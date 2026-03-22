Руските войски напредват в Донецка област, превзеха Платоновка

Руските сили са превзели Платоновка в Донецка област, съобщи аналитичният проект DeepState.
Отбелязва се, че те са напреднал и близо до различни села в Донецка област.
„Врагът е окупирал Платоновка и е напреднал близо до Ризниковка и Закитне“, се казва в съобщението, цитирано от УНИАН.
Няма официално потвърждение на тази информация.
Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, към 22:00 часа на 21 март са регистрирани 138 бойни сблъсъка с на фронтовата линия.
Руснаците били най-активни в сектора Покровск, където са извършили 28 атаки. Междувременно в сектор Константиновка са регистрирани 17 руски атаки, а в сектор Гуляй-Поле - 11.
Трети армейски корпус на ВСУ осуетил най-голямото механизирано нападение на Руската федерация. Войските на Москва се опитали да атакува от седем посоки едновременно и разположи стотици войници и бронирана техника, но понесли тежки загуби.
Дмитро Запорожец, говорител на 11-ти армейски корпус на украинските въоръжени сили, заяви, че руснаците са си поставили за цел да превземат Константиновка в Донецка област до майските празници.
Според него врагът ще увеличи темпото и вече се готви за настъпление.
