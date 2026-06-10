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Украински удари затрудняват руската логистика към Крим, твърди анализ на ISW
  Тема: Украйна

Украински удари затрудняват руската логистика към Крим, твърди анализ на ISW

10 Юни, 2026 07:16, обновена 10 Юни, 2026 07:59 1 210 57

  • русия-
  • украйна-
  • удари-
  • логистика-
  • крим-
  • анализ-
  • институт за изследване на войната

Според Института за изследване на войната Москва е ограничила движението на военни товари по ключови маршрути, докато експлозия в Подмосковието отново постави под въпрос сигурността на висши военни кадри

Украински удари затрудняват руската логистика към Крим, твърди анализ на ISW - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското военно командване е ограничило придвижването на военни товари по основни магистрали, свързващи континентална Русия с окупирания Крим, след серия украински удари по логистичната инфраструктура. Това се посочва в анализ на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

По информация на командира на украинските сили за безпилотни системи Роберт „Магяр“ Бровди, от 7 юни е в сила забрана за военен товарен трафик по магистралите М-14 Ростов–Крим и А-291 Керч–Симферопол–Севастопол. Според него решението е взето заради риска от украински удари по тези маршрути.

Още новини от Украйна

От ISW отбелязват, че украинската кампания срещу руски комуникационни и транспортни линии в окупираните територии постепенно затруднява снабдяването на фронта и вероятно ще оказва все по-сериозно влияние върху руските операции през следващите месеци.

Междувременно експлозия на автомобил в Балашиха, близо до Москва, предизвика спекулации за гибелта на високопоставен руски военен. Районът се намира в близост до няколко ключови военни обекта. Руският Следствен комитет потвърди, че при взрива е загинал шофьорът на автомобила.

Руски източници разпространиха противоречива информация за самоличността на жертвата, като сред споменаваните имена са началникът на Главното управление за ракети и артилерия полковник Дамир Давидов и генерал-лейтенант Александър Максимцев от Военно-космическите сили.

Случаят напомня за подобен атентат в Балашиха през 2025 г., когато при експлозия загина генерал-лейтенант Ярослав Москалик от руския Генерален щаб.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    15 9 Отговор
    Светоената логистика скоро ще бъде блокирана заради евреи

    07:25 10.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    11 16 Отговор
    Ще се вее белия байрак от калния бункер!

    07:26 10.06.2026

  • 3 Kaлпазанин

    10 20 Отговор
    От Киев за два дня, до топливо нет в бензиностанцията без ракети!

    07:27 10.06.2026

  • 4 оня с коня

    23 8 Отговор
    Руските удари за сметка на това улесняват логистиката на извозването на карантията към самолетите линейки в Жешов .

    07:27 10.06.2026

  • 5 Естествено

    21 8 Отговор
    Че затрудняват. Война е, и всеки нанася удари и създава неприятности колкото може на противника.
    Но същността е в математиката- кой създава по-големи неприятности и нанася повече невъзстановими загуби на другата страна.
    И тази математика не е в полза на Украйна. Въобще.

    07:27 10.06.2026

  • 6 Сатана Z

    8 16 Отговор
    До къде се докара бакшиша геостратег!

    07:28 10.06.2026

  • 7 оня с коня

    7 19 Отговор
    Ботокса усеща края, за полавин година 2 пъти е излизал от мазето!

    Коментиран от #18

    07:30 10.06.2026

  • 8 Тоя гурел

    13 6 Отговор
    Се събуди и започна да плюе.

    07:31 10.06.2026

  • 9 оня с коня

    8 14 Отговор
    А казаха ли от пасьола кога щу пускат бензин и интернет в свърхдържавата с тинята до гуша!

    Коментиран от #20

    07:32 10.06.2026

  • 10 Гориил

    21 6 Отговор
    Лондон е ясно запознат с атаките срещу британски безпилотни лодки в Одеса и Измаил. Всеки ден руски ракети унищожават складове за оръжие на НАТО в Николаев и Очаков. Всички руски ракети излитат от Крим.

    07:32 10.06.2026

  • 11 Пич

    19 4 Отговор
    Украйна затруднява европейските тъпанари, защото си хабят ресурсите за загубена кауза, а реално са - На гол тумбак, чифте пищови!!!

