1 милион войници! Иран мобилизира огромна армия, за да отблъсне наземната офанзива на САЩ

Иран обяви мобилизацията на един милион бойци, за да противодейства наземна операция на САЩ на иранска земя, предаде Middle east monitor.
Техеран е фокусиран върху защитата на стратегическия остров Харг, откъдето се изнася близо 90% от иранския петрол.
Иранската информационна агенция Тасним, позовавайки се на военен източник, посочи, че с нарастването на спекулациите относно "историческата глупост" от страна на САЩ да участват в сухопътни бойни действия на южния фронт на Иран, вълна от ентусиазъм е заляла сухопътните сили на страната, които са готови да създадат "исторически ад" за американските сили на иранска земя.
В допълнение към вече оборудваната за сухопътни бойни действия сила от милион души, военният източник отбеляза огромен скок в заявленията за постъпване от иранските младеж през последните няколко дни. Доброволци заливат центрове за набиране на персонал за паравоенните сили Басидж, Корпуса на Революционната гвардия и редовната армия, желаейки да участват в очаквания конфликт.
Военният източник добави, че всеки опит на САЩ да отворят насилствено Ормузкия проток би бил акт на "самоубийство". По думите му Иран е напълно подготвен за подобна ескалация и остава ангажиран да държи стратегическия воден път затворен.
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Феникс":колкото Ирак-толкова ще им се види......
Коментиран от #188
15:17 27.03.2026
10 Респект към Иран
До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":Това е в почит на децата на Газа и Палестина
15:18 27.03.2026
13 Окооо
До коментар #6 от "Тервел":Не сравнявайте с Ирак, те са доста по- малка държава и висшите им генерали, бяха предварително купени от САЩ, това е невъзможно за Иран, втори Виетнам ги чака, дори много по- страшен...
15:20 27.03.2026
14 Българин
До коментар #2 от "Феникс":Те САЩ не могат да съберат 500 хил. войници за пълномащабна сухопътна инвазия. Ще правят само ограничени операции.
15:21 27.03.2026
15 Катя
Коментиран от #24, #27, #30, #111, #143, #159, #198
15:22 27.03.2026
16 Ирак
До коментар #1 от "койдазнай":също имаше 1 милион армия. Милите издържаха само един месец на сухопътната операция 2023
Коментиран от #23, #29
15:22 27.03.2026
17 Софийски селянин,
До коментар #6 от "Тервел":Не сравнявай Ирак с Иран,единият е в пустиня и те са араби...
А другият е в пъти по голям като територия и те са перси,много по добре организирани войнствени и силни.
Коментиран от #21
15:23 27.03.2026
20 Българин
До коментар #18 от "Сила":Вие говорехте и че Техеран ще падне за три дни, но не пада.
Коментиран от #206
15:27 27.03.2026
21 Семков
До коментар #17 от "Софийски селянин,":Кви перси бе брат хахаха . Къде ще сравняваш САЩ с Иран ?
Коментиран от #211
15:29 27.03.2026
23 Атина Палада
До коментар #16 от "Ирак":И ти беше млад някога,ама сега си .....
Така и със стареца САЩ! Удариха училището в Техеран и беж Лиске да бЕгаме...Къде е ЛинкълнА? Ами оня другия -поср@ния? И той отлетя някъде..
Къде са американските военни бази в Персийския залив? НЕма ги и тях . А сухопътните 5 хиляди американски войничета....ще направят чудо на чудесата:))))
15:29 27.03.2026
24 Улав
До коментар #15 от "Катя":И като се събуди
15:29 27.03.2026
25 Хаген Дас
До коментар #6 от "Тервел":Иран и като държава и по население и технологии е много по напред от Ирак! А ти виж какво стана в Афганистан, бягаха на колесниците на самолетите! Оттук никой няма да избяга защото Иран е голи чукари и нито самолет нито хеликоптер ще ги евакуира! Ще ги ядат лешоядите!
15:30 27.03.2026
26 стоян георгиев
15:30 27.03.2026
27 Факт
До коментар #15 от "Катя":Не те слуша главата
15:31 27.03.2026
29 Бай Дън
До коментар #16 от "Ирак":Каква сухопътна операция те гони в Ирак през 2023година?
15:33 27.03.2026
30 Стивън Дарси...
