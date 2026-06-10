Украински удари затрудняват руската логистика към Крим, твърди анализ на ISW

Руското военно командване е ограничило придвижването на военни товари по основни магистрали, свързващи континентална Русия с окупирания Крим, след серия украински удари по логистичната инфраструктура. Това се посочва в анализ на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.
По информация на командира на украинските сили за безпилотни системи Роберт „Магяр“ Бровди, от 7 юни е в сила забрана за военен товарен трафик по магистралите М-14 Ростов–Крим и А-291 Керч–Симферопол–Севастопол. Според него решението е взето заради риска от украински удари по тези маршрути.
От ISW отбелязват, че украинската кампания срещу руски комуникационни и транспортни линии в окупираните територии постепенно затруднява снабдяването на фронта и вероятно ще оказва все по-сериозно влияние върху руските операции през следващите месеци.
Междувременно експлозия на автомобил в Балашиха, близо до Москва, предизвика спекулации за гибелта на високопоставен руски военен. Районът се намира в близост до няколко ключови военни обекта. Руският Следствен комитет потвърди, че при взрива е загинал шофьорът на автомобила.
Руски източници разпространиха противоречива информация за самоличността на жертвата, като сред споменаваните имена са началникът на Главното управление за ракети и артилерия полковник Дамир Давидов и генерал-лейтенант Александър Максимцев от Военно-космическите сили.
Случаят напомня за подобен атентат в Балашиха през 2025 г., когато при експлозия загина генерал-лейтенант Ярослав Москалик от руския Генерален щаб.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
07:25 10.06.2026
2 Последния Софиянец
07:26 10.06.2026
3 Kaлпазанин
07:27 10.06.2026
4 оня с коня
07:27 10.06.2026
5 Естествено
Но същността е в математиката- кой създава по-големи неприятности и нанася повече невъзстановими загуби на другата страна.
И тази математика не е в полза на Украйна. Въобще.
07:27 10.06.2026
6 Сатана Z
07:28 10.06.2026
7 оня с коня
Коментиран от #18
07:30 10.06.2026
8 Тоя гурел
07:31 10.06.2026
9 оня с коня
Коментиран от #20
07:32 10.06.2026
10 Гориил
07:32 10.06.2026
11 Пич
07:33 10.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Копейка в шок
07:36 10.06.2026
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #36
07:36 10.06.2026
15 Пич
07:36 10.06.2026
16 Руснаци
07:40 10.06.2026
17 Без име
07:44 10.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Лешник
07:47 10.06.2026
20 Без име
До коментар #9 от "оня с коня":Виж за май месец Русия какво е спечелила от износ и ако имаш нещо в главата, ще разбереш кога ще пускат бензина. Ден година храни.
Коментиран от #22, #41
07:47 10.06.2026
21 Вече ми се повръща от този институт
07:50 10.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ба бааааа
08:01 10.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Дръта чанта
08:04 10.06.2026
26 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
Коментиран от #55
08:05 10.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Абе, мишок
До коментар #18 от "Абе, пор":Всичко, което си описал, го е правил вече Хитлер. Явно неслучайно Владимирович го имитира едно към едно, че и Владимирович немски език говори свободно като Гитлер.
08:09 10.06.2026
31 и битълс са руснаци
08:10 10.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Артилерист
Коментиран от #38
08:14 10.06.2026
34 Даааааааа
Коментиран от #39
08:17 10.06.2026
35 Шафьора
Коментиран от #37
08:21 10.06.2026
36 Дженерал мотърс
До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":През цялата история от 2014-та до сега ли?
08:29 10.06.2026
37 Ауспух
До коментар #35 от "Шафьора":Газовото ти пуснаха, обаче откажи цигарите, да не гръмне нещо.
08:31 10.06.2026
38 Абе Топчията
До коментар #33 от "Артилерист":И видя ли реакцията на приближените му.Гледаха го като луд,какъвто е.И много губаво горяха складовете с гориво.Чужденците се снимаха на фона им,Смех.Абе колко години минаха
08:33 10.06.2026
39 Тихо бе Смех
До коментар #34 от "Даааааааа":Трай там .Ходи там и каква е приликата със прекъсване на военната логистика.Извади неква логика от едната гънка ли.
