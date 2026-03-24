Германия призовава за европейско единство заради променящите се САЩ

Предвид дълбоките промени във външната политика на САЩ при президента Доналд Тръмп, европейското единство трябва да бъде основен приоритет на континента, заяви германският външен министър Йохан Вадефул, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Нашите трансатлантически отношения претърпяват дълбока трансформация", каза Вадефул пред публика, присъстваща на събитие, отбелязващо 75-ата годишнина от възстановяването на германското външно министерство след Втората световна война. Тъй като сигурността в Европа може да е в по-конкретна опасност, отколкото през последните 75 години, европейското единство трябва да бъде "нашият основен приоритет", каза Вадефул.

В същото време външният министър твърди, че хората никога не трябва да забравят, че преди всичко САЩ освободиха Германия от "нацисткия режим", оформиха младата република и направиха обединението "възможно".

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер също ще говори на събитието, посочи ДПА.

Германският външен министър заяви днес, "че вярва, че съобщението на президента на САЩ Доналд Тръмп за преговори с Иран може да бележи повратна точка в почти едномесечния конфликт".

"Нещо се случва и това е хубаво нещо във време, когато има повече рискове от ескалация, отколкото "възможности за овладяване на този конфликт", каза външният министър Йохан Вадефул пред телевизия Ем Де Ер.

В понеделник Тръмп написа в платформата си "Трут соушъл", че САЩ и Иран са провели "много добри и продуктивни" разговори за "пълно и тотално разрешаване на враждебните действия в Близкия изток".

Иран заяви, че не са участвал в провеждане на преговори.

Вадефул каза, че вярва, че Тръмп е провел сериозни разговори с Иран, защото "иначе не би го казал по този начин" и не би отложил заплахата си от атака срещу иранските електроцентрали. "Това е крехко начало, но въпреки това е начало", каза Вадефул. "Всички ние трябва да се стремим да гарантираме, че този напредък продължава и че има начин за контролиране на този конфликт“, заяви министърът.