До коментар #15 от "Катя":Ч@футко,ако найстина си вЕрваш на кретенията която си надраскала тук ,то се нуждаеш спешно от настаняване за лечение у психодиспансер.
15:33 27.03.2026
32 Бай Дън
До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":Какви сто хиляди само десет! Сто хиляди една година ще ги возят към Иран и после толкова в чували обратно!
15:35 27.03.2026
36 Тити на Кака
До коментар #6 от "Тервел":Двата американски и двата английски експедиционни корпуса бяха с численост от около 1 млн, приложиха тактиката на изгорената земя, избиха всичко живо / в т.ч. и около 500 000 цивилни/ по пътя си към столицата и така за около 20 дни / а не за два месеца/ влетяха в Багдад.
Да виждаш едномилионен американски корпус на терен в момента? Да виждаш налична на терен иранска опозиционна армия, готова да помага на американските миротворци? Да си в състояние да осъзнаеш разликата в нивото между иракската армия от 2003 и иранската днес?
Не мисля, че осъзнаваш тези неща. Това е нормално при липса на сиво вещество.
Коментиран от #135
15:40 27.03.2026
39 Холмс
До коментар #6 от "Тервел":След като е заловен през 2003 г., Саддам е съден от иракски съд за престъпления срещу човечеството и е екзекутиран чрез обесване през 2006 г. Говориш за неща случили се преди 20 години! Технологиите баха съвсем различни!
15:41 27.03.2026
42 Факти айде
Съвсем ни взехте за канарчета
15:43 27.03.2026
15:46 27.03.2026
48 дядо дръмпи!
Коментиран от #54
15:47 27.03.2026
54 604
До коментар #48 от "дядо дръмпи!":И коио е ръжа за милионъ или...
15:52 27.03.2026
57 Не - май...
До коментар #34 от "ИЗИ, ИЗИ":...,а още-април!
15:52 27.03.2026
58 Улав
До коментар #53 от "Коброликов":И теб не те слуша главата
15:53 27.03.2026
59 Посейдон за 🚾 цион
Русия,Китай и Персия ви приключват юдейски 🐁
15:53 27.03.2026
68 Кольо Фичето
До коментар #61 от "Казуар":Тия дето правят парадите са маникенчета като руснаци , китайци, врабчета и тем подобни, гола вода са
15:59 27.03.2026
69 Ами
Контролът върху юрисдикцията е само по суша.
Самолетите в небето не осъществяват управление върху населението на територия.
Коментиран от #70
16:00 27.03.2026
70 Ама
До коментар #69 от "Ами":то няма толкова тояги....
16:01 27.03.2026
75 Тахир
До коментар #72 от "Атина Палада":Фара,ти ли си?
16:04 27.03.2026
78 Поне
Коментиран от #81, #84
16:05 27.03.2026
79 И Мадуро
До коментар #74 от "Иран":така мислеше!Но е жив и здрав!
16:05 27.03.2026
80 Атина Палада
До коментар #61 от "Казуар":Както железния купол ,като беше атакуван от иранците с хиперзвукова ракета и стана на сито да си пресяват брашното:))))
Коментиран от #108
16:06 27.03.2026
81 Кавалерията
До коментар #78 от "Поне":ще е решаваща!
16:07 27.03.2026
83 Какво
До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":ще е оръжието за двубоя
16:09 27.03.2026
85 Иран
Коментиран от #99
16:09 27.03.2026
90 Шалом
До коментар #84 от "Комунетата винаги мислят със":По ушите на нетанахуу
16:10 27.03.2026
93 Иран няма
Пълна глупост!
Коментиран от #105, #176
16:11 27.03.2026
99 Оня с коня
До коментар #85 от "Иран":Абе Умньо,що тр се превзема Иран,след като Техеран е НАПЪЛНО ДОСТАТЪЧЕН?
16:17 27.03.2026
100 Няма
Освен ако не повикат Рамбо. Тогава може.
Но и той остаря.
Коментиран от #106, #109
16:17 27.03.2026
101 Една рота десантчици
Тия милион ирански каишка само ще се тъпчат на брега срещу острова и ще гледат умно?
Абсолютно безполезни!
А ако решат да правят десант от континента към острова, просто ще ги разстрелват от въздуха.
САЩ И ИЗРАЕЛ ЩЕ ПОЛЗВАТ САМО АПАЧИ и буквално ще изпарят десантните баржи. А огънят на Апачите ще бъде насочван от някой АУАКС високо, високо!
