Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
1 милион войници! Иран мобилизира огромна армия, за да отблъсне наземната офанзива на САЩ

27 Март, 2026 15:10 10 144 227

  • иран-
  • сащ-
  • ормузки проток-
  • пентагон-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • доналд тръмп-
  • моджтаба хаменей-
  • петрол

Техеран е фокусиран върху защитата на стратегическия остров Харг, откъдето се изнася близо 90% от иранския петрол

1 милион войници! Иран мобилизира огромна армия, за да отблъсне наземната офанзива на САЩ
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Иран обяви мобилизацията на един милион бойци, за да противодейства наземна операция на САЩ на иранска земя, предаде Middle east monitor.

Техеран е фокусиран върху защитата на стратегическия остров Харг, откъдето се изнася близо 90% от иранския петрол.

Иранската информационна агенция Тасним, позовавайки се на военен източник, посочи, че с нарастването на спекулациите относно "историческата глупост" от страна на САЩ да участват в сухопътни бойни действия на южния фронт на Иран, вълна от ентусиазъм е заляла сухопътните сили на страната, които са готови да създадат "исторически ад" за американските сили на иранска земя.

В допълнение към вече оборудваната за сухопътни бойни действия сила от милион души, военният източник отбеляза огромен скок в заявленията за постъпване от иранските младеж през последните няколко дни. Доброволци заливат центрове за набиране на персонал за паравоенните сили Басидж, Корпуса на Революционната гвардия и редовната армия, желаейки да участват в очаквания конфликт.

Военният източник добави, че всеки опит на САЩ да отворят насилствено Ормузкия проток би бил акт на "самоубийство". По думите му Иран е напълно подготвен за подобна ескалация и остава ангажиран да държи стратегическия воден път затворен.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 131 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    92 51 Отговор
    A сега да видим, тая армия с Тръмо ли ще се бие, или с аятоласите!

    Коментиран от #16

    15:13 27.03.2026

  • 2 Феникс

    215 37 Отговор
    Виетнам ще им се строри на шишковците като разходка в парка , ако нападнат Иран по земя!

    Коментиран от #8, #14

    15:14 27.03.2026

  • 3 китайски балон

    158 12 Отговор
    A БайДончо 5 минути обяснява в белия дом, кви хубави били фулмастерите Sharpie и колко пари бил спестил на данъкоплатците с тях!? куку!

    15:14 27.03.2026

  • 4 Ивелин Михайлов

    161 28 Отговор
    1 милион иранци срещу 100 хиляди джендързита кой ще победи 😏😏😁😆🤣😂

    Коментиран от #10, #32, #83, #184, #221

    15:15 27.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тервел

    69 169 Отговор
    Тя и на Садам армията беше един милион , ама два американски и английски експедиционни корпуса я унищожиха за два месеца. После го вадиха брадясал от шахтата до пътя .

    Коментиран от #13, #17, #25, #36, #39, #136, #194, #199

    15:17 27.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    35 90 Отговор

    До коментар #2 от "Феникс":

    колкото Ирак-толкова ще им се види......

    Коментиран от #188

    15:17 27.03.2026

  • 9 Ахааа

    181 24 Отговор
    Ако слушаме пропагандата, която ни залива ежедневно- то в Близкия изток, има конфликт.... А в Украйна има агресия на Русия.... За рязкото покачване цените на петрола и инфлацията по цял свят, сигурно ще ни убеждават, че всъщност виновен им е Путин, а не Тръмп и Нетаняху.....

    15:18 27.03.2026

  • 10 Респект към Иран

    129 23 Отговор

    До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":

    Това е в почит на децата на Газа и Палестина

    15:18 27.03.2026

  • 11 Цецко

    37 107 Отговор
    Американците не могат да видят ефективно бойни действия в джунгли , това се видя при нападението им над Япония и Виетнам. Но на голо каменисто плато като Иран и Ирак са неудържими.

    Коментиран от #28

    15:19 27.03.2026

  • 12 Самомен

    150 32 Отговор
    Само мен ли ме е срам, че България е "партньор" на тези разбойници. Ние сме 1345 години на тази планета, а някакви перчеми ни казват какво да правим и в коя война да участваме и ние грам и не се замисляме за последствията (справка първата и втората) - където пак немците ни натрисат във война, без да ни е необходима. Сега трибуквения силов застраховател ни бута в тази посока - пак с подкрепата на българите, които усърдно пазаруват в немските вериги и с всяка надценка там субсидират пак военната машината на Европа. Мислелте преди да хващате "промоциите" другия път, на сртаната на цивилизацията или на диваците сте застанали.

    Коментиран от #88, #205, #213

    15:20 27.03.2026

  • 13 Окооо

    156 27 Отговор

    До коментар #6 от "Тервел":

    Не сравнявайте с Ирак, те са доста по- малка държава и висшите им генерали, бяха предварително купени от САЩ, това е невъзможно за Иран, втори Виетнам ги чака, дори много по- страшен...

    15:20 27.03.2026

  • 14 Българин

    90 14 Отговор

    До коментар #2 от "Феникс":

    Те САЩ не могат да съберат 500 хил. войници за пълномащабна сухопътна инвазия. Ще правят само ограничени операции.

    15:21 27.03.2026

  • 15 Катя

    49 166 Отговор
    Не се заблуждавайте, САЩ ще мине през Иран като слон през жаба. Просто Иран е едно джудже в сравнение с мощта на САЩ .

    Коментиран от #24, #27, #30, #111, #143, #159, #198

    15:22 27.03.2026

  • 16 Ирак

    34 96 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    също имаше 1 милион армия. Милите издържаха само един месец на сухопътната операция 2023

    Коментиран от #23, #29

    15:22 27.03.2026

  • 17 Софийски селянин,

    136 28 Отговор

    До коментар #6 от "Тервел":

    Не сравнявай Ирак с Иран,единият е в пустиня и те са араби...
    А другият е в пъти по голям като територия и те са перси,много по добре организирани войнствени и силни.

    Коментиран от #21

    15:23 27.03.2026

  • 18 Сила

    29 71 Отговор
    Той и Саддам имаше 2 милиона , и кво ....а пакистанците ще си отмъстят жестоко за взривения танкер !!! Защото са по гадни и от афганистанците даже ....

    Коментиран от #20

    15:24 27.03.2026

  • 19 Жельо

    35 113 Отговор
    Иранското плато е един полигон за американската военна машина. Просто е смешно да си мислите ,че Иран въобще е някакъв военен фактор .

    Коментиран от #119

    15:24 27.03.2026

  • 20 Българин

    98 20 Отговор

    До коментар #18 от "Сила":

    Вие говорехте и че Техеран ще падне за три дни, но не пада.

    Коментиран от #206

    15:27 27.03.2026

  • 21 Семков

    32 88 Отговор

    До коментар #17 от "Софийски селянин,":

    Кви перси бе брат хахаха . Къде ще сравняваш САЩ с Иран ?

