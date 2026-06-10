Украински удари затрудняват руската логистика към Крим, твърди анализ на ISW

Руското военно командване е ограничило придвижването на военни товари по основни магистрали, свързващи континентална Русия с окупирания Крим, след серия украински удари по логистичната инфраструктура. Това се посочва в анализ на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

По информация на командира на украинските сили за безпилотни системи Роберт „Магяр“ Бровди, от 7 юни е в сила забрана за военен товарен трафик по магистралите М-14 Ростов–Крим и А-291 Керч–Симферопол–Севастопол. Според него решението е взето заради риска от украински удари по тези маршрути.

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От ISW отбелязват, че украинската кампания срещу руски комуникационни и транспортни линии в окупираните територии постепенно затруднява снабдяването на фронта и вероятно ще оказва все по-сериозно влияние върху руските операции през следващите месеци.

Междувременно експлозия на автомобил в Балашиха, близо до Москва, предизвика спекулации за гибелта на високопоставен руски военен. Районът се намира в близост до няколко ключови военни обекта. Руският Следствен комитет потвърди, че при взрива е загинал шофьорът на автомобила.

Руски източници разпространиха противоречива информация за самоличността на жертвата, като сред споменаваните имена са началникът на Главното управление за ракети и артилерия полковник Дамир Давидов и генерал-лейтенант Александър Максимцев от Военно-космическите сили.

Случаят напомня за подобен атентат в Балашиха през 2025 г., когато при експлозия загина генерал-лейтенант Ярослав Москалик от руския Генерален щаб.