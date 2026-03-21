Арагчи: Нормалното корабоплаване ще се възстанови, когато спрат ударите по иранска територия

21 Март, 2026 19:13, обновена 21 Март, 2026 19:17 1 027 21

Американските и израелските атаки трябва да престанат, заяви иранският външен министър

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати и Израел трябва да прекратят ударите по иранска територия, за да възстановят нормалното корабоплаване през Ормузкия проток.

Това заяви министърът на външните работи на Ислямската република Абас Арагчи.

„За да се възстанови нормалността в района на Персийския залив и Ормузкия проток, американските и израелските атаки трябва да престанат“, цитира катарският телевизионен канал Ал Араби думите на иранския външен министър.

На 2 март генерал-майор Ебрахим Джабари от Корпуса на ислямската гвардия предупреди, че Ормузкият проток, през който преминава приблизително една пета от световния износ на петрол, ще бъде затворен за корабоплаване поради израелската и американската военна операция срещу Ислямската република.

На 5 март иранският външен министър заяви, че протокът не е затворен и че кораби и танкери не се опитват да го прекосят от страх от атаки от двете страни.


  • 1 Путлер страхливия бакшиш

    4 15 Отговор
    мън мън ... САЩ не ни дават да дишаме муахахах

    19:18 21.03.2026

  • 2 кажи за печените тюленчета

    10 2 Отговор
    В нощта на 21 март Иран или неговите проксита извършиха още един ракетен и дрон удар по американската военна база Виктория в Багдад (Ирак). В същото време иракската страна потвърди, че американско военно съоръжение е било нападнато.

    19:18 21.03.2026

  • 3 Не разчитай,

    4 4 Отговор
    няма да спрат, докато не млъкнеш.

    19:25 21.03.2026

  • 4 ....

    5 6 Отговор
    Абе Арагчи, тогава други ще управляват Персия, а ти ще бъдеш в най-добрия случай в затвора, защото там също имате навика да бесите хора на кранове по централните площади.

    19:25 21.03.2026

  • 5 нов нюанс

    6 0 Отговор
    Протока не бил затворен, но ще е отворен след като спрат бомбардировките.
    Логиката на рижия е заразителна.

    19:25 21.03.2026

  • 6 Разбира се, че не е затворен

    8 4 Отговор
    Танкери които са платили стоката си в юани и незастраховани в Лойд, преминават спокойно.
    Медиите не е зле да се информират преди да пишат!

    А, ако подлите наглеци продължат да обстрелват енергийните с-ми на Иран, скоро няма да има значение дали е отворен или затворен Ормуз защото няма да има какво да минава от там.

    Коментиран от #8

    19:28 21.03.2026

  • 7 Арагчи: Нормалното корабоплаване ще се

    4 4 Отговор
    Арагчи: Нормалното корабоплаване ще се възстанови, когато спрат ударите по иранска територия
    ОЩЕ ЕДНА ЧАЛМА ПОДАДЕ ЗАЯВКА ЗА ХАРЕМ ОТ 72 ДЕВИЦИ. АМА И ОРЕЛЪТ БЕНИ Е БЪРЗАК И ЩЕ МУ ИЗПЪЛНИ ЗАЯВКАТА ПРЕДСРОЧНО!

    Коментиран от #14

    19:38 21.03.2026

  • 8 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Разбира се, че не е затворен":

    Също не е лоша идея да се информирате, че това се прави с разрешението на чичо Дони. Ако той спре да го дава, ще видите как петролен танкер ще сполети съдбата на персийска фрегата в Шри Ланка. И тогава юани мюани .. пълен стоп.

    19:43 21.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 3 Отговор
    ДА УЧАТ КИТАЙСКИ АРАБИТЕ ОТ ЗАЛИВА
    ......
    ДОНИ И БИБИ ГИ РАЗОРИХА, И СЕГА ЩЕ ТРЯБВАТ ДА ГО ЛАПАТ НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
    И НЕЙНИТЕ БАНКЕРИ КОИТО СА ИЗВЕСТНИ С ТЯХНАТА
    АЛЧНОСТ ( ЗАТОВА В КИТАЙ НЯМА ЕВРЕИ):)

    Коментиран от #12

    19:54 21.03.2026

  • 11 Хамерикано Велик

    2 2 Отговор
    Ееее парцалени чаршафи, ша цаливате нозете на дедо ви Дончо,мизерници, да не ви сравни със земята. Един е оранжевия бог и биби е неговия пророк. Любителите на резани салами само могат да дишат пр.ъднята на амвриканците.

