Азербайджан реагира остро на изказване на Мария Захарова

Азербайджан реагира остро на изказване на Мария Захарова

23 Март, 2026 16:48

Подобно изявление не отговаря на стандартите, очаквани от официален представител, обяви Министерството на външните работи на Азербайджан

Азербайджан реагира остро на изказване на Мария Захарова - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи (МВнР) на Азербайджан поиска обяснения от руска страна във връзка с неотдавнашен коментар на говорителката на руското МВнР Мария Захарова, предаде националната новинарска агенция АЗЕРТАДЖ, цитирана от БТА.

„Неприемлив е опитът по време на последния брифинг за пресата от страна на говорителката на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова да спомене името на националния лидер на Азербайджан Гейдар Алиев по начин, напълно несвързан с темата, докато отговаряше на въпрос за изявлението на арменския премиер Никол Пашинян за членове на духовенството“, заяви говорителката на азербайджанското външно министерство Айхан Хаджизаде, коментирайки, по думите ѝ, неприемливите забележки на Захарова.

„Споменаването на името на Националния лидер Гейдар Алиев по подобен начин представлява неуважение към неговото наследство и народа на Азербайджан. Подобно изявление не отговаря на стандартите, очаквани от официален представител. Дипломацията изисква дисциплина, точност и отговорност, а не неуместни забележки, които разпалват напрежение и подкопават доверието. Очакваме разяснения от руската страна след изявлението“, подчерта Хаджизаде.


  • 1 Фризьорски салон за пИдAлчета

    17 19 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    Коментиран от #16, #31

    16:49 23.03.2026

  • 2 Фризьорски салон за пИдAлчета

    23 11 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #21

    16:50 23.03.2026

  • 3 Фризьорски салон за пИдAлчета

    13 12 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #11, #20, #28

    16:50 23.03.2026

  • 4 Софиянец

    22 7 Отговор
    Азерските маймуни и преди се дуеха така на Русия, ама бързо си подвиха опашките и скриха в кочината си 😂

    16:50 23.03.2026

  • 5 Фризьорски салон за пИдAлчета

    13 9 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    16:50 23.03.2026

  • 6 Тръмп

    16 5 Отговор
    Тихо, азерки, нямате карти 🤭

    16:51 23.03.2026

  • 7 жаба

    9 16 Отговор
    Тази преди 10 г. хващаше окото, а сега е злобна руска тетка.

    16:51 23.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Трябва

    8 14 Отговор
    Да спре пиенето и другите субстанции

    16:53 23.03.2026

  • 10 РФ е един огромен КЕН eф !

    13 14 Отговор
    Вече всеки си прави гаргара с московските opки !

    16:53 23.03.2026

  • 11 Това

    8 14 Отговор

    До коментар #3 от "Фризьорски салон за пИдAлчета":

    Са данните на загиналите руснаци. Украинските хакери ги намериха. Не си разбрал правилно.

    16:55 23.03.2026

  • 12 Не се сърдете на Машенка,

    10 13 Отговор
    нея трезвена от учееническите й години никой не я е виждал. Наздраве, Машенкааааа.... 🤣🤣🤣

    16:56 23.03.2026

  • 13 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    9 14 Отговор
    Защо ти трябваше да нападаш Украйна и да береш този срам и резил ?
    От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
    Защо бе недopacляк?! Сега цял свят знае, че си един мишok, който се скрива в бункера при всяка незначителна опасност и изоставяш всичките си партньори, криейки се зад безсмислени декларации.

    16:57 23.03.2026

  • 14 Василеску

    15 4 Отговор
    И сега какво ? Трябва да се свържем със Захарова, за да разберем какво, аджеба1 е казала. Защото от дописката, която не става и за "Средношколско знаме" от едно време нищо не става ясно. Има ли свестни редактори в сайта?

    Коментиран от #23

    16:57 23.03.2026

  • 15 Боташ Олигарски

    5 10 Отговор
    Тръмп с една пръд.ня сваля цените на петрола. Това е президентът на най-мощната, влиятелна и демократична държава в света. Копейките газ пикаят.

