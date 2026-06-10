Новини
България »
Адвокат: На пострадалите при катастрофата на "Челопешко шосе" и техни близки е оказван изключително сериозен натиск

Адвокат: На пострадалите при катастрофата на "Челопешко шосе" и техни близки е оказван изключително сериозен натиск

10 Юни, 2026 09:17 2 102 73

  • заплахи-
  • пострадали-
  • катастрофа-
  • челопешко шосе

Заплахите идват чрез TikTok, други социални мрежи, телефонни разговори. Разполагаме и с информация, че са извършвани посещения на място в домовете на близки на ранените, които все още се намират в болница

Адвокат: На пострадалите при катастрофата на "Челопешко шосе" и техни близки е оказван изключително сериозен натиск - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На пострадалите при тежката катастрофа на "Челопешко шосе" и техни близки е оказван изключително сериозен натиск - както в социалните мрежи, така и лично в домовете им, да не търсят правата си. Говорим за всякаква форма на натиск – вербална и невербална. Това заяви в "Здравей, България" адвокат Борис Акалиев, който представлява част от ранените пътници в автобуса от тежкия инцидент на "Челопешко шосе". При катастрофата живота си загубиха четирима души.

"Предстоят им множество операции и изключително тежък възстановителен период. Положението е много сериозно. Травмите се изразяват в множество счупвания по цялото тяло. Тежестта на нараняванията зависи най-вече от мястото, на което са се намирали в автобуса, но последствията за всички са изключително тежки", посочи Акалиев.

"Заплахите идват чрез TikTok, други социални мрежи, телефонни разговори. Разполагаме и с информация, че са извършвани посещения на място в домовете на близки на ранените, които все още се намират в болница. За съжаление, хората са силно притеснени. Помолили са ни засега да не разкриваме самоличността им публично, защото се страхуват. Но ние вече сме предприели необходимите действия", категоричен е адвокатът.

Акалиев изтъкна, че категоричното му становище е, че потърпевшите трябва да потърсят правата си. "А посланията към тях в заплахите са, че това няма смисъл, че е безсмислено и че нищо особено не се е случило. Което категорично не е истина. Вече сме предприели действия и сме използвали всички законови механизми, които могат да бъдат приложени в тази ситуация. Подали сме сигнали", заяви той.

Адвокатът обясни, че единият от обвиняемите за тежката катастрофа - Траян Филипов, е в болница и мярката му е „задържане под стража“. След изписването му от лечебното заведение тя ще продължи да се изпълнява. По отношение на другия обвиняем - Васил Филипов, който е управлявал автомобила, врязал се в автобуса, няма мярка за неотклонение, тъй като не е бил в състояние да присъства на съдебното заседание.

"Той също е пострадал и лечението му продължава. Смятаме, че най-добрият вариант е след подобряване на здравословното му състояние отново да бъде поискано налагането на мярка „задържане под стража“. Имаме притеснения, че ако не бъде задържан смятаме, че съществува опасност да повлияе на свидетели", заяви адвокат Акалиев.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Металург

    58 0 Отговор
    Откакто фалира Кремиковци, кварталите Ботунец и Кремиковци се превърнаха в цигански гета, където цари престъпност и беззаконие. Време е на реда да влязат там с булдозери и БТР - и да изринат тази кочина !

    Коментиран от #39

    09:22 10.06.2026

  • 4 Шперца

    53 0 Отговор
    Гад ни г нусни м ирилзливи м ангали

    09:23 10.06.2026

  • 5 Абе

    1 48 Отговор
    Аалооууу адвокатчето, колко процента от бъдещото обезщетение от застраховките уговори с пострадалите за вас. И кои сте тиа ние.

    Коментиран от #10, #25, #27, #51

    09:23 10.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    44 0 Отговор
    Бандата на Калашниците от Ботунец заплашва пострадалите.

    09:24 10.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Шофьора на автобуса, 67 годишен дядо

    1 51 Отговор
    Не е дал предимство!
    Няма кой да работи!

    Коментиран от #14, #30

    09:24 10.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Последния Софиянец

    7 11 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    От Калашниците пари няма да видят.