Коментиран от #126, #149, #179
16:18 27.03.2026
103 Американските
Няма да изпратят никой там. По границите само. Тук там.
16:21 27.03.2026
104 Достатъчно е
Какви милион войници
Стоварват въздушен десант на острова и това е.
16:21 27.03.2026
105 Факт
До коментар #93 от "Иран няма":Като украйна
16:22 27.03.2026
106 При Цента
До коментар #100 от "Няма":Иранците са мобилизирали само 20 % (1/5).
Да му мислят другите
16:23 27.03.2026
108 Казуар
До коментар #80 от "Атина Палада":92 процента от балистичните ракети са прихванати от над 400. А иранското ПВО е мъртво.
16:26 27.03.2026
109 Бебо
До коментар #100 от "Няма":200 португалски конкистадора са завладели цяла Южна Америка и Мексико бе брат ,срещу 10 милиона индианци
16:28 27.03.2026
111 Клъх!
До коментар #15 от "Катя":"САЩ ще мине през Иран като слон през жаба" когато си видиш котенцето без огледало.
Коментиран от #128
16:28 27.03.2026
113 Ка дех
До коментар #98 от "хе хе":Не бъркайте народа на изкуствено създадени държави чиито граници са чертани с линийки на първокласник една от която е Ирак с държава като Иран която има хилядолетно минало.
Коментиран от #118
16:29 27.03.2026
118 И кога
До коментар #113 от "Ка дех":е възникнал Иран със столица Техеран?
16:31 27.03.2026
119 Поправка
До коментар #19 от "Жельо":Поне за този месец се оказа,че е фактор. Ще видим дали нява и да остане такъв до края.
16:32 27.03.2026
120 Ъъъъ
До коментар #112 от "Иран":"Но ще бъдат бити ...."
...и таковани....Трябва да се радват, ако се разминат само с бой.
16:32 27.03.2026
123 Възраждане
До коментар #40 от "Ха ха ха":Другарят Путин ще им изпрати С400 и стой та гледай и товазаедно с Геран, усъвършенстван Шахид. Отделно 60000 севернокорейци са готови, да дадат живота си за братския ирански народ.
16:35 27.03.2026
126 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #101 от "Една рота десантчици":Въпросният остров се пази много лесно Изчаквам десанта изливам петрола в морето и го паля Взривявам всичко и който иска да гаси
16:37 27.03.2026
128 Въх
До коментар #111 от "Клъх!":Абе знае ли човек, момичето може да е гимнастичка
Коментиран от #177
16:38 27.03.2026
130 Бомбене
Израел пък въобще не влиза в сметката. Малка държавица, която без САЩ е практически приключена.
Коментиран от #147
16:39 27.03.2026
133 az СВО Победа 80
1. Вашингтон си намери майстора!
2. Тия не се шегуват и са готови на саможертва, за разлика от американците!
16:42 27.03.2026
135 Тервел
До коментар #36 от "Тити на Кака":Така е брат американците вече са жалки и изостанали , а иранците вече имат по 9 живота и 6 ръце да държат по 6 съветски калашника . Страшна работа е тоя хаЙран бре .
Коментиран от #153
16:43 27.03.2026
136 да ама ирак са араби
До коментар #6 от "Тервел":а тия са перси...най белите на сички земи кълбета.
16:44 27.03.2026
137 Незнайко
До коментар #65 от "Живко Йорданов":А откъде ще дойдат хеликоптерите,когато всички бази от които могат да се ползват вече са в миналото? Първо тях ги попиляха иранците.
16:45 27.03.2026
138 Некой
До коментар #61 от "Казуар":Арабите - особено иракчаните са страхливи и некадърни. Докато Иран - персите, са арийци и са смели, качествени и добре подготвени.
Коментиран от #140, #165
16:45 27.03.2026
140 1)3 са азери
До коментар #138 от "Некой":и 1/3 кюрди!И десетина други племена!
16:47 27.03.2026
141 мьосю гилотен
До коментар #125 от "Сатана Z":ушатия е жив ,показва се може и ИИ да е,но се показва по ТВ и казват на живо в едно кафене ,но .......Другия ирански цървул дето го кърпиха ,просиянците май е холограмен......всички са мизантропи не знам за какво боготвориш просийския идееот , лудия всички говиждат и ушатия ,но и тези изроди накичени със знамена и всякакви атрибути на хищни маймуни ,заслужават Мьосю Гилотен!
