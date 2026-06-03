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Румен Петков: Спецов нанесе тежки щети на "Лукойл"

Румен Петков: Спецов нанесе тежки щети на "Лукойл"

3 Юни, 2026 21:55 1 588 21

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  • спецов-
  • бюджет

Това ще доведе до поевтиняване и ще даде възможности за търсене на възможности за разбирателство с "Литаско"

Румен Петков: Спецов нанесе тежки щети на "Лукойл" - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет смени Румен Спецов с Евгени Симеонов като особен търговски управител на "Лукойл".

"Чух много добри неща за него и очаквания, човек с чувство на принадлежност и на отговорност. 15 минути след назначаването на Румен Спецов предлагах да го уволнят. Нанесе много сериозни щети на рафинерията, без да слагам на заден план безумията на НС със спирането на дерогацията, принуждаването за купуване на петрол, който навреди на инсталациите и това ще го плащаме всички ние. "Литаско" така или иначе е предявил претенции за 3 млрд. долара, има вероятност да бъдат разширени", коментира председателят на ПП АБВ Румен Петков в студиото на "Денят ON AIR". Той уточни, че не познава лично новия особен търговски управител на "Лукойл", но познава баща му ген. Симеонов. Очакванията му са да сложи край на някои практики. "Досегашният особен управител не се е отчитал. Служебното правителство го стимулира в тази посока. Премиерът Гюров и отговорният министър на икономиката и енергетиката му бяха като слуги. Надявам се новият управител да сложи край на другата практика - да се заплаща петрола чрез вече произведените продукти, защото това нанася допълнителни финансови щети", каза Румен Петков. В ефира на Bulgaria ON AIR той изрази надеждата си правителството да поиска възстановяване на дерогацията.

"Това ще доведе до поевтиняване и ще даде възможности за търсене на възможности за разбирателство с "Литаско" и "Лукойл", без да се стига до съдебни процедури. Диалогът винаги е за предпочитане пред сблъсъка, така можем да избегнем арбитража", убеден е председателят на ПП АБВ. В ефира на Bulgaria ON AIR той изрази надеждата си правителството да поиска възстановяване на дерогацията.

"Това ще доведе до поевтиняване и ще даде възможности за търсене на възможности за разбирателство с "Литаско" и "Лукойл", без да се стига до съдебни процедури. Диалогът винаги е за предпочитане пред сблъсъка, така можем да избегнем арбитража", убеден е председателят на ПП АБВ. Той не помни да има друг случай като този с издадената заповед от ДАНС за експулсиране на украинския бизнесмен Олег Невзоров, която след това беше отменена. "Винаги съм имал съмнения за начина на конструиране на ДАНС, тогава това доведе до големите ми различия с премиера Станишев", изтъкна Петков.

Според него финансовото разузнаване си е затваряло очите за "корупция, некадърие, стремеж да бъдат обслужени чужди интереси".

"Ако шефът на ДАНС, който и да е той, е бил чужд слуга - става дума за срината институционалност. Ако Деньо Денев е изпълнявал чужда воля - сме стигнали до там, че гражданите да виждаме, че ДАНС е всичко друго, само не и институция, която обслужва националната сигурност", обобщи Румен Петков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един гербаджия от БСП.

    14 9 Отговор
    То затова и се разпадна , напълнихте басейна на шадравана та преля и пожълтя.

    22:03 03.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Eйй Румба

    12 4 Отговор
    Гоуем си!

    22:05 03.06.2026

  • 4 Яшар

    18 8 Отговор
    Да,така е! Спецов трябва да бъде съден от Лукойл в международен съд за нанесени щети за стотици милиони . Освен това м.нг.ла дедесаря искаше да подари рафинерията на едно пр се

    22:07 03.06.2026

  • 5 Наблюдател

    17 13 Отговор
    Абсолютно прав е Румен Петков!

    22:08 03.06.2026

  • 6 Да се

    14 7 Отговор
    Беше удваил у фонтана...

    22:08 03.06.2026

  • 7 Реалността

    9 5 Отговор
    Щото пък такива като тебе сте крепителите на даржавата а?

    22:09 03.06.2026

  • 8 Боруна Лом

    19 3 Отговор
    ПОНЕ ЕДИН ГЕРБЕР В ЗАТВОРА! ПОНЕ ЕДИИИН!

    22:11 03.06.2026

  • 9 Абсурдистан

    10 6 Отговор
    И този изпълзя, уринира и обратно в дупката

    22:11 03.06.2026

  • 10 Последния Софиянец

    5 11 Отговор
    Спецов задържаше изкуствено цените на горивата и затова Лукойл ще ни съди за 3 млрд пропуснати ползи.

    22:11 03.06.2026

  • 11 Един от русенско

    18 3 Отговор
    Тук по нашия край имаше много като този спецов дето си продаваха фирмите със задълженията ...трябва да си или млумн или мноого корумпиран за да назначиш този крадец на ДДС за данъчен или шеф на Лукойл

    22:12 03.06.2026

  • 12 Перо

    10 6 Отговор
    И Спецов, и новия са пълни случайници и некадърници, непрофесионалисти в бранша! Лукойл Бургас е регистрирана фирма в Швейцария и има големи юридически усложнения, относно санкции с Русия, но случайниците ще ни докарат милиардни евро загуби от дела в международния търговски арбитраж в Париж!

    22:13 03.06.2026

  • 13 Помак

    15 8 Отговор
    Асан Василев персонално носи отговорност за назначаването на данъчен престъпник и крад.ц в държавната администрация

    22:13 03.06.2026

  • 14 Сатана Z

    6 3 Отговор
    Литаско или компанията майка на Лукойл ще принуди всеки българин да върне онази 20 литрова туба с бензин,която Румбата му даде в пристъп на опиянение от победата и от високите цени на горивата

    22:20 03.06.2026

  • 15 А сега

    6 1 Отговор
    вече е ваш ред

    Коментиран от #17

    22:21 03.06.2026

  • 16 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Само гледайте какво ще направи с Лукойл зеления талибан и бивш служител на Прокопиев новоназначения управител лицето Симеонов,чийто брат е авер на Радев ,а баща му на Пеевски.
    Те така става в България,по роднински.

    22:28 03.06.2026

  • 17 Мда

    7 8 Отговор

    До коментар #15 от "А сега":

    След като турско-щатскте евроатлантически подлоги о$раха пейзажа , нали ? Евроатлантците пак сухи от водата , само България задлъжняла с десетки милиарди ?!

    22:30 03.06.2026

  • 18 Препоръчително

    3 0 Отговор
    Много от силовите, разузнавателните и други подобни структурите в България трябва да се "закрият" и всички нови кандидати първо да минат на полиграф преди да им бъде предложен договор за работа.

    22:42 03.06.2026

  • 19 Военен Милиционер Военен Милиционер

    3 1 Отговор
    Съмнявахте ли се, че е Генераль?

    Военната хунта завладява държавата!

    22:48 03.06.2026

  • 20 ...

    3 0 Отговор
    А тоя впиянчен дърт комунист откъде изпълзя...

    23:01 03.06.2026

  • 21 Фори

    1 0 Отговор
    Ако не е предложен от Москва няма да получи и одобрение от бай Руйчо Петков!

    23:09 03.06.2026

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