    Коментиран от #13, #28

    09:24 10.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 БРАВО

    42 0 Отговор
    Работещите плащаме за лечението на тези ангали, после ще им плащаме и престоя в затвора. Ако ги вкарат.

    Коментиран от #20

    09:25 10.06.2026

  • 13 Аз ще ги убия

    14 1 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    И ще избягам при путин и нека ме залови милицията

    Коментиран от #22

    09:26 10.06.2026

  • 14 Последния Софиянец

    42 0 Отговор

    До коментар #8 от "Шофьора на автобуса, 67 годишен дядо":

    За 10 секунди те минават половин километър.Като е тръгнал да завива автобуса са били зад хоризонта.Как да ги види?

    09:26 10.06.2026

  • 15 провинциалист

    23 2 Отговор
    "потърпевшите трябва да потърсят правата си" - в територията това означава - при арменския поп.

    09:26 10.06.2026

  • 16 Бг дебил

    1 9 Отговор
    На бг дебила винаги някой друг му е виновен!

    09:27 10.06.2026

  • 17 оплашили се . лъготеха навсякъде

    2 24 Отговор
    невиждани мексикански килъри с дрога били по следите на петроханци и на рейсаджистите . а то рейса излязал на знак стоп . засякъл 2 коли . дали е моторджия с 100 или охрана кола с 120 . рейса е длъжен да го пропусне . хем им е било известно за бързащи коли . нямало сигнали до кат . лъготят . това са най честите катастрофи . някой бърза . и друг неможе да кара за да не го засече . местан така затри помака с бебето . после се изкара светец . как го нападали . кико затри пенсионерите с аудито .

    Коментиран от #31, #44, #46, #50, #53

    09:27 10.06.2026

  • 18 До къде стига държавата

    32 0 Отговор
    Две идентични катастрофи, но с разна реакция от държавата. В едната веднага осъдиха камикадзето, а тук започва някакво шикалкавене, слухове, оставки. Сега и тази информация... Съвсем да си помислиш, че другарите калашници са само видимата част, а зад нея има костюмчета и враторъзтчици.

    Коментиран от #68

    09:29 10.06.2026

  • 19 Жалко и за индусите!

    28 1 Отговор
    Казаха, че двамата загинали индуси са били добри и възпитани хора. Тия хора са дошли в България да спечелят някой лев/евро, а селските бандити ги утрепаха. Жалко!

    09:30 10.06.2026

  • 20 Лост

    12 0 Отговор

    До коментар #12 от "БРАВО":

    Тези ангали трябва да се побират с Кангали.

    09:30 10.06.2026

  • 21 Ъъъ

    29 0 Отговор
    Ами окажете натиск на всички нагли циганьоpи тогава!
    Оказа се че ония надрусан циганин, който торпилира трамвая преди време и уби лекаря е братовчед на тия! Явно по роднинска линия са решили да се врязват в градския транспорт?

    09:30 10.06.2026

  • 22 Последния Софиянец

    14 0 Отговор

    До коментар #13 от "Аз ще ги убия":

    Те са 30 човека.Ще ти трябва автомат

    Коментиран от #48

    09:30 10.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Пращай танковете в Ботунец...

    27 1 Отговор
    Опа, няма танкове ли? Как така няма танкове? Изпратени са в украйна? Лошо, много лошо

    09:32 10.06.2026

  • 25 Тити на Кака

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    Шукаритетен си, ромлянино 😂😂😂

    09:34 10.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 007 лиценз ту кил

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    Тук става дума за сериозни пари. Няколко т. нар. НПО са в зверска конкуренция. Обикновено притискат пострадалите още в първия ден докато са в болницата и все още са в шок и не са ориентирани да подпишат договор за 30% от обезщетението. При пострадалите проникват по няколко канала, които са в конкуренция, медицинския персонал, предимно санитарки или сестри, но най вече чрез дежурните полицаи, във всяко спешно има денонощно дежурен полицай. Принципът е болен на легло се такова. Подпишат ли договора за 30%,измъкване няма.

