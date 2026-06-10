Адвокат: На пострадалите при катастрофата на "Челопешко шосе" и техни близки е оказван изключително сериозен натиск

На пострадалите при тежката катастрофа на "Челопешко шосе" и техни близки е оказван изключително сериозен натиск - както в социалните мрежи, така и лично в домовете им, да не търсят правата си. Говорим за всякаква форма на натиск – вербална и невербална. Това заяви в "Здравей, България" адвокат Борис Акалиев, който представлява част от ранените пътници в автобуса от тежкия инцидент на "Челопешко шосе". При катастрофата живота си загубиха четирима души.
"Предстоят им множество операции и изключително тежък възстановителен период. Положението е много сериозно. Травмите се изразяват в множество счупвания по цялото тяло. Тежестта на нараняванията зависи най-вече от мястото, на което са се намирали в автобуса, но последствията за всички са изключително тежки", посочи Акалиев.
"Заплахите идват чрез TikTok, други социални мрежи, телефонни разговори. Разполагаме и с информация, че са извършвани посещения на място в домовете на близки на ранените, които все още се намират в болница. За съжаление, хората са силно притеснени. Помолили са ни засега да не разкриваме самоличността им публично, защото се страхуват. Но ние вече сме предприели необходимите действия", категоричен е адвокатът.
Акалиев изтъкна, че категоричното му становище е, че потърпевшите трябва да потърсят правата си. "А посланията към тях в заплахите са, че това няма смисъл, че е безсмислено и че нищо особено не се е случило. Което категорично не е истина. Вече сме предприели действия и сме използвали всички законови механизми, които могат да бъдат приложени в тази ситуация. Подали сме сигнали", заяви той.
Адвокатът обясни, че единият от обвиняемите за тежката катастрофа - Траян Филипов, е в болница и мярката му е „задържане под стража“. След изписването му от лечебното заведение тя ще продължи да се изпълнява. По отношение на другия обвиняем - Васил Филипов, който е управлявал автомобила, врязал се в автобуса, няма мярка за неотклонение, тъй като не е бил в състояние да присъства на съдебното заседание.
"Той също е пострадал и лечението му продължава. Смятаме, че най-добрият вариант е след подобряване на здравословното му състояние отново да бъде поискано налагането на мярка „задържане под стража“. Имаме притеснения, че ако не бъде задържан смятаме, че съществува опасност да повлияе на свидетели", заяви адвокат Акалиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Металург
Коментиран от #39
09:22 10.06.2026
4 Шперца
09:23 10.06.2026
5 Абе
Коментиран от #10, #25, #27, #51
09:23 10.06.2026
6 Последния Софиянец
09:24 10.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Шофьора на автобуса, 67 годишен дядо
Няма кой да работи!
Коментиран от #14, #30
09:24 10.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Абе":От Калашниците пари няма да видят.
Коментиран от #13, #28
09:24 10.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 БРАВО
Коментиран от #20
09:25 10.06.2026
13 Аз ще ги убия
До коментар #10 от "Последния Софиянец":И ще избягам при путин и нека ме залови милицията
Коментиран от #22
09:26 10.06.2026
14 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Шофьора на автобуса, 67 годишен дядо":За 10 секунди те минават половин километър.Като е тръгнал да завива автобуса са били зад хоризонта.Как да ги види?
09:26 10.06.2026
15 провинциалист
09:26 10.06.2026
16 Бг дебил
09:27 10.06.2026
17 оплашили се . лъготеха навсякъде
Коментиран от #31, #44, #46, #50, #53
09:27 10.06.2026
18 До къде стига държавата
Коментиран от #68
09:29 10.06.2026
19 Жалко и за индусите!
09:30 10.06.2026
20 Лост
До коментар #12 от "БРАВО":Тези ангали трябва да се побират с Кангали.
09:30 10.06.2026
21 Ъъъ
Оказа се че ония надрусан циганин, който торпилира трамвая преди време и уби лекаря е братовчед на тия! Явно по роднинска линия са решили да се врязват в градския транспорт?
09:30 10.06.2026
22 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Аз ще ги убия":Те са 30 човека.Ще ти трябва автомат
Коментиран от #48
09:30 10.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Пращай танковете в Ботунец...
09:32 10.06.2026
25 Тити на Кака
До коментар #5 от "Абе":Шукаритетен си, ромлянино 😂😂😂
09:34 10.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 007 лиценз ту кил
До коментар #5 от "Абе":Тук става дума за сериозни пари. Няколко т. нар. НПО са в зверска конкуренция. Обикновено притискат пострадалите още в първия ден докато са в болницата и все още са в шок и не са ориентирани да подпишат договор за 30% от обезщетението. При пострадалите проникват по няколко канала, които са в конкуренция, медицинския персонал, предимно санитарки или сестри, но най вече чрез дежурните полицаи, във всяко спешно има денонощно дежурен полицай. Принципът е болен на легло се такова. Подпишат ли договора за 30%,измъкване няма.
