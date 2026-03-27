Израелският военен министър заплаши Иран: Атаките ще ескалират и ще се разширят

27 Март, 2026 19:12

Заплахата идва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите за прекратяване на войната вървят добре и даде на Техеран повече време да отвори Ормузкия проток, въпреки че няма признаци, че Иран отстъпва

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Израел започна нова вълна от удари срещу Иран и заплаши, че атаките му "ще ескалират и ще се разширят", съобщава "Асошиейтед прес".

Заплахата идва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите за прекратяване на войната вървят добре и даде на Техеран повече време да отвори Ормузкия проток, въпреки че няма признаци, че Иран отстъпва.

С разклащането на фондовите пазари и икономическите последици от войната, простиращи се далеч отвъд Близкия изток, Тръмп е под нарастващ натиск да сложи край на иранския контрол върху пролива - стратегически воден път, през който обикновено преминава 1/5 от световния петрол.

Съединените щати предложиха на Иран 15-точково предложение за прекратяване на огъня, което включва отказ от контрол над протока, но същевременно разпоредиха изпращането на хиляди допълнителни войски в региона - вероятно в подготовка за военен опит за изтръгване на водния път от здравия контрол на Иран.

С изтичането на крайния срок, определен от Тръмп на Иран за отваряне на пролива, след което той заплаши да унищожи енергийните централи на ислямската република, днес той отложи определения от него краен срок до 6 април с мотива, че преговорите за прекратяване на конфликта вървят "много добре". Иран обаче твърди, че не участва в никакви преговори.

В Израел се чуха сирени за въздушна тревога, а армията съобщи, че работи по прехващането на ирански ракети, което е ежедневие. Министърът на отбраната на Израел - Израел Кац, заяви, че Иран "ще плати висока, нарастваща цена за това военно престъпление".

"Въпреки предупрежденията, стрелбата продължава", посочи Кац. "И следователно атаките в Иран ще ескалират и ще се разширят до допълнителни цели и области, които помагат на режима да изгражда и експлоатира оръжия срещу израелски граждани".

Израелските военни съобщиха, че днешната им атака е била насочена към обекти "в сърцето на Техеран", използвани от Иран за производство на балистични ракети и други оръжия. Поразени са и ракетни установки и складови помещения в Западен Иран.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    58 6 Отговор
    Истината е, че и Израел, и САЩ ще затънат в Иран.

    19:14 27.03.2026

  • 2 Голяма излагация за Израел

    55 7 Отговор
    и САЩ.
    Персите ги направиха диви и щастливи.

    19:14 27.03.2026

  • 3 А ГЕВГИРА

    32 5 Отговор
    Работи ли? Щото иначе лошо.

    19:16 27.03.2026

  • 4 Факт

    34 6 Отговор
    Иран си го премести, да не му обива на коляното.

    Коментиран от #9

    19:17 27.03.2026

  • 5 Карго 200

    7 41 Отговор
    Украйна ще продължи да атакува руски петролни рафинерии. Русия не е в състояние да спре това. В името на мира Русия трябва да отстъпи територия, да се ангажира с разоръжаване и да бъде неутрална.

    Ноам Чомски

    Коментиран от #16, #24, #54

    19:17 27.03.2026

  • 6 Пак аз бе

    7 41 Отговор
    Израел няма загубена война.Така е било,така и ще бъде.Имат най-малко 200 ядрени бойни глави.Иран ако не слуша става на пустиня за 200 години.

    Коментиран от #8, #11, #19, #51

    19:17 27.03.2026

  • 7 сержант Билко

    18 5 Отговор
    - Какъв слънцезащитен крем да си взема за иранската пустиня?

    19:18 27.03.2026

  • 8 Евреите

    25 7 Отговор

    До коментар #6 от "Пак аз бе":

    бяха роби на Египет. Мъкнеха камъни за пирамидите.

    Коментиран от #60

    19:19 27.03.2026

  • 9 Ами

    6 26 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Половин Иран вече са в пещерите.

    Коментиран от #14

    19:19 27.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Факт

    23 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пак аз бе":

    Иран Е пустиня, осмокласнико на про100кирчовците.

    19:20 27.03.2026

  • 12 Питам

    6 23 Отговор
    Дойде ли интернета в Руската кочина?

    19:20 27.03.2026

  • 13 СЛЕД ТАЗИ НЕПРЕДИЗВИКАНА АГРЕСИЯ

    26 3 Отговор
    На Израел ще му бъде много трудно.

    19:21 27.03.2026

  • 14 Факт

    30 4 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    А 2 самолетоносача са на трупчета, 20 самолета са фира, и 10 краварски бази вече са релеф на ландшафта.

    19:22 27.03.2026

  • 15 Тръмпоча

    16 4 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    - Не! Не мога повече! Ще се самоимпиична.

    19:22 27.03.2026

  • 16 Пак аз бе

    7 25 Отговор

    До коментар #5 от "Карго 200":

    Там е ясно .ВСУ извади зъбите на проскубаната руска мечка.Затова копейките от русофили станаха иранофили.То ще е за месец де.
    СЛАВА ВСУ!

