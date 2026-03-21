Арагчи: Нормалното корабоплаване ще се възстанови, когато спрат ударите по иранска територия

Съединените щати и Израел трябва да прекратят ударите по иранска територия, за да възстановят нормалното корабоплаване през Ормузкия проток.
Това заяви министърът на външните работи на Ислямската република Абас Арагчи.
„За да се възстанови нормалността в района на Персийския залив и Ормузкия проток, американските и израелските атаки трябва да престанат“, цитира катарският телевизионен канал Ал Араби думите на иранския външен министър.
На 2 март генерал-майор Ебрахим Джабари от Корпуса на ислямската гвардия предупреди, че Ормузкият проток, през който преминава приблизително една пета от световния износ на петрол, ще бъде затворен за корабоплаване поради израелската и американската военна операция срещу Ислямската република.
На 5 март иранският външен министър заяви, че протокът не е затворен и че кораби и танкери не се опитват да го прекосят от страх от атаки от двете страни.
6 Разбира се, че не е затворен
Медиите не е зле да се информират преди да пишат!
А, ако подлите наглеци продължат да обстрелват енергийните с-ми на Иран, скоро няма да има значение дали е отворен или затворен Ормуз защото няма да има какво да минава от там.
17 дядо дръмпи-инфо
Американската армия хвърли няколко бомби с тегло почти 2 300 килограма върху подземното съоръжение близо до Ормузкия проток, където бяха съхранявани противокорабни ракети, мобилни стартови площадки и друго оборудване, каза командирът на американското военно командване Centcom, което отговаря за Близкия изток, адмирал Брад Купър.
Освен това бяха унищожени и "разузнавателни обекти и ракетни радарни станции", които се използваха за наблюдение на движението на корабите, каза Купър във видео, публикувано в онлайн услугата X. "Способността на Иран да застрашава свободата на плаване в и около протока Ормуз е ограничена от това." Адмиралът добави, че американската армия няма да спре да преследва целта за свободна навигация в района.
От началото на войната с Иран на 28 февруари протокът Ормуз, през който преминава около една пета от световния транспорт на петрол и втечнен природен газ, е ефективно затворен. Протокът между Арабския полуостров и Иран се контролира от Иранската революц
20:06 21.03.2026