    Коментиран от #29

    16:58 23.03.2026

  • 16 Няма по болни oΛuΓοΦpeнu oт pycopoбетата

    7 12 Отговор

    До коментар #1 от "Фризьорски салон за пИдAлчета":

    начело с теб. ,🤣🤣🤣

    16:58 23.03.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    11 3 Отговор
    От цялата статия разбрах, че Мария Захарова споменала името на Гайдар Алиев и азерите подскочили. Защо, какво, нищо не е ясно.

    Коментиран от #33

    16:59 23.03.2026

  • 18 Ако

    12 4 Отговор
    Не беше СССР нямаше да ви има като държава , и са взехте на сериозно , ако не беше Турция и Израел зад гърба ви нямаше да присвоите арменски земи .

    17:00 23.03.2026

  • 19 Ехеее

    4 11 Отговор
    Пак изпуснаха пияната овца Маша от кошарата 🤣🐑🥃

    Коментиран от #36

    17:00 23.03.2026

  • 20 Ха-ха

    6 12 Отговор

    До коментар #3 от "Фризьорски салон за пИдAлчета":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 12 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #24

    17:01 23.03.2026

  • 21 Ха-ха

    8 8 Отговор

    До коментар #2 от "Фризьорски салон за пИдAлчета":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.

    17:01 23.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Няма смисъл

    2 9 Отговор

    До коментар #14 от "Василеску":

    Всичко казано от нея е 95% лъжа и пропаганда за вътрешна употреба, т.е. предназначено за местното руско население, а не за нормални хора като нас :)

    Коментиран от #26

    17:03 23.03.2026

  • 24 само дето

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Ха-ха":

    за украинците пише, че са с
    "пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение",

    докато руските жертви са само във Вашата глава ...

    17:04 23.03.2026

  • 25 Ох…

    7 1 Отговор
    Жена ми е вицепрезидент , синовете ми също , държавата е моя , мафията също , самолетите също и ги пращам да ги удрят защото искам парички .

    17:07 23.03.2026

  • 26 Ха ХаХа

    7 2 Отговор

    До коментар #23 от "Няма смисъл":

    Няма петроханскигей който да е нормален

    17:08 23.03.2026

  • 27 Ха-ха

    3 5 Отговор
    Русийката вече загуби всякакво уважение, всеки я наритва като футболна топка.!

    17:08 23.03.2026

  • 28 Червен Гейзак

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "Фризьорски салон за пИдAлчета":

    Какво стана с Пролетната Офанзива ?

    Търкалят ли се още Руските Пияндурници
    В Калта
    Бре Червен Гейзак?

    Коментиран от #32

    17:09 23.03.2026

  • 29 Мдааа

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Боташ Олигарски":

    отказа се да напада Персия. Победиха го персите:))

    17:09 23.03.2026

  • 30 И Киев е Руски

    5 3 Отговор
    Abe тия Ман...ли кво искаТ

    Коментиран от #38

    17:09 23.03.2026

  • 31 Затова ли си Епилиран

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Фризьорски салон за пИдAлчета":

    В Дирника
    Чебурашке?

    Посещаваш Салона за

    Соловъовчета ли ?

    17:11 23.03.2026

  • 32 И Киев е Руски

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Червен Гейзак":

    Търкалят се в спалнята на родител 2

    17:11 23.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Гориил

    1 0 Отговор
    Турция е източникът на непоколебимата непоколебимост на Азербайджан.
    Кризата в Близкия изток донякъде промени архитектурата на сплотеност и единство. Това най-вероятно обяснява раздразнението и възмущението на Баку.

    17:12 23.03.2026

  • 35 информацията

    0 0 Отговор
    е отразена коректно, точно така, както е предадена от
    "Азербайджанское Государственное Информационное Агентство"
    (azertag . az)

    17:12 23.03.2026

  • 36 И Киев е Руски

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ехеее":

    Баща ти това чака

    17:12 23.03.2026

  • 37 Маша

    2 0 Отговор
    Е Велика !!!

    17:13 23.03.2026

  • 38 хихи

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "И Киев е Руски":

    нищо не искат, гъбаркат се с Матушката

    17:13 23.03.2026