09:37 10.06.2026
28 007 лиценз ту кил
До коментар #10 от "Последния Софиянец":От мъгналите ясно, но колите имат гражданска отговорност.
09:39 10.06.2026
29 не правят разлика дали са дишали балони
Коментиран от #34, #40
09:41 10.06.2026
30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Шофьора на автобуса, 67 годишен дядо":В как хубаво искаш другите да спазват закона, а MAN- GALITE - НЕ❗
Защо те да имат само права, а другите само задължения ❓
Щеше да им даде предимството което им се полага съгласно закона, ако и те се движеха
СЪГЛАСНО ЗАКОНА❗
09:41 10.06.2026
31 Тити на Кака
До коментар #17 от "оплашили се . лъготеха навсякъде":Рейсът се е движил по Челопешко шосе в района на Община Кремиковци - какви стопове са те подгонили по него, неграмотни бразилецо?
09:41 10.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Абе
09:43 10.06.2026
34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #29 от "не правят разлика дали са дишали балони":Като те чете човек, ще си помисли, че теА са карАле със 40км/ч на ограничение 60🤔❗
Направо да се разплаче човек❗
09:48 10.06.2026
35 На БАБА фърчилото
09:49 10.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 провинциалист
09:51 10.06.2026
38 Боян
Какво се прави с паразитите - унищожават се !
09:51 10.06.2026
39 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки
До коментар #3 от "Металург":Не са ви виновни циганите.погледнете се хубавичко какви сте и какви ги вършите пишейки се бг.ейци!Тук имаш очевадно засичане и ви питам.как щяхте да пишете ако автобуса бе направил ляв завой предкола на НСО....защо за убийството на БЪЛГАРСКОТО семейство от колата на НСО возеща петков изкарахте виновен убития.Говорите за луксозни коли....на циганите.Това ли е луксозна кола ,че се е разцепила на две....Защо на колата на нсо и нямаше нищо....Продължавайте да лъжете и да мислите така и скоро или по далеч от НСО пак ще се ......ще има траур!
Коментиран от #56
09:52 10.06.2026
40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #29 от "не правят разлика дали са дишали балони":Като гледаш ОСТАТЪЦИТЕ от колите - дали са се чукнали леко в рейса🤔❓
Ще ти кажа само,
ЧЕ ТЕ ДОРИ НЕ СА РАЗБРАЛИ
КАКВО СЕ СЛУЧВА❗
09:52 10.06.2026
41 Тази Хунта !
В Трудовия Лагир !
Белене !
Къде Е Прокуратурата и !
Измикярската Полиция ?
09:53 10.06.2026
42 Аз съм Сингапур
Докато в България цари пълна анархия и буквално можеш да си правиш каквото си искаш, в най-богатата държава в Азия и една от най-богатите изобщо в света са известни с нулевата си толерантност към престъпността и стриктното прилагане на законите.
Това, което ще направи Сингапур, за огромна разлика от България, е следното:
1. Директен доживотен затвор
Пътните закони в Сингапур дават до 15 години за всеки отделен убит човек при катастрофа. При 4 убити (засега) това са около 60 години затвор. Отделно за всеки ранен се дават още от 2 до 5 години затвор. При почти 20 ранени сами можете да сметнете колко още години са това.
За сводничеството-в Сингапур има специален закон, предпазващ жените. При доказване за сводничество и нелегални средства от тази дейност се дават още около 10 г. затвор и задължително наказание бой с пръчки, за който бой ще стане дума малко по-надолу.
2. Конфискация на цялото имущество
Тук влиза в сила Законът за корупция, наркотици и други сериозни престъпления (CDSA). Държавата изобщо не си играе, затворила е всякакви законови врати и моментално отнема абсолютно всичко от лицето, както и от всеки друг, който е свързан с лицето и има нещо прехвърлено или "дарено" на него с цел да избегне отнемането. Няма разминаване и се отнемат всички имоти, всички автомобили, всички сметки, скъпи вещи и
Коментиран от #43, #45, #47, #71
09:55 10.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Няма проблем
До коментар #22 от "Последния Софиянец":Ще намеря автомати с ного патрони и ги почвам в ботунец преди това ще уредя преминаването през границата и технически дорде ме издирват и устанявят кой съм ще минат часове а през това време съм при путин и нека ме заловят
10:00 10.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "оплашили се . лъготеха навсякъде":Ако са ка.рали с ХИ.ЛЯДА - пак ли е бил ДЛЪ.ЖЕН да ги про.пусне🤔❓
Може би тря.бва да има и крис.тална то.пка, в която да види, че идват НЛО-
Н иско Л етя.щи О тка.чалки,
които са на километър от него и НЯМА КАК ДА ГИ ВИДИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ🤔❗
Ей, ама големи раз.бирачи сте бе🤔❗
10:00 10.06.2026
51 Адвоката !
