Доналд Тръмп: Спирам въздушните удари! Водим продуктивни преговори с Техеран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди спиране на огъня по Иран и мотивира решението си с преговори, които страната води с неназовани фактори в Техеран.

„Имам удоволствието да съобщя, че Съединените американски щати и държавата Иран през последните два дни проведоха много добри и продуктивни разговори относно пълното и окончателно разрешаване на нашите враждебни отношения в Близкия изток", съобщи Тръмп в социалната си мрежа Truth social.

"Въз основа на посоката и тона на тези задълбочени, подробни и конструктивни разговори, които ще продължат през цялата седмица, инструктирах Департамента по войната да отложи всички военни удари срещу иранските електроцентрали и енергийна инфраструктура за период от пет дни, в зависимост от успеха на текущите срещи и дискусии", допълни Тръмп.

Решението идва след предупреждение от Техеран, че Иран ще атакува израелски електроцентрали и съоръжения, снабдяващи американските бази в района на Персийския залив, ако САЩ нанесат удари по иранската енергийна мрежа.