    09:37 10.06.2026

  • 28 007 лиценз ту кил

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    От мъгналите ясно, но колите имат гражданска отговорност.

    09:39 10.06.2026

  • 29 не правят разлика дали са дишали балони

    1 14 Отговор
    а никой не иска да се затрие . кой би се втурнал с 160 и да се трясне . според експерта ни над 120 загива на 100 проценти или се инвалидизира . значи си противоречат и лъготят . явно преувеличават . набеждават хора с чисти досиета . с спортни супер коли . искат с клевети да ги осъдят до живот кат масови убийци пяни и дрогирани . но има разлика със семерджийски . него го засича такси . гунди го засече камьон . а тея ги засече престарелия автобусаджия . това е тактика . търсят и лъжесвидетели . мутрите кат ги засече някой го биеха и влачеха да припише имота .

    Коментиран от #34, #40

    09:41 10.06.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 0 Отговор

    До коментар #8 от "Шофьора на автобуса, 67 годишен дядо":

    В как хубаво искаш другите да спазват закона, а MAN- GALITE - НЕ❗
    Защо те да имат само права, а другите само задължения ❓
    Щеше да им даде предимството което им се полага съгласно закона, ако и те се движеха
    СЪГЛАСНО ЗАКОНА❗

    09:41 10.06.2026

  • 31 Тити на Кака

    13 1 Отговор

    До коментар #17 от "оплашили се . лъготеха навсякъде":

    Рейсът се е движил по Челопешко шосе в района на Община Кремиковци - какви стопове са те подгонили по него, неграмотни бразилецо?

    09:41 10.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Абе

    1 6 Отговор
    Адвоката Ака ли е в... къде? Поне да беше Акъл иев, а то...

    09:43 10.06.2026

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 0 Отговор

    До коментар #29 от "не правят разлика дали са дишали балони":

    Като те чете човек, ще си помисли, че теА са карАле със 40км/ч на ограничение 60🤔❗
    Направо да се разплаче човек❗

    09:48 10.06.2026

  • 35 На БАБА фърчилото

    3 0 Отговор
    Интересното е , че циганите-шофьори-убийци , при катастрофата са убили и двама индийци , които били в автобуса ! Поне по външен вид , порядки и цвят , доста си приличат.

    09:49 10.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 провинциалист

    6 1 Отговор
    Много е важно на фона на това течащо престъпление да се раздуха един спор трябва ли или не да се награждават пожарникарите и всичко останало да се замете под килима.

    09:51 10.06.2026

  • 38 Боян

    11 0 Отговор
    Няма какво да се умува.
    Какво се прави с паразитите - унищожават се !

    09:51 10.06.2026

  • 39 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки

    2 15 Отговор

    До коментар #3 от "Металург":

    Не са ви виновни циганите.погледнете се хубавичко какви сте и какви ги вършите пишейки се бг.ейци!Тук имаш очевадно засичане и ви питам.как щяхте да пишете ако автобуса бе направил ляв завой предкола на НСО....защо за убийството на БЪЛГАРСКОТО семейство от колата на НСО возеща петков изкарахте виновен убития.Говорите за луксозни коли....на циганите.Това ли е луксозна кола ,че се е разцепила на две....Защо на колата на нсо и нямаше нищо....Продължавайте да лъжете и да мислите така и скоро или по далеч от НСО пак ще се ......ще има траур!

    Коментиран от #56

    09:52 10.06.2026

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 0 Отговор

    До коментар #29 от "не правят разлика дали са дишали балони":

    Като гледаш ОСТАТЪЦИТЕ от колите - дали са се чукнали леко в рейса🤔❓
    Ще ти кажа само,
    ЧЕ ТЕ ДОРИ НЕ СА РАЗБРАЛИ
    КАКВО СЕ СЛУЧВА❗

    09:52 10.06.2026

  • 41 Тази Хунта !

    11 0 Отговор
    Трябва Да Бъде Прибрана !

    В Трудовия Лагир !

    Белене !

    Къде Е Прокуратурата и !

    Измикярската Полиция ?

