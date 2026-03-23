Доналд Тръмп: Спирам въздушните удари! Водим продуктивни преговори с Техеран

23 Март, 2026 13:40, обновена 23 Март, 2026 13:46 1 650 46

  • сащ-
  • израел-
  • иран-
  • доналд тръмп-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • петрол-
  • пентагон

Имам удоволствието да съобщя, че СAЩ и държавата Иран през последните два дни проведоха много добри разговори относно пълното и окончателно разрешаване на нашите враждебни отношения в Близкия изток, съобщи Тръмп в социалната си мрежа Truth social

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди спиране на огъня по Иран и мотивира решението си с преговори, които страната води с неназовани фактори в Техеран.

„Имам удоволствието да съобщя, че Съединените американски щати и държавата Иран през последните два дни проведоха много добри и продуктивни разговори относно пълното и окончателно разрешаване на нашите враждебни отношения в Близкия изток", съобщи Тръмп в социалната си мрежа Truth social.

"Въз основа на посоката и тона на тези задълбочени, подробни и конструктивни разговори, които ще продължат през цялата седмица, инструктирах Департамента по войната да отложи всички военни удари срещу иранските електроцентрали и енергийна инфраструктура за период от пет дни, в зависимост от успеха на текущите срещи и дискусии", допълни Тръмп.

Решението идва след предупреждение от Техеран, че Иран ще атакува израелски електроцентрали и съоръжения, снабдяващи американските бази в района на Персийския залив, ако САЩ нанесат удари по иранската енергийна мрежа.

Тръмп обяви, че преговорите с Иран ще продължат през цялата седмица. Президентът на САЩ написа в публикация в социалните мрежи: "ИНСТРУКТИРАХ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ДА ОТЛОЖИ ВСИЧКИ ВОЕННИ УДАРИ СРЕЩУ ИРАНСКИТЕ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ И ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПЕРИОД ОТ ПЕТ ДНИ, ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ ТЕКУЩИТЕ СРЕЩИ И ДИСКУСИИ ПРОДЪЛЖАТ УСПЕШНО."


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    33 6 Отговор
    Тръмп е легитимна цел.

    Коментиран от #43

    13:42 23.03.2026

  • 2 Иредзуми

    18 2 Отговор
    Видях войн
    Прибра меча си в ножницата
    Отиде в градината сред цветята

    13:43 23.03.2026

  • 3 Бял

    32 4 Отговор
    байрак развява !

    Коментиран от #34

    13:43 23.03.2026

  • 4 Атина Палада

    7 12 Отговор
    Браво на ТръмпИЧ!

    13:44 23.03.2026

  • 5 Българин

    23 3 Отговор
    Тръмпоча дава назад. Ха-ха!

    Коментиран от #7

    13:44 23.03.2026

  • 6 Иран са велики!

    30 2 Отговор
    Айде САЩ капитулира. Донката ги свали от суперсила, до посмешище за цял свят

    13:44 23.03.2026

  • 7 с отворени

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    бу ЗИ

    13:45 23.03.2026

  • 8 Боруна Лом

    25 0 Отговор
    ОБОРА МАЙ КАПИТУЛИРА?ПЕРСИ НЕ ГИ ЖАЛЕТЕ! ТЕ ВИ ПОДВЕДОХА ПРЕДИ ТОВА!

    13:45 23.03.2026

  • 9 българина

    18 0 Отговор
    два пъти бомбийайййфбика Иран по време на преговори! няма никакво значение !

    13:46 23.03.2026

  • 10 По Тръмп

    18 0 Отговор
    Както ги спира , така внезапно може пак да продължи бомбардировките. Както Тръмп , така и Биби. Независимо кой ще бъде пръв.Въпнще не може да им се вярва . Използва санкциите като оръжие за постигане собствените цели

    13:47 23.03.2026

  • 11 Обаче

    23 2 Отговор
    Иранците казват че не са водили никакви преговори, не вярват на Тръмп. Има 2 варианта, или Тръмп лъже или Тръмп иска да приключи войната преди да е загубил официално

    Коментиран от #24

    13:47 23.03.2026

  • 12 Колумбия пикчърс представя:

    11 1 Отговор
    Холивуд армията,вече не е номер 1🤣🤣🤣

    13:48 23.03.2026

  • 13 Владимир Путин офишъл

    5 1 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    13:49 23.03.2026

  • 14 Тоя не страда от раздвоение на личноста

    10 1 Отговор
    При него е разтроение
    Страшен егоцентрик
    Нарцис
    И хвалипръцко

    13:49 23.03.2026

  • 15 Фейк на часа

    13 1 Отговор
    Оранжевия откачалник да обявява някаква фиктивна огромна победа на САЩ и да спира тази излишна война, която може да докара целия свят в каменната епоха.
    След това Джей Ди Ванс и половината от кабинета на САЩ да се съберат и да решат незабавно отрстраняване на Тръмп от власт като го засилят в американското Карлуково.

    13:50 23.03.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    8 1 Отговор
    Ха, ха, ха, бай Дончо кефи. Похарчи 20 милиарда долара за този дето духа, и се изнася с подвита опашка. Смех.

    Коментиран от #38

    13:50 23.03.2026

  • 17 Володимир Зеленски офiцiальнъй

    4 2 Отговор
    Хареса тази новина и ако може,бат Дони....някоя ракетка да изпратиш към Украйна, ЕС ще плати.