    07:33 10.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Копейка в шок

    6 13 Отговор
    Ама товарищи, другари нали ни казаха, че Украйна утече, а кВо стана войната се пренесе в любимата ни Матушка.

    07:36 10.06.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 13 Отговор
    т. нар.404 , изби толкова руски генерали , колкото САЩ + Англия са губили през цялата си история

    Коментиран от #36

    07:36 10.06.2026

  • 15 Пич

    5 5 Отговор
    Но трябва да признаем, че от толкова затрудняване в блатата нема салярка и картошки!

    07:36 10.06.2026

  • 16 Руснаци

    13 3 Отговор
    Хахахаха, те руснаците решиха проблема и факти и този измислен институт сега го пишат хахахах, падам честно хахахаха, вчера паднах с маджара контролирал небето над Крим обаче клипа където е ударена техника се оказа украинска, много му се подиграваха в телеграмите хахаха

    07:40 10.06.2026

  • 17 Без име

    10 3 Отговор
    ISW (Институтът за изследване на войната, Institute for the Study of War) е американски мозъчен тръст и неправителствена организация с нестопанска цел, основана през 2007 г. от военния историк Кимбърли Каган. ТОЛКОВА!!!

    07:44 10.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Лешник

    7 3 Отговор
    Решава всякакви проблеми.

    07:47 10.06.2026

  • 20 Без име

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    Виж за май месец Русия какво е спечелила от износ и ако имаш нещо в главата, ще разбереш кога ще пускат бензина. Ден година храни.

    Коментиран от #22, #41

    07:47 10.06.2026

  • 21 Вече ми се повръща от този институт

    9 4 Отговор
    Украйна все напредва, а все реват, че Русия ги мачка като салфетка. Кога ще покажат истината, тя не може да се скрие, скоро ще я видят всички.

    07:50 10.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ба бааааа

    6 2 Отговор
    Острова скоро ке потъне

    08:01 10.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Дръта чанта

    6 2 Отговор
    То за това зелю риве на умрело

    08:04 10.06.2026

  • 26 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    10 2 Отговор
    Скапаните алчни англосакси е крайно време да го усетят дебелия

    Коментиран от #55

    08:05 10.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Абе, мишок

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "Абе, пор":

    Всичко, което си описал, го е правил вече Хитлер. Явно неслучайно Владимирович го имитира едно към едно, че и Владимирович немски език говори свободно като Гитлер.

    08:09 10.06.2026

  • 31 и битълс са руснаци

    1 1 Отговор
    на пиЯно всеки мое,но на трезво е трудно

    08:10 10.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Артилерист

    5 3 Отговор
    Безкрайни са информационните провокации на атлантическата пропаганда, но на форума в Петербург Путин предупреди, че засега Орешник не е използван. Извършени са само изпитателни тестове. Тепърва РЕАЛНО ще се използва. И следва да се попита дали ще продължат западните пропагандни хвалебствия за укротерористичните акции?

    Коментиран от #38

    08:14 10.06.2026

  • 34 Даааааааа

    5 2 Отговор
    Това са пълни глупости. Крим оцеля 8 г. без връзка,без мост и без вода, която фашистите спряха и оцеля.

    Коментиран от #39

    08:17 10.06.2026

  • 35 Шафьора

    3 6 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино?

    Коментиран от #37

    08:21 10.06.2026

  • 36 Дженерал мотърс

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    През цялата история от 2014-та до сега ли?

    08:29 10.06.2026

  • 37 Ауспух

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Шафьора":

    Газовото ти пуснаха, обаче откажи цигарите, да не гръмне нещо.

    08:31 10.06.2026

  • 38 Абе Топчията

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "Артилерист":

    И видя ли реакцията на приближените му.Гледаха го като луд,какъвто е.И много губаво горяха складовете с гориво.Чужденците се снимаха на фона им,Смех.Абе колко години минаха

    08:33 10.06.2026

  • 39 Тихо бе Смех

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Даааааааа":

    Трай там .Ходи там и каква е приликата със прекъсване на военната логистика.Извади неква логика от едната гънка ли.