До коментар #5 от "Абе":Не ти Е Виновен !
За
ПРи !
--
е !
--
ба !
--
на ?
--
та !
Държава !
10:02 10.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "оплашили се . лъготеха навсякъде":Като спомена за Местан,
когото аз лично не харесвам-
защо не спомена,
че в нарушение на ЗзДП
бащата е карал с превишена скорост,
че в нарушение на ЗзДП
бащата е пресякъл двойна непрекъсната,
че в нарушение на ЗзДП
бащата е возел дете без нужното столче🤔❓
Защо не спомена, че при удара НЕ Местан е в платното на бащата, а бащата е в платното на Местан, т.е бащата, ако можеше да вземе завоя, НЯМАШЕ да настъпи въпросното ПТП❗
Коментиран от #58
10:06 10.06.2026
54 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки
До коментар #45 от "А съм Сингапур":шизофреник ,кой ти дава карт-бланш да плюеш ,а скопецо?Ако трябва да се плаща обезщетение както е редно от Транспортната фирма ,която е държавна то бг-кремъл ще фалира и не може и резидента да има плата и пара за бензин на мерцедеса дето го вози!
10:09 10.06.2026
55 Синганята стават само за
10:09 10.06.2026
56 Деде,
До коментар #39 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки":припомни си разликите при колите : в единия случай спазени изисквания за максимална скорост (доказано ), в другия гонка с над 150 км/ч!! А че са лукс и в двата случая - няма съмнение.
10:10 10.06.2026
57 Споко бе, не е за продаване
До коментар #52 от "Бай Ху (By Who)":с този сапун ще се къпят синганята в банята дето ще пускаме Цикон Б
10:11 10.06.2026
58 Бай Ху (By Who)
До коментар #53 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Какво е това ЗзДП господине?
Коментиран от #62
10:12 10.06.2026
59 Бъл-Х-ария
Коментиран от #60
10:13 10.06.2026
60 Грешка на езика
До коментар #59 от "Бъл-Х-ария":СИНГЯНСКИ БИО-ДРОНОВЕ
10:13 10.06.2026
61 Сиган
До коментар #49 от "Смър на всички синганяни":Тебе първи ша та клъцна
Коментиран от #63
10:17 10.06.2026
62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #58 от "Бай Ху (By Who)":Ами това е онова нещо, което ШАФИОРИТИ взели книШките си от "Зрънчо", дори не са виждАли❗
Ама тук ни учат какво е и как трябва да се прилага 😉
Коментиран от #65
10:20 10.06.2026
63 Жена ти ще ми клъцне
До коментар #61 от "Сиган":чурата с език и после ще и напълня гьота с бели човечета
10:20 10.06.2026
64 Истинско обещание 🇮🇷
10:21 10.06.2026
65 Бай Ху (By Who)
До коментар #62 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ааа, господине, имате предвид ЗДвП.
10:22 10.06.2026
66 хихи
10:23 10.06.2026
67 Това, което се премълчава от медиите е,
10:32 10.06.2026
68 Добре
До коментар #18 от "До къде стига държавата":се ориентираш. Хайде сега свържи ставащото с едни наскоро публикувани снимки на един наш доскорошен президент, с кого бяха..... Също така помисли защо напусна Кандев - дали само заради бъдещ политически проект, или И заради едни спрени разработки срещу..... изненада! същите тия "калашници! Още да посочвам ли, не е като да няма....
Коментиран от #69, #70
10:37 10.06.2026
69 007 лиценз ту кил
До коментар #68 от "Добре":Кандев напусна защото не му разрешиха да арестува Благо заради незаконния град в Баба Алино.
10:47 10.06.2026
70 хихи
До коментар #68 от "Добре":от жълтопаветник за жълтопаветник
"Колкото до приказките на г-н Кандев за невъзможния избор между поста и приниципите… как да кажа: той сам пише, че 30 години е бил в МВР. Не съм забелязала това министерство да се слави с принципната си работа. Все пак министри са били Цветан Цветанов, Калин Стоянов - да не изборявам повече. Значи 30 години г-н Кандев е следвал принципите си в МВР (при горепосочените министри), но сега изведнъж при Демерджиев някой го кара да го потъпква. Така излиза. Ако наистина е така - Кандев дължи обяснение много конректно: кой какво го е накарал да направи (или да НЕ направи). Ако не даде подобно обяснение - ама не естрада като клипчето, а с конректика, с имена и събития - тая работа много олеква. "
Полина Паунова
10:48 10.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 дядо дръмпир до скопеца -мешел!
10:56 10.06.2026
73 Аз съм Сингапур
10:59 10.06.2026