16:47 27.03.2026
143 Фъргач
До коментар #15 от "Катя":Кате,моа ли ти гу тура веднъж😀
16:48 27.03.2026
147 дядо дръмпир
До коментар #130 от "Бомбене":израел е малка държавица от 10000000 и половин милион най модерна армия и ще измете всеки като вятър снегояд снега!
16:52 27.03.2026
148 Ъъъъ
Федералното правителство на САЩ моделира сценарий с цена на петрола от 200 долара за барел, за да види какви биха били потенциалните последици от подобен скок на цените за американската икономика. Новината, съобщена от Bloomberg, идва на фона на противоречиви съобщения от администрацията на Тръмп, като последните сигнали сочат към натиск за прекратяване на огъня.
Анализаторите започнаха да говорят за потенциалното покачване на цената на петрола Brent до 200 долара по-рано през март, когато стана ясно, че войната с Иран няма да приключи след няколко дни. При най-лошия сценарий въздействието върху световната икономика би било опустошително, като развиващите се страни ще понесат основната тежест на кризата поради по-ниските си финансови резерви. Богатите държави също ще понесат много щети, ако цените на петрола се повишат значително, особено в Европа.
Всъщност, болката вече се усеща, въпреки че Brent не е дори близо до 200 долара. Европа така и не успя да се възстанови напълно от последната си енергийна криза, а разходите за внос се увеличиха неимоверно от 2022 г. насам, оставяйки ЕС с много по-малко място за маневриране. Така че европейските държави вече страдат при цена от 100 долара за барел Brent, както и Съединените щати, въпреки много по-голямата си устойчивост благодарение на собственото си производство на петрол и газ.
16:54 27.03.2026
149 прочети внимателно туй
До коментар #101 от "Една рота десантчици":заливам морето с нафта и паля...после снимам сеир...а на бас че тъй ше е...печени пехотинци ...перфектна защита..
Коментиран от #151, #172
16:54 27.03.2026
151 Ще запалиш морето
До коментар #149 от "прочети внимателно туй":около основите ирански пристанищни терминали за износ на нефт на остров Фарг , вкл. петролни цистерни, складове за материали и т.н?!
Това само копейка може да го измисли!
Изкърти миФката бе, братчед!
16:58 27.03.2026
153 Тити на Кака
До коментар #135 от "Тервел":Нищо такова не съм казал, плоскомозъчнико, американската армия все още е най-добрата в света.
Но в иранския случай няма как да бъде осигурен подобен на иракския сценарий. Нито има място, където могат да се съсредоточат безопасно 1 млн атакуващ корпус, нито маршът към Техеран ще е толкова удобен , колкото маршът към Багдад, нито Иран е така разединен и с толкова деморализирана и зле въоръжена армия, колкото беше Ирак през 2003.
С морската пехота, която САЩ са разположили в региона / в нета се търкалят стойности между 2 500 и 7 500 щика/ максимумът може да е атака и временно превземане на остров Харк, петролният терминал на иранците. Или островите Кешм и Ормуз, които са в гърлото на протока. Постижения със съмнителна стойност, поради непредвидимите загуби и много трудното удържане след установяването на контрол. И тук въобще не говорим за вероятните реакции на другите световни сили, зависими от иранския петрол.
Стой кротко по темата, плоскомозъчнико, иди да бистриш мачовете от висшата лига, там е силата ти!
17:01 27.03.2026
156 Ъкраинеца
До коментар #31 от "Владимир Путин, президент":То затова в НА ТЕРИТОРИЯТА НА Украйна останаха не повече от 20 млн.
17:05 27.03.2026
157 90 % от иранския нефт
И как ще изнасят после, с камили ли?
Малеее, копейките са мъдри като налъм за баня!
Коментиран от #182
17:05 27.03.2026
159 Тук ще сбъркат
До коментар #15 от "Катя":И израел ще изчезне, с нея и лъже пророка ( медиите )
Ще се възстанови Палестина, Ватикана ще падне. Китай ще се засили на високо.
17:08 27.03.2026
161 Ъъъъ
До коментар #155 от "Реалист":"Аятоласите май ще гризнат дървото този път от към дебелия му край..."