    09:53 10.06.2026

  • 42 Аз съм Сингапур

    11 0 Отговор
    Как в Сингапур биха действали срещу този , който се заби в автобуса със 150 км/ч на "Челопешко шосе", убивайки 4-ма и тежко ранявайки почти 20 други?
    Докато в България цари пълна анархия и буквално можеш да си правиш каквото си искаш, в най-богатата държава в Азия и една от най-богатите изобщо в света са известни с нулевата си толерантност към престъпността и стриктното прилагане на законите.
    Това, което ще направи Сингапур, за огромна разлика от България, е следното:
    1. Директен доживотен затвор
    Пътните закони в Сингапур дават до 15 години за всеки отделен убит човек при катастрофа. При 4 убити (засега) това са около 60 години затвор. Отделно за всеки ранен се дават още от 2 до 5 години затвор. При почти 20 ранени сами можете да сметнете колко още години са това.
    За сводничеството-в Сингапур има специален закон, предпазващ жените. При доказване за сводничество и нелегални средства от тази дейност се дават още около 10 г. затвор и задължително наказание бой с пръчки, за който бой ще стане дума малко по-надолу.
    2. Конфискация на цялото имущество
    Тук влиза в сила Законът за корупция, наркотици и други сериозни престъпления (CDSA). Държавата изобщо не си играе, затворила е всякакви законови врати и моментално отнема абсолютно всичко от лицето, както и от всеки друг, който е свързан с лицето и има нещо прехвърлено или "дарено" на него с цел да избегне отнемането. Няма разминаване и се отнемат всички имоти, всички автомобили, всички сметки, скъпи вещи и

    Коментиран от #43, #45, #47, #71

    09:55 10.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Няма проблем

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "Последния Софиянец":

    Ще намеря автомати с ного патрони и ги почвам в ботунец преди това ще уредя преминаването през границата и технически дорде ме издирват и устанявят кой съм ще минат часове а през това време съм при путин и нека ме заловят

    10:00 10.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "оплашили се . лъготеха навсякъде":

    Ако са ка.рали с ХИ.ЛЯДА - пак ли е бил ДЛЪ.ЖЕН да ги про.пусне🤔❓
    Може би тря.бва да има и крис.тална то.пка, в която да види, че идват НЛО-
    Н иско Л етя.щи О тка.чалки,
    които са на километър от него и НЯМА КАК ДА ГИ ВИДИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ🤔❗
    Ей, ама големи раз.бирачи сте бе🤔❗

    10:00 10.06.2026

  • 51 Адвоката !

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    Не ти Е Виновен !

    За

    ПРи !

    --

    е !

    --

    ба !

    --

    на ?

    --

    та !

    Държава !

    10:02 10.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "оплашили се . лъготеха навсякъде":

    Като спомена за Местан,
    когото аз лично не харесвам-
    защо не спомена,
    че в нарушение на ЗзДП
    бащата е карал с превишена скорост,
    че в нарушение на ЗзДП
    бащата е пресякъл двойна непрекъсната,
    че в нарушение на ЗзДП
    бащата е возел дете без нужното столче🤔❓
    Защо не спомена, че при удара НЕ Местан е в платното на бащата, а бащата е в платното на Местан, т.е бащата, ако можеше да вземе завоя, НЯМАШЕ да настъпи въпросното ПТП❗

    Коментиран от #58

    10:06 10.06.2026

  • 54 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки

    0 3 Отговор

    До коментар #45 от "А съм Сингапур":

    шизофреник ,кой ти дава карт-бланш да плюеш ,а скопецо?Ако трябва да се плаща обезщетение както е редно от Транспортната фирма ,която е държавна то бг-кремъл ще фалира и не може и резидента да има плата и пара за бензин на мерцедеса дето го вози!

    10:09 10.06.2026

  • 55 Синганята стават само за

    3 0 Отговор
    сапун

    10:09 10.06.2026

  • 56 Деде,

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки":

    припомни си разликите при колите : в единия случай спазени изисквания за максимална скорост (доказано ), в другия гонка с над 150 км/ч!! А че са лукс и в двата случая - няма съмнение.