08:36 10.06.2026
40 хихи
Русия, ще бъде затрудена да настигне настъпващите към Киев ВСУ и да ги заведе на парад в Москва... После и в Сибир.
Коментиран от #43
08:36 10.06.2026
41 оня с коня
До коментар #20 от "Без име":Въпроса ми беше за крепостниците ще пускат ли бензин и интернет, иначе е ясно, че в бункера има хайвер и всичко останало, то тази война точно за това я води султанчето с ботокса, вие робите да сте в тинята гладни и съдрани, а той да си живее живота! А фалита и разпада на магучая е в ход, въпреки бляновете ви.
08:37 10.06.2026
42 Артилерист
08:38 10.06.2026
43 Буксува русията ти
До коментар #40 от "хихи":И всеки месец погребва по над 30 хил.ватенки в месните щурмове ходи смени някоя.И ако чуеш укр.дрон вдигай ръцете ,че ще останеш без празната си глава.
Коментиран от #44, #47
08:38 10.06.2026
44 хихи
До коментар #43 от "Буксува русията ти":не 30хил, по 3000000
Така се лъже...
Коментиран от #46
08:41 10.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Последния Софиянец
До коментар #44 от "хихи":Над 300К на година, прав си, кавзон пее, а крематорките пушат, все па план сказал бункерния ви государ!
08:44 10.06.2026
47 Хахахахаха
До коментар #43 от "Буксува русията ти":Стига бе, не са ли пи 30 000 000 млн хахаха, нещо не си разбрал хахах, пак трябва да си провериш инфото
08:45 10.06.2026
48 Ели Стоянова......
Коментиран от #50
08:47 10.06.2026
49 Последния Софиянец
До коментар #45 от "Порче":Е бая е поработил, за 27г на власт привърна рушията в най калната и бедна кочина на планетата, а вас крепостниците в най гладните и пошли скотляци! Успех си е това, никой преди нето не успя, а тепърва предстои големия глад и разпада на нужника!
08:47 10.06.2026
50 Порче
До коментар #48 от "Ели Стоянова......":До това ги докара милиционера с ботокса и Зеленски, гойдааа
08:48 10.06.2026
51 Нещастието е да си имитатор
Изтриха №18.
Колкто и да не ви харесва, Путин е личност и е велик!
Коментиран от #54
08:50 10.06.2026
52 Кирил Петков
До коментар #32 от "Ту пой, ..ДА? ))))":A ти кой беше бе анонимен пррр делллл ,Чикитта безказармена ,че нещо хич не моа се сетя?
08:50 10.06.2026
53 Само като прочетете 32-ри
08:53 10.06.2026
54 Последния Софиянец
До коментар #51 от "Нещастието е да си имитатор":С какво е велик, 12 година боксува в донбас, а над полтора милиона вата са при кавзоня, страшен успех!
Коментиран от #56
08:54 10.06.2026
55 5 години Киев за 3 дня 🤪
До коментар #26 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":5-та година повтаряте едно и също и все не настъпва това "крайно време ". 🤣
Московия , както и хомосъветикус е разлагащ се тpyn.
Коментиран от #57
09:01 10.06.2026
56 Мартин БлиЦа ФлиГорната
До коментар #54 от "Последния Софиянец":Виждаш ми се атрактивен ,жребецо искаш ли да ти дууу. хаммм. безплатно ?Обади се в редакцията на Блиц на улица Чумерна 13 -София и питай за Марто Флигорната ,а още ми викат на галено Лапчо Кебапчо .
09:03 10.06.2026
57 Чиниш ми се
До коментар #55 от "5 години Киев за 3 дня 🤪":ПП пидди.раzzин ,много си надъхан,като истински лама петроханец ☝️!
09:04 10.06.2026