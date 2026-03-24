Германия призовава за европейско единство заради променящите се САЩ

24 Март, 2026 14:27 421 8

Германският външен министър заяви днес, че вярва, че съобщението на президента на САЩ Доналд Тръмп за преговори с Иран може да бележи повратна точка в почти едномесечния конфликт

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Предвид дълбоките промени във външната политика на САЩ при президента Доналд Тръмп, европейското единство трябва да бъде основен приоритет на континента, заяви германският външен министър Йохан Вадефул, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Нашите трансатлантически отношения претърпяват дълбока трансформация", каза Вадефул пред публика, присъстваща на събитие, отбелязващо 75-ата годишнина от възстановяването на германското външно министерство след Втората световна война. Тъй като сигурността в Европа може да е в по-конкретна опасност, отколкото през последните 75 години, европейското единство трябва да бъде "нашият основен приоритет", каза Вадефул.

В същото време външният министър твърди, че хората никога не трябва да забравят, че преди всичко САЩ освободиха Германия от "нацисткия режим", оформиха младата република и направиха обединението "възможно".

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер също ще говори на събитието, посочи ДПА.

Германският външен министър заяви днес, "че вярва, че съобщението на президента на САЩ Доналд Тръмп за преговори с Иран може да бележи повратна точка в почти едномесечния конфликт".

"Нещо се случва и това е хубаво нещо във време, когато има повече рискове от ескалация, отколкото "възможности за овладяване на този конфликт", каза външният министър Йохан Вадефул пред телевизия Ем Де Ер.

В понеделник Тръмп написа в платформата си "Трут соушъл", че САЩ и Иран са провели "много добри и продуктивни" разговори за "пълно и тотално разрешаване на враждебните действия в Близкия изток".

Иран заяви, че не са участвал в провеждане на преговори.

Вадефул каза, че вярва, че Тръмп е провел сериозни разговори с Иран, защото "иначе не би го казал по този начин" и не би отложил заплахата си от атака срещу иранските електроцентрали. "Това е крехко начало, но въпреки това е начало", каза Вадефул. "Всички ние трябва да се стремим да гарантираме, че този напредък продължава и че има начин за контролиране на този конфликт“, заяви министърът.


  • 1 честен ционист

    2 2 Отговор
    Ганчо ще дезертира при първа възможност, а Васик монтира лъснатата МОЧА.

    14:28 24.03.2026

  • 2 Атина Палада

    1 0 Отговор
    Кво единство бре,чалми :) ,още колко к.ютек има да ядете от ТръмпИЧ:)

    14:30 24.03.2026

  • 3 точен

    1 0 Отговор
    Значи спрете да се калняте тук и там и нека здравия разум да си е на мястото! Просто отивам на разпадане по тоя начин - някои ни водят натам

    14:31 24.03.2026

  • 4 Атина Палада

    2 0 Отговор
    САЩ освободили Германия от нацисткия режим,а бейби бума в Германия след ВСВ от новородени русначета ,как ще го обясните? Германките в Русия ли са ходили на разплод?

    Коментиран от #8

    14:32 24.03.2026

  • 5 Оня с коня

    3 0 Отговор
    геманците са нацисти, вече бяхме със тях във две войни стига ни толкова научихме си урока че по добре със русия да сме приятели отколкото със германия

    14:32 24.03.2026

  • 7 Опа

    1 0 Отговор
    Още един ненормалник с власт!

    14:35 24.03.2026

  • 8 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Нека да ти обясня: в похода към Берлин, руският солдат е отмарял с над 2,5 млн немкини на възраст от 14 до 85г.

    14:35 24.03.2026