    Коментиран от #41

    13:50 23.03.2026

  • 18 Хохо Бохо

    3 0 Отговор
    Краваря загуби и тази война

    13:50 23.03.2026

  • 19 Смешник

    4 0 Отговор
    Чичо Дончо се уплаши и взе да дава заден Чуди се как с най малко щети да излезе от войната в която го набута Нетаняху Даже иранците се подиграха с него със собствения му израз Хей Тръмп уволнен си

    13:51 23.03.2026

  • 20 Георги

    4 0 Отговор
    ппслесните 2 пъти ги избом-бихте докато текат преговори, сега някой вярва ли ви?

    13:51 23.03.2026

  • 21 Иран с

    4 0 Отговор
    терористи не преговаря бой между рогата докато мърда

    13:51 23.03.2026

  • 22 Макробиолог

    5 0 Отговор
    Последната година беше така наситена с кълбета напред и назад,финтове на зиг заг,шпагати,плонжове и опити за летене че да бъде оптимист човек е доста трудно.По вероятно е ,че е нужно повече време за подготовка на нов удар ,тоя път в нещо като коалиция.

    13:51 23.03.2026

  • 23 Доню шматката

    4 0 Отговор
    Когато играеш бой със сянка и изведнъж излезеш на ринга !!!Олееее, терористи ,помощ!!!!

    13:51 23.03.2026

  • 24 наблюдател

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Обаче":

    до 11 само не разбрах как САЩ загубиха войната като изораха Иран от бомбардировки

    Коментиран от #30

    13:51 23.03.2026

  • 25 Хохо Бохо

    4 0 Отговор
    Краваря да не забрави репарациите

    13:51 23.03.2026

  • 26 Евроатлантически пидира3и

    5 0 Отговор
    Много сте тихи.....Байряка а ха ха хааас

    13:51 23.03.2026

  • 27 Някой

    4 0 Отговор
    Последния път, когато имаше хубави преговори с иранците, Тръмп ги удари в гръб. Очаквам подобно нещо и сега. Американец и евреин не са за вярване.

    13:51 23.03.2026

  • 28 Учуден

    3 0 Отговор
    "относно пълното и окончателно разрешаване на нашите враждебни отношения в Близкия изток"

    Ще плащате репарации ли на Иран - сега остава само да уточните сумата.

    13:52 23.03.2026

  • 29 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Персите им набиха канчетата. И таз армия като руската. Смех.

    13:52 23.03.2026

  • 30 Друг наблюдател

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "наблюдател":

    А как победиха,след като изораха Иран,?

    13:53 23.03.2026

  • 31 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    За това искаха бг копейките тоя да е американски президент.няма подобно посмешище в световната история!

    13:53 23.03.2026

  • 32 Фризьорски салон за пEдAли

    0 0 Отговор
    Ха ха, тромпета напълни гащите след заканите на персите

    13:53 23.03.2026

  • 33 Попов

    0 0 Отговор
    Военнослужещи от американската армия са разочаровани от нападението срещу Иран и казват, че не искат да умрат за Израел, съобщава американското издание HuffPost, позовавайки се на свои източници.Въз основа на интервюта с военнослужещи, резервисти и организации за човешки права, застъпващи се за военния персонал, статията посочва, че някои американски войници, участващи в този конфликт, се оплакват от уязвимост, силен стрес, разочарование и обезсърчение до степен, че дори обмислят да напуснат армията.

    13:53 23.03.2026

  • 34 хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бял":

    за копейките всичко е на обратно, Тръмп ги избомби в каменната ера пък според за тях се е предал....

    13:53 23.03.2026

  • 35 Интересно

    1 0 Отговор
    А Иран дали спират ударите?

    Коментиран от #46

    13:53 23.03.2026

  • 36 Тома

    1 0 Отговор
    По време на преговорите в Швейцария САЩ и евреите нападнаха Иран.Сега отново мислят някоя измама

    13:53 23.03.2026

  • 37 Опорка

    1 0 Отговор
    Тръмпягата напълни памперса

    13:53 23.03.2026

  • 38 СЗО

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Данко Харсъзина":

    Междувременно направи някой друг милиард от борсата..

    13:54 23.03.2026

  • 39 богът на войната

    2 0 Отговор
    Що за президент има САЩ?Прилича на уравновесен човек да реагира ТАКА? А на Президент и то на САЩ?Нормалния свят недоумява що за приумици.Що за действия на улегнал и зрял ЧОВЕК?

    13:54 23.03.2026

  • 40 Видях го

    1 0 Отговор
    Рижав кукундел, бял байряк развяваше

    13:54 23.03.2026

  • 41 Запознат

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Володимир Зеленски офiцiальнъй":

    "ЕС ще плати"

    Нема да плати - блокираха 90-те милиарда - зеления го отпиши.

    13:54 23.03.2026

  • 42 Цък

    0 0 Отговор
    Свършиха оръжията и уж преговаря . Вчера давал два дни на Иран да отвори пролива, днес водели преговори от два дни, с кого и той не знае.

    13:55 23.03.2026

  • 43 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Не знам за Дончо, но ще изчакам да видя иранската страна какво ще каже, защото пудела на евреите сутрин говори едно, на обяд друго, а вечерта трето...

    13:55 23.03.2026

  • 44 Дечо

    0 0 Отговор
    ЛЪЖЕ ТРЪНПОЧА.

    13:55 23.03.2026

  • 45 Днес ги

    0 0 Отговор
    спира,утре му се обаждат евреите и ги почва. Никой не му вярва вече на този!

    13:56 23.03.2026

  • 46 Учуден

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Интересно":

    Ами те иранците казват че и преговори няма - защо да ги спират.

    13:56 23.03.2026