    Коментиран от #211

    15:29 27.03.2026

  • 22 Пиночет

    34 97 Отговор
    Иранците са по -големи смотаняци и палячовци, даже и от руските отрепки!

    Коментиран от #218

    15:29 27.03.2026

  • 23 Атина Палада

    95 22 Отговор

    До коментар #16 от "Ирак":

    И ти беше млад някога,ама сега си .....
    Така и със стареца САЩ! Удариха училището в Техеран и беж Лиске да бЕгаме...Къде е ЛинкълнА? Ами оня другия -поср@ния? И той отлетя някъде..
    Къде са американските военни бази в Персийския залив? НЕма ги и тях . А сухопътните 5 хиляди американски войничета....ще направят чудо на чудесата:))))

    15:29 27.03.2026

  • 24 Улав

    46 8 Отговор

    До коментар #15 от "Катя":

    И като се събуди

    15:29 27.03.2026

  • 25 Хаген Дас

    89 18 Отговор

    До коментар #6 от "Тервел":

    Иран и като държава и по население и технологии е много по напред от Ирак! А ти виж какво стана в Афганистан, бягаха на колесниците на самолетите! Оттук никой няма да избяга защото Иран е голи чукари и нито самолет нито хеликоптер ще ги евакуира! Ще ги ядат лешоядите!

    15:30 27.03.2026

  • 26 стоян георгиев

    72 17 Отговор
    На кашерните гувЯда Виетнам направо ще им се струва като увеселителен парк в сравнение с кошмара който ги чака в Персия...

    15:30 27.03.2026

  • 27 Факт

    48 11 Отговор

    До коментар #15 от "Катя":

    Не те слуша главата

    15:31 27.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Бай Дън

    45 7 Отговор

    До коментар #16 от "Ирак":

    Каква сухопътна операция те гони в Ирак през 2023година?

    15:33 27.03.2026

  • 30 Стивън Дарси...

    60 14 Отговор

    До коментар #15 от "Катя":

    Ч@футко,ако найстина си вЕрваш на кретенията която си надраскала тук ,то се нуждаеш спешно от настаняване за лечение у психодиспансер.

    15:33 27.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Бай Дън

    62 14 Отговор

    До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":

    Какви сто хиляди само десет! Сто хиляди една година ще ги возят към Иран и после толкова в чували обратно!

    15:35 27.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ИЗИ, ИЗИ

    55 17 Отговор
    МАЙ ЩЕ СЕ ПОВТОРИ ВИЕТНАМСКОАФГАНИСТАНСКИ ПРОВАЛ

    Коментиран от #57

    15:38 27.03.2026

  • 35 Цецко

    66 14 Отговор
    Много си неинформиран , Иран има планини гори , а там където ще кацат американците бреговете са в скали има и гори и оръжията им са под земята , подготвяли са се 15 год . Бъркаш ги с арабите , които са върху пустинята и без вода .

    15:38 27.03.2026

  • 36 Тити на Кака

    77 13 Отговор

    До коментар #6 от "Тервел":

    Двата американски и двата английски експедиционни корпуса бяха с численост от около 1 млн, приложиха тактиката на изгорената земя, избиха всичко живо / в т.ч. и около 500 000 цивилни/ по пътя си към столицата и така за около 20 дни / а не за два месеца/ влетяха в Багдад.
    Да виждаш едномилионен американски корпус на терен в момента? Да виждаш налична на терен иранска опозиционна армия, готова да помага на американските миротворци? Да си в състояние да осъзнаеш разликата в нивото между иракската армия от 2003 и иранската днес?
    Не мисля, че осъзнаваш тези неща. Това е нормално при липса на сиво вещество.

    Коментиран от #135

    15:40 27.03.2026

  • 37 Включително

    9 23 Отговор
    500 хиляди узбеки и таджики!

    15:40 27.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Холмс

    36 7 Отговор

    До коментар #6 от "Тервел":

    След като е заловен през 2003 г., Саддам е съден от иракски съд за престъпления срещу човечеството и е екзекутиран чрез обесване през 2006 г. Говориш за неща случили се преди 20 години! Технологиите баха съвсем различни!

    15:41 27.03.2026

  • 40 Ха ха ха

    36 31 Отговор
    И 20 млн. да мобилизира, без авиация и без ПВО ще мрат кат мравки от Райт.

    Коментиран от #123

    15:41 27.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Факти айде

    18 11 Отговор
    По-сериозно. Ако са фокусирани върху защитата на ОСТРОВ Харг (както пише тука) и САЩ са им потопили по-големите кораби (пък и да не бяха), за чий им са 1 млн сухопътна армия? После хамериканците имали 5 хил човека там. За тях ли трябва милиона? Изпращането на армия като в Ирак навремето не е като да викнеш две кебабчета от Гловото…
    Съвсем ни взехте за канарчета

    15:43 27.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Колко

    16 37 Отговор
    руски генерали дадоха фира в Иран?

    15:45 27.03.2026

  • 46 стоян георгиев

    34 13 Отговор
    На кашерните гувЯда Виетнам направо ще им се струва като увеселителен парк в сравнение с кошмара който ги чака в Персия...

    15:46 27.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 дядо дръмпи!

    15 36 Отговор
    Като пишете 1 милион може ли да сметнете един храноден само колко ще излезе на този 1 милион....ЕС не може да издържа армия от 1 милион , а има БВП повече и от щатите!Евреите дето имат парите на света не могат да подържат повече от 450хиляди ,а вие 1милион.......майтапа е ,че има и такива ,които ви вярват...

    Коментиран от #54

    15:47 27.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 604

    7 4 Отговор

    До коментар #48 от "дядо дръмпи!":

    И коио е ръжа за милионъ или...

    15:52 27.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Когато

    9 28 Отговор
    изтрепат останалите кагебе аятоласи,останалите ще се договорят с Тръмп!

    15:52 27.03.2026

  • 57 Не - май...

    10 3 Отговор

    До коментар #34 от "ИЗИ, ИЗИ":

    ...,а още-април!

    15:52 27.03.2026

  • 58 Улав

    13 6 Отговор

    До коментар #53 от "Коброликов":

    И теб не те слуша главата

    15:53 27.03.2026

  • 59 Посейдон за 🚾 цион

    32 12 Отговор
    Чафутчета ,колко и да се напъвате тук с безсмислени си драсканици авантюрата ви срещу Иран ви е края .
    Русия,Китай и Персия ви приключват юдейски 🐁

    15:53 27.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Казуар

    14 30 Отговор
    Садам Хюсеин имаше огромна армия, правеше паради, но бяха атакувани от въздуха и се разбягаха като пилци.

