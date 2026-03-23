Управляващите от "Движение Свобода" печелят с малка разлика парламентарните избори в Словения. Във вота участваха 17 партии и коалиции, а избирателната активност е достигнала 70 процента.
В парламент с 90 места, "Движение Свобода" печели 29. С едно по-малко има опозиционната "Словенска демократическа партия". За да състави мнозинство за подкрепа на правителството, лидерът на победителите и настоящ премиер Роберт Голоб трябва да се коалира с по-малките партии, но според анализатори начинът, по който останалата част от вота е разпределена между пъстра мозайка от формации, затруднява съставянето на стабилно правителство.
АФП припомня, че в досегашното управлението на Голоб Словения легализира еднополовите бракове и бе сред малкото страни в Европа, заклеймила войната на Израел в Газа като „геноцид“. Председателят на втората партия Янез Янша - считан за съмишленик на Виктор Орбан, оспори изрядността на изборния процес и каза, че очаква скоро да има предсрочни избори.
23 Март, 2026 03:54, обновена 23 Март, 2026 03:57 381 1
Опозиционната "Словенска демократическа партия" остава с един депутат по-малко в новия парламент
