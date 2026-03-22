Руските войски напредват в Донецка област, превзеха Платоновка
Руските войски напредват в Донецка област, превзеха Платоновка

22 Март, 2026 04:34, обновена 22 Март, 2026 04:43 522 3

Според говорител на ВСУ, руснаците са си поставили за цел да превземат Константиновка до майските празници

Руските войски напредват в Донецка област, превзеха Платоновка - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските сили са превзели Платоновка в Донецка област, съобщи аналитичният проект DeepState.

Отбелязва се, че те са напреднал и близо до различни села в Донецка област.

„Врагът е окупирал Платоновка и е напреднал близо до Ризниковка и Закитне“, се казва в съобщението, цитирано от УНИАН.

Няма официално потвърждение на тази информация.

Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, към 22:00 часа на 21 март са регистрирани 138 бойни сблъсъка с на фронтовата линия.

Руснаците били най-активни в сектора Покровск, където са извършили 28 атаки. Междувременно в сектор Константиновка са регистрирани 17 руски атаки, а в сектор Гуляй-Поле - 11.

Трети армейски корпус на ВСУ осуетил най-голямото механизирано нападение на Руската федерация. Войските на Москва се опитали да атакува от седем посоки едновременно и разположи стотици войници и бронирана техника, но понесли тежки загуби.

Дмитро Запорожец, говорител на 11-ти армейски корпус на украинските въоръжени сили, заяви, че руснаците са си поставили за цел да превземат Константиновка в Донецка област до майските празници.

Според него врагът ще увеличи темпото и вече се готви за настъпление.


  • 1 Урааа

    3 4 Отговор
    Още 1 метър !!!

    04:46 22.03.2026

  • 2 Ташаков

    3 2 Отговор
    5 та година мъка в Москва

    04:51 22.03.2026

  • 3 Коментар

    2 2 Отговор
    Путлер организира и осъществи най-масовото изтребление на руснаци за последните 80 години.

    04:57 22.03.2026