    Коментиран от #68, #80, #138

    15:54 27.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Живко Йорданов

    17 30 Отговор
    Лошото е че революционната гвардия на Иран много подценява възможностите на съвременната война. С войници не можеш да противодействаш на картечниците на хеликоптерите. Те просто заличават редиците. Ако си мислят че американците ще противопоставят пехота срещу тяхната пехота просто много се лъжат!

    Коментиран от #137

    15:56 27.03.2026

  • 66 Кольо Фичето

    12 24 Отговор
    Ако ще и северомакедонци и руснаци да дойдат, ще да пушечно месце на САЩ и Израел! 🤣

    15:57 27.03.2026

  • 67 Малиййй

    13 4 Отговор
    Колко са гостоприемни хората...

    15:59 27.03.2026

  • 68 Кольо Фичето

    10 22 Отговор

    До коментар #61 от "Казуар":

    Тия дето правят парадите са маникенчета като руснаци , китайци, врабчета и тем подобни, гола вода са

    15:59 27.03.2026

  • 69 Ами

    23 9 Отговор
    Иран има почти 30 милионен мобилизационен потенциал - мъже на възраст между 20 и 60 години.
    Контролът върху юрисдикцията е само по суша.
    Самолетите в небето не осъществяват управление върху населението на територия.

    Коментиран от #70

    16:00 27.03.2026

  • 70 Ама

    5 5 Отговор

    До коментар #69 от "Ами":

    то няма толкова тояги....

    16:01 27.03.2026

  • 71 Резидентна на Решетников

    16 21 Отговор
    Тия са тръгнали на юруш, стара руска тактика, практикувана без да се зачита човешкия живот, ще падат като пшеничени класове пред американски комбайн , ше има много мъртви тела, кой ще ги копае?

    16:03 27.03.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 на 6 април

    9 3 Отговор
    ще видим!

    16:03 27.03.2026

  • 74 Иран

    23 11 Отговор
    Има най-голямата армия в района. Израел и САЩ нямат шанс при сухопътна агресия. Ще ги върнат обратно накъсани на салата.

    Коментиран от #79

    16:03 27.03.2026

  • 75 Тахир

    7 9 Отговор

    До коментар #72 от "Атина Палада":

    Фара,ти ли си?

    16:04 27.03.2026

  • 76 таксиджия 🚖

    30 13 Отговор
    Успех храбри перси! Защитете домовете и семействата си от зионистите и краварите! Смачкайте ги!

    16:05 27.03.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Поне

    15 10 Отговор
    2 милионна армия ще трябва на САЩ и Израел в началото на войната. Как ще пренесат толкова хора през Атлантика. То няма толкова кораби на земята.

    Коментиран от #81, #84

    16:05 27.03.2026

  • 79 И Мадуро

    7 12 Отговор

    До коментар #74 от "Иран":

    така мислеше!Но е жив и здрав!

    16:05 27.03.2026

  • 80 Атина Палада

    20 7 Отговор

    До коментар #61 от "Казуар":

    Както железния купол ,като беше атакуван от иранците с хиперзвукова ракета и стана на сито да си пресяват брашното:))))

    Коментиран от #108

    16:06 27.03.2026

  • 81 Кавалерията

    9 4 Отговор

    До коментар #78 от "Поне":

    ще е решаваща!

    16:07 27.03.2026

  • 82 С мечове и копия

    15 8 Отговор
    иранците ще имат превъзходство!

    16:08 27.03.2026

  • 83 Какво

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":

    ще е оръжието за двубоя

    16:09 27.03.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Иран

    11 10 Отговор
    не може да бъде превзет по суша, ако армията му се бие.

    Коментиран от #99

    16:09 27.03.2026

  • 86 Хамас

    21 8 Отговор
    Ся е момренто да са разтури тая разбойническа банда исраел!

    16:09 27.03.2026

  • 87 Могерини каза

    12 7 Отговор
    Кая и Урсула ще им видят сметката,като им излаят.

    16:09 27.03.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Нова идея

    4 26 Отговор
    Чакам с нетърпение да видя къде ще падне първата атомна бомба...просто няма друг начин да бъдат озаптени тези фанатици...

    16:10 27.03.2026

  • 90 Шалом

    13 7 Отговор

    До коментар #84 от "Комунетата винаги мислят със":

    По ушите на нетанахуу

    16:10 27.03.2026

  • 91 Оранжево фиаско

    25 5 Отговор
    Рижавият психопат успя да постигне само едно нещо и то е да потопи борсите и да предизвика икономическа катастрофа. С такъв партньор, нищо добро не чакай...

    16:11 27.03.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Иран няма

    13 16 Отговор
    ПВО, няма авиация, няма флот, как ще ги защитава тия милион аскери от изтребление от въздуха

    Пълна глупост!

    Коментиран от #105, #176

    16:11 27.03.2026

  • 94 Сухопътна

    18 6 Отговор
    инвазия в Иран е самоубийствена мисия. Американските военни не са глупаци като евреите. Могат толкова да смятат.

    16:12 27.03.2026

  • 95 Сега вече всички знаем!

    13 17 Отговор
    Не само феодалните аятоласи имат надежда, че ще победят американците, но и полуграмотните ни копейки се надяват за победа над Пентагона.

    16:12 27.03.2026

  • 96 Кой те е излъгал,

    8 7 Отговор
    че Блъг-Aрия е на 1345 години? В Йеронимовата карта за християнския свят в лето 386 пише: Мизия, също и България. Същата провинция през лето 513, когато Виталиан Тракиец повежда българите срещу Римската империя, стоейки седмица пред портите на Константинопол с наcpαни зад тях римляни, се прибира в провинция България, вече без Мизия. А за сведенията на Раковски, че древните пелаPги (пелаCги) е гръцка фалшификαция с разместен словоред на името пелгаpи, пулгаpи, палхаpи? Ето защо днес българите броят лето 7534, същото лето от което са пелаpгите - пелгаpи от могилата Cеcкло, сиреч Cекло.

    16:12 27.03.2026

  • 97 Унижението

    18 8 Отговор
    за САЩ и Израел е голямо. Никой няма да изпратят по суша, защото е ясно, че никой няма да се върне жив.

    16:15 27.03.2026

  • 98 хе хе

    12 14 Отговор
    Ирак имаше 1.3 милиона РЕДОВНА модерно въоръжена армия. Американците ги прегазиха за 3 седмици.

    Коментиран от #113

    16:15 27.03.2026

  • 99 Оня с коня

    8 10 Отговор

    До коментар #85 от "Иран":

    Абе Умньо,що тр се превзема Иран,след като Техеран е НАПЪЛНО ДОСТАТЪЧЕН?

    16:17 27.03.2026

  • 100 Няма

    15 10 Отговор
    Как 50-100 хилядна армия да победи 1 милионна армия. Това става само в холивудските продукции - "блокбастъри"... Хаха.
    Освен ако не повикат Рамбо. Тогава може.
    Но и той остаря.