    08:36 10.06.2026

  • 40 хихи

    2 3 Отговор
    Това го предвидих преди две години.
    Русия, ще бъде затрудена да настигне настъпващите към Киев ВСУ и да ги заведе на парад в Москва... После и в Сибир.

    Коментиран от #43

    08:36 10.06.2026

  • 41 оня с коня

    1 5 Отговор

    До коментар #20 от "Без име":

    Въпроса ми беше за крепостниците ще пускат ли бензин и интернет, иначе е ясно, че в бункера има хайвер и всичко останало, то тази война точно за това я води султанчето с ботокса, вие робите да сте в тинята гладни и съдрани, а той да си живее живота! А фалита и разпада на магучая е в ход, въпреки бляновете ви.

    08:37 10.06.2026

  • 42 Артилерист

    1 5 Отговор
    Но до като не се унищожи бункера и ботокса не висне от башнята мир няма да има.

    08:38 10.06.2026

  • 43 Буксува русията ти

    1 5 Отговор

    До коментар #40 от "хихи":

    И всеки месец погребва по над 30 хил.ватенки в месните щурмове ходи смени някоя.И ако чуеш укр.дрон вдигай ръцете ,че ще останеш без празната си глава.

    Коментиран от #44, #47

    08:38 10.06.2026

  • 44 хихи

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Буксува русията ти":

    не 30хил, по 3000000
    Така се лъже...

    Коментиран от #46

    08:41 10.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Последния Софиянец

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "хихи":

    Над 300К на година, прав си, кавзон пее, а крематорките пушат, все па план сказал бункерния ви государ!

    08:44 10.06.2026

  • 47 Хахахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Буксува русията ти":

    Стига бе, не са ли пи 30 000 000 млн хахаха, нещо не си разбрал хахах, пак трябва да си провериш инфото

    08:45 10.06.2026

  • 48 Ели Стоянова......

    2 0 Отговор
    Крим е тотално откъснат от света!Няма горива,няма продоволствия!Започва гладомор!

    Коментиран от #50

    08:47 10.06.2026

  • 49 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Порче":

    Е бая е поработил, за 27г на власт привърна рушията в най калната и бедна кочина на планетата, а вас крепостниците в най гладните и пошли скотляци! Успех си е това, никой преди нето не успя, а тепърва предстои големия глад и разпада на нужника!

    08:47 10.06.2026

  • 50 Порче

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Ели Стоянова......":

    До това ги докара милиционера с ботокса и Зеленски, гойдааа

    08:48 10.06.2026

  • 51 Нещастието е да си имитатор

    2 0 Отговор
    На журналист!
    Изтриха №18.
    Колкто и да не ви харесва, Путин е личност и е велик!

    Коментиран от #54

    08:50 10.06.2026

  • 52 Кирил Петков

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ту пой, ..ДА? ))))":

    A ти кой беше бе анонимен пррр делллл ,Чикитта безказармена ,че нещо хич не моа се сетя?

    08:50 10.06.2026

  • 53 Само като прочетете 32-ри

    0 0 Отговор
    Ще разберете защо,НЕЩОТО,изтри №18.

    08:53 10.06.2026

  • 54 Последния Софиянец

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "Нещастието е да си имитатор":

    С какво е велик, 12 година боксува в донбас, а над полтора милиона вата са при кавзоня, страшен успех!

    Коментиран от #56

    08:54 10.06.2026

  • 55 5 години Киев за 3 дня 🤪

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    5-та година повтаряте едно и също и все не настъпва това "крайно време ". 🤣
    Московия , както и хомосъветикус е разлагащ се тpyn.

    Коментиран от #57

    09:01 10.06.2026

  • 56 Мартин БлиЦа ФлиГорната

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Последния Софиянец":

    Виждаш ми се атрактивен ,жребецо искаш ли да ти дууу. хаммм. безплатно ?Обади се в редакцията на Блиц на улица Чумерна 13 -София и питай за Марто Флигорната ,а още ми викат на галено Лапчо Кебапчо .

    09:03 10.06.2026

  • 57 Чиниш ми се

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "5 години Киев за 3 дня 🤪":

    ПП пидди.раzzин ,много си надъхан,като истински лама петроханец ☝️!

    09:04 10.06.2026

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