Анализатори твърдят, че Тръмп е дал 10-дневния срок на Иран за преговори именно защото САЩ изчерпват боеприпасите....И не иранците са тези дето искат примирие и прекратяване на огъня, а САЩ. Скоро ще го ударят на молба.
17:10 27.03.2026
163 На е забравяйте, че
Иранският електрически централи са на прицела на израелската авиация.
17:12 27.03.2026
165 Казуар
До коментар #138 от "Некой":Качествените иранци персийци как плачеха за сатрапа Али Хаменей.
17:12 27.03.2026
167 Примерно
До коментар #154 от "ще сгрешат ако само защитават":Турция?
17:14 27.03.2026
172 дядо дръмпир
До коментар #149 от "прочети внимателно туй":стига с фантазии ,гледай реалноста!да не мислиш ,че твоето умо-напъване не е разглеждано още преди да изчистят аятоласите.виж кой печели от затворена теснина.Това ,че иранците казват едно , а правят друго се вижда.да не мислиш ,че лудия ще ги бави.иран няма да пали морето ,а ако го нападнат вероятно като предсмъртна агония ще удари филтрциите за морска вода на оклните емиратства и по този начин ще направи тази земя пак пустиня!Тук разиграват някаква пиеса ,дали е така или не е така ,може войната да е само по медиите и да прибират на вси маймунки парите ,чрез висока инфлация.Аз вярвам на евреите защото са добри в сметките.ушатия каза до 6 седмици ще видим,оня лудия е като просиянския идееот!
17:20 27.03.2026
176 То и
До коментар #93 от "Иран няма":оср айна няма нищо,но вече
5-та година пусьо се мъчи ...
та те така с напредналите космически нации
17:31 27.03.2026
177 Все тая
До коментар #128 от "Въх":Съмнявам се гимнастички да четат факти 😆
17:34 27.03.2026
179 То ако е
До коментар #101 от "Една рота десантчици":Така що още не са го отворили тоя ормуз
А плащаме по 2 еврака за гориво???
А кажи бе дж .д рлък
17:36 27.03.2026
182 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #157 от "90 % от иранския нефт":Тактиката на ИЗГОРЕНАТА ЗЕМЯ Е ДОКАЗАНА АКО ВРАГЪТ ИСКА НЕЩО ПРОСТО ГО СЪСИПВАШ ЗА ДА НЯМА ИНТЕРЕС
17:43 27.03.2026
184 Омбре
До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":Само 10 хил са
17:46 27.03.2026
185 Бай Дамян от Геомин
До коментар #173 от "Федерация "Бай Дамян"":На над 120 души НИ плащаше студентските. Аз съм един от тях впрочем ..ходихме да ни дава пари човека всеки месец ТОЧНО точно срещу ПРОКУРАТуРАТА .. пишеше "Бай Дамян и син" Човека винаги е казвал по тъпо нещо ей младежи от ционизма няма
17:46 27.03.2026
186 Най тъпото обаче е
До коментар #173 от "Федерация "Бай Дамян"":че същият този "" е фалшив двойник на Марин Петров и тоя Николай Гълъбов мощно ще го отнесе сега ... въпрос на дни е. ... Марин ще го възвиси ама категорично... и Цецо сина на бай Дамян
17:54 27.03.2026
188 Фермер
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Сашт още сънуват лопатите дето ядоха сега по-голям бой ще ядат за твое нещастие
18:00 27.03.2026
192 Мишел
До коментар #107 от "Напомням за Хирошима и Нагасаки":Всички ядрени обекти на Иран са в подземния на 300-500 м.дълбочина в сиенитните скали на иранските планини. САЩ не разполагат с оръжия, с които да ги унищожат.
18:46 27.03.2026
194 Хасан
До коментар #6 от "Тервел":На такива като тебе и хиляда пъти да ти обяснят че Иран не е Ирак,дебелата глава си е дебела.
19:01 27.03.2026
195 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #183 от "Омбре":Защо, гледаш числеността? Във, война това е маловажно, ако си чел история и то българска ще ше да знаеш, че българските Ханове, Царе, генерали са печелили битки с много по малка армия пример цар Иван Асен 2:битката при Колкотница, Владимир Вазов :битката при Дойран, и още много. Един, милион войска ако не е обучена няма да направи нищо, това, че е на тяхна територия не значи, че е в тяхна полза в днешно време със, JPS, сателити вече знаеш кой, къде, кога. И, войната е най лошото нещо
Коментиран от #196
19:11 27.03.2026
196 604
До коментар #195 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":Тия с раждането си ги гогвят за тая война ве мой....с туй лягат с туй стават...