    Коментиран от #106, #109

    16:17 27.03.2026

  • 101 Една рота десантчици

    14 20 Отговор
    са достатъчни да завладеят остров Харг.
    Тия милион ирански каишка само ще се тъпчат на брега срещу острова и ще гледат умно?
    Абсолютно безполезни!
    А ако решат да правят десант от континента към острова, просто ще ги разстрелват от въздуха.
    САЩ И ИЗРАЕЛ ЩЕ ПОЛЗВАТ САМО АПАЧИ и буквално ще изпарят десантните баржи. А огънят на Апачите ще бъде насочван от някой АУАКС високо, високо!

    Коментиран от #126, #149, #179

    16:18 27.03.2026

  • 102 Във

    18 3 Отговор
    филмите на Марвел всичко е възможно.

    16:19 27.03.2026

  • 103 Американските

    12 5 Отговор
    военни не са чак толкова зашеметени.
    Няма да изпратят никой там. По границите само. Тук там.

    16:21 27.03.2026

  • 104 Достатъчно е

    12 15 Отговор
    да завладеят остров Харг, Иран умира прав!

    Какви милион войници
    Стоварват въздушен десант на острова и това е.

    16:21 27.03.2026

  • 105 Факт

    3 2 Отговор

    До коментар #93 от "Иран няма":

    Като украйна

    16:22 27.03.2026

  • 106 При Цента

    9 4 Отговор

    До коментар #100 от "Няма":

    Иранците са мобилизирали само 20 % (1/5).

    Да му мислят другите

    16:23 27.03.2026

  • 107 Напомням за Хирошима и Нагасаки

    7 14 Отговор
    Крайно време е да се напомни на фанатиците за последствията от Хирошима като се удари по базите за обогатяване на уран с ядрено оръжие, там поне няма цивилни, така че да си вземат поука....

    Коментиран от #192

    16:23 27.03.2026

  • 108 Казуар

    7 13 Отговор

    До коментар #80 от "Атина Палада":

    92 процента от балистичните ракети са прихванати от над 400. А иранското ПВО е мъртво.

    16:26 27.03.2026

  • 109 Бебо

    10 9 Отговор

    До коментар #100 от "Няма":

    200 португалски конкистадора са завладели цяла Южна Америка и Мексико бе брат ,срещу 10 милиона индианци

    16:28 27.03.2026

  • 110 Иван Иванов

    18 10 Отговор
    БРАВО НА ГОРДИЯ И СМЕЛ ИРАНСКИ НАРОД, ПОЖЕЛАВАМ ВИ ГОРДИ ИРАНЦИ ПЪЛЕН УСПЕХ В БИТКАТА СРЕЩУ ПЕДОФИЛИТЕ ОТ САЩ .

    16:28 27.03.2026

  • 111 Клъх!

    14 14 Отговор

    До коментар #15 от "Катя":

    "САЩ ще мине през Иран като слон през жаба" когато си видиш котенцето без огледало.

    Коментиран от #128

    16:28 27.03.2026

  • 112 Иран

    16 12 Отговор
    не е Виетнам. В Иран американските жертви ще са десетки пъти повече. И тук ще бъдат изгонени както във Виетнам. Но ще бъдат бити много по-лошо.

    Коментиран от #120

    16:29 27.03.2026

  • 113 Ка дех

    14 6 Отговор

    До коментар #98 от "хе хе":

    Не бъркайте народа на изкуствено създадени държави чиито граници са чертани с линийки на първокласник една от която е Ирак с държава като Иран която има хилядолетно минало.

    Коментиран от #118

    16:29 27.03.2026

  • 114 Възраждане

    15 7 Отговор
    Ако последователите на оранжевият стъпят на Иранска територия, ще се отвори Адът

    16:30 27.03.2026

  • 115 Вла

    11 7 Отговор
    Американците ще бъдат наритани като кучета.

    16:30 27.03.2026

  • 116 Удариха дървото 😁

    10 12 Отговор
    Армията на сащ, която има трета тоалетна за третополови, не я виждам да се изправи срещу 1 милион армия на Иран. Не можаха да победят виетнамците, които нямаха оръжия за цялата си армия. Сащ като тръгнат да падат, ще задействат член 5-ти на НАТО и тогава ще гризнем дървото, членките трябва да им пращат войници.

    16:31 27.03.2026

  • 117 000

    3 3 Отговор
    Какво е катастрофа за сащ? Има ли катастрофи, които са фатални?

    16:31 27.03.2026

  • 118 И кога

    7 4 Отговор

    До коментар #113 от "Ка дех":

    е възникнал Иран със столица Техеран?

    16:31 27.03.2026

  • 119 Поправка

    10 3 Отговор

    До коментар #19 от "Жельо":

    Поне за този месец се оказа,че е фактор. Ще видим дали нява и да остане такъв до края.

    16:32 27.03.2026

  • 120 Ъъъъ

    7 8 Отговор

    До коментар #112 от "Иран":

    "Но ще бъдат бити ...."

    ...и таковани....Трябва да се радват, ако се разминат само с бой.

    16:32 27.03.2026

  • 121 Иранците

    9 10 Отговор
    ще ги колят като гергьовски агнета. Нека да влязат.

    16:32 27.03.2026

  • 122 Си и Путин

    9 7 Отговор
    Хегемон вече е Иран !

    16:32 27.03.2026

  • 123 Възраждане

    9 11 Отговор

    До коментар #40 от "Ха ха ха":

    Другарят Путин ще им изпрати С400 и стой та гледай и товазаедно с Геран, усъвършенстван Шахид. Отделно 60000 севернокорейци са готови, да дадат живота си за братския ирански народ.

    16:35 27.03.2026

  • 124 Историк

    7 8 Отговор
    Стратегията е ясно. Ако част от тях са на острова следва бомбен килим и се почистват. Няма да има време да се окопаят като в Иводжима.

    16:35 27.03.2026

  • 125 Сатана Z

    11 10 Отговор
    Иран ще окупира бившата си територия Бахрейн,па бай Дончо може да а подскача колкото си иска.А Нетаняху още никой не го е виждал....жив....къде се загуби този палач?

    Коментиран от #141

    16:36 27.03.2026

  • 126 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 6 Отговор

    До коментар #101 от "Една рота десантчици":

    Въпросният остров се пази много лесно Изчаквам десанта изливам петрола в морето и го паля Взривявам всичко и който иска да гаси

    16:37 27.03.2026

  • 127 питах жълтото паве

    3 3 Отговор
    верно ли ве????оня рече да....и после ама си трай...че си е майката...

