мъж от сикхската общност през декември, съобщава „Ройтерс“, цитирана от БТА.
Стармър определи като „непростимо“ използването на случая за подбуждане на напрежение и заяви, че „няма оправдание за още насилие и безредици“. Изказването му идва, след като при сблъсъци между протестиращи и полицията в Саутхемптън са били ранени 11 полицейски служители.
„Време е за сериозна работа, а не за ярост“, добави премиерът, като отправи и критики към лидера на партията „Реформирай Обединеното кралство“ Найджъл Фараж, който призова за „чиста студена ярост“ като реакция на убийството.
Според Фараж общественото недоволство може да ескалира, ако доверието в полицията бъде подкопано.
Убиецът първоначално е подвел полицията, твърдейки, че е жертва на расистко нападение, което е довело до това раненият студент да бъде арестуван на място. По-късно извършителят беше осъден на доживотен затвор.
Инцидентът и последвалите действия на полицията предизвикаха силен обществен и политически отзвук във Великобритания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
18:47 03.06.2026
2 000
Коментиран от #6
18:49 03.06.2026
3 Нали знаете кой е виновен за протестите
18:49 03.06.2026
4 хехе
18:49 03.06.2026
5 Бай той Толстой
Коментиран от #8
18:49 03.06.2026
6 Бай той Толстой
До коментар #2 от "000":Англия никога не е била християнска държава
Коментиран от #7
18:50 03.06.2026
7 000
До коментар #6 от "Бай той Толстой":А каква е
18:51 03.06.2026
8 000
До коментар #5 от "Бай той Толстой":Протесгите са срещу либералните свинщини.
18:53 03.06.2026
9 Kaлпазанин
19:02 03.06.2026
10 последно
Коментиран от #12, #14
19:03 03.06.2026
11 Сатана Z
В УК правосъдието винаги взима страната на цветните независимо какво са извършили.Белите хора ,кучета ги яли.
19:08 03.06.2026
12 6135
До коментар #10 от "последно":Умрял е от прободна рана.
Полицаите, които дошли на местопроизшествието, са се повели по твърдението нападателя.
Сложили са белезници на жертвата докато той е умирал, въпреки, че им е казал няколко пъти, че е намушкан.
Коментиран от #13
19:10 03.06.2026
13 6135
До коментар #12 от "6135":Затова и са протеститe; не само срещу извършителя, а и срещу престъпното поведение на полицията.
19:12 03.06.2026
14 Анонимен
До коментар #10 от "последно":Умира от намушкване с нож. Полицията го намират да лежи безпомощно на земята, извлачват го питат го кой е, той им вика, че е заколен, а полицията вика "не мисля така" и му слага белезниците, минути по-късно умира. В интернет го има записът от камерите на единия полицай.
19:15 03.06.2026
15 това е най лесното
19:17 03.06.2026
16 Жорко
19:22 03.06.2026
17 Mими Кучева🐕🦺
20:02 03.06.2026