19:43 27.03.2026
198 Бензъл
До коментар #15 от "Катя":Хапчетата
19:50 27.03.2026
199 преди
До коментар #6 от "Тервел":това бе войната на Ирак с Иран в която Ирак бе победител. Когато след 1-2г размазаха Ирак, Иран стоеше безучастен, обаче наблюдаваше. Явно си е взел добри поуки та сега още се инати, с мерак да се таралежи и в бъдеще....
20:20 27.03.2026
202 АхАх
До коментар #201 от "Мда":Ти ако си хващал автомат в ръце аз ще се гръмна.
23:53 27.03.2026
205 онли мен
До коментар #12 от "Самомен":На режима на аятоласите дължим атентата в Сарафово.
Коментиран от #216
00:51 28.03.2026
206 Кои са тези "вие"?
До коментар #20 от "Българин":Посочи две имена, моля. Ама преди това ги провери.
00:53 28.03.2026
211 123
До коментар #21 от "Семков":Приятелю, Сащ не можеш да го сравняваш с Иран, все едно да сравняваш наакано бебе с зрял човек, в исторически план.
08:55 28.03.2026
212 Да така е
До коментар #209 от "Америка я чака разгром и унижение":Много точно казано.
08:56 28.03.2026
213 Никой не ни е виновен за световните
До коментар #12 от "Самомен":Ние сме толкова малоумен народ,че нищо чудно и в третата световна да тръгнем с песен. За ПСВ - алчен народ,за едно пусто парче от Македония се втурнахме в касапницата. ВСВ пак заради тая пуста Македония и еезуштата - англичаните ни хвърлиха на съветите да ни доят. ТСВ пак ли за Македония ще се самоубием???
215 Виетнам казваш
До коментар #189 от "Фермер":Ти наясно ли си колко милиона виетнамци умряха и колко американци? Съотношението е фрапиращо. Афганистан- колко талибани станаха курбан и колко американци? Съотношението гледай. Сега кво - 1 милион иранци на курбан + още 5 миилипна цивилни може бие и накрая САЩ ще са загубили 10к и 10 самолета и 100 танка. Айде моля ви са с тия плоски мозъци вземете помислете малко
Коментиран от #217
10:16 28.03.2026
216 Апреди
До коментар #205 от "онли мен":Преди Хизбула да направи атентанта в Бургас, госпидине да знаете, че България пак пръва отиде и се напъна на САЩ да я признаем за терористична организацията. Посланието е ясно: ти казваш, че съм терорист и аз се държа като такъв ... не оправдавам атентанта, но България и първата и втората севтовна се обаждаше о обявяваше войни на големи империи и знаем резултата: та си мислех, че нашите малоумници знаят поне кога да си замълчат. Та атентата е резултата на нашите политици, не на Иран... каквото посееш, такова ще пожънеш... стара наша поговорка
11:04 28.03.2026
217 Ники
До коментар #215 от "Виетнам казваш":Трудно им е да мислят!
11:13 28.03.2026
221 Е-е-е-
До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":Ивелин Михайлов
15828ОТГОВОР
1 милион иранци срещу 100 хиляди джендързита кой ще победи
-;-
и как така чак пък 100 хиляди.
14:19 28.03.2026
223 Чак пък изколване
До коментар #200 от "Да изпратят": Чак пък изколване.
51ОТГОВОР
Ще ги изколят до крак.
-;-
Чак пък изколване.
14:23 28.03.2026
225 Персите не били араби
До коментар #208 от "Яснооо":Яснооо
41ОТГОВОР
Ще хвърчат чалми и потури.
-;-
Та не знам дали носят потури.
Коментиран от #226
14:27 28.03.2026
226 Знайко
До коментар #225 от "Персите не били араби":То Сашето Великиот бил 40 хиляди срещу 200/250 хилядии перси и ги е дрънкал на почивки. Та и сега. Янките ще вземат една рота макета и с тяхна помощ ще дрънкат къдравите бради аятулашки.
Коментиран от #227
17:12 28.03.2026
227 Футбалер
До коментар #226 от "Знайко":Абе коги ще играме срещ Фиджи, Таити и островите Зелен и Нос?? Некой да я на ясно с програмата?
17:16 28.03.2026