    16:38 27.03.2026

  • 128 Въх

    6 0 Отговор

    До коментар #111 от "Клъх!":

    Абе знае ли човек, момичето може да е гимнастичка

    Коментиран от #177

    16:38 27.03.2026

  • 129 Америка има печалби от затворен ормуз

    2 5 Отговор
    Според мен америка има цел урана и тя ще щади стадото в иран ,защото за нея е важен каймака който ще вземе ,като демокротцЦЦизира иран....Евреите са по опасни защото те искат унищожение ,а не победа...това ,което очаквам е касапницата да свърши до 6седмица както каза ушатия.дотогава трябва уж да са взели урана ........както ви казах такъв уран 60% обогатен ,това са лъжи за да нападнат иран.видяха ,че "Стадото е отслабено" и решиха да го крадат.Никога няма да воюват тет а тет ,американците и евреите. ви казах.влизат пехотинци те са с цел като разчистят терена да го пазят разчистват го с танкове и хеликоптери после вкарват тежка техника за да изчистят отломките към урана и като разчистят го изнасят и се махат , но това не е за острова а за асфахан и другия ядрен център.а тези пехотинци ще пазят докато другите разчистват.Какво ще правят на този остров.Американците печелят от затворен ормуз и руснаците също те нямат никаква файда няма да отворят теснината.могат да разиграват театър ,но америка няма да отвори ормуз!

    16:39 27.03.2026

  • 130 Бомбене

    9 4 Отговор
    от въздуха не води до контрол върху територията. САЩ не могат да спечелят тази война. Цялата си армия трябва да прехвърлят на другия край на света, което няма как да стане.
    Израел пък въобще не влиза в сметката. Малка държавица, която без САЩ е практически приключена.

    Коментиран от #147

    16:39 27.03.2026

  • 131 Горски

    16 1 Отговор
    От страна на Иран няма пропаганда а факти. Дончо и Биби трябва да са наясно, какво ги чака ако бързичко не подвият опашчица. Кризататепърва предстои, така че тия двамата трябва спешни да мислят, как да излязат от кочината, която сами спретнаха и да минимизират щетите за собствените си страни, защото вече и съюзници не им останаха. Всеки опит за американска сухопътна офанзива ще отвори легитимно вратите към създаване на нов халифат под партронажа на Иран в Близкия Изток. САЩ изобщо не знаят на кой план на осветеност на битието се намират. Бай Дончо,много ядосан на НАТО то,което не помага.Те нямат нужда от помощ,но ще запомнят. Лоша работа,когато не се намират "доброволци",които да умират за интересите на хегемона. Това е,първи път когато работата трябва да се свърши,без коалиции,а от действията до тук,вероятноста да я свършат като"кучето на нивата" е сериозна.

    16:41 27.03.2026

  • 132 глупости на тръкала....

    4 4 Отговор
    иран немат хора....сащ ше ги очушкат за 50 до 100 годии...максимум 200...а на бас...

    16:41 27.03.2026

  • 133 az СВО Победа 80

    15 4 Отговор
    Накратко:

    1. Вашингтон си намери майстора!
    2. Тия не се шегуват и са готови на саможертва, за разлика от американците!

    16:42 27.03.2026

  • 134 Спец

    6 3 Отговор
    Ше искаме ли деругация за Лукойл от Иран?

    16:43 27.03.2026

  • 135 Тервел

    4 13 Отговор

    До коментар #36 от "Тити на Кака":

    Така е брат американците вече са жалки и изостанали , а иранците вече имат по 9 живота и 6 ръце да държат по 6 съветски калашника . Страшна работа е тоя хаЙран бре .

    Коментиран от #153

    16:43 27.03.2026

  • 136 да ама ирак са араби

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "Тервел":

    а тия са перси...най белите на сички земи кълбета.

    16:44 27.03.2026

  • 137 Незнайко

    14 3 Отговор

    До коментар #65 от "Живко Йорданов":

    А откъде ще дойдат хеликоптерите,когато всички бази от които могат да се ползват вече са в миналото? Първо тях ги попиляха иранците.

    16:45 27.03.2026

  • 138 Некой

    10 4 Отговор

    До коментар #61 от "Казуар":

    Арабите - особено иракчаните са страхливи и некадърни. Докато Иран - персите, са арийци и са смели, качествени и добре подготвени.

    Коментиран от #140, #165

    16:45 27.03.2026

  • 139 Смешник

    3 4 Отговор
    Иран вече уволни Тръмп Така че по спокойно

    16:46 27.03.2026

  • 140 1)3 са азери

    1 2 Отговор

    До коментар #138 от "Некой":

    и 1/3 кюрди!И десетина други племена!

    16:47 27.03.2026

  • 141 мьосю гилотен

    2 9 Отговор

    До коментар #125 от "Сатана Z":

    ушатия е жив ,показва се може и ИИ да е,но се показва по ТВ и казват на живо в едно кафене ,но .......Другия ирански цървул дето го кърпиха ,просиянците май е холограмен......всички са мизантропи не знам за какво боготвориш просийския идееот , лудия всички говиждат и ушатия ,но и тези изроди накичени със знамена и всякакви атрибути на хищни маймуни ,заслужават Мьосю Гилотен!

    16:47 27.03.2026

  • 142 НЕПОЗНАТ

    2 2 Отговор
    ИДИОТА Т----П И ПСИХОПАТА Н------У СА ЗА БЕСИЛО.

    16:48 27.03.2026

  • 143 Фъргач

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "Катя":

    Кате,моа ли ти гу тура веднъж😀

    16:48 27.03.2026

  • 144 Гласът

    5 1 Отговор
    ....чиста проба пропаганда... всички са пушечно месо

    16:49 27.03.2026

  • 145 Демек

    2 3 Отговор
    руската вече е пета армия в света!

    16:51 27.03.2026

  • 146 Защо

    1 1 Отговор
    всички аятоласи перфектно говорят руски?

    16:52 27.03.2026

  • 147 дядо дръмпир

    2 10 Отговор

    До коментар #130 от "Бомбене":

    израел е малка държавица от 10000000 и половин милион най модерна армия и ще измете всеки като вятър снегояд снега!

    16:52 27.03.2026

  • 148 Ъъъъ

    9 1 Отговор
    Стрес тестове във Вашингтон за петрол на цена от 200 долара, тъй като рискът от продължителна война нараства

    Федералното правителство на САЩ моделира сценарий с цена на петрола от 200 долара за барел, за да види какви биха били потенциалните последици от подобен скок на цените за американската икономика. Новината, съобщена от Bloomberg, идва на фона на противоречиви съобщения от администрацията на Тръмп, като последните сигнали сочат към натиск за прекратяване на огъня.

    Анализаторите започнаха да говорят за потенциалното покачване на цената на петрола Brent до 200 долара по-рано през март, когато стана ясно, че войната с Иран няма да приключи след няколко дни. При най-лошия сценарий въздействието върху световната икономика би било опустошително, като развиващите се страни ще понесат основната тежест на кризата поради по-ниските си финансови резерви. Богатите държави също ще понесат много щети, ако цените на петрола се повишат значително, особено в Европа.