    Коментиран от #34

    19:23 27.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Удри копейката с лопатЕто!

    5 18 Отговор
    Докато шава.

    19:24 27.03.2026

  • 19 Пръсугаз

    26 4 Отговор

    До коментар #6 от "Пак аз бе":

    Иран свикват съвет на арабските нации. Ще решават дали ще правят израелците на сапун или ше ги пращат да копат уран в иранските чукари.

    Коментиран от #26

    19:25 27.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пак аз

    5 19 Отговор
    ВСУ така са изперкало Севастопол,че пожарът се вижда от 50 километра.

    19:26 27.03.2026

  • 22 Ами

    24 3 Отговор
    Принципно Иран прави по две атаки дневно срещу Израел.
    По-разумно е израелската страна да престане със заплахите,
    защото след всяка израелска заплаха, Иран прави още една извънредна.

    19:27 27.03.2026

  • 23 Георги

    8 2 Отговор
    тея пък намерили които да плашат.
    Мокър от дъжд не се бои!
    Все едно да плашиш украинците с война и бомби!?

    19:27 27.03.2026

  • 24 Е тя Украйна нали е пред Москва

    18 7 Отговор

    До коментар #5 от "Карго 200":

    За какви териториални претенции говорим при положение че украинците превзеха цяла Русия.
    Много сте смешни еврошаните

    Коментиран от #31, #33

    19:27 27.03.2026

  • 25 Зла бълха

    23 4 Отговор
    Сравнявам Израел и Иран и се чудя защо мравката на Мойсей заплашва слона? Ако иранците стрелят без да се целят по еврейската територия, а евреите са високоточни, пак ударите ще са в полза на Иран, защото нито населението, нито териториите са сравними.

    19:28 27.03.2026

  • 26 Тц,тц,тц 😂😂😂

    6 14 Отговор

    До коментар #19 от "Пръсугаз":

    Кои са тези арабски нации като се гърмяха с всички араби🤣

    Коментиран от #47

    19:28 27.03.2026

  • 27 оня с питон.я

    13 4 Отговор
    На дедо Дончо стратегията му е проста. Оттук нататък вместо да командва с военна сила, ще командва като врътка нефтеното кранче. Въпросът е защо останалите идиоти му се връзват.

    19:29 27.03.2026

  • 28 кац мац

    20 5 Отговор
    Мръсните ю..е нямат спирка
    С ТЪПИЯ дОНЧО обърнаха световния ред
    Апропо спрете юдеите и да видим къде ще играят хазарт

    Коментиран от #36

    19:29 27.03.2026

  • 29 Вчера

    7 9 Отговор
    Иранския президент в официално обръщение е благоприличие на РФ за помощта и подръжката , която са оказали на Иран !

    19:29 27.03.2026

  • 30 Гост

    16 6 Отговор
    В тази война най- губещите ще са агресорите, след всичко, което са причинили и причиняват на човечеството, дано разберат къде им е мястото!

    19:30 27.03.2026

  • 31 Тц,тц,тц 😂😂😂

    4 12 Отговор

    До коментар #24 от "Е тя Украйна нали е пред Москва":

    Обади се на поредния Аятолах ако е още жив и го посъветвай😁

    Коментиран от #49

    19:30 27.03.2026

  • 32 Мдааа

    15 2 Отговор
    Еврейските агресори само на един тънък косъм бай Дончо се държат!

    19:31 27.03.2026

  • 33 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 14 Отговор

    До коментар #24 от "Е тя Украйна нали е пред Москва":

    Клесс, коя година се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #37, #39

    19:32 27.03.2026

  • 34 Интересно

    17 3 Отговор

    До коментар #16 от "Пак аз бе":

    Путин ли ходи да проси пари, оръжия и помощ или Зеленски?

    Коментиран от #40, #42, #58

    19:33 27.03.2026

  • 35 УдоМача

    16 3 Отговор
    В Израел камък върху камък няма да остане неразтурен!!

    19:35 27.03.2026

  • 36 Пр0ст нар0д

    5 10 Отговор

    До коментар #28 от "кац мац":

    Аман, от антисемитизъм! Само си търсите поле за изява.

    19:36 27.03.2026

  • 37 Георги

    13 4 Отговор

    До коментар #33 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    засега върви 5та година. Все пак цяло нато се надпревара да дава пари, оръжие и разузнаване. Да видим колко ще и трябва на великата американска армия да се справи със сама страна. До тук на 20я ден поискаха помощ от нато. На Израел им трябваха 2 години да се справят с бездомни жени и деца в палатки.

    Коментиран от #41

    19:37 27.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Пр0ст нар0д

    12 2 Отговор

    До коментар #33 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Тридневната операция е израз на американски генерал.
    СВО е планирана да бъде продължителна.
    За да разбереш и двете неща се иска да мислиш. За съжаление си пепедИбил и не можеш.

    Коментиран от #46

    19:38 27.03.2026

  • 40 Пак аз

    2 14 Отговор

    До коментар #34 от "Интересно":

    Медведев ходи за пушечно месо от Ким.Оня го изгонил.

