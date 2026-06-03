Киър Стармър осъди насилието след протестите за убийството на 18-годишен младеж във Великобритания

Британският премиер Киър Стармър осъди протестите и последвалото насилие, избухнали след убийството на 18-годишния Хенри Новак, който беше намушкан с нож от 23-годишен мъж от сикхската общност през декември, съобщава „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Стармър определи като „непростимо“ използването на случая за подбуждане на напрежение и заяви, че „няма оправдание за още насилие и безредици“. Изказването му идва, след като при сблъсъци между протестиращи и полицията в Саутхемптън са били ранени 11 полицейски служители.

„Време е за сериозна работа, а не за ярост“, добави премиерът, като отправи и критики към лидера на партията „Реформирай Обединеното кралство“ Найджъл Фараж, който призова за „чиста студена ярост“ като реакция на убийството.

Според Фараж общественото недоволство може да ескалира, ако доверието в полицията бъде подкопано.

Убиецът първоначално е подвел полицията, твърдейки, че е жертва на расистко нападение, което е довело до това раненият студент да бъде арестуван на място. По-късно извършителят беше осъден на доживотен затвор.

Инцидентът и последвалите действия на полицията предизвикаха силен обществен и политически отзвук във Великобритания.