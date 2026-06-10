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Reuters: Пет държави от ЕС предлагат да се ограничат правата на бъдещите членове на блока

Reuters: Пет държави от ЕС предлагат да се ограничат правата на бъдещите членове на блока

10 Юни, 2026 06:27, обновена 10 Юни, 2026 06:36 798 10

  • европейски съюз-
  • членство-
  • условия-
  • санкции

Това може да се случи при "проблеми с демокрацията" и медийната свобода

Reuters: Пет държави от ЕС предлагат да се ограничат правата на бъдещите членове на блока - 1
Снимка: ua.depositphotos.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пет държави от Европейския съюз предлагат да се предвиди възможност за временно ограничаване на някои права за новите членове на блока.

Според Ройтерс, в съвместен документ, изготвен от Германия, Франция, Холандия, Белгия и Люксембург, се посочва, че това се прави с цел създаване на допълнителни гаранции за върховенството на закона.

В момента сред европейските правителства текат дискусии относно това дали правилата за новите членове трябва да бъдат променени. Те оказват натиск върху ЕС да разработи по-силни предпазни мерки, отчасти заради миналите проблеми на блока с Унгария при предишния премиер Виктор Орбан.

Документът очертава възможни варианти, които биха могли да бъдат включени в бъдещите договори за присъединяване, включително нов механизъм за мониторинг и клауза, която би позволила действия в случай на сериозни неуспехи в области като демокрацията и свободата на медиите.

„ЕС трябва да проведе задълбочена дискусия относно възможността за временни, преходни ограничения на правото на глас за новите държави членки, по-специално в части от законодателството на ЕС, където се изисква единодушие“, пише Five countries.

По-специално това се отнася до въпроси, свързани с разширяването на ЕС, външната политика и бюджетните решения, които понастоящем изискват съгласието на всички държави членки.

Според Politico Украйна е загрижена, че заявлението ѝ за присъединяване може да бъде забавено поради политически въпроси, включително президентските избори във Франция.

Междувременно, като част от техническите консултации относно европейската интеграция на Украйна, повечето от исканията на Будапеща бяха договорени. Въпросът за представителството на националните малцинства във Върховната рада обаче остава нерешен и може да стане предмет на по-нататъшни преговори с ЕС.

Полският президент Доналд Туск също заяви, че страната му няма да блокира началото на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС. Киев обаче не трябва да получава никакви специални условия.

България подкрепя разширяването на ЕС към Западните Балкани, Украйна, Молдова и Грузия, но отстоява строг подход. Според настоящата позиция на държавните институции, присъединяването зависи от собствените заслуги на кандидатите и стриктното изпълнение на европейските изисквания, без да се пренасят нерешени исторически спорове.

България категорично отказва да допусне промяна или предоговаряне на одобрената преговорна рамка за Северна Македония от 2022 г.. Започването на реални преговори за членство остава блокирано, докато Скопие не изпълни ангажимента си за промени в конституцията и гарантиране правата на българите в страната. Тази линия е подкрепена и от ръководството на ЕС. Процесът се разглежда като стратегическа инвестиция в сигурността, стабилността и просперитета на региона. Изискването за добросъседство и спазване на върховенството на закона продължават да бъдат ключови.

Напредъкът на Украйна, Молдова и Грузия се оценява според индивидуалния им прогрес в демократичните и структурни реформи.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гожи

    9 2 Отговор
    Да, готвят ни за пушечно месо. Те, господарите, решават, а другите само пълнят касите и изпълняват решенията.

    06:42 10.06.2026

  • 2 ....

    10 1 Отговор
    По скоро не трябва да има бъдещи членове, ЕС достигна максимума си, а и вече само голтаци се редят на опашката, то дори и от тях вече някой нямат желание, макетата, сърбетата и турция взеха да се дърпат, да не говорим, че една от основателките на ЕС напусна блока.

    Коментиран от #9

    06:44 10.06.2026

  • 3 Александър 3

    10 0 Отговор
    Още малко ЕС ще каже че в Украйна дето ловят по улиците мъже като диви животни е майка на демокрацията...

    Коментиран от #6

    06:47 10.06.2026

  • 4 Поръсен с Джоджен

    1 0 Отговор
    Проблемът с демокрацията, е че си я дефинирате както ви е удобно на вас.
    П.с. Съюза не е държава. Няма такова нещо като демокрация в договор. Отношенията са такива каквито са описани в договора и не се базират на система за държавно управление. Ако договорът не ви харесва - прекратете го.

    06:48 10.06.2026

  • 5 Хохохо

    3 0 Отговор
    ЕС=СССР това става .Ще трябва да се говорят "правилните" неща иначе санкции-истинска демокрация хаххахх

    06:53 10.06.2026

  • 6 Млад еврас

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Александър 3":

    А златните цокала са върхът на борбата с корупцията, хахахаха.

    06:54 10.06.2026

  • 7 Демокрация

    2 0 Отговор
    Демокрация чрез дикатура (това наподобява като "мир, чрез сила") - едни и същите ЕСССР лозунги слушаме. Я кажете защо наложихте санкции с/у жертвата Иран (нали все се помагаше на жертвата) ?

    06:56 10.06.2026

  • 8 Доналд Дък, паток

    3 0 Отговор
    ЕС обира бедните "членове", за да не фалират германия, франция и италия.

    06:56 10.06.2026

  • 9 Абсолютно

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "....":

    Много точно казано !

    06:57 10.06.2026

  • 10 Факти

    0 0 Отговор
    Най-голямата слабост на ЕС е, че няма процедура за изключване на член. Трябва това да бъде възможно при желанието на всички останали членове. Мотивът е, че това би нарушило правата на гражданите на съответната държава за свободно придвижване и работа в ЕС. Това го разбирам, но трябва да бъде измислен механизъм за притискане на държава, която има подривна дейност и пречи на общата дейност на блока. Примерно взема се решение за изключване с определени мотиви и се дава срок от една година за стартиране на фактическата процедура. Така народът ще има време да реагира и ако иска да свали правителството. Ако това се случи и новото правителство смени курса, процедурата се прекратява. Реално това се случи в Унгария, но трябваше да чакаме няколко години до редовните избори.

    07:02 10.06.2026