    Коментиран от #13

    19:56 21.03.2026

  • 12 Тиколочев

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Прав си. Затова сърбе на вър.бе вече висят с с 4 милиарда евро заеми към китай и се превърнаха в зависима колония на жълтите

    Коментиран от #16

    19:58 21.03.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хамерикано Велик":

    ИРАНЦИТЕ ПОДПАЛИХА " ДЖАМИИТЕ" НА АМЕРИКАНСКИЯ КАПИТАЛИЗЪМ
    ..... ДЕТО ПОМПАХА ПЕТРОЛ И ГАЗ :)

    Коментиран от #18

    19:59 21.03.2026

  • 14 колко е подло

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Арагчи: Нормалното корабоплаване ще се":

    Да си на странятя на терористите сатани ......колко подло ..

    20:00 21.03.2026

  • 15 Гуру Гарабед

    2 2 Отговор
    Ще спрат като изпълните условията на Тръмпо. Без уран,без ракети . Иначе с Биби ще ви разкажат играта.

    20:02 21.03.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Тиколочев":

    СЪРБИТЕ СА ХИТРИ
    . КИТАЙ ВЕЧЕ ИМАТ ТЕХНОЛОГИИ КОИТО ГИ НЯМАТ
    САЩ, РУСИЯ, ЯПОНИЯ И ЕС
    ....
    ПРОСТО ИМАТ МНОГО ПАРИ И РАБОТНА РЪКА ...
    .... И ТОВА СА ХОРА КОИТО 1970 ВНАСЯХА ОТ БЪЛГАРИЯ НАСТОЛНИ БОРМАШИНИ !

    Коментиран от #19

    20:02 21.03.2026

  • 17 дядо дръмпи-инфо

    1 0 Отговор
    САЩ: Атаките "ограничиха" оперативните възможности на Иран в Ормузкия проток...САЩ заявяват, че са отслабили способностите на Иран за въоръжени операции в Ормузкия проток. При атака с бомби, разрушаващи бункери тази седмица, подземен оръжеен склад на иранското крайбрежие беше унищожен, обяви американската армия в събота. Според иранските държавни медии, САЩ и Израел също атакуваха важното ядрено съоръжение Натанз в централен Иран.

    Американската армия хвърли няколко бомби с тегло почти 2 300 килограма върху подземното съоръжение близо до Ормузкия проток, където бяха съхранявани противокорабни ракети, мобилни стартови площадки и друго оборудване, каза командирът на американското военно командване Centcom, което отговаря за Близкия изток, адмирал Брад Купър.

    Освен това бяха унищожени и "разузнавателни обекти и ракетни радарни станции", които се използваха за наблюдение на движението на корабите, каза Купър във видео, публикувано в онлайн услугата X. "Способността на Иран да застрашава свободата на плаване в и около протока Ормуз е ограничена от това." Адмиралът добави, че американската армия няма да спре да преследва целта за свободна навигация в района.

    Разширете логото на статията
    Прочетете още

    От началото на войната с Иран на 28 февруари протокът Ормуз, през който преминава около една пета от световния транспорт на петрол и втечнен природен газ, е ефективно затворен. Протокът между Арабския полуостров и Иран се контролира от Иранската революц

    20:06 21.03.2026

  • 18 Хамерикано Дъбест

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Нищо не са подпалили. Дедо ти Дончо е велик бизнесман, виждаш ли цената на петрола??Хамерикано е най големия износител на петрол,олюс петрола на венецуелите. Дончо печата милиарди петродолари в момента,а жълтите ще плащат двойно. Бизнес момче,бизнес. Учи икономика,образовай се. Днес руските просяци реват че деда ти Дончо ги е изместил от всички пазари. Чети образовай се

    20:07 21.03.2026

  • 19 Хондо Баболини

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Сърбите са просяци, зависими крепостни . Роби и зависимо от просия и жултуристан. Дойде време да се плаща. Седи мирно и гледай.

    Коментиран от #20

    20:09 21.03.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Хондо Баболини":

    ДА БЕ , ВИЕ СТЕ СЕДНАЛИ В КЛУБА НА
    БОГАТИТЕ
    А АЗ ПИША ОТ ИАЩ , КОЙТО Е ОКУПИРАЛ ЕС :)

    Коментиран от #21

    20:11 21.03.2026

  • 21 Сладоледов

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Слабо ме вълнува къде си. Аз съм добре и си пийвам Джеймисън.Ти си ,емигрант в чужда държава. Замисли се върху собственото си съществуване и много поздрави на деда ти Дончо. И да му вземеш автограф.

    20:22 21.03.2026