    Всъщност, болката вече се усеща, въпреки че Brent не е дори близо до 200 долара. Европа така и не успя да се възстанови напълно от последната си енергийна криза, а разходите за внос се увеличиха неимоверно от 2022 г. насам, оставяйки ЕС с много по-малко място за маневриране. Така че европейските държави вече страдат при цена от 100 долара за барел Brent, както и Съединените щати, въпреки много по-голямата си устойчивост благодарение на собственото си производство на петрол и газ.

    16:54 27.03.2026

  • 149 прочети внимателно туй

    7 4 Отговор

    До коментар #101 от "Една рота десантчици":

    заливам морето с нафта и паля...после снимам сеир...а на бас че тъй ше е...печени пехотинци ...перфектна защита..

    Коментиран от #151, #172

    16:54 27.03.2026

  • 150 6666

    3 5 Отговор
    Това е дезинформация на червените тролчовци (русофилчовците)

    16:58 27.03.2026

  • 151 Ще запалиш морето

    3 5 Отговор

    До коментар #149 от "прочети внимателно туй":

    около основите ирански пристанищни терминали за износ на нефт на остров Фарг , вкл. петролни цистерни, складове за материали и т.н?!

    Това само копейка може да го измисли!
    Изкърти миФката бе, братчед!

    16:58 27.03.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Тити на Кака

    6 3 Отговор

    До коментар #135 от "Тервел":

    Нищо такова не съм казал, плоскомозъчнико, американската армия все още е най-добрата в света.
    Но в иранския случай няма как да бъде осигурен подобен на иракския сценарий. Нито има място, където могат да се съсредоточат безопасно 1 млн атакуващ корпус, нито маршът към Техеран ще е толкова удобен , колкото маршът към Багдад, нито Иран е така разединен и с толкова деморализирана и зле въоръжена армия, колкото беше Ирак през 2003.
    С морската пехота, която САЩ са разположили в региона / в нета се търкалят стойности между 2 500 и 7 500 щика/ максимумът може да е атака и временно превземане на остров Харк, петролният терминал на иранците. Или островите Кешм и Ормуз, които са в гърлото на протока. Постижения със съмнителна стойност, поради непредвидимите загуби и много трудното удържане след установяването на контрол. И тук въобще не говорим за вероятните реакции на другите световни сили, зависими от иранския петрол.
    Стой кротко по темата, плоскомозъчнико, иди да бистриш мачовете от висшата лига, там е силата ти!

    17:01 27.03.2026

  • 154 ще сгрешат ако само защитават

    7 2 Отговор
    ИРАН , нужно е да тръгнат и да превземат вражеските земи , за да са в по изгодна позиция за преговори после

    Коментиран от #167

    17:02 27.03.2026

  • 155 Реалист

    4 11 Отговор
    Аятоласите май ще гризнат дървото този път от към дебелия му край...

    Коментиран от #161

    17:04 27.03.2026

  • 156 Ъкраинеца

    8 4 Отговор

    До коментар #31 от "Владимир Путин, президент":

    То затова в НА ТЕРИТОРИЯТА НА Украйна останаха не повече от 20 млн.

    17:05 27.03.2026

  • 157 90 % от иранския нефт

    5 7 Отговор
    се товари на остров Фарг, тук умниците предлагат да запалят острова?
    И как ще изнасят после, с камили ли?
    Малеее, копейките са мъдри като налъм за баня!

    Коментиран от #182

    17:05 27.03.2026

  • 158 Предпиемач

    7 3 Отговор
    УУУХХХУААААА... Денс спечелих търг за поставяне на седалки по колесниците на самолетите цистерни в София

    17:08 27.03.2026

  • 159 Тук ще сбъркат

    7 4 Отговор

    До коментар #15 от "Катя":

    И израел ще изчезне, с нея и лъже пророка ( медиите )

    Ще се възстанови Палестина, Ватикана ще падне. Китай ще се засили на високо.

    17:08 27.03.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Ъъъъ

    9 3 Отговор

    До коментар #155 от "Реалист":

    "Аятоласите май ще гризнат дървото този път от към дебелия му край..."

    Анализатори твърдят, че Тръмп е дал 10-дневния срок на Иран за преговори именно защото САЩ изчерпват боеприпасите....И не иранците са тези дето искат примирие и прекратяване на огъня, а САЩ. Скоро ще го ударят на молба.

    17:10 27.03.2026

  • 162 НЕ ТРЯБВА АМЕРИКАНСКИ ВОЙНИК СТЪПИЛ

    10 5 Отговор
    НА ПЕРСИЙСКА ЗЕМЯ ДА СЕ ВРЪЩА ЖИВ В САЩ !

    17:11 27.03.2026

  • 163 На е забравяйте, че

    3 4 Отговор
    Тръмп обяви примирие, но то не задължава Израел .
    Иранският електрически централи са на прицела на израелската авиация.

    17:12 27.03.2026

  • 164 Леонид

    2 2 Отговор
    И на Термопилите бяха толкова!

    17:12 27.03.2026

  • 165 Казуар

    2 4 Отговор

    До коментар #138 от "Некой":

    Качествените иранци персийци как плачеха за сатрапа Али Хаменей.

    17:12 27.03.2026

  • 166 Коя е целта в България ? Ще ви кажа ...

    8 2 Отговор
    !!! Николай Гълъбов ! Защо ? Защото няма място в България за ционистки терористични клетки ! ... кога ? До дни!... вероятно и до 48 часа ! В София ! Федерация на ционистите ли ? Нито на ционисти , нито на ислямисти, ... Службите да се вземат в ръце !

    17:12 27.03.2026

  • 167 Примерно

    0 1 Отговор

    До коментар #154 от "ще сгрешат ако само защитават":

    Турция?

    17:14 27.03.2026

  • 168 Персите

    0 1 Отговор
    са превъзхождали Акександър 10 пъти по брой!

    17:15 27.03.2026

  • 169 А нека същият този убиец на

    5 3 Отговор
    Жени и деца ..израелски гражданин пребиваващ в София Николай Гълъбов да пробва да спи спокойно ....

    17:15 27.03.2026

  • 170 Там тоя Николай Гълъбов

    2 3 Отговор
    Да си организира погребението ! 24 часа има

    17:17 27.03.2026

  • 171 УдоМача

    6 3 Отговор
    Бог да благослови великите перси!

    17:20 27.03.2026

  • 172 дядо дръмпир

    2 3 Отговор

    До коментар #149 от "прочети внимателно туй":

    стига с фантазии ,гледай реалноста!да не мислиш ,че твоето умо-напъване не е разглеждано още преди да изчистят аятоласите.виж кой печели от затворена теснина.Това ,че иранците казват едно , а правят друго се вижда.да не мислиш ,че лудия ще ги бави.иран няма да пали морето ,а ако го нападнат вероятно като предсмъртна агония ще удари филтрциите за морска вода на оклните емиратства и по този начин ще направи тази земя пак пустиня!Тук разиграват някаква пиеса ,дали е така или не е така ,може войната да е само по медиите и да прибират на вси маймунки парите ,чрез висока инфлация.Аз вярвам на евреите защото са добри в сметките.ушатия каза до 6 седмици ще видим,оня лудия е като просиянския идееот!