    19:39 27.03.2026

  • 41 Факт

    12 2 Отговор

    До коментар #37 от "Георги":

    Пета година целият ЕС и краварника не могат да се опрат на Русия в Украйна.
    Само за три седмици краварника стана за смях в Иран. Искаха и те като Русия, но иранците им начупиха зъбите.

    Коментиран от #45

    19:40 27.03.2026

  • 42 ЪХЪ

    2 11 Отговор

    До коментар #34 от "Интересно":

    Севернокорейски снаряди и жива сила.И Путин е по-назад откъдето беше през 2022.

    Коментиран от #44

    19:42 27.03.2026

  • 43 боико борисоф

    10 1 Отговор
    тои евреяна да не плаши че не се знаи ко може да стане да не им стане тясно на евреите и да не излизат от евреиницата навън

    19:44 27.03.2026

  • 44 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "ЪХЪ":

    зависи кой месец на 2022ра

    19:46 27.03.2026

  • 45 Така де

    1 11 Отговор

    До коментар #41 от "Факт":

    И 1,3 милиона избити и осакатени руснаци.Ракети падат в цял Иран и в Русия.Не в САЩ.Представи си една ракета да падне в САЩ..Половин чалма и един сандал няма да останат в Иран.

    Коментиран от #48

    19:47 27.03.2026

  • 46 Киев за два дня

    1 6 Отговор

    До коментар #39 от "Пр0ст нар0д":

    И всьо 🤣🤣🤣😂🤣🤣

    Коментиран от #50

    19:50 27.03.2026

  • 47 Гърмяха само американските бази и

    11 0 Отговор

    До коментар #26 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    и служби там. Освен това хотелите с настанени военни там и летищата ползвани за атаки. След като САЩ атакуваха енергийните им съоръжения, иранците отвърнаха с атака на американските инвестиции в района,
    Народите на арабските държаво са на страната на Иран и тропосаните от запада шейхове и крале ги чака възмездие. Катарския вече емигрира със семейството си,

    19:50 27.03.2026

  • 48 7373737272

    0 5 Отговор

    До коментар #45 от "Така де":

    Размечта се нещо.Не я мисли Сащ ,мисли ти как бързо ще сложиш чалмата и защо ще го направиш.

    19:52 27.03.2026

  • 49 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 5 Отговор

    До коментар #31 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    Намериха ли главата на аятолаха или го заровиха без глава?

    19:54 27.03.2026

  • 50 Киев капитулира за дни

    8 1 Отговор

    До коментар #46 от "Киев за два дня":

    и се съгласи на Истанбулското за мир, предложено от Русия!
    А след като принудихме алчния клоун да се изметне и да се бие до последния украинец , СВО се превърна на война на изтощението, но не само срещу Украйна

    Борис Джонсън

    Коментиран от #57

    19:58 27.03.2026

  • 51 Поп Андрей

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пак аз бе":

    Все има първи път чадо.

    20:08 27.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 000

    5 0 Отговор
    Чифута разбира само от бой.

    20:14 27.03.2026

  • 54 Ганьо

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Карго 200":

    чомски, съветника на Епщайн ли цитираш???
    Отворко!

    20:22 27.03.2026

  • 55 Гост

    8 0 Отговор
    Израел е държава, колкото аз съм трамвай😊, да продължава да убива за щяло и нещяло, един ден ще бъде държава, под руини..., и тогава ще рухне митът "Холокост", няма да е след много време...😊

    20:25 27.03.2026

  • 56 Сатана Z

    2 2 Отговор
    Глей как много неща си идват на мястото след няколко години

    🇸🇦🤝🇮🇱 Ако саудитците се бяха присъединили към споразуменията „Абрахам“ и бяха построили дълго обсъждания тръбопровод между Персийския залив и Средиземно море през Израел, никой нямаше да говори за Ормузкия проток.

    📝 Карл Жа: Ето защо 7 октомври трябваше да се случи. Саудитска Арабия беше на път да подпише споразуменията „Абрахам“ и палестинската кауза беше обречена завинаги.

    Хамас взе стратегическо решение да започне на 7 октомври, за да пресече разширяването на споразуменията „Абрахам“ и това проработи.

    20:27 27.03.2026

  • 57 Така ви лъжат по

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Киев капитулира за дни":

    тези пенсионерски клубове, не се ли усещате, че това са пълни измислици :)))

    22:32 27.03.2026

  • 58 E, как да не ходи

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Интересно":

    Малко пъти ли лазаше на килимчето пред Аятолаха, пред Си, пред Ким Чен, пред Тръмп :)))

    Коментиран от #59

    22:33 27.03.2026

  • 59 Хо-ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "E, как да не ходи":

    Пълзене? Навсякъде го посрещаха ксто император. И Тръмп не го посрещат така, пък какво ли да говорим за Зелю, Урсулка и Кая.

    04:28 28.03.2026

  • 60 Госта..

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Евреите":

    Евреите да не забравят че ПЕРСИЙСКИЯ ЦАР Кир II фактически ги освободи от "галут Бабал "-на иврид робство в Вавилон .

    10:05 28.03.2026