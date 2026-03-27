1 милион войници! Иран мобилизира огромна армия, за да отблъсне наземната офанзива на САЩ

Иран обяви мобилизацията на един милион бойци, за да противодейства наземна операция на САЩ на иранска земя, предаде Middle east monitor.

Техеран е фокусиран върху защитата на стратегическия остров Харг, откъдето се изнася близо 90% от иранския петрол.

Иранската информационна агенция Тасним, позовавайки се на военен източник, посочи, че с нарастването на спекулациите относно "историческата глупост" от страна на САЩ да участват в сухопътни бойни действия на южния фронт на Иран, вълна от ентусиазъм е заляла сухопътните сили на страната, които са готови да създадат "исторически ад" за американските сили на иранска земя.

В допълнение към вече оборудваната за сухопътни бойни действия сила от милион души, военният източник отбеляза огромен скок в заявленията за постъпване от иранските младеж през последните няколко дни. Доброволци заливат центрове за набиране на персонал за паравоенните сили Басидж, Корпуса на Революционната гвардия и редовната армия, желаейки да участват в очаквания конфликт.

Военният източник добави, че всеки опит на САЩ да отворят насилствено Ормузкия проток би бил акт на "самоубийство". По думите му Иран е напълно подготвен за подобна ескалация и остава ангажиран да държи стратегическия воден път затворен.