    17:20 27.03.2026

  • 173 Федерация "Бай Дамян"

    4 2 Отговор
    Бягай момче, бягай Николай Гълъбов нямаш време нищожество ! Виж какво пише днес на вторият етаж стещу синегогата ! ... спасявай се нищожество. Ние евреите в България не сме ционисти ! ..ю... и лично аз ще ти дойда на гости да ти обесня че без Тората сте само тор

    Коментиран от #185, #186

    17:25 27.03.2026

  • 174 Консолтативно тряба

    2 2 Отговор
    Персите тръгват към САЩ.Ще пометът всичко по пътя си.Ако минат през България?

    17:29 27.03.2026

  • 175 Честито Николай Гълъбов

    3 2 Отговор
    Вече си цел ! ..

    17:30 27.03.2026

  • 176 То и

    1 5 Отговор

    До коментар #93 от "Иран няма":

    оср айна няма нищо,но вече
    5-та година пусьо се мъчи ...
    та те така с напредналите космически нации

    17:31 27.03.2026

  • 177 Все тая

    2 2 Отговор

    До коментар #128 от "Въх":

    Съмнявам се гимнастички да четат факти 😆

    17:34 27.03.2026

  • 178 В качеството си на евреин

    3 2 Отговор
    Заявявам че Шалом-България не ме представлява !

    17:36 27.03.2026

  • 179 То ако е

    5 1 Отговор

    До коментар #101 от "Една рота десантчици":

    Така що още не са го отворили тоя ормуз
    А плащаме по 2 еврака за гориво???
    А кажи бе дж .д рлък

    17:36 27.03.2026

  • 180 Бря,

    3 0 Отговор
    после ще трябва да връщат харемите,
    че не останаха мъже.

    17:37 27.03.2026

  • 181 Пришелец

    3 7 Отговор
    Познавайки историята,знам как през ВСВ 1000(хиляда немски бойци)пленяват 100000(сто хиляди руски войници и офицери) и не бих се учудил в ТСВ 5000 да се справят с 1 000 000млн.

    17:43 27.03.2026

  • 182 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 4 Отговор

    До коментар #157 от "90 % от иранския нефт":

    Тактиката на ИЗГОРЕНАТА ЗЕМЯ Е ДОКАЗАНА АКО ВРАГЪТ ИСКА НЕЩО ПРОСТО ГО СЪСИПВАШ ЗА ДА НЯМА ИНТЕРЕС

    17:43 27.03.2026

  • 183 Омбре

    6 2 Отговор
    Браво на иранците. Рижия е пиготвил 10 000 момчета на сигурна смърт (друг е въпроса,ако са толкова тъпи да отидат), но самата разлика в цифрите м/у броя ирански войници и щатски е брутална. Да не забравяме, и поговорката,че у дома и стените помагат (всички добровлци, които са се записали и тепърва ще се записват), понеже все си мисля,че даже нямат търпение да ги отстрелват. Много ми е интересно тръмп след като удължи от 48 часа на 10 дни,какво ще каже след това и как ще се измъкне с пъченето за сухопътна операция. Два варианта ,ипраща момчетата на смърт или ги изтегля и показва,че е силен само на думи,а всъщност лъже и е страхливец. Просто иранците се оказаха корави хора и не му оставят трета опция.

    Коментиран от #195

    17:45 27.03.2026

  • 184 Омбре

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":

    Само 10 хил са

    17:46 27.03.2026

  • 185 Бай Дамян от Геомин

    3 0 Отговор

    До коментар #173 от "Федерация "Бай Дамян"":

    На над 120 души НИ плащаше студентските. Аз съм един от тях впрочем ..ходихме да ни дава пари човека всеки месец ТОЧНО точно срещу ПРОКУРАТуРАТА .. пишеше "Бай Дамян и син" Човека винаги е казвал по тъпо нещо ей младежи от ционизма няма

    17:46 27.03.2026

  • 186 Най тъпото обаче е

    2 0 Отговор

    До коментар #173 от "Федерация "Бай Дамян"":

    че същият този "" е фалшив двойник на Марин Петров и тоя Николай Гълъбов мощно ще го отнесе сега ... въпрос на дни е. ... Марин ще го възвиси ама категорично... и Цецо сина на бай Дамян

    17:54 27.03.2026

  • 187 Рошаво Какаду

    3 2 Отговор
    Евреите първо, а после хамериканците трябва да си получат заслуженото.И ще го получават, години наред и за в бъдеще.Без значение кой ще "победи"

    17:59 27.03.2026

  • 188 Фермер

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Сашт още сънуват лопатите дето ядоха сега по-голям бой ще ядат за твое нещастие

    18:00 27.03.2026

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 мустаФа

    1 2 Отговор
    И тръмп и ушатия ще ги разкарат тяхните хора.След тая попара дето я надробиха бял ден няма да видят

    18:11 27.03.2026

  • 191 Ний ша Ва упрайм

    0 2 Отговор
    немъ ни стигне дървото за къщички за американците за отвъдното

    18:24 27.03.2026

  • 192 Мишел

    3 1 Отговор

    До коментар #107 от "Напомням за Хирошима и Нагасаки":

    Всички ядрени обекти на Иран са в подземния на 300-500 м.дълбочина в сиенитните скали на иранските планини. САЩ не разполагат с оръжия, с които да ги унищожат.

    18:46 27.03.2026

  • 193 Спас

    1 9 Отговор
    Хахаха Иран станат все по- жалки. 1 000 000 мишки

    18:52 27.03.2026

  • 194 Хасан

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тервел":

    На такива като тебе и хиляда пъти да ти обяснят че Иран не е Ирак,дебелата глава си е дебела.

    19:01 27.03.2026

  • 195 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    1 6 Отговор

    До коментар #183 от "Омбре":

    Защо, гледаш числеността? Във, война това е маловажно, ако си чел история и то българска ще ше да знаеш, че българските Ханове, Царе, генерали са печелили битки с много по малка армия пример цар Иван Асен 2:битката при Колкотница, Владимир Вазов :битката при Дойран, и още много. Един, милион войска ако не е обучена няма да направи нищо, това, че е на тяхна територия не значи, че е в тяхна полза в днешно време със, JPS, сателити вече знаеш кой, къде, кога. И, войната е най лошото нещо

    Коментиран от #196

    19:11 27.03.2026

  • 196 604

    5 0 Отговор

    До коментар #195 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":

    Тия с раждането си ги гогвят за тая война ве мой....с туй лягат с туй стават...

