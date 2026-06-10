След земетресението във Филипините: 45 загинали, 17 изчезнали, 630 ранени

По официални данни от Службата за гражданска отбрана на Филипините (OCD) загиналите след земетресението с магнитуд 7.8 на остров Минданао вече са 45.

Операциите по търсене, спасяване и разчистване се провеждат в изключително тежки условия поради непрекъснатите вторични трусове. По-голямата част от жертвите са затрупани под отломки на рухнали сгради или са застигнати от кални свлачища, предизвикани от труса в провинция Сарангани.

Официално се съобщава за най-малко 630 пострадали, много от които са ученици.

17 души остават в неизвестност, като спасителните екипи продължават да проучват руините. Над 32 000 души са разселени и се намират в аварийни убежища, а общият брой на засегнатите граждани в Минданао надхвърля 145 000.

Най-тежко е засегнат пристанищният град Генерал Сантос (с население 700 000 души), намиращ се близо до епицентъра. Там изцяло са рухнали търговски обекти (включително ресторант за бързо хранене), части от търговски центрове и църковни сгради.

Трусът удари в първия ден от новата учебна година. Към днешна дата Министерството на образованието съобщава, че над 6 000 държавни училищни сгради имат структурни повреди и пукнатини. Учебните занятия в целия регион са напълно спрени до извършване на инспекции за безопасност.

Провинциите в Южен Минданао страдат от сериозен недостиг на питейна вода и масови прекъсвания на електрозахранването поради повредени подстанции и далекопроводи. Пътищата и мостовете в планинските райони са блокирани от активизирали се свлачища.

Няколко болници в засегнатите райони бяха частично евакуирани поради пукнатини в горните етажи и в момента лекарите триажират пациенти на открито.

Сеизмолозите от филипинския институт PHIVOLCS са регистрирали над 2000 вторични труса до този момент. По-голямата част са слаби, но девет от тях са били със сериозен интензитет – най-силният с магнитуд 6.4, което допълнително компрометира оцелелите, но нестабилни постройки. Предупреждението за цунами вече е изцяло отменено, след като вълни с максимална височина 1.4 метра заляха само някои изолирани ниски крайбрежни постройки.

Към момента Министерството на външните работи на България (МВнР) няма постъпили данни или сигнали за ранени, загинали или бедстващи български сънародници в засегнатите южни райони на остров Минданао.

Островът е отдалечен от традиционните туристически дестинации във Филипините (като Боракай или Ел Нидо), което ограничава броя на наши туристи в епицентъра.

Република България няма физическо посолство в Манила. Дипломатическото и консулското обслужване на страната ни за територията на Филипините се извършва от Посолството на България в Ханой, В случай на бедствие, съгласно европейското законодателство, българските граждани имат право да потърсят съдействие и закрила от всяко друго представителство на държава членка на Европейския съюз, което има действаща мисия в Манила (например посолствата на Франция, Германия или Испания).

Ако ваши близки или роднини се намират в Южните Филипини и имат нужда от съдействие, МВнР съветва да се използват следните контакти:

Посолство в Ханой (Виетнам):Дежурен телефон извън работно време: +84 83 940 9129. Имейл адрес: [email protected].

Дирекция "Ситуационен център" към МВнР в София (работи денонощно):Телефони: +359 2 948 24 04 или +359 2 971 38 56. Имейл адрес: [email protected].