    10:10 10.06.2026

  • 57 Споко бе, не е за продаване

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "Бай Ху (By Who)":

    с този сапун ще се къпят синганята в банята дето ще пускаме Цикон Б

    10:11 10.06.2026

  • 58 Бай Ху (By Who)

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Какво е това ЗзДП господине?

    Коментиран от #62

    10:12 10.06.2026

  • 59 Бъл-Х-ария

    3 0 Отговор
    е атакувана от сингянски бои-дронове

    Коментиран от #60

    10:13 10.06.2026

  • 60 Грешка на езика

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "Бъл-Х-ария":

    СИНГЯНСКИ БИО-ДРОНОВЕ

    10:13 10.06.2026

  • 61 Сиган

    0 3 Отговор

    До коментар #49 от "Смър на всички синганяни":

    Тебе първи ша та клъцна

    Коментиран от #63

    10:17 10.06.2026

  • 62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Бай Ху (By Who)":

    Ами това е онова нещо, което ШАФИОРИТИ взели книШките си от "Зрънчо", дори не са виждАли❗
    Ама тук ни учат какво е и как трябва да се прилага 😉

    Коментиран от #65

    10:20 10.06.2026

  • 63 Жена ти ще ми клъцне

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "Сиган":

    чурата с език и после ще и напълня гьота с бели човечета

    10:20 10.06.2026

  • 64 Истинско обещание 🇮🇷

    4 0 Отговор
    Б..а..х..ти жалката държава

    10:21 10.06.2026

  • 65 Бай Ху (By Who)

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ааа, господине, имате предвид ЗДвП.

    10:22 10.06.2026

  • 66 хихи

    6 0 Отговор
    Струва ми се, че кастрацията става все по справедливо наказание....

    10:23 10.06.2026

  • 67 Това, което се премълчава от медиите е,

    4 0 Отговор
    че в автобуса са били индийци от вносните еврини работници. И имаме прецедент - индийски мигранти 8-мо поколение от 17-ти век убиват индийски мигранти 1-во поколение от 21-ви век.

    10:32 10.06.2026

  • 68 Добре

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "До къде стига държавата":

    се ориентираш. Хайде сега свържи ставащото с едни наскоро публикувани снимки на един наш доскорошен президент, с кого бяха..... Също така помисли защо напусна Кандев - дали само заради бъдещ политически проект, или И заради едни спрени разработки срещу..... изненада! същите тия "калашници! Още да посочвам ли, не е като да няма....

    Коментиран от #69, #70

    10:37 10.06.2026

  • 69 007 лиценз ту кил

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Добре":

    Кандев напусна защото не му разрешиха да арестува Благо заради незаконния град в Баба Алино.

    10:47 10.06.2026

  • 70 хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Добре":

    от жълтопаветник за жълтопаветник
    "Колкото до приказките на г-н Кандев за невъзможния избор между поста и приниципите… как да кажа: той сам пише, че 30 години е бил в МВР. Не съм забелязала това министерство да се слави с принципната си работа. Все пак министри са били Цветан Цветанов, Калин Стоянов - да не изборявам повече. Значи 30 години г-н Кандев е следвал принципите си в МВР (при горепосочените министри), но сега изведнъж при Демерджиев някой го кара да го потъпква. Така излиза. Ако наистина е така - Кандев дължи обяснение много конректно: кой какво го е накарал да направи (или да НЕ направи). Ако не даде подобно обяснение - ама не естрада като клипчето, а с конректика, с имена и събития - тая работа много олеква. "
    Полина Паунова

    10:48 10.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 дядо дръмпир до скопеца -мешел!

    0 0 Отговор
    Защо лъжеш несретнико.При случая във варна има ограничение от 50км или 60 ,а нсо се движи с 200+, а там изкараха че колата на убития ги е засякла.Скопецо не лъжи и без това живота на скопец в бг ти е много тъжен!

    10:56 10.06.2026

  • 73 Аз съм Сингапур

    0 0 Отговор
    Понеже явно някой амбр.еаж или туземец от Ботунец е докладвал продължението, прочетете продължението като копнете текста и ще ви излезе във фейса

    10:59 10.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове