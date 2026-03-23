Азербайджан реагира остро на изказване на Мария Захарова

Министерството на външните работи (МВнР) на Азербайджан поиска обяснения от руска страна във връзка с неотдавнашен коментар на говорителката на руското МВнР Мария Захарова, предаде националната новинарска агенция АЗЕРТАДЖ, цитирана от БТА.

„Неприемлив е опитът по време на последния брифинг за пресата от страна на говорителката на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова да спомене името на националния лидер на Азербайджан Гейдар Алиев по начин, напълно несвързан с темата, докато отговаряше на въпрос за изявлението на арменския премиер Никол Пашинян за членове на духовенството“, заяви говорителката на азербайджанското външно министерство Айхан Хаджизаде, коментирайки, по думите ѝ, неприемливите забележки на Захарова.

„Споменаването на името на Националния лидер Гейдар Алиев по подобен начин представлява неуважение към неговото наследство и народа на Азербайджан. Подобно изявление не отговаря на стандартите, очаквани от официален представител. Дипломацията изисква дисциплина, точност и отговорност, а не неуместни забележки, които разпалват напрежение и подкопават доверието. Очакваме разяснения от руската страна след изявлението“, подчерта Хаджизаде.