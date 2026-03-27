Израелският военен министър заплаши Иран: Атаките ще ескалират и ще се разширят

Израел започна нова вълна от удари срещу Иран и заплаши, че атаките му "ще ескалират и ще се разширят", съобщава "Асошиейтед прес".

Заплахата идва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите за прекратяване на войната вървят добре и даде на Техеран повече време да отвори Ормузкия проток, въпреки че няма признаци, че Иран отстъпва.

С разклащането на фондовите пазари и икономическите последици от войната, простиращи се далеч отвъд Близкия изток, Тръмп е под нарастващ натиск да сложи край на иранския контрол върху пролива - стратегически воден път, през който обикновено преминава 1/5 от световния петрол.

Съединените щати предложиха на Иран 15-точково предложение за прекратяване на огъня, което включва отказ от контрол над протока, но същевременно разпоредиха изпращането на хиляди допълнителни войски в региона - вероятно в подготовка за военен опит за изтръгване на водния път от здравия контрол на Иран.

С изтичането на крайния срок, определен от Тръмп на Иран за отваряне на пролива, след което той заплаши да унищожи енергийните централи на ислямската република, днес той отложи определения от него краен срок до 6 април с мотива, че преговорите за прекратяване на конфликта вървят "много добре". Иран обаче твърди, че не участва в никакви преговори.

В Израел се чуха сирени за въздушна тревога, а армията съобщи, че работи по прехващането на ирански ракети, което е ежедневие. Министърът на отбраната на Израел - Израел Кац, заяви, че Иран "ще плати висока, нарастваща цена за това военно престъпление".

"Въпреки предупрежденията, стрелбата продължава", посочи Кац. "И следователно атаките в Иран ще ескалират и ще се разширят до допълнителни цели и области, които помагат на режима да изгражда и експлоатира оръжия срещу израелски граждани".

Израелските военни съобщиха, че днешната им атака е била насочена към обекти "в сърцето на Техеран", използвани от Иран за производство на балистични ракети и други оръжия. Поразени са и ракетни установки и складови помещения в Западен Иран.