    19:43 27.03.2026

  • 197 604

    2 2 Отговор
    С тия ли ще се биете бря жяндъри. швъ смачкът кът гниди въ алоууу, само атома мой ги кротне и пак не е сигурно щот пуснат ли един път атома може и други да го пуснат...1млн армия за загрявка...тия с голо доупе може и да ги напляскате....

    19:46 27.03.2026

  • 198 Бензъл

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Катя":

    Хапчетата

    19:50 27.03.2026

  • 199 преди

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Тервел":

    това бе войната на Ирак с Иран в която Ирак бе победител. Когато след 1-2г размазаха Ирак, Иран стоеше безучастен, обаче наблюдаваше. Явно си е взел добри поуки та сега още се инати, с мерак да се таралежи и в бъдеще....

    20:20 27.03.2026

  • 200 Да изпратят

    5 1 Отговор
    Ще ги изколят до крак.

    Коментиран от #223

    20:21 27.03.2026

  • 201 Мда

    5 2 Отговор
    Саддам също беше събрал 1 милион войници. Той рекламираше армията си като най-голямата и най-добре въоръжената армия в света. Мюсюлманите не се променят, те повтарят едни и същи грешки отново и отново.

    Коментиран от #202

    21:49 27.03.2026

  • 202 АхАх

    0 2 Отговор

    До коментар #201 от "Мда":

    Ти ако си хващал автомат в ръце аз ще се гръмна.

    23:53 27.03.2026

  • 203 Отряд 1

    3 0 Отговор
    В крайна сметка - природата намира начин да унищожи човекът, който тръгна срещу природата.

    00:29 28.03.2026

  • 204 Какво могат 1 000 000 войници?

    3 1 Отговор
    Могат ли да спрат авиобомба, крилата ракета, атакуващ дрон?

    00:49 28.03.2026

  • 205 онли мен

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Самомен":

    На режима на аятоласите дължим атентата в Сарафово.

    Коментиран от #216

    00:51 28.03.2026

  • 206 Кои са тези "вие"?

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Посочи две имена, моля. Ама преди това ги провери.

    00:53 28.03.2026

  • 207 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 208 Яснооо

    4 1 Отговор
    Ще хвърчат чалми и потури.

    Коментиран от #225

    01:41 28.03.2026

  • 209 Америка я чака разгром и унижение

    4 5 Отговор
    Нито един агресор няма да се измъкне жив от Иран. Ентусиазмът в иранската армия може да се равнява с този на българската армия по време на балканскста война! По пет на нож!

    Коментиран от #212

    02:21 28.03.2026

  • 210 Гражданин

    3 0 Отговор
    Пушечното месо отдавна не е фактор във войната, но средновековните терористични режими не го проумяват още. Пък и като няма друго...

    08:46 28.03.2026

  • 211 123

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Семков":

    Приятелю, Сащ не можеш да го сравняваш с Иран, все едно да сравняваш наакано бебе с зрял човек, в исторически план.

    08:55 28.03.2026

  • 212 Да така е

    2 0 Отговор

    До коментар #209 от "Америка я чака разгром и унижение":

    Много точно казано.

    08:56 28.03.2026

  • 213 Никой не ни е виновен за световните

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Самомен":

    Ние сме толкова малоумен народ,че нищо чудно и в третата световна да тръгнем с песен. За ПСВ - алчен народ,за едно пусто парче от Македония се втурнахме в касапницата. ВСВ пак заради тая пуста Македония и еезуштата - англичаните ни хвърлиха на съветите да ни доят. ТСВ пак ли за Македония ще се самоубием???

    10:07 28.03.2026

  • 214 Иранците с песен на уста

    0 0 Отговор
    тръгнаха и те да се записват в армията,да громят САЩ... И аз като го повярвааааах... Съвсем будала не съм. Срещу този икономически гигант японците припаднаха,въпреки че бяха едни от най-напредналите технологично,а тия иранци завалиите ще ги направят на мъченици аятоласите докато се крият като плъхове в някой бункер.САЩ още са в СВО,ако минат в режим война ще ги избомбят всичките и тия иранци дето "се записват" ще идат при създателя

    10:11 28.03.2026

  • 215 Виетнам казваш

    1 0 Отговор

    До коментар #189 от "Фермер":

    Ти наясно ли си колко милиона виетнамци умряха и колко американци? Съотношението е фрапиращо. Афганистан- колко талибани станаха курбан и колко американци? Съотношението гледай. Сега кво - 1 милион иранци на курбан + още 5 миилипна цивилни може бие и накрая САЩ ще са загубили 10к и 10 самолета и 100 танка. Айде моля ви са с тия плоски мозъци вземете помислете малко

    Коментиран от #217

    10:16 28.03.2026

  • 216 Апреди

    0 0 Отговор

    До коментар #205 от "онли мен":

    Преди Хизбула да направи атентанта в Бургас, госпидине да знаете, че България пак пръва отиде и се напъна на САЩ да я признаем за терористична организацията. Посланието е ясно: ти казваш, че съм терорист и аз се държа като такъв ... не оправдавам атентанта, но България и първата и втората севтовна се обаждаше о обявяваше войни на големи империи и знаем резултата: та си мислех, че нашите малоумници знаят поне кога да си замълчат. Та атентата е резултата на нашите политици, не на Иран... каквото посееш, такова ще пожънеш... стара наша поговорка

    11:04 28.03.2026

  • 217 Ники

    0 0 Отговор

    До коментар #215 от "Виетнам казваш":

    Трудно им е да мислят!

    11:13 28.03.2026

  • 218 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 219 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 220 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 221 Е-е-е-

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":

    Ивелин Михайлов
    15828ОТГОВОР
    1 милион иранци срещу 100 хиляди джендързита кой ще победи
    -;-
    и как така чак пък 100 хиляди.

    14:19 28.03.2026

  • 222 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 223 Чак пък изколване

    1 0 Отговор

    До коментар #200 от "Да изпратят":

    Да изпратят
    51ОТГОВОР
    Ще ги изколят до крак.
    -;-
    Чак пък изколване.

    14:23 28.03.2026

  • 224 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 225 Персите не били араби

    0 0 Отговор

    До коментар #208 от "Яснооо":

    Яснооо
    41ОТГОВОР
    Ще хвърчат чалми и потури.
    -;-
    Та не знам дали носят потури.

    Коментиран от #226

    14:27 28.03.2026

  • 226 Знайко

    0 0 Отговор

    До коментар #225 от "Персите не били араби":

    То Сашето Великиот бил 40 хиляди срещу 200/250 хилядии перси и ги е дрънкал на почивки. Та и сега. Янките ще вземат една рота макета и с тяхна помощ ще дрънкат къдравите бради аятулашки.

    Коментиран от #227

    17:12 28.03.2026

  • 227 Футбалер

    0 0 Отговор

    До коментар #226 от "Знайко":

    Абе коги ще играме срещ Фиджи, Таити и островите Зелен и Нос?? Некой да я на ясно с програмата?

    17:16 28.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания