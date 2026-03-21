Арагчи: Нормалното корабоплаване ще се възстанови, когато спрат ударите по иранска територия

Съединените щати и Израел трябва да прекратят ударите по иранска територия, за да възстановят нормалното корабоплаване през Ормузкия проток.

Това заяви министърът на външните работи на Ислямската република Абас Арагчи.

„За да се възстанови нормалността в района на Персийския залив и Ормузкия проток, американските и израелските атаки трябва да престанат“, цитира катарският телевизионен канал Ал Араби думите на иранския външен министър.

На 2 март генерал-майор Ебрахим Джабари от Корпуса на ислямската гвардия предупреди, че Ормузкият проток, през който преминава приблизително една пета от световния износ на петрол, ще бъде затворен за корабоплаване поради израелската и американската военна операция срещу Ислямската република.

На 5 март иранският външен министър заяви, че протокът не е затворен и че кораби и танкери не се опитват да го прекосят от